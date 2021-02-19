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Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура

Объявлен обвинительный приговор охраннику столичного супермаркета, который причинил телесные повреждения 20-летнему посетителю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года в Оболонском районе столицы. Мужчина, находясь в должности инспектора по безопасности супермаркета, во время словесной перепалки с группой юношей, взял металлическую палку и нанес удар в область лица одному из них. В результате 20-летний парень получил травматический вывих и перелом зубов верхней челюсти.

По результатам предварительного расследования охраннику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

По результатам судебного рассмотрения приговором Оболонского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде 150 часов общественных работ.

Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего к супермаркету, который за действия подчиненного должен возместить юноше более 100 тыс. грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
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19.02.2021 17:40
+4
Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
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19.02.2021 18:58
+3
Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
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19.02.2021 17:29
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Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
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19.02.2021 17:29 Ответить
Только вот беда будет если у Вашего обидчика будет слабое сердце и он помрет от применения шокера, сядете надолго... так что не стоит советовать...
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19.02.2021 17:42 Ответить
Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
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19.02.2021 18:58 Ответить
Тобто іноді Закон в нас хоч якось, та працює.
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19.02.2021 17:32 Ответить
Мусора своих не выдают!
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19.02.2021 17:33 Ответить
что значит частично удовлетворен иск? из 100 тысч сколько? 99 или 1 тысяча, непонятно...
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19.02.2021 17:39 Ответить
частично - значит, просили миллион а присудили чуть больше 100 тыс.
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19.02.2021 18:41 Ответить
Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
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19.02.2021 17:40 Ответить
око за око это примитивно хотя бы потому шо я напр. дам бомжу 5000 евро шоб выбил глаз условному Микеланджело = бомж год бухает от души, а потерпевшему как то уже до лампочки шо бомж теперь тоже с одним глазом
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19.02.2021 17:57 Ответить
Закони написані дебілами.
В нормальних країнах за напад садять.
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19.02.2021 17:40 Ответить
"Металлическая палка" это шедевр журналистики?
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19.02.2021 17:58 Ответить
"ммм.. сударь", копіпаст у редакторів головне, журналістикою навіть і не пахне
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19.02.2021 18:13 Ответить
Странный приговор, добренький. Супартмаркет (сеть) пролобировала решение - очевидно.
А зубы испорчены у юного парня навсегда, особенно если передние пострадали. Даже если был конфликт, даже если чувак взял в руки палку, совершенно необязательно бить по голове и тем более лицу, так и убить можно. Любой юрист докажет, что это мне легкое повреждение а на всю жизнью. Зубы это не синяк, а наказали как будто по заднице ударил, а не по зубам.
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19.02.2021 18:01 Ответить
Украинский суд самый гуманный суд в мире.
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19.02.2021 18:04 Ответить
А почему так мало?
Зубы вставить немало стоит.
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19.02.2021 18:15 Ответить
Это охранное чмо должно сидеть!
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19.02.2021 18:37 Ответить
Охоронник видно дикун ще той...накинувся з палицею на безневинне дитя, яке культурно і ввічливо спитало де в магазині продаються м'які іграшки. Та батьки того хлопчика на шматки мали б порвати кривдника дитини.
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19.02.2021 19:32 Ответить
А в хвилинах 9000.
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19.02.2021 19:48 Ответить
Нада ещё было дать парню эту палку что бы он охранику лупонул.
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19.02.2021 20:29 Ответить
выбитый зуб это всегда телесное повреждение средней тяжести. учити матчасть, просто владелец ТРЦ вовремя выкатил неограниченный кредит в стоматологии... и заплатил моральный ущерб, с тех пор парней с Горловки в охранники ТЦ не берут
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19.02.2021 20:59 Ответить
 
 