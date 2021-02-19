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СНБО заслушал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев, – Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО заслушал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев, – Данилов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу рассматривался вопрос увеличения частоты нарушений режима прекращения огня на Донбассе, было принято решение вернуться к доработке 5 сценариев, которые были утверждены в декабре 2019 года.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению. в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований РФ, гибнут украинские военные. Все это требовало срочной реакции со стороны руководства страны. Члены СНБО Украины заслушали отчет главнокомандующего ВСУ генерала Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны полковника Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил", - сказал Данилов.

Он отметил, что решение в этому вопросу является закрытым, и секретным.

"Больше я вам по этому поводу ничего сказать не могу Единственное, что могу сказать – есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые сопровождались на территории оккупированных Луганских и Донецких областей. Сейчас все эти сценарии будут подниматься, и соответствующим структурам и чиновникам дан указ президента Украины пересмотреть все эти вещи и по необходимости делать новые редакции, поправки…", - подчеркнул секретарь СНБО.

Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Если у кого-то есть 5 сценариев, значит нет ни одного более-менее стоящего.
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19.02.2021 19:00
+10
Ви ще ніяк не наважились назвати країну окупанта, її президента і тих, хто вбиває українців на сході.
Оце у вас п'ять варіантів ?
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19.02.2021 19:03
+9
Неправда.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
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19.02.2021 19:10
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Если у кого-то есть 5 сценариев, значит нет ни одного более-менее стоящего.
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19.02.2021 19:00 Ответить
СНБО заслушал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев, – Данилов - Цензор.НЕТ 8862
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19.02.2021 19:30 Ответить
Ви ще ніяк не наважились назвати країну окупанта, її президента і тих, хто вбиває українців на сході.
Оце у вас п'ять варіантів ?
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19.02.2021 19:03 Ответить
Незачем.
Сейчас используют определения те, которые ввел волевой пэтрушка.
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19.02.2021 19:08 Ответить
Неправда.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
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19.02.2021 19:10 Ответить
Так и сейчас так называют, что не так то?
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19.02.2021 19:12 Ответить
А зараз, на жаль, ні.
Жодного слова про справжнього винуватця.
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19.02.2021 19:15 Ответить
Я не чую, що росію називають агресором.
Я чую - сепаратисти, та сторона.
Якщо у вас інші джерела, то дайте посилання на пряму мову чи відео.
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19.02.2021 19:25 Ответить
в каком именно твоём комментарии ответ ?
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19.02.2021 19:40 Ответить
Благо Вещатель - о зеле радетель. Просто лугандонец.
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19.02.2021 19:57 Ответить
Порошенко открыто назвал Россию агрессором с трибуны ООН

29 сентября 2015 , 19:23

https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon
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19.02.2021 19:58 Ответить
...ну что... заткнула женщина твой смердячий роток? Гавкнул..и в буду..поскуливать?
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19.02.2021 19:14 Ответить
Который сидит на руке Бени?! Так чьи это сценарии?
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19.02.2021 19:29 Ответить
Порошенко открыто назвал Россию агрессором с трибуны ООН

29 сентября 2015 , 19:23

https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon_n616178
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19.02.2021 19:57 Ответить
Який з тих сценаріїв передбачає повернення військ на попередні позиції? Бубачка обєщалъ.
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19.02.2021 19:05 Ответить
Ну да, был уже план "Б" Теперь 5 сценариев. Прямо как в кино! Сценарии от зебилов!
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19.02.2021 19:07 Ответить
5 сценариев, готовые, экстренные, но все они недоработанные, поэтому нужно доработать в срок ...( кстати в какой срок они должны быть доработаны, в статье не заметил никто?)
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19.02.2021 19:12 Ответить
сценарий Бе, бе-ме, и бе-бе-бе
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19.02.2021 19:13 Ответить
а не надо присваивать кому-то запатентованные сценарии Арсена Борисыча
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19.02.2021 19:41 Ответить
сцыкуны-членограи сценаристы хреновы
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19.02.2021 19:13 Ответить
Заявляли, якщо буде порушено перемирря, то військові повернуться на позиції, які їх змусили покинути. Хомчак казав, що є план, як це зробити швидко...
І де???
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19.02.2021 19:16 Ответить
Хомчак не соврал.

план действительно есть.

и не только план
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19.02.2021 19:42 Ответить
РНБО заслухала доповіді військових про ситуацію на Донбасі, вирішено повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, - Данілов - Цензор.НЕТ 9182
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19.02.2021 20:17 Ответить
Повні кишені плану...
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19.02.2021 22:08 Ответить
всех слуг с клоунами в турборежиме в передовые окопы ,пусть служат по назначению
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19.02.2021 19:17 Ответить
Та сровняйте их с землей уже , новое построим или пускай останется буферной зоной между рашей и Украиной.
Если у вас такой мысли не было , подскажу - вызов ядерного удара по той области со стороны Америки и делов то , мы же не по раше , а по себе - имеем право Легенькую такую , шоб чисто центр смести и отделить рашу от передовой ,сделать буфер ) , оставшихся живой силой подавить . Да мирные погибнут , но они и так погибнут если отбивать все живой силой , только так будет больше жертв + с нашей стороны . Называется - "так не доставайся ты ни кому"
При это даже можно всех предупредить за пару дней - мол выезжайте кто куда , если хочете жить . Все выедут и уже можно не запускать туда бомбу )))) Заходим - живем ... Хитро ? ну а как еще ?
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19.02.2021 19:23 Ответить
Я уверен на все 100% что сдрыснут все кто может ходить .
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19.02.2021 19:28 Ответить
Если их выпустят! За кем,если не за женщинами и детьми будут прятаться доблесные пуйловские вояки?!
Население служит жывым щитом фашистов/рашистов.
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19.02.2021 19:34 Ответить
Так отож - не за кем , вот и поднимут свои ручки , а народ они не остановят даже автоматами - все боятся атомов )
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19.02.2021 20:08 Ответить
НУ или нервно-паралетический газ пустить по типу Норд-Оста ....
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19.02.2021 20:13 Ответить
Им живой щит нужен! Как наставлял раша заупенфюрер!
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19.02.2021 21:41 Ответить
Секретар РНБО Данілов заявив, що у випадку активізації бойових дій на Сході то санкцї будуть введені проти всіх підприємств на території України які належать громадянам РФ.
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19.02.2021 19:23 Ответить
Сценарий может быть только один - 3,14здить до смерти кацапье - но не при нынешней власти. еще 50 оттенков сценария придумали,мля...
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19.02.2021 22:09 Ответить
То есть нужно было столько смертей украинцев чтоб они образумились и соизволили понять то что уже после Иловайска и Дебальцево давно понятно- никаких договоренностей орки не соблюдают
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19.02.2021 23:58 Ответить
 
 