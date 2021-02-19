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МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах

Спортсмены из РФ будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Помимо этого, эмблема, используемая во время Олимпиад, не должна содержать флаг РФ (нынешний или исторический), название страны (на любом языке и в любом формате), а также государственный герб или другой национальный символ Российской Федерации.

Эмблемой спортсменов из РФ будет эмблема Олимпийского комитета РФ (ОКРФ) с российским триколором, говорится в сообщении МОК.

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Флаг спортсменов из РФ будет заменен на белое полотно с эмблемой ОКРФ. Гимном будет избрана мелодия, которую утвердит исполком МОК позже.

В сообщении МОК сказано, что гимн России будет запрещено исполнять в любом официальном месте проведения Олимпиады (включая, помимо прочего, церемонии награждения, открытие и закрытие Олимпиады).

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+41
Настоящая страна 404. Теперь уже и документально.
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19.02.2021 17:57
+32
Эту хрень нужно запретить во всем Мире как нацистскую символику. Респект и уважуха МОКу!
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19.02.2021 17:55
+25
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4239
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19.02.2021 18:08
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Правила форума Совет форумчан
так они туалетную бумагу с собой возьмут, в цветах кгб ))
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19.02.2021 17:55 Ответить
МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 6093 МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 8478
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19.02.2021 17:57 Ответить
во, во! её шо не на есть самую )))
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19.02.2021 18:04 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 9022
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20.02.2021 12:17 Ответить
Эту хрень нужно запретить во всем Мире как нацистскую символику. Респект и уважуха МОКу!
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19.02.2021 17:55 Ответить
Очєрєдна перемога сруцької ********* =), хай щастить їм! МОК запретил России использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Цензор.НЕТ 7414
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19.02.2021 17:56 Ответить
Росія це де? Для чого Цензор використовує нелегальну назву тих територій?
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19.02.2021 17:56 Ответить
РОССИЯ ВСЕЗДЕ И НИГДЕ. НЕТ ТАКОГО ГОСУДАРСТВА в составе федерации, нет его границ... на карте федерации. Россия - это огромній обман, єто фантОМНОе "государство", которого нет! КАСАТЕЛЬНО ЭТОЙ ЗАГНИВАЮЩЕЙ НЕДОИМПЕРИИ НУЖНО ПИСАТЬ ТОЛЬКО "РФ"!
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19.02.2021 18:46 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 2685
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19.02.2021 20:07 Ответить
Срана. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 На китайском путунхуе моськов улус вааще - ё бань. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 1906
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19.02.2021 21:46 Ответить
Здорово.
Ведь все равно у винторогов ничего своего нет.
Ни земли, ни флага, ни языка ни культуры.
НИЧЕГО.
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19.02.2021 17:57 Ответить
Настоящая страна 404. Теперь уже и документально.
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19.02.2021 17:57 Ответить
бггг, ні родіни, ні флага
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19.02.2021 18:26 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 295
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19.02.2021 18:58 Ответить
А шо у дикарей будет вместо гимна? Гимнюк Никитка-Бесогон "Мурку" перемайстрячит?
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19.02.2021 17:59 Ответить
рашка хочет "Катюшу" ..а там как захотят представители МОК
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19.02.2021 18:03 Ответить
Так вроде "катюшу" МОК уже забанил
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19.02.2021 18:07 Ответить
пардон...устарели значит сведения...
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19.02.2021 18:11 Ответить
Обломали хотелку. Пока звучал Чайковский.
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19.02.2021 18:57 Ответить


Лебединое озеро ? МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4624
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19.02.2021 19:01 Ответить
Не смотрел зимний чемпионат. Посмотрите - узнаете.
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19.02.2021 21:43 Ответить
Лапти-да-лапти мои...В супроводі хору балалайочників.
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19.02.2021 19:07 Ответить
То сложно для них, не выучат текст.

Будут выть:
.. вл-ский целтрал, ветер северныыыый..
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20.02.2021 21:11 Ответить
Д'ермо. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7551
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19.02.2021 21:48 Ответить
И там бандеровцы, вот обложили со всех сторон
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19.02.2021 17:59 Ответить
Это ж надо!
Ну, никогда такого не было, и вот опять!
Опять рускиймир получил по скрепам!
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19.02.2021 18:00 Ответить
ну нельзя же так жестоко, разрешите кацам хотя бы написать на белой простыне "404"
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19.02.2021 18:00 Ответить
Использовать исключительно как коврики для ног . МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 142
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19.02.2021 18:01 Ответить
да ??? а ЭТО НАДО БЫЛО еще применить к СОЧИНСКОЙ олимпиаде и ЧМ по футболу на росии !!!! отменить !!! а когда РАЗГОРЕЛОСЬ и тушить уже поздно !!!!
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19.02.2021 18:01 Ответить
мир , что СХАМИНУВСЯ ????
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19.02.2021 18:02 Ответить
У ********* уже новое официальное название: "страна 404"!
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19.02.2021 18:06 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 4239
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19.02.2021 18:08 Ответить
...чуть ли не в первый раз согласен с тобой на 1000% МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7079
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19.02.2021 20:46 Ответить
Та им пофиг. Они зато скоро картонный рейхстаг возьмут...
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19.02.2021 18:17 Ответить
Недолго ломались, согласились на все унизительные условия, нищие не выбирают.
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19.02.2021 18:18 Ответить
Почему унизительные?!!! ГЕРОИЧЕСКИЕ!
Если солдаты без знаков различия и принадлежности (ихтамнеты)- герои расеи,то и спортсмены должны быть ими.
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19.02.2021 19:01 Ответить
Аббревиатура Russian Olympic Committee. Название страны все равно есть. Не будет только флага и гимна. Ну все будут знать откуда эти спорстмены. так что то что вы писали страна 404 всё такое это не так. Откуда эти атлеты будут все равно будут все знать.
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19.02.2021 18:20 Ответить
Неа, нет названия страны, есть название комитета, а шо там за отбросы собрались...х.зна МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 640
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19.02.2021 19:03 Ответить
хотя я что-то сомневаюсь что вообще эти олимпиады будут проведены. ковид еще не побежден. собирать людей почти со всего мира в одном месте........
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19.02.2021 18:22 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7786
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19.02.2021 18:28 Ответить
В четвертьфинал еще вышли Зверев и Циципас, дети российских эмигрантов. Пять из восьми четвертьфиналистов Australian Open с неправильной челюстью, как сказали бы в Украине.
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19.02.2021 18:36 Ответить
Зверев - подходящая фамилия для московита.
Команда 404 вывела свою страну в финал.
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19.02.2021 18:52 Ответить
Анчутка анохин скрепна. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 66
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19.02.2021 21:50 Ответить
для пущего стёбу, надо их под флаг КНДР загнать. и гимн заставить выучить.
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19.02.2021 18:35 Ответить
Московиты должны выступать под флагом Чингисхана.
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19.02.2021 18:54 Ответить
предлагаю гимн кацапии на олимпийских играх https://www.youtube.com/watch?v=Ck7jNbG-gpM
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19.02.2021 18:39 Ответить
Сьогодні вперше за тридцять років бачив у Рівному снігурів. Навіть пташки не витримали і втекли з Московії.
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19.02.2021 18:43 Ответить
Погано дивився... Снігурі - звичайні осідлі птахи Карпат і Українського Полісся... Я їх постійно зустрічаю восени, збираючи гриби... Просто вони тоді мовчазні і не вбрані у шлюбне оперення... У нас навіть шишкарі живуть... Інша справа - омелюхи... Ті, дійсно, прилітають, взимку, з Росії та Скандинавії...
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20.02.2021 06:27 Ответить
Так орда и флаг у голландцев скомуниздила.... Нехай под тамгой хана Узбека выступают.
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19.02.2021 18:48 Ответить
А ти, взагалі-то, бачив, хоч раз, "тенге" золотоординський, 13 століття? Там на реверсі зображений двоголовий птах з розвернутими в різні боки, головами...
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20.02.2021 06:23 Ответить
ORK-404 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 8184
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19.02.2021 19:16 Ответить
Спортсмены из РФ будут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Источник: https://censor.net/ru/n3249008

B O M Z H Y - це звучить скрепно МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 7971
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19.02.2021 19:36 Ответить
Ё бань чайники быстро поймут. МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673 МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 3673
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19.02.2021 21:52 Ответить
Вместо флага полотнище с нарисованным контейнером для мочи, вместо гимна дзюрчание мочи в унитазе
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19.02.2021 19:54 Ответить
Рахиты остались без флага и Родины
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19.02.2021 20:11 Ответить
У них не флаг,а власовская тряпка,свои символы засрашка меняет,как шлюха клиентов,для них эти флаг и герб ничего не значат,путинский народец может и под куском материи в горошек выступать.
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19.02.2021 20:16 Ответить
вот по поводу мелодии...."Лента за лентою..." хорошо подойдет!
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19.02.2021 20:42 Ответить
МОК заборонив Росії використовувати свої прапор, герб і назву країни на двох Олімпіадах - Цензор.НЕТ 2863
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19.02.2021 22:16 Ответить
Почти уверен, мокшанской команде на играх не понадобится ни гимн, ни флаг, ни форма, ни допинг - не долетят они до Японии. Приземлятся в море и всплывут. когда игры уже закончатся, через пару месяцев....Прибьёт некоторых из них к берегу.... И тяжело будет их , поеденных рыбами. узнать....А кремлёвская крыса , хихикая, сообщит;"утанули"...
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19.02.2021 23:09 Ответить
 
 