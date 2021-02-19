СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", - Офис президента
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Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", -
Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины.
Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпадзахидтранс"
Пожалуйста, подождите...
Та и такого при парашенке небыло
при ньому рнбо зосередилась на важливішому: армії, озброєнні, санкціях, розголосу в світі...
а от чого нинішня рнбо так затягнула це важливе питання, майже на два роки?
. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб
додатком 1;И список - до Москвы раком не переставишь.
А вот на Медведчука времени не нашлось - все про армию и виру думав
завод в россии его жене путин год назад передал
заявление о финансировании терроризма - это серьёзное заявление...
для такого нужны веские доказательства, наработанные годами
тут одними тремя каналами и санкциями не обойтись...и вылет самолетом тоже ограничили...
остался лишь статус депутата
і тупо не було повноважень
Но не могу понять по санкциям. Пишут что санкции ввели за финансирование терроризма, а разве за это не предусмотрена уголовная ответственность?
це так з усією держвласністю робитимуть чи вибірково, лише по нєугодних?
а во всем мире есть ТРИ независимых ветви.. и суды и исполнительная - независят друг от друга - или тебе в методиичках лахты об этом не сказали?
Государству нефтепровод нужней, чем какому-то козлу.
"правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках. "
вот они и
отимеют мертвечукаотымут присвоенное.