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Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает решение СНБО о расширении санкционного перечня в частности, нардепом Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ткаченко написал в Телеграм-канале.

"Лично для меня это решение - историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

Медведчук, как указал Ткаченко, "создатель темников двухтысячных, которые, фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой Революции". "Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, по недавно запрещенным "телеканалам". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", написал минитср.

Он назвал решение о введении санкций политически оправданным. И напомнил, что против Медведчука введены санкции в США. "Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени", - подчеркнул Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6325
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19.02.2021 20:39
+22
Да, чудеса. Петя и пукнуть в сторону Медведчука боялся, а тут какой-то пианист....
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19.02.2021 20:40
+19
когда все думают, что Зеленский мочит Медведчука и ОПЗЖ, в действительности Каломойский руками Зеленского решил разграбить активы Медведчука..
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19.02.2021 20:40
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Так когда друг-дружку резать начнем? Вот, оказывается, минитЕр культурки знает, да? Твари, они все работают исключительно на раскол. Ненавижу тварей.
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19.02.2021 21:13 Ответить
Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9769
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19.02.2021 21:14 Ответить
От що Байден животворящий робить!
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20.02.2021 09:46 Ответить
Расскажите, сэры,
Мне о новой эры.
И вилку для лапши,
Чтобы снять с уши.
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19.02.2021 21:17 Ответить
Как там Литр Алексеевич за кума сильно переживает?
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19.02.2021 21:18 Ответить
...за кума спрашивай у писькова, он на эрэфии каждой бочке - затычка... Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4803
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19.02.2021 21:22 Ответить
саша ткаченко еще раз подтвердил гордое звание поца
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19.02.2021 21:24 Ответить
Порошенко попукивал в сторону Медведчука, но тихонько, а Зеленский решил это сделать громко. Но результат будет тот же.
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19.02.2021 21:26 Ответить
Шоколад активно включился в войну с мнртвечуком, взял под себя Прямой телеаанал, хватит с врагами Украины церемониться.
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19.02.2021 21:35 Ответить
от бачите як просто і приємно лайно називати лайном, а ворога - ворогом)
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19.02.2021 21:45 Ответить
Хіба хтось буде голосувати за Пороха після всіх цих останніх подій?
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19.02.2021 21:45 Ответить
Конечно! Не сравнивай ... с пальцем)))
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19.02.2021 21:54 Ответить
чесслово, прочел, как гумовый нацюцюрник... хотя шо я несу, бо почему как?..ХМЫ...
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19.02.2021 21:55 Ответить
местные стецьки
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19.02.2021 21:55 Ответить
Отлично Зеленский ,не останавливаться и давить рыго-барыговское ворьё и иуд .
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19.02.2021 21:52 Ответить
Давить--это посадки с конфискацией! Две недеди санкции против козака мертветчуковского---ГДЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО? Где объявленные пидозры? Где обыски и допросы??? Тоже самое будет и по кащею с его мутной "паломницей"!
Шмаркля на время убирает конкурентов (кащея+шарикова) на СВОЕМ лекторальном поле, только и всего!
Или вы думали, что в обрезанном совке-малороссе "маладыя регионы" вдруг родился УКРАИНЕЦ?
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19.02.2021 22:05 Ответить
я хоть и Порохобот, но возразить нечего Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4494
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19.02.2021 21:52 Ответить
Нарешті почали чмирити головного терориста країни , що підхрюкує російським фашистам .
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19.02.2021 22:22 Ответить
А я губу раскатал что Г+Г закроется навсегда место разврата и подлой лжи Рішення РНБО про санкції проти Медведчука - початок нової ери, коли ворога, нарешті, називають по імені, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6801
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19.02.2021 22:40 Ответить
Ну вот, теперь может наконец назовём и войну войной, а Россию - агрессорм.
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20.02.2021 00:20 Ответить
Смешно! "закрыли" медведчуковские аналы , но оставили "наш", куда они все и перебрались!
Зато убогие зебилятки рукоплещут!
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20.02.2021 00:49 Ответить
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