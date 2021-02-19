Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США
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Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США.
Об этом президент США Джо Байден заявил на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что Москва нападает на демократии и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления.
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"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или настолько же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это неправда, включая самих граждан России", - подчеркнул Байден.
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Це ми просимо допомоги, щоб нас від рашки врятували.
Сьогодні ж доповідь має бути.
Це вже система: ти бачиш статтю про Байдена, вишукуєш мій нік та залишаєш образливий коментар. Може тобі за це вже час зробити радикальне обрізання, чи ще покукарікаїш?