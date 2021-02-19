Санкции против Марченко ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами оккупированный Донбасс
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Завод находится в Новошахтинске Ростовской области РФ, им владеют жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.
Об этом со ссылкой на источники в СНБО сообщает Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ.
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Еще несколько лет назад журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о причастности Марченко к освоению нефтяных месторождений в России. В частности, компания, которая принадлежит жене Медведчука, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России. Тогда Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод не ответил на запрос журналистов об их потенциальных покупателях.
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При этом Медведчук сам заявил в эфире своего телеканала NewsOne о том, что его жена владеет бизнесом на территории России. Он вполне откровенно говорил, что информация в расследовании журналистов программы "Схемы", "в большинстве соответствует действительности".
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То за те теж санкції будуть ?
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання про долю телеканалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Нічого, 1+1 буде працювати. Там на частку накладається арешт, вони (власники долі - ред.) не мають права її продавати, не мають права на користування, закріплення. Найближчим часом вийде указ Президента, там побачите, про що ідеться», - сказав Данілов.
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
Уле, секта!!!!
А при шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ, закрыли хоть одну кремлядьскую клоаку????
При шоколадном РЫГО-УБЛЮДКЕ был такой пресинг на мертведчука???
Как говориться: лучший из худших
Т.е., просто парашинская постилка)))
Двух, твоих комментариев хватило на всё.
Судя, по тому, как кто-то тебя быстро забанил, я не ошибся ни на грамм.
При Порохе ВСЯ рыгомертведчуковская шобла сидела тихо под шконкой или свалила отсюда!
Ты, булкин, видать не местный)))
але санкції без подальшого судового розгляду
більше схожі на імітацію бурхливої діяльності..