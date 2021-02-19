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Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США

Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США.

Об этом президент США Джо Байден заявил на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что Москва нападает на демократии и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом

"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или настолько же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это неправда, включая самих граждан России", - подчеркнул Байден.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Байден прийде, порядок наведе Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США - Цензор.НЕТ 7625
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19.02.2021 19:18
+34
Спасибо деду за Победу! За закрытие каналов ********** проститутки Медведчука и за санкции на эту кремлевскую шлюху.
Байден: Поддержка территориальной целостности Украины имеет огромное значение для Европы и США - Цензор.НЕТ 3225
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19.02.2021 19:26
+33
В США опять появился президент! Трамписты живущие в Украине - имбецилы.
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19.02.2021 19:18
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Байден нікого і не трогає.
Це ми просимо допомоги, щоб нас від рашки врятували.
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19.02.2021 21:23 Ответить
нет уж пусть лучше Украиной занимается там хоть от него польза и глядишь времени чудить в Штатах меньше останется
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19.02.2021 21:36 Ответить
Мелочь ты пузатая , кому ты осмелился указывать ? Сиди тихо в своём мухосранске и хлу своему давай советы!
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20.02.2021 01:47 Ответить
Так що там з типу санкціями за північний потік ?
Сьогодні ж доповідь має бути.
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19.02.2021 21:57 Ответить
Санкцій не буде. Корисні ідіоти глобалістів ждатимуть їх до нових віників. Або поки рак свисне.
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20.02.2021 09:55 Ответить
Що і потрібно було очікувати.... На цьому бот о форумі навіть не можуть купити нормальних «райтерів» Бо логіка невеличкої купки форумчан розбиває усі плюси та накрутки.... А нічого і не зробили .... І навіть байден краще затрампа для ВВП.... Саме Трамп ввів санкції та рішуче себе поводив....А бідон це дуже корисний для Росії .... Зараз НАТО буде нарощувати свою присутність у Європі на півдні них кордонах - а Україна то розмінна монета між Росією та спокоєм захода...
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20.02.2021 16:08 Ответить
Для Европы и США? Прокладку многострадальную забылииии?
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19.02.2021 22:17 Ответить
Ты про своего *****, надеюсь
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19.02.2021 22:21 Ответить
Трампісти ф шокє! Вони ж хочуть, щоб про Україну взагалі забули, як це робив Трампакс. Не розумію, чому їм краще, коли нам гірше? Чому ці українські біженці такі сцуки?
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19.02.2021 22:54 Ответить
Півень Паша Дальнойоб! Це ти? Коли ти вже почнеш обговорювати новину, а не мене?
Це вже система: ти бачиш статтю про Байдена, вишукуєш мій нік та залишаєш образливий коментар. Може тобі за це вже час зробити радикальне обрізання, чи ще покукарікаїш?
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20.02.2021 10:19 Ответить
Куріцо! Висловлюйся стисліше, бо інакше видно, що в тебе - курячий мозок. Погані справи у фонді відродження, якщо набирають таких відверто нікчемних ботів.
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20.02.2021 14:29 Ответить
«Деградація - покоління пепсі - почитай пелевіна)))) « едина можливість для продвинутого хлопця в цій країні -далі нецензурна лексика....
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20.02.2021 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MKPwWVgQ5tA- принцип роботы ботоферм
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20.02.2021 16:18 Ответить
Півень горбатий! Ти мене навмисно переслідуєш? А якщо я почну під кожним твоїм коментарем писати тобі, що ти мастурбатор слів трампіст-онаніст?
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20.02.2021 19:12 Ответить
КРАСАВЧЕГ!
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19.02.2021 22:55 Ответить
И НЕОБХОДИМО РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ И ГОСДЕЯТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ АРЕСТОВАТЬ В ЕС И США !!!
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19.02.2021 23:09 Ответить
Байден придет, порядок наведет!!!
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20.02.2021 00:27 Ответить
Браво, пане Байден!
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20.02.2021 01:44 Ответить
Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США - Цензор.НЕТ 2860
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20.02.2021 04:48 Ответить
Когда уберут этого геноцидного президента. Идёт война между народом и властью. Кто поставил это зелёное позорище и его банду, которые во время войны и пандемии поднимают тарифы и собираются продавать землю?
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20.02.2021 06:29 Ответить
Их поставили те, кто "во время войны и пандемии поднимают тарифы и собираются продавать землю"..и теперь запускают тему второго срока..Видать - ох***но клёво им воруется при нём...
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20.02.2021 10:36 Ответить
Помните ЭКСПОРТ РЕВОЛЮЦИИ ? Теперь ЭКСПОРТ КОРРУПЦИИ! А в чем разница ? БОЛЕЕ ЭФЕКТИВНО ПОКУПАТЬ Gerhard Schröder -ов, чем нести революцию в массы -заражать революцией миллионы и миллионы. "Москва нападает на демократии и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления" - Байден, президент США
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20.02.2021 07:00 Ответить
США - наш настоящий друг. Безусловно, у них есть свои интересы, но когда они касаются поддержки Украины, то это дорогого стоит. Это не заплывшая жиром старая проститутка Европа, которая выражает безспокойство и этим отрабатывает бабло Куйла, а реально, США вместе с Великобритенией помогают Украине
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20.02.2021 08:16 Ответить
Да уж заметно не на словах а на деле!
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20.02.2021 08:25 Ответить
Shu Shu ( о посте Спасибо деду Байдену за победу) Всё так. 100% Наконец-то, на нормальных боротах заработало правильное внешнее управление.... Или кто-то думает, что после инаугурации Байдена все эти... кгм... зале-вако-ермаки проснулись другими людьми с просветлённой совестью ?
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20.02.2021 10:34 Ответить
Байден: Підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи і США - Цензор.НЕТ 64
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20.02.2021 13:47 Ответить
Дед производит полезные выперды. А санкции не подписывает.
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20.02.2021 13:57 Ответить
І не підпише. Натомість воно підписало продовження договору з рахою про ядрьоні ракети. Трамп його продовжувати не збирався, бо, на його думку, він був шкідливий для Гамерики. Нова гонка озброєнь, яка розпочалася б у разі непродовження, боляче б ударила по фінансовим спроможностям пуйла. А іще друХ України байден видав укази, які фактично згортають виробництво нафти в США, і її ціна поповзла вгору. А в Україні подорожчав бензин. пуйло радісно потіраєт лапчонкі.
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20.02.2021 14:34 Ответить
Я сам про нафту казав - заморозив розробку шельфу під типа екологією.... гаріз і кортезка - це фріки- їх там так і називають.... А нафта поперла вверх на радість країні бензоколонці)))
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20.02.2021 16:13 Ответить
Володя- тут тупі тіктокери - блохери.... Навіть немає грошей нормальних найняти- усі нормальні звалили....
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20.02.2021 16:15 Ответить
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