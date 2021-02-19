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Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса

Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 500 млн евро для глобального фонда распространение вакцин COVAX. Этот вклад доказал общий вклад ЕС в эту глобальную инициативу в 1 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии со ссылкой на выступление Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время виртуальной встречи "Большой семерки", которая состоялась сегодня.

"В течение прошлого года в рамках глобального ответа на коронавирус мы обязались обеспечить универсальный доступ к вакцинам для всех, кто нуждается в них. COVAX имеет лучшие позиции, чтобы помочь достичь этой цели. Именно поэтому мы решили удвоить вклад Еврокомиссии в COVAX и увеличить его до 1 млрд евро. Благодаря этому новому вкладу мы хотим быть уверенными, что вакцины вскоре будут доставлены в страны с низкими и средними доходами", - отметила президент Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, новый вклад Евросоюза позволит приблизить COVAX к поставленной цели - доставить 1,3 млрд доз вакцины в 92 страны с низкими и средними доходами до конца 2021 года. Так называемая "Команда Европы" - представители ЕС, внесли в финансирование COVAX больше 2,2 млрд евро, включая 900 млн евро, о которых сегодня объявила Германия.

"Евросоюз инвестировал около 3 млрд евро в форвардное финансирования безопасных и эффективных вакцин, которые принесут пользу не только гражданам ЕС, но и людям во всем мире. Вакцины, произведенные в Европе, сейчас распространяются по миру, и мы работаем над тем, чтобы поделиться дозами, которые гарантируются нашим предварительному заказу, в основном из COVAX, со странами Западных Балкан, с нашими соседями и с Африкой ", - отметила еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

Автор: Роман Свиридович
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Вот жлобье. Этого хватит только для 15 миллион человек.
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19.02.2021 19:12 Ответить
да там закупят самую дешевую вакцину и то ладно.
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19.02.2021 19:34 Ответить
Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 6926
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19.02.2021 19:22 Ответить
А може запросити комісарів з єврокомісії урядувати в Україні хоч якась впевненість буде.З ковід вакцинами все зрозуміло ,ну ось чому в областях відсутні вакцини проти туберкульозу і кору для дітей ?
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19.02.2021 20:11 Ответить
Железное доказательство того,что короновирус лохотрон.При просмотре будете в шоке,уже в 12 году нас предупреждали,что будет вакханалия:
Шок, Великобритания 2012 олимпийские игры. КОВИД 19
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19.02.2021 21:20 Ответить
 
 