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СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - 

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
Ух ты.
Та и такого при парашенке небыло
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19.02.2021 18:14
+18
при сивочолом генералиссимусе он как раз и оформил права на нафтепровод через суд, на что вальцман и дал добро.
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19.02.2021 18:15
+17
Газопровод правильно забрали, но там ещё надо посадить тех, кто его «подарил».
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
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19.02.2021 18:15
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а мертвечуку с поддутой ксюшей даже и отгавкаться теперь негде) разве что у соловьиного помета....
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19.02.2021 18:14 Ответить
К мУРАЕВУ на "наш" могут сходить, якобы на рюмку чая. Там и погавкают.
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19.02.2021 18:44 Ответить
Ух ты.
Та и такого при парашенке небыло
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19.02.2021 18:14 Ответить
Он не встиг буквально на пару суток. Вот если бы не зебилы понимаешь выбрали не его СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7350
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19.02.2021 18:16 Ответить
при нем рнбо сосредоточилась на армии, вооружении, линии разграничения, санкциях
при ньому рнбо зосередилась на важливішому: армії, озброєнні, санкціях, розголосу в світі...
а от чого нинішня рнбо так затягнула це важливе питання, майже на два роки?
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19.02.2021 18:31 Ответить
Ну почему же? Вот первое попавшееся ришення РНБО за 2017 год, которое выдал Гуглhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17#Text

. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб
додатком 1;И список - до Москвы раком не переставишь.
А вот на Медведчука времени не нашлось - все про армию и виру думав СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7238
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19.02.2021 18:42 Ответить
а, за что рнбо в 17-м году на медведчука было время находить?...
завод в россии его жене путин год назад передал
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19.02.2021 18:49 Ответить
Так вы как-то определитесь. У сывочолого реформатора и его патриотичного РНБО времени не было на всякие мелочи типа финансирования терроризма или Медведчук был чистый аки слеза в 2017-м?
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19.02.2021 18:54 Ответить
не надо лить слезы, если нет ответа на вопрос "за что?" на 17-й год...
заявление о финансировании терроризма - это серьёзное заявление...
для такого нужны веские доказательства, наработанные годами
тут одними тремя каналами и санкциями не обойтись...и вылет самолетом тоже ограничили...
остался лишь статус депутата
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19.02.2021 19:09 Ответить
Вы отныне агент кремля...это называется "вилка"...так нельзя с лоботомитами.
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19.02.2021 19:20 Ответить
Так це ж засідання як раз після припинення роботи Ліпецької хвабрикі. А до цього не вистачало часу і тупо не було повноважень )))))
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19.02.2021 21:36 Ответить
ТАК ПІД ВЕРЕСК НА ВЕСЬ СВІТ, ТЕРМІНАЛИ ІЗ *********** ПОЗРИВАЛИСЬ.
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19.02.2021 19:19 Ответить
склади з ************ вибухають під дату народження...торік під рязанню на початку жовтня вибухнули...хто там у вас народився тими днями?
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19.02.2021 19:32 Ответить
Все самое лучшее планировалось на второй срок. И тут такое...
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19.02.2021 18:32 Ответить
От як Байден Зе нагинає!
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19.02.2021 19:45 Ответить
Це все готувалось за його каденцію (і все що далі буде також), але не встиг, не вистачило часу
і тупо не було повноважень РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3247
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19.02.2021 21:33 Ответить
Первый пошел. Теперь национализация предприятий его заместителя по фракции
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19.02.2021 18:14 Ответить
Газопровод правильно забрали, но там ещё надо посадить тех, кто его «подарил».
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
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19.02.2021 18:15 Ответить
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках"

це так з усією держвласністю робитимуть чи вибірково, лише по нєугодних?
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19.02.2021 18:34 Ответить
вот это правильно!.. согласен на 100%
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19.02.2021 18:15 Ответить
при сивочолом генералиссимусе он как раз и оформил права на нафтепровод через суд, на что вальцман и дал добро.
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19.02.2021 18:15 Ответить
Таки да? Или просто брешем як собака з під паркану?
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19.02.2021 18:20 Ответить
в августе 2017-го Хозяйственный суд Ровенской области отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за Украиной. --- кто был презом и кому подчинялся суд в то время?
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19.02.2021 18:27 Ответить
Скажу тебе по секрету. Если в стране суды подчиняются Президенту. То дела в такой стране очень-очень-очень плохи.
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19.02.2021 18:32 Ответить
зебил, єто только в твоей рашке суді подчиняются исполнительной власти))
а во всем мире есть ТРИ независимых ветви.. и суды и исполнительная - независят друг от друга - или тебе в методиичках лахты об этом не сказали?СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента - Цензор.НЕТ 537
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19.02.2021 18:38 Ответить
Ну скажи, трохи прибрехав?.Шоб Порошенка гімном ******?
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19.02.2021 18:51 Ответить
Ну наконец-то.
Государству нефтепровод нужней, чем какому-то козлу.
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19.02.2021 18:16 Ответить
и что по этому нефтепроводу качать будут из Самары?
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20.02.2021 15:41 Ответить
когда вернете газопроводы, которые спыздыл фирташ?
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19.02.2021 18:18 Ответить
кому вернуть, Коломойскому?
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19.02.2021 18:35 Ответить
Киву забули. Заберіть телефон шоб не дрочив.
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19.02.2021 18:21 Ответить
Довго побуде державним , від куті до Різдва.
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19.02.2021 18:29 Ответить
А при порошенку його придбали,і це факт.
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19.02.2021 18:31 Ответить
А при Зеле бесплатно перешел Коломойскому
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19.02.2021 18:36 Ответить
От падлы, втихаря уже и нефтепроводы по карманам распихали. Сволочи!
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19.02.2021 18:47 Ответить
Коли Осел введе санкції проти Бені та посадить його або передасть в США - тоді повірю. А так - лапша для зедібілів. Поржем по приколу.
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19.02.2021 18:55 Ответить
+++ ой десь заплакали межведчук і порошннко😆😅😄😃😂😀
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19.02.2021 18:55 Ответить
Мудачук заплакав від сміху - відбирати майно рішенням СНБО - до такого навіть в ********* на додумалися поки що )))
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19.02.2021 19:03 Ответить
А надо что бы как у них ? Ностальжи ?
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. "
вот они и отимеют мертвечука отымут присвоенное.
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19.02.2021 19:27 Ответить
Якщо все прокацапське лайно буде позбавлено своїх джерел фінансування то я це тільки вітатиму. РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7401
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19.02.2021 19:00 Ответить
А его кум с переляку свой канал на себя оформил, а нужно было нефтепровод.
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19.02.2021 19:18 Ответить
Ждём мертвечука на "Прямом"...демократия в опасности !!!
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19.02.2021 19:23 Ответить
Интересно, а как эта труба к Медведчуку попала, и главное когда? РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4574 РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 80
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19.02.2021 19:52 Ответить
Усіх МАРОДЕРІВ У рівні відносини!!! - усе народне повернути ДЕРЖАВІ!!! - ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!!
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19.02.2021 20:19 Ответить
правильно.
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19.02.2021 22:05 Ответить
у Бубочки есть реальный шанс вернуть свой рйтинг на 73% опять если он будет последователен и вернет вышки Бойка обратно в госсобственность, отгонит Беню с Укрнафты и Центрэнерго или где там еще Беня присосался к государственным активам, прижмет Ахмета с его шахтами, а Фирташа с облгазами и так далее. Стратегические отрасли и объекты должны быть в государственной собственности. Сейчас когда амеры приняли финансовый закон, который даст возможность вычислять глязные потоки денег, то нужно очень плотно заняться и офшорами наших политиков, в первую очередь Жулькой. там у нее много лярдов зелени припрятано в офшорах еще с времен Лазаренка. глядишь, и кредитов от МВФ ваще не потребуется..
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20.02.2021 15:51 Ответить
 
 