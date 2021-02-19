Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура

Объявлен обвинительный приговор охраннику столичного супермаркета, который причинил телесные повреждения 20-летнему посетителю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года в Оболонском районе столицы. Мужчина, находясь в должности инспектора по безопасности супермаркета, во время словесной перепалки с группой юношей, взял металлическую палку и нанес удар в область лица одному из них. В результате 20-летний парень получил травматический вывих и перелом зубов верхней челюсти.

По результатам предварительного расследования охраннику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

По результатам судебного рассмотрения приговором Оболонского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде 150 часов общественных работ.

Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего к супермаркету, который за действия подчиненного должен возместить юноше более 100 тыс. грн.

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