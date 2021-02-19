46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%, - опрос КМИС и "Социса"

Еще 18,9% не смогли оценить решение закрыть телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik.

Таковы результаты соцопроса, проведенного Киевским международным центром социологии и центром "Социс", информирует Цензор.НЕТ.

Положительным решение закрыть каналы считают 46,4% респондентов. Отрицательно к нему относятся 34,7% опрошенных. 18,9% отказались отвечать на вопрос.

Исследование проводили по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий.

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3000 респондентов были опрошены методом телефонных интервью. Статистическая погрешность выборки составляет 1,8%.