46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%, - опрос КМИС и "Социса"
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Еще 18,9% не смогли оценить решение закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.
Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным центром социологии и центром "Социс", информирует Цензор.НЕТ.
Положительным решение закрыть каналы считают 46,4% респондентов. Отрицательно к нему относятся 34,7% опрошенных. 18,9% отказались отвечать на вопрос.
Исследование проводили по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.
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3000 респондентов были опрошены методом телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки составляет 1,8%.
Топ комментарии
+33 Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий19.02.2021 19:08
+21 Tato Alex 6fea96ff
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+21 Серый Вовк
показать весь комментарий19.02.2021 19:10
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Исчезни бот.
Когда уже до шоколадного брехуна дойдет, что разделяй и властвуй, в Украине не работает? Все его потуги, поделить украинцев по хоть каким-то различиям, превратились в тотальный провал на выборах. Но ты отрабатывай цукерки конечно, шлюшка, твоя задача проста -- следовать указаниям.
Своїх то всіх знаєш в роду? Скільки там кого з нашої країни, а скільки намішано? Нема гірше за бота...
На своє прізвище подивись, а потім кажи щось.
І де донський козак, а де кріпаки. Я то свій рід знаю добре, є й запорізький козак і прабабка з маленького села, куди Шевченко до дівок у наш родинний двір бігав. Хто зна, може й набайстрючив чого, бо вірші за життя я писав чотирма різними мовами.
хочешь бути разом з ними?то й залишайся за поребріком,антічоколадник та протипомеранч
Порося -- це дружбан свині, ну і мертветчука теж.
Я вже заплутався з вашою ботофермою
неверно написано, надо так:
Закрытие каналов Медведчука поддерживают меньше половины ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, потому что УКРАИНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ!
Любий прогноз за ващі грощі
это -Брехня!
Наркоту лжи отобрали )))
а вот насчет русских, которые после революции свалили, они давно уже офранцузились.
а вроде и те и те китайцы
Вся твоя биомасса, находится в дерьме.
путлера, отправлять на зону, обратите внимание, как крымнашенцы (кроме татар) да и вся паРаша, балдеют от счастья, когда их закидывают в автозаки и греют дубинками.
ТVi (тивиай), быдло даже не пикнуло...
На телевидение тратятся сотни миллиардов гривен! Можно найти лучшее применение этим деньгам.