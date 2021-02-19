Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине. ФОТО
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В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом Президента Украины, где должно было состояться заседание СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.
Своим требованием активисты назвали нанести три удара по российской агентуре в Украине:
1. Информационный. Активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна".
2. Кадровый. Активисты требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти". В частности Андрея Портнова, который согласно расследованиям ресурса "Миротворец" выполнял и выполняет задачи российских спецслужб под псевдонимом "Казбек" и его окружения, которые "обеспечивают влияние на органы следствия и судебную систему в интересах иностранных агентов".
3. Финансовый. Активисты требуют обрезать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине. По их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского", а также другие активы, которые связывают с этими людьми.
Также участники акции передали на имя Президента Украины, Главы СБУ и Секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.
В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".
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Может не националисты, а Граждане Украины????
во кто граждане Украины!!! а вот ты - точно быдло тупое...
Тем более в условиях конфликта с РФ.
А если бы действительно хотел бы перемен, то зарплата чиновников, напрямую зависела бы от уровня жизни гражданин! Типа з.п. депутата 2 минимальные пенсии. Конверт, расстрел пушкой, по Китайски и любой участковый имеет право арестовать его, а не няша№2 разрешит... Китай и тот, из такого дерьма вылез, сейчас уже и представить не можете: "526 китайское предупреждение." =)
Два года "свободу" все устраивало!
Не!!!
"Националисты" про таких не слышали.
Ясно що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ВО "Свобода" ПС, Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і перевертням "слугам кремля" змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.