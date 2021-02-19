Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине. ФОТО

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом Президента Украины, где должно было состояться заседание СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

Своим требованием активисты назвали нанести три удара по российской агентуре в Украине:

1. Информационный. Активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна".

2. Кадровый. Активисты требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла в высшие эшелоны власти". В частности Андрея Портнова, который согласно расследованиям ресурса "Миротворец" выполнял и выполняет задачи российских спецслужб под псевдонимом "Казбек" и его окружения, которые "обеспечивают влияние на органы следствия и судебную систему в интересах иностранных агентов".

3. Финансовый. Активисты требуют обрезать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине. По их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского", а также другие активы, которые связывают с этими людьми.

Также участники акции передали на имя Президента Украины, Главы СБУ и Секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".