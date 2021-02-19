Охранник столичного супермаркета, ударивший парня металлической палкой по лицу, приговорен к 150 часам общественных работ, - прокуратура
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Объявлен обвинительный приговор охраннику столичного супермаркета, который причинил телесные повреждения 20-летнему посетителю.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Инцидент произошел в начале октября 2018 года в Оболонском районе столицы. Мужчина, находясь в должности инспектора по безопасности супермаркета, во время словесной перепалки с группой юношей, взял металлическую палку и нанес удар в область лица одному из них. В результате 20-летний парень получил травматический вывих и перелом зубов верхней челюсти.
По результатам предварительного расследования охраннику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).
По результатам судебного рассмотрения приговором Оболонского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде 150 часов общественных работ.
Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего к супермаркету, который за действия подчиненного должен возместить юноше более 100 тыс. грн.
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В нормальних країнах за напад садять.
два https://www.unian.net/incidents/ohrannik-kiev-v-kieve-ohrannik-supermarketa-udaril-pokupatelya-metallicheskoy-palkoy-v-lico-novosti-kieva-11327882.html
три https://socportal.info/ru/news/osuzhden-okhrannik-supermarketa-kotoryi-metallicheskoi-palkoi-udaril-v-litco-20-letnego-posetitelya/
звичайний копіпаст
А зубы испорчены у юного парня навсегда, особенно если передние пострадали. Даже если был конфликт, даже если чувак взял в руки палку, совершенно необязательно бить по голове и тем более лицу, так и убить можно. Любой юрист докажет, что это мне легкое повреждение а на всю жизнью. Зубы это не синяк, а наказали как будто по заднице ударил, а не по зубам.
Зубы вставить немало стоит.