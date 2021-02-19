СНБО заслушал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев, – Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу рассматривался вопрос увеличения частоты нарушений режима прекращения огня на Донбассе, было принято решение вернуться к доработке 5 сценариев, которые были утверждены в декабре 2019 года.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению. в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований РФ, гибнут украинские военные. Все это требовало срочной реакции со стороны руководства страны. Члены СНБО Украины заслушали отчет главнокомандующего ВСУ генерала Хомчака, начальника Главного управления разведки Минобороны полковника Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил", - сказал Данилов.
Он отметил, что решение в этому вопросу является закрытым, и секретным.
"Больше я вам по этому поводу ничего сказать не могу Единственное, что могу сказать – есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые сопровождались на территории оккупированных Луганских и Донецких областей. Сейчас все эти сценарии будут подниматься, и соответствующим структурам и чиновникам дан указ президента Украины пересмотреть все эти вещи и по необходимости делать новые редакции, поправки…", - подчеркнул секретарь СНБО.
Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины.
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Оце у вас п'ять варіантів ?
Сейчас используют определения те, которые ввел волевой пэтрушка.
Порошенко називав росію агресором ПРЯМО всім вам у вічі.
Жодного слова про справжнього винуватця.
Я чую - сепаратисти, та сторона.
Якщо у вас інші джерела, то дайте посилання на пряму мову чи відео.
29 сентября 2015 , 19:23
https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon
29 сентября 2015 , 19:23
https://24tv.ua/ru/poroshenko_otkryto_nazval_rossiju_agressorom_s_tribuny_oon_n616178
І де???
план действительно есть.
и не только план
Если у вас такой мысли не было , подскажу - вызов ядерного удара по той области со стороны Америки и делов то , мы же не по раше , а по себе - имеем право Легенькую такую , шоб чисто центр смести и отделить рашу от передовой ,сделать буфер ) , оставшихся живой силой подавить . Да мирные погибнут , но они и так погибнут если отбивать все живой силой , только так будет больше жертв + с нашей стороны . Называется - "так не доставайся ты ни кому"
При это даже можно всех предупредить за пару дней - мол выезжайте кто куда , если хочете жить . Все выедут и уже можно не запускать туда бомбу )))) Заходим - живем ... Хитро ? ну а как еще ?
Население служит жывым щитом фашистов/рашистов.