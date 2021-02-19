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Новости Политика Украины
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Главные новости 19 февраля: санкции против Медведчука, Ляшко соврал о выигрыше в лотерею

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 19 февраля: санкции против Медведчука, Ляшко соврал о выигрыше в лотерею

Против Медведчука ввели санкции, Ляшко соврал о выигрыше в лотерею, воинам можно открывать огонь в ответ, водитель при ссоре убил пешехода, - главные новости Украины 19 февраля.

Санкции против Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции главы политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь", кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц, в том числе самолеты, на которых Медведчук летал в Москву. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. Против его жены Марченко, по данным СМИ, санкции ввели, так как она владеет заводом в Ростовской области, который поставляет нефтепродукты террористам организаций "ДНР" и "ЛНР". ОПЗЖ называет санкции "репрессиями" и обещает "встать на защиту демократии".

Арестович шутит о "Рошене"

Когда тема вечернего заседания СНБО еще не была известна, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил в Фейсбуке, что Совет будет рассматривать вопрос национализации корпорации "Рошен".

Ляшко соврал о выигрыше в лотерею

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в 2017 году подделал лотерейный билет, благодаря которому якобы выиграл 571 045 гривен. Об этом заявил Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Ляшко не наказали, так как Конституционный Суд отменил соответствующую статью.

Военнослужащим можно открывать ответный огонь

В один день об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. Данилов говорит, что решение об открытии огня должен принимать командир подразделения. Шмыгаль утверждает, что военных за это не штрафуют.

Байден за Украину

На Мюнхенской конференции по безопасности президент США заявил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет для стран Европы и США жизненно важное значение.

Водитель убил пешехода

На записи с камеры наблюдения видно, как пешеход подходит к автомобилю и что-то говорит водителю, а тот выходит из машины и бьет пешехода. Пешеход падает и больше не двигается. Полиция объявила план "Перехват" и задержала водителя через час после случившегося.

Автор: Ольга Лузан
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Ну так и что? Ляшку можна брехать - он же обьявил себя на плакатах народным президентом.
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19.02.2021 22:24 Ответить
ВСЁ ворьё 30 лет грабившее Украины на НАРЫ !!! Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 3302
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19.02.2021 22:25 Ответить
После двух Майданов такого не было, а сейчас тем паче. При старом московско ордынском управлении государством в Украине это не возможно.
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19.02.2021 22:30 Ответить
Ахметов верит Ляшко , Ляшко иногда получает выигрышные лотерейные билеты от Ахметова. Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 3894
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19.02.2021 22:27 Ответить
По поводу Ляшка - в цивилизованной стране это была бы тема №1, несмотря на то, что КСУ статью отменил и с юридическим преследованием тут есть вопросы. Журналисты бы растерзали такого политика и любой возврат во власть ему был бы навсегда закрыт. А способ привлечь к юридической ответственности при желании можно найти. Подвести это под легализацию грязных денег - и устроить ему и допросы в полиции, и банковский бан как Дубинскому, чтобы нигде счёт не мог открыть даже . . .
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19.02.2021 22:30 Ответить
Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 9948
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19.02.2021 22:34 Ответить
Бойовики на Донбасі переслідують священників ПЦУ за молитви українською мовою , а в тылу дружинники с ОПЗЖ преследуют учителей украинского языка и запугивают их. тем, что украинская власть не всегда будет в Украине.
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19.02.2021 22:40 Ответить
предлагаю раз и навсегда отменить в Украине уголовный кодекс
а на место его принять Санкции
завтра иду грабить банк
ну ввдедут санкции . ..подумаешь Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука, Ляшко збрехав про виграш у лотерею - Цензор.НЕТ 8754
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19.02.2021 22:48 Ответить
Ото і вся диктатура закону!
Мона Ляшку і дальше ворувать!
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20.02.2021 06:16 Ответить
 
 