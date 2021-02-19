СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"

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