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Новости Политика Украины
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авиация (2598) Медведчук (1755) самолет (3351) санкции (10623) СНБО (4377) авиасообщение (786)

СНБО ввел санкции против самолетов, на которых Медведчук летал в Москву

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против самолетов, на которых Медведчук летал в Москву

Среди 19 юридических и 8 физических лиц, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, есть 5 самолетов, осуществлявших перелеты по маршруту Киев – Москва.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе к пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва... Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины", - сказано в сообщении.

Также СНБО ввел санкции против компаний, которые обслуживают эти самолеты.

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Пресс-служба ОП напомнила, что еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение, которым были введены санкции в отношении отдельных российских авиаперевозчиков. А с 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Президент сильно изменился... Президент сша, естественно. (с)
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19.02.2021 18:39
+22
что-то сегодня бум хороших новостей, может, к полуночи объявят, что бубочка попросил политического убежища в ростове?
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19.02.2021 18:37
+21
Бубочку запугали чем то - в его патриотизм понятное дело ни кто не верит, НО тем не менее, на фоне последних решений СНБО товарисч Порошенко смотрится немного обосранным...
Вам так не кажется?
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19.02.2021 18:41
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проти болтів з гайками і паливних насосів санкції запровадили,
а проти пілотів, що порушували заборону на польоти, не запровадили..
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19.02.2021 22:53 Ответить
И что конкретно сделали с этими самолетами? Где они вообще сейчас?
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20.02.2021 09:47 Ответить
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