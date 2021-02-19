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Новости Политика Украины
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Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Андрей Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с ситуацией касательно безопасности в Украине и вокруг ее границ. Во время разговора главы ведомств обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса по ключевым направлениям. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI)", - отметили в министерстве.

Таран в телефонном разговоре поблагодарил народ и правительство США за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз, а также содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

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"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской охранник", - отметил министр обороны Украины.

Стороны также детально остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Андрей Таран пригласил Министра обороны США принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Молодцы. Большое спасибо. Пригодится в нашей борьбе с "братушками"
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19.02.2021 18:39
+13
НАТО в хату, Украiно!
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19.02.2021 18:38
+12
Дякую Вам пане Байден!
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19.02.2021 18:37
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Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 131
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19.02.2021 18:37 Ответить
Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США мистер Тод Уолтерс на встрече с седьмым Президентом Украины паном Петром Порошенко изложил доктрину Госдепа в отношении Украины: «США вложили большие средства, чтобы Вооруженные Силы Украины перешли на стандарты НАТО и получили летальное оружие с целью защить свою страну от российского агрессора. Поэтому мы никогда не отдадим Украину под контроль российской бензоколонки и китайской пилорамы».
Пентагон оказывают большую военную и финансовую помощь Украине, седьмой год воюющей с православной Московией, финансирующей терроризм на Ближнем Востоке. В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Украинским военным в прошлом году поступили на вооружение «Джавелины» и теперь российские танки при атаках на украинские позиции под Горловкой, горят четыре минуты. На пятой минуте происходит взрыв боекомплекта, и башня российского танка отлетает на металлургический завод в Кривой Рог. Соглашение между Украиной и США по «Ленд-Лизу» уже составлено. Скоординированы даты поставок, наименование и количество вооружения. Теперь становится ясно, для чего Гетьман летал в штат Вирджинию для встреч с руководством Пентагона.
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19.02.2021 19:40 Ответить
Дякую Вам пане Байден!
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19.02.2021 18:37 Ответить
НАТО в хату, Украiно!
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19.02.2021 18:38 Ответить
Молодцы. Большое спасибо. Пригодится в нашей борьбе с "братушками"
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19.02.2021 18:39 Ответить
Бабла не давайте. Тільки озброєння.
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19.02.2021 18:45 Ответить
А озброєння це не бабло ? можуть спихнути . яка різниця ?
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19.02.2021 18:54 Ответить
"Бабло" можуть розікрасти, а ось "озброєння" ні!
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19.02.2021 19:10 Ответить
Ну... з огляду на "Велике крадівницто" на тих же дорогах, чомусь з'являється впевненість, що зеленим торбохватам з їх апетитом, навіть декілька авіаполків F-15 та F-35 вистачить лише на пару тижнів...
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19.02.2021 19:00 Ответить
А вот и пряник вiслюку за то, что начал правильно делать, как взрослые говорят. Интересно, какой ему показали кнут?...
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19.02.2021 18:46 Ответить
кнут довольно показательный, в виде санкции на Дубинского
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19.02.2021 18:49 Ответить
дали оманському запис розмови патрушева з ним же плюс гроші привата відмиті через його офшори
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19.02.2021 18:53 Ответить
о вкусняшки
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19.02.2021 18:47 Ответить
Америка нам поможет!
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19.02.2021 18:51 Ответить
у свр хоть сайт заработает???)))
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19.02.2021 18:52 Ответить
Сьогодні не день,А ЯКЕСЬ СУЦІЛЬНЕ СВЯТО+ П"ЯТНИЦЯ-Іду ЗА ПИВКОМ І КОВБАСОЮ!!!
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19.02.2021 19:00 Ответить
"Вові ЗЕ" показали із Держдепу Байдена один єдиний "відосік" - де він здає Україну! І сказали: "Вова ЗЕ", або ти вимикаєш дурня і валиш всю промоскльську мерзоту, або той відосік зливають в інет ітебе рвуть на 73/25 відсотків у єдиному пориві!
У а "Вовік ЗЕ" ж не лох якийсь 42-43 рочки і звісно ж всрав...обрав правильний вибір!
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19.02.2021 19:16 Ответить
Пан Сергей! Будь ласка, поподробней о видосике для блазня!
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19.02.2021 19:47 Ответить
приятно, шо Конгресс за рванием чубов друг другу все таки не забывает дело делать.
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19.02.2021 19:42 Ответить
 
 