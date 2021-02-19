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Мининфраструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Мининфраструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал приказ, которым освобождает украинских моряков от систематического переподтверждения квалификации, за которое чиновники требовали с них взятки в размере от $3000 до $15000.

Об этом в своем видео из Амстердама на одноименном Youtube-канале заявил экс-глава Одесской областной государственной администрации, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"В самолете встретил много моряков, которые спрашивали, когда в Украине будет так же, как я в свое время сделал в Грузии — что с них не будут брать взятки за продление лицензии. Так вот, хорошая новость: министр Криклий подписал проект (он вступит в силу через месяц), по которому все эти дурацкие тесты отменяются. То есть, то, что каждые три года чиновники у вас вымогают от трех до 15 тысяч долларов — это все будет выкинуто", — рассказал Саакашвили.

По его словам, это пока что не окончательная победа, поскольку могут еще быть возражения от других министерств.

"Сейчас какая процедура? У остальных министерств есть месяц, чтобы возразить. И там, конечно, будут заносить деньги. Так что будем следить очень внимательно. Молодец Криклий, что преодолел это сопротивление. Это кормушка на 150 миллионов долларов в год для чиновников. Абсолютно несправедливо: вместо того, чтобы моряки вкладывались в свои семьи или покупали квартиры, они платят чиновникам. Так вот, это заканчивается с этим постановлением", — подчеркнул экс-глава Одесской ОГА.

Он добавил, что в парламенте также были зарегистрированы соответствующие законопроекты.

"В парламенте тоже зарегистрировали законопроект, пара депутатов, молодцы, от "Слуг народа", чтобы окончательно закрепить, что нет никаких тестов, автоматически продлеваются профессии этих людей. Так, как есть практика в нормальных странах. Давайте добивать это дело до конца. Появилась возможность прикрыть одну большую кормушку", — заключил Саакашвили.

Напомним, 18 февраля 2021 года глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий подписал проект приказа "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины", который вводит автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора.

В пояснительной записке к приказу говорится, что одна из его целей — приведение национального законодательства по вопросам подготовки, оценки компетентности и дипломирования моряков в соответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками).

Коррупционная составляющая в процедуре получения свидетельства моряка давно вызывала недовольство работников отрасли и часто приводила к протестам моряков.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Это чучело является Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины ...с мая месяца 2020 года....и все на что оно за это время сподобилось...это озвучить то что сделал криклий.... Мининфораструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8302
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19.02.2021 18:54
+10
Цей наркоман не набере і прохідного балу. Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 9864
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19.02.2021 18:43
+9
теперь этот малахольный к морякам примазался
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19.02.2021 18:46
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Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 4978
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19.02.2021 18:35 Ответить
Саакашвили седьмой президент Украины!!!! Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 5353
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19.02.2021 18:37 Ответить
Цей наркоман не набере і прохідного балу. Криклий закрывает коррупционную кормушку, обдирающую моряков, — Саакашвили - Цензор.НЕТ 9864
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19.02.2021 18:43 Ответить
Нет лучше глава муниципального образования твоей родного Кирочипецка)))
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19.02.2021 18:45 Ответить
Ти Зеленського не наївся, Єлажєв?
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19.02.2021 18:55 Ответить
А ти сої вже наївся кацахол.
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19.02.2021 18:58 Ответить
Ти мене з кимось плутаєш. Але судячи з того як ти його і досі ненавидиш і боїшся- той дописувач добряче вату ганяв.
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19.02.2021 19:27 Ответить
а шухєр нєшутєйний, коль батоно сулугуні з нірвани витягли
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19.02.2021 18:41 Ответить
теперь этот малахольный к морякам примазался
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19.02.2021 18:46 Ответить
Это чучело является Главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины ...с мая месяца 2020 года....и все на что оно за это время сподобилось...это озвучить то что сделал криклий.... Мининфораструктуры закрывает коррупционную кормушку по выдаче свидетельств моряка, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8302
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19.02.2021 18:54 Ответить
А с подачи Блохина
забивает Балтача.

Это личная заслуга Леонида Ильича.
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19.02.2021 18:56 Ответить
В 1978 году я взял пенальти от Балтачи. Честное слово. На чемпионате города Жданова.
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19.02.2021 19:24 Ответить
Главное: тут сплошная некомпетенция озвучена. Меня эти откровения напрягли, если честно. Как мне кажется, вот-вот может прозвучать реальная претензия от ИМО. Украину запросто смогут лишить права на выдачу морских лицензий! Я- вполне серьезно. Такая угроза- реальна! И Саакашвили, если объективно- играет на воплощение этой угрозы!
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19.02.2021 19:23 Ответить
Це і є суть популізму, болить голова - відрізати.
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20.02.2021 02:45 Ответить
Михо уже победил арэхавую мафию ?
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19.02.2021 18:55 Ответить
Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины что-то забыл в Амстердаме? или он живет там? и какое отношение он сам имеет к этой отмене?
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19.02.2021 19:08 Ответить
Посмотрим, сожет ли он довести это до логичного финала.
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19.02.2021 19:14 Ответить
Не сможет, ибо он некомпетентен. Тут просто не о чем говорить.
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19.02.2021 19:16 Ответить
Шо-шо-шо??? Этот Карлсон сраный- понятия не имеет- о чем онО болтает! В каждом его предложении, озвученном в заметке- срань! Заявляю ответственно, как человек который реально занимается подобной проблемой. Саакашвили- сумасшедший популист. Это- если очень мягенько.
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19.02.2021 19:15 Ответить
Ооо! Нашлась работа для великага рихфарматора: высовывать морду из норы и озвучивать кто что сделал.
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19.02.2021 19:17 Ответить
.

как закрывает так и открывает
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19.02.2021 19:18 Ответить
Ты хто? Я- моряк. Уже почти 40 лет. В мае будет ровно 40(сорок). Весьма скоро, благодаря обалдуям вроде тебя и сраных митингарей- вам ваааще прекратят выдачу лицензий. Всех лицензий! А Украину лишат права на выдачу. И всё это- благодаря вам, обалдуям. И сраному Карлсону. А я, пока надеюсь успеть... В последний раз. А вам, идиотам наивным- звиздейшн. Спроси меня- всем? Отвечу- всем.
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19.02.2021 20:03 Ответить
Нет, лучше быть таким дятлом как ты и платить этим г-нам (не гражданам) кучу бабла за каждый сертификат! На каких основаниях перестанут выдавать лицензии? Захотят создать еще десятки тысяч безработных? Уже многие компании занесены в блэк листы, из-за того что все делается коррупционным способом в Украине. И вообще тут речь идет о квалификационных документах. А сертификаты будут меняться каждые 5 лет, как и во всех странах!
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19.02.2021 22:33 Ответить
Ты- реально синий. Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3796 На этом, с тобой, обалдуем- фсё.
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20.02.2021 13:19 Ответить
Сорок лет моряк,ай,ай,ай.Это уже воистину вся #опа в ракушках..Старый,захренелый стукачило.Еще при ЧМП стучал.Небось и сейчас, рядом,не меньше,с кормушкой ошиваешься.Ишь как взбеленился,когда почуял,как от корыта отрывают.
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08.03.2021 14:22 Ответить
Карлсон нарисовался а как полетать Мінінфраструктури закриває корупційну годівницю з видачі свідоцтв моряка, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1653
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19.02.2021 20:30 Ответить
Видео из Амстердама.... дальше можно было ничего не писать.
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19.02.2021 20:56 Ответить
какао-ботва тут как тут кукарекать на Саакашвили.
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19.02.2021 22:09 Ответить
Нормально михуил устроился. В Украине получает зарплату 20 000 баксов в месяц и кое что еще,НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, торчит в Амстердаме и походу в Грузии "революцию" пытается учудить!
Зачем ему зечмо дало громадянство??? Какой от него прок??? Только усложняет наши отношения с Грузией! Гнать звездобола!
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19.02.2021 22:27 Ответить
Одно имя Саакашвили вызывает такой подрыв кацапских и соевых задниц, что можно обогревать Украину всю зиму.Это срочно необходимо использовать для обогрева домов украинцев!
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20.02.2021 03:56 Ответить
 
 