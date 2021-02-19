Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс

Завод находится в Новошахтинске Ростовской области РФ, им владеют жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Об этом со ссылкой на источники в СНБО сообщает Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ.

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Еще несколько лет назад журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о причастности Марченко к освоению нефтяных месторождений в России. В частности, компания, которая принадлежит жене Медведчука, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России. Тогда Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод не ответил на запрос журналистов об их потенциальных покупателях.

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При этом Медведчук сам заявил в эфире своего телеканала NewsOne о том, что его жена владеет бизнесом на территории России. Он вполне откровенно говорил, что информация в расследовании журналистов программы "Схемы", "в большинстве соответствует действительности".