Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса

Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 500 млн евро для глобального фонда распространение вакцин COVAX. Этот вклад доказал общий вклад ЕС в эту глобальную инициативу в 1 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии со ссылкой на выступление Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время виртуальной встречи "Большой семерки", которая состоялась сегодня.

"В течение прошлого года в рамках глобального ответа на коронавирус мы обязались обеспечить универсальный доступ к вакцинам для всех, кто нуждается в них. COVAX имеет лучшие позиции, чтобы помочь достичь этой цели. Именно поэтому мы решили удвоить вклад Еврокомиссии в COVAX и увеличить его до 1 млрд евро. Благодаря этому новому вкладу мы хотим быть уверенными, что вакцины вскоре будут доставлены в страны с низкими и средними доходами", - отметила президент Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, новый вклад Евросоюза позволит приблизить COVAX к поставленной цели - доставить 1,3 млрд доз вакцины в 92 страны с низкими и средними доходами до конца 2021 года. Так называемая "Команда Европы" - представители ЕС, внесли в финансирование COVAX больше 2,2 млрд евро, включая 900 млн евро, о которых сегодня объявила Германия.

"Евросоюз инвестировал около 3 млрд евро в форвардное финансирования безопасных и эффективных вакцин, которые принесут пользу не только гражданам ЕС, но и людям во всем мире. Вакцины, произведенные в Европе, сейчас распространяются по миру, и мы работаем над тем, чтобы поделиться дозами, которые гарантируются нашим предварительному заказу, в основном из COVAX, со странами Западных Балкан, с нашими соседями и с Африкой ", - отметила еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

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