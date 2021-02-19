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Медведчук (1755) опрос (2620) санкции (10623) СОЦИС (64) КМИС (271) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%, - опрос КМИС и "Социса"

Новости Цензор.НЕТ Общество

46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%, - опрос КМИС и

Еще 18,9% не смогли оценить решение закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.

Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным центром социологии и центром "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

Положительным решение закрыть каналы считают 46,4% респондентов. Отрицательно к нему относятся 34,7% опрошенных. 18,9% отказались отвечать на вопрос.

Исследование проводили по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.

Также на Цензор.НЕТ: Путин о блокировке каналов Медведчука: Три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера, и все молчат

3000 респондентов были опрошены методом телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки составляет 1,8%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Боже невже в Україні так багато прокацапленого бидла ??
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19.02.2021 19:08
+21
заказчик опроса Медведчук )))
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19.02.2021 19:09
+21
ВСЕ нормальные люди поддерживают ....
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19.02.2021 19:10
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Страница 2 из 2
Хто не з Петєй, той москаль Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 2405
Исчезни бот.
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19.02.2021 19:36 Ответить
естественно мацкаль ..доказано семью годами кацапской оккупации.так шо дуй на точку срю,там все против петра... Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 9333
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19.02.2021 19:38 Ответить
Потешная у вас методичка, уже правда затерта до дыр, но нет, бот, ты не угадал, я коренной украинец, вся родня из черкасской области.
Когда уже до шоколадного брехуна дойдет, что разделяй и властвуй, в Украине не работает? Все его потуги, поделить украинцев по хоть каким-то различиям, превратились в тотальный провал на выборах. Но ты отрабатывай цукерки конечно, шлюшка, твоя задача проста -- следовать указаниям.
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19.02.2021 19:46 Ответить
А звідки таке прізвище ???)))
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19.02.2021 19:50 Ответить
Донського козака, ще при царях занесло.
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19.02.2021 19:53 Ответить
То отож !! За царя, на козачі землі зруйнованої Сечі, багато московських кріпаків завезли ,тепер вони звуться "споконвечное русскоязичное население " !!!)))
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19.02.2021 20:06 Ответить
Де Січ, а де черкаська обл., ще один бот намалювався...
Своїх то всіх знаєш в роду? Скільки там кого з нашої країни, а скільки намішано? Нема гірше за бота...
На своє прізвище подивись, а потім кажи щось.
І де донський козак, а де кріпаки. Я то свій рід знаю добре, є й запорізький козак і прабабка з маленького села, куди Шевченко до дівок у наш родинний двір бігав. Хто зна, може й набайстрючив чого, бо вірші за життя я писав чотирма різними мовами.
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19.02.2021 20:28 Ответить
На Січі був Уманський курінь,звідки з"явилась станиця Уманська,на Кубані !! Відносно Запоріжжя, то моя жінка народилась на Ниж.Хортиці!!!! А "споконвечное" населення це про землі козачі,я був у тещі в Біленькому,то чув як там місцеві розмовляють,ще нам зауваження робили-" У нас так не разгаваривают" !!!)))
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19.02.2021 21:02 Ответить
Маячня якась, то коли було, за совків ще? То і в Черкасах української нечутно було, хоч населення з сіл мігрує всі часи. І тільки за часи вільної, почали згадувати мову і то дуже поступово. Багато у кого батьки повернулися до рідної, а діти так і розмовляють як з дитинства у місті вчили.
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19.02.2021 21:08 Ответить
В Біленькому я був в 1997 р., мене батькі вчили розмовляти "русским язиком" !! А Черкаси і досі ватне місто,місто відставників!! Як мені казала продавчиня ,відносно української мови-"Не знаю и знать не желаю!"!!!))))
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19.02.2021 21:13 Ответить
Черних,це Сибірське прізвище,мій батько з Алтая ,його дід з Кочетовкі,Тамбовської губ. ,моя мати народилась в Тверськой губерніі,батько матері похован в Новосибірську , дід по батькові десь,він був на каторзі на Колимі,ніхто не знає де його могила !!)))
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19.02.2021 21:09 Ответить
Дмитро, прізвища на "-их" характерні для російського Нечорнозем"я... Наприклад, для Костроми... В Сибір воно прийшло, з твоїми предками, з європейської частини РОсії...
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19.02.2021 21:50 Ответить
Прадіди з Тамбовщини !!! Але в Сибіру дуже багато таких прізвищ,зі мною вчились в одному класі,в Сибіру-Русских,Кудреватих,Честних і Добрих !!!)))
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19.02.2021 22:20 Ответить
Я тобі, просто, пояснив, в якому регіоні Росії формувалися прізвища подібного типу. В Сибіру НЕМА "своїх" прізвищ, бо корінні народи Сибіру, на час колонізації, прізвищ не мали взагалі, а "колонізатори" принесли свої...
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19.02.2021 22:45 Ответить
та таких з ріднею з України декілька десятків мильонів на кацапщині...але багатьох з них вже ураїнцями називати не можна...як вальку пів-стакана або юриста за національністю жиріка...
хочешь бути разом з ними?то й залишайся за поребріком,антічоколадник та протипомеранч Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 784
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19.02.2021 19:53 Ответить
Та зникни кажу. З вашим поросятиною тільки боти й носяться.
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19.02.2021 19:54 Ответить
кацапа.поросятина -это твой херой парасюк.вместе с лушпайкиным. Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 4359
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19.02.2021 19:58 Ответить
facepalm
Порося -- це дружбан свині, ну і мертветчука теж.
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19.02.2021 20:05 Ответить
Я жив і навчався в школі у Сибіру,Кузбас ,то півкласа було з українськими прізвищами ,так саме і сусіди по вулиці !!)))
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19.02.2021 20:09 Ответить
Ага, москаль, чи якщо за Петюню, то норм чувак? (дивлячись на вподобайку Гига)
Я вже заплутався з вашою ботофермою 46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 3292
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19.02.2021 20:30 Ответить
А я не маскуюсь ,не мімікрірую !! Народився в Кузбасі,діди прадіди з Росіі !!! Я свідомий громадянин України , з українськими націоналістичними переконаннями !!! До речи я живу в Умані, це теж Черкаська обл .,живу вже 54 роки ,в Умані поховані мати та батько !!))
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19.02.2021 20:36 Ответить
З 2014 по 2017 р.р. я був завзятий шатун та кремлівський агент, але голосував в другому турі за Порошенко !!)))
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19.02.2021 20:38 Ответить
Якщо за недолюстрованого міністра януковоча голосував, то свідомості небагато. Особливо після його дій, та бездіяльності на протязі терміну.
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19.02.2021 20:48 Ответить
Мені твоя думка не цікава,я голосував за Україну ,за її майбутнє !!! Ніколи не голсуй "проти" когось ,завжди голосуй за щось !!)))
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19.02.2021 20:55 Ответить
Наступного разу оберуть порошенка і меркель його змусить повернути нафтопровід,розблокувати телеканали і скасувати санкції з літаків і рахунків.
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19.02.2021 19:19 Ответить
І буде обставлено, як потужна перемога.
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19.02.2021 19:21 Ответить
Сколько процентов из опрошенных смотрели эти каналы? Спроси их, и они скажут что против вырубки леса на Пандоре.
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19.02.2021 19:23 Ответить
вони може і не є адептами каналів, але якщо ставити питання "чи правомірно закрили" будь-що, люди скажуть ні.
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19.02.2021 21:09 Ответить
П готовится к судам. В окружении бывшего президента знают, что нефтепровод, который он подарил Медведчуку в 2017 сейчас пытаются вернуть. По нему копает СБУ и НАБУ. На П. там есть что найти.
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19.02.2021 19:26 Ответить
шукайте. Дотягуйте до сотні. Рекорд буде?
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19.02.2021 20:59 Ответить
Все понятно с этим опросом и его спонсором
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19.02.2021 19:26 Ответить
"Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев"

неверно написано, надо так:
Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, потому что УКРАИНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ!
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19.02.2021 19:27 Ответить
До речі - за пропонованим посиланням немає такого заголовку. Цензор займається маніпуляцією з заголовками... Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 751
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19.02.2021 19:27 Ответить
Не нужно никого спрашивать.Нужно просто их все ЗАКРЫТЬ.
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19.02.2021 19:27 Ответить
Позитивно решение закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik оценивают 46,4% украинцев.Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным центром социологии и центром "Социс" Источник: https://censor.net/ru/n3249023

Любий прогноз за ващі грощі Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 8673
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19.02.2021 19:28 Ответить
46,4 % желают чтобы гниды грызли их тупые головы?
это -Брехня!
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19.02.2021 19:30 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Слава Україні! Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 2389
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19.02.2021 19:32 Ответить
Проблема не тому, що ці помийки хтось жаліє. Проблема в узурпації влади і беззаконні! От що насторожує. Наскільки то все законно і незворотньо? А прецедент створено! Зебіли входять в смак і не спиняються, а це вже херня, малята.
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19.02.2021 19:32 Ответить
О да , моя бабуля плачет - закрыли единственный нормальный канал для нее )))
Наркоту лжи отобрали )))
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19.02.2021 19:35 Ответить
А я за те, щоб закрили власне медведчука. А про його канали я вперше почув тільки коли їх вирішили закрити. Маю у своєму телевізорі 32-х дюймовому Філіпсі пакет від Корбіна телеком десь біля 190 телеканалів, а новини іноді дивлюся лише по Євроньюс (на жаль, російськомовному). Ну і всі пізнавальні. А політики мені і в інтернеті вистачає настрій зіпсувати. Тому ці опитування нічого не варті. Краще у провайдерів запитали б що народ дивиться.
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19.02.2021 19:35 Ответить
Нужно учесть, что россия имеет такое же отношение к русским как и, скажем, Франция в которой русских может и больше.
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19.02.2021 19:36 Ответить
Сам понял что написал ? я нет - но очень интересно )))
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19.02.2021 19:38 Ответить
во Франции мусульман больше, это точно.
а вот насчет русских, которые после революции свалили, они давно уже офранцузились.
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19.02.2021 19:42 Ответить
Незабаром китайози заберуть пальму першості !!!)))
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19.02.2021 19:46 Ответить
в Китае столько национальностей и языков, что они друг друга не понимают.
а вроде и те и те китайцы Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 1314
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19.02.2021 20:09 Ответить
Я був в Дагестані , там на республіку ,завбільшки як область,36 народів і мов !! З часи СРСР газета "Даг. правда" друкувалась сьома мовами !!!)))
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19.02.2021 20:12 Ответить
Народ ликует, а эти "статисты" пишут, что "не поддерживает". Закрыли каналы, так они через лжеопросы решили дестабилизировать страну. Идиотизм!
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19.02.2021 19:41 Ответить
73%-овий лохторат живіше за всіх живих !!!)))
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19.02.2021 19:42 Ответить
Что за манипулятивный заголовок, цензор. Из приведенных данных ясно что большинство поддерживает. Зачем эти манипуляции в угоду вате и ее мертвечуку
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19.02.2021 19:50 Ответить
Ооо, уже поменяли. Молодцы.
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19.02.2021 20:02 Ответить
І знов прикол,в загаловку-37%,а в тексті 34,7% !!! Альо,редакторе!!!)))
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19.02.2021 20:15 Ответить
ау ракалы вы че??? вы же первые!!! только инкогнито!!
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19.02.2021 19:53 Ответить
какая интересная страна, больше половины против того что происходит в стране Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины украинцев, - опрос КМИС и "Социса" - Цензор.НЕТ 5041
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19.02.2021 19:55 Ответить
За 46,4%, проти 34,7% !! То де більшість і де більше половини !!! Читай не лише загаловок !!)))
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19.02.2021 20:17 Ответить
Какой интересный ты троль)))
Вся твоя биомасса, находится в дерьме.
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19.02.2021 20:21 Ответить
Та піхй взагалі, тб це вчорашній день.
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19.02.2021 20:27 Ответить
Та хрен с ними, не надо их убивать, или в гулаг отправлять, достаточно лишить их права выбирать таких как они совков, вместо граждснства давать вид на жительство, а возможно по примеру беса
путлера, отправлять на зону, обратите внимание, как крымнашенцы (кроме татар) да и вся паРаша, балдеют от счастья, когда их закидывают в автозаки и греют дубинками.
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19.02.2021 20:32 Ответить
Біда України в тому що окрім свого народу вона має людей які просто її населяють та ненавидять.
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19.02.2021 20:37 Ответить
Та й ще вірять телевізору 46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 8940
46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 9686
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19.02.2021 21:03 Ответить
Много ,еще много их ,поэтому Продолжать внедрять в жизнь Закон про МОВУ
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19.02.2021 20:58 Ответить
46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 3394"
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19.02.2021 21:14 Ответить
46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 8618"
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19.02.2021 23:44 Ответить
Шот забагато вати.
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19.02.2021 21:14 Ответить
Е ні , українці 100% підтримують . А от профашистські прихвостні московії - ті 100% проти .
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19.02.2021 21:29 Ответить
Надо чаще напоминать , что дорожающий автогаз от Медведчука...Он нагибает автомобилистов... Газом на Донбассе торгуют Бойко и Фирташ , и снижать его как другие облгазы не хотят...И тогда эти кровосиси не будут выглядеть как жертвы и пострадальцы....
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19.02.2021 21:31 Ответить
37% прокацапленых ипанатов.
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19.02.2021 21:40 Ответить
У нас стабильно 30-35 % ваторогих
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19.02.2021 22:16 Ответить
комуняки не спрашивали.
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19.02.2021 22:28 Ответить
вот тебе и петька на первом месте.... или здесь тоже всё реально, а, петьки?? 46% українців підтримують закриття телеканалів Медведчука, проти - 37%, - опитування КМІС і "Соцису" - Цензор.НЕТ 3273
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19.02.2021 23:23 Ответить
НЕ ВІРЮ!!!
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19.02.2021 23:23 Ответить
Хочу напомнить всем, особенно известным журналистам, освещающим тему закрытия "каналов", как ныне околевший кернес в 13 или 14 году закрыл в быдлохарькове канал
ТVi (тивиай), быдло даже не пикнуло...
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20.02.2021 01:48 Ответить
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 09:55 Ответить
52% поддерживают закрытие всех телевизионных каналов!
На телевидение тратятся сотни миллиардов гривен! Можно найти лучшее применение этим деньгам.
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20.02.2021 13:30 Ответить
Ну дійсно,нащо закривати??? Я б спалив....
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20.02.2021 19:21 Ответить
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