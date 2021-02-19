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Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Зайцево. Вблизи Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Луганского - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 190 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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как посмели? - перемирие!!!! или все таки война??
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19.02.2021 17:41 Ответить
зато у вяликих згнивший дворец вместо космической программы Наемники РФ с начала суток трижды открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8412
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19.02.2021 17:46 Ответить
 
 