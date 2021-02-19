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Мошенница на дому изготавливала фальшивые справки о прохождении теста на COVID-19 в Краматорске. За 4 месяца "заработала" свыше 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенница на дому изготавливала фальшивые справки о прохождении теста на COVID-19 в Краматорске. За 4 месяца

В Краматорске полицейские ликвидировали заведение, которое предоставляло фальшивые справки об отсутствии коронавируса. Подпольное "медицинское" заведение организовала местная жительница. Справка об отсутствии заболевания стоила 800 гривен. Разоблачили мошенническую схему ПЦР-тестирования на Covid-19 работники Краматорского районного управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Во время проверки оперативной информации полицейские установили, что с осени 2020 года в одной из квартир многоэтажки предоставляют услуги по тестированию на коронавирус, где указывают ложную информацию о результатах тестирования за определенную плату. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 42-летняя женщина разместила в интернете объявления о предоставлении указанных услуг якобы от имени одной из официально зарегистрированных в Украине медицинских компаний.

"Лаборатория" действовала под прикрытием, не было никаких вывесок и других обозначений медицинского учреждения. Отрицательный результат с печатью и подписью медика стоил 800 гривен, некоторым клиентам предоставлялась скидка.

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Во время обыска в указанном помещении полицейские изъяли пустые бланки медицинских учреждений, штампы и печати различных учреждений в количестве 20 штук, черновики с записями клиентской базы, около 30 готовых справок о прохождении тестирования на наличие COVID-19 и чеки об их оплате, ноутбуки, планшет и мобильный телефон.

Мошенница на дому изготавливала фальшивые справки о прохождении теста на COVID-19 в Краматорске. За 4 месяца заработала свыше 150 тыс. грн, - Нацполиция 01

"Организатор мошеннической схемы переоборудовала для клиентов входную комнату своей квартиры. Справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом фигурантка готовила в домашних условиях. Бланки тестов распечатывала на лазерном принтере, шаблоны для распечатки бланков нашла в интернете, как и QR-код, который генерировала на сайте самостоятельно. Печати подозреваемая заказывала в интернете. Заказчиков справок искала и среди клиентов туристических агентств. Люди не знали, что "на руки" получают фальшивый результат", - подчеркивают в Нацполиции.

Отмечается, что за четыре месяца мошенница успела "заработать" ориентировочно более 150 тысяч гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают свидетелей и потерпевших от преступной деятельности фигурантки. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Автор: Ірина Дашківська
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Последователи Остапа Бендера
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19.02.2021 17:31 Ответить
Последовательница Олега Ляшка. Шахрайка виготовляла вдома фальшиві довідки про проходження тесту на COVID-19 у Краматорську. За 4 місяці "заробила" понад 150 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6386
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19.02.2021 17:39 Ответить
А это разве криминал? Вон Вава тоже поддельную справку на наркотики и алкоголь предоставлял, и ничего.
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19.02.2021 17:50 Ответить
маладец-умнічка!
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19.02.2021 18:00 Ответить
В Одессе тоже практикуют в аэропорту, надо бы устроить показательный процесс
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19.02.2021 18:02 Ответить
Фальшивые справки против фальшивого вируса? Где здесь преступление?
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19.02.2021 18:10 Ответить
Двісті перший, відносно чесний спосіб, від'єму грошей! ( По О. Бендеру)
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19.02.2021 19:55 Ответить
 
 