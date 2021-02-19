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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Медведчук (1755) санкции (10623) шоу_Шустера (315) Марченко Оксана (108)

Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам

Члены СНБО поддержали введение санкций против Медведчука и Марченко "почти единогласно".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук вместе со своей супругой и господин Козак вместе со своей супругой. И, соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода происходит на территорию террористам, которые убивают наших ребят", - рассказал он.

По словам Данилова, СНБО получил достаточно доказательств того, что таким образом действует террористическая группировка, которая "сознательно помогает боевикам".

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Марченко и других лиц, связанных с его холдингом, - Аваков

"Был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы, которые получили все без исключения члены СНБО. ... Голосование было почти единодушное. Один человек, скажем так, проголосовала с небольшим замечанием", - добавил Данилов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма, - Данилов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
А рошенки, там в дирє, ногами топтали. Фотки забув?
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19.02.2021 21:29
+8
за такое надо посадить или хотябы росстрелять
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19.02.2021 21:23
+7
Понятия не имею. О "рошенках". А вот о концертике Зели, как выясняется- документы имеются, многочисленные. И о концертике в Дыровском Донецке, и в Дыровской Горловке, и даже ещё в шести Дыровских городишках.
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19.02.2021 21:30
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за такое надо посадить или хотябы росстрелять
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19.02.2021 21:23 Ответить
"расстрелять" это быстро. Нужно, что бы посидели лет по 20, а потом можно и расстрелять.
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19.02.2021 21:34 Ответить
Краще расстрелять, а потім посадіть весною.
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19.02.2021 21:45 Ответить
Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 1407 Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 5155
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19.02.2021 21:24 Ответить
Так сажайте,тем более террористическую группировку...с какого террорист мертвечук по сессионной зале шляется?
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19.02.2021 21:25 Ответить
Так а шо там по поводу концертика "Квартала-95" в Горловке, уже после объявления начала АТО? Там Зеля сотоварищи, неплохо выплясывал. С аншлагом, как выясняется. Потом, правда, в Мариуполе плясал, перед бойцами "Азова". Но! Если сборы от концерта в Мариуполе пошли на нашу оборону, то горловская срань- в бюджет Дыры. Или- что-то не так?
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19.02.2021 21:26 Ответить
...А *рошенкі * там в *дире * не продавались і не продаються !? Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 4500
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19.02.2021 21:27 Ответить
А рошенки, там в дирє, ногами топтали. Фотки забув?
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19.02.2021 21:29 Ответить
Відкрию тобі великий секрет, продає цукерки небратам, от таке ж хитрожопе бидло як ти, а не корпорація Рошен, і особисто Порошенко.
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19.02.2021 21:42 Ответить
У нас з одного підприємства майже вся продукція йде за порєбрік, але то не ми, то інвестори італійці падлюки такі. ЗАЗ збирає жигулі, але то не з москалями домовилися, то з французами, з Рено співпраця Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 7425
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20.02.2021 07:04 Ответить
Пропонуєш розігнати всих інвесторів-іноземців?
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21.02.2021 13:35 Ответить
Ти засуджуєш хитрожопе бидло, а хитрозроблених інвесторів підтримуєш? Логічно. Так само логічно як ВАЗ купувати...
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21.02.2021 15:50 Ответить
Засуджую хитрожопе бидло? З чого б це? Кожен дроче як захоче, і нікому свій розум, так як і свої правила, особисто я навязувати не збираюсь. не знаєш як зробити правельно - роби за законом.
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21.02.2021 16:08 Ответить
правельно буде правильно
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21.02.2021 17:48 Ответить
Сильно змінює суть?
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21.02.2021 17:55 Ответить
Ні, я просто грамнаці
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21.02.2021 20:08 Ответить
Понятия не имею. О "рошенках". А вот о концертике Зели, как выясняется- документы имеются, многочисленные. И о концертике в Дыровском Донецке, и в Дыровской Горловке, и даже ещё в шести Дыровских городишках.
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19.02.2021 21:30 Ответить
а вы их там приобретаете? тогда вам виднее
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19.02.2021 21:38 Ответить
На па-рашу, троль ущербный!
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20.02.2021 11:46 Ответить
Там петушарий много чего про "мятежную юность "зели , у безлера и не только, обещает,так что надо запасаться попкорном-будет весело)))
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19.02.2021 21:30 Ответить
Ну да! Есть такое. Не скрою, я начал, с позавчера, этого презерватива смотреть. Оказалось- очень даже интересно! У черта- есть какая-то Супер-Крыша. И ИНФУ ему подтаскивают- отменную. Даю 300%- ИНФА- верная. Бо Крыша- Суперская. Врать они начнут чуток позже, сейчас- не врут. Не имеют права. Не имеют права на облом.
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19.02.2021 21:33 Ответить
Ура, всем бегом петушария смотреть, пока правду-матку рубит.
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21.02.2021 17:51 Ответить
Концертики? А кто сорвал заседание Кабмина в апреле 2016-ого, на котором Яценюк намеревался предотвратить продажу нефтепродуктопровода? Министры от какой фракции сорвали кворум? Не знаете? Спросите у Яценюка!
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19.02.2021 21:58 Ответить
"предотвратить продажу нефтепродуктопровода" можна було далеко не на одному засіданні Кабміну (тобто, відсутність кворуму на одному засіданні - невелика проблема; на наступних буде кворум). І далеко не тільки одним рішенням Кабміну можна заблокувати; а й, наприклад, судовими рішеннями, і навіть розглядом в суді. Тільки от проблема: за підкготвку позовів в суд від імені КМ і захист позиції КМ в суді здійснює Мінюст, а тоді - мініст Петренко по квоті НФ.
Петренко також був відсутній на тому засідані Уряду?
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20.02.2021 02:41 Ответить
В том-то и дело, что до сделки оставались считанные дни.
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20.02.2021 09:54 Ответить
Интересно, что включают в себя эти санкции. За пособничество врагу и коллаборационизм к стенке обычно ставят. А тут какие-то санкции...
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19.02.2021 21:26 Ответить
Згідно закону, який навіть не збирається прийняти ВР.
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19.02.2021 21:30 Ответить
А за податки за ліпецьку фабрику що треба зробити?
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19.02.2021 21:47 Ответить
А *кролік * у Шустера конкретна намекнув ..хто там *гешефти * вів з мертвячуком ! Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам - Цензор.НЕТ 2430
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19.02.2021 21:26 Ответить
І знову чергова брехня розрахована на зебілів. Покажіть мені судове рішення де ЛДНР визнають терористичними організаціями.
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19.02.2021 21:27 Ответить
..Не тупи ...Є рішення ВР !
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19.02.2021 21:29 Ответить
Тупиш ти. ВР просто зробила заяву, а не прийняла Закон. Вирішувати злочинець людина (організація) чи ні може тільки суд.
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19.02.2021 21:32 Ответить
Купа рішень судів по засудженню терористів ..! Цього замало ? ..Чи ти з Лугандона !?
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19.02.2021 21:37 Ответить
Покажи хоть одне де засуджено людину за тероризм? Покажи рішення суду де ЛДНР названо терористичною організацією. Ти, очевидно, з запарєбріка чмо.
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19.02.2021 21:39 Ответить
Щось ти сильно *в*яжешся * за той Лугандон ?
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19.02.2021 21:42 Ответить
Дуже просто, Медведчук, в судах, як два пальця доведе, що всі звинувачення проти нього - фікція. Йому профіт - піар, твоєму кловану профіт - піар. Тільки Україні профітів немає. Крім того мене бісить коли порушують Закон. За "Один Закон для всих" я, та мої побратими на Майдані стояли і на сході воювали, а твоє бидло вирішило, що воно вище за Конституцію.
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19.02.2021 21:48 Ответить
Немає потреби визнання ЛДНР терористичними. Бо Україна їх взагалі не визнає.
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19.02.2021 21:48 Ответить
В тому то і проблема! А Медвидчуку шиють фінансування терористичних організацій. Скільки таке звинувачення протримається в суді? коли таких організацій де-юре не інує?
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19.02.2021 21:51 Ответить
В документах буде "фінансування терористів". А в інтерв'ю чи на брифінзі можно як завгодно це називати.
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19.02.2021 21:54 Ответить
Довести "фінансування терористів" взагалі безперспективняк, так як потрібно буде довести, що людина, яка отримувала вигоду - терорист.
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19.02.2021 22:02 Ответить
В МВС та СБУ є слідчі. Ще є прокуратура, яка буде будувати звинувачення в суді. Хай доказують що не дарма зарплатню отримують.
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19.02.2021 22:08 Ответить
Оце було дійсно смішно.
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19.02.2021 22:12 Ответить
Суды не делают политических заявлений, это не их епархия. Суд - власть исполнительная. А вот ВР - законодательная. И именно их постановлениями принимаются подобные решения. А не принятием Закона. Закон - это то, что принимается в последствии к исполнению.
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19.02.2021 22:32 Ответить
Почитай, один раз, Конституцію України, і не пиши херні.
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19.02.2021 22:36 Ответить
Вже було багато обговореннь цієї теми.
Території визнано окупованими агресором законом ВР.
Юристи кажуть, що це краще, ніж визнати захоплення терористами.
Бо "окуповані" - це міжнародний статус. Та ми маємо можливість тиснути союзниками на агресора.
А прокуратура відкриває справи за статею "тероризм" - але це кримінальні справи проти окремих особистостей.
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19.02.2021 21:46 Ответить
кстати да..



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

"Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма" Если после этого не будет подачи на лишение депутатской неприкосновенности - все это туфта.
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19.02.2021 21:29 Ответить
Всего-то? А я думал, за предательство и госизмену!
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19.02.2021 21:29 Ответить
Головне посадить ворога, бажано з конфіскацією, а за що саме, то хєрня...
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19.02.2021 22:01 Ответить
Давай санкции против главной скотины ахметова,тогда и посмотрим ******
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19.02.2021 21:29 Ответить
Скотин у нас багато...і коломойський і фірташ і інші мегауроди...
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19.02.2021 22:02 Ответить
A chevo protiv borodatoj tjoti beni ne v veli, ona tozhe suchka podgonjala benzinchiku separam, jestj video gde predlagajet kosoglazomu srasijaninu.
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19.02.2021 21:29 Ответить
замес идет не детский...
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19.02.2021 21:39 Ответить
Спектакль. Рассчитан на взрослых, но наивных как дети. Слабомыслящих даже.
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19.02.2021 21:44 Ответить
Не совсем)просто это не зекретин мертвечука душит,а левочкин его руками,а нам главное вовремя добить не добитого "победителя"
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19.02.2021 21:51 Ответить
Бажано усіх сєпарв, яких недобили весною 2014
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19.02.2021 22:04 Ответить
_Данилов намеренно называет оккупационную армию расии какими-то самодельными террористами! Он не понимает разницы? Понимает! Тогда зачем? Ну например чтобы сместить акцент с агрессора и оккупанта на неких мифических террористов. Внутренний конфликт, видите ли...
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19.02.2021 21:40 Ответить
Заморозьте счета в Украине этих кремлевских *********
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19.02.2021 21:44 Ответить
І хто ж це той,що проголосував "з зауваженням"? Думаю знову молодориг разумков)))
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19.02.2021 21:47 Ответить
Ух)теперь я спокойна -оказывается,это просто групировка левочкина,руками зебобы,насмерть бодается с групировкой мертвечука...Ну а нам надо,чтоб они забили друг друга насмерть
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19.02.2021 21:48 Ответить

@UA_CIbercat_

Так шо там, у нас по парламенту уже два терористи ходять?
Де там хвальона знята недоторканість?
Де там хвальона генпрокурор з підозрами і клопотаннями про арешт?
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19.02.2021 21:48 Ответить
Молодець Зеля. Нарешті почав щось робити. Оце справжній президент.
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19.02.2021 21:49 Ответить
прокладка твоя зеля меж левочкиным и мертвечуком,а не президент
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19.02.2021 21:52 Ответить
Перестань лизати шоколад і берись за розум
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19.02.2021 21:54 Ответить
А я дерьмо с соплями ,как ты ,не ем)
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19.02.2021 21:56 Ответить
Выдумывать санкции оппозиции при падающем рейтинге, много ума не надо! А тем временем Козака три недели никто не трогает!
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19.02.2021 22:00 Ответить
Тема, почему Петро срочно купил "Прямой" канал у Макеенка - не раскрыта! Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 3015
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19.02.2021 21:51 Ответить
Тому що співзасновник "партії регіонів", як справжній гетьман має підставити плече молодшому колезі - (№47. Макеєнко Володимир Володимирович. 17.07.1965. Громадянин України. Член Партії регіонів. Вища. Народний депутат України V скликання. Верховна Рада України) Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 5660
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19.02.2021 22:06 Ответить
А Козаку подставить плечо, слабо?
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19.02.2021 22:08 Ответить
«Закон України, Конституція України забороняє використання санкцій проти громадян України. Я не відкрию таємницю, Медведчук, на жаль чи на щастя, є громадянином України. Якби він був громадянином Росії, або іншої, були б негайно застосовані санкції, в тому числі ми синхронізуємо їх з нашими американськими партнерами», - пояснив пан Порошенко та уточнив, що це стосується й юридичних осіб.
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19.02.2021 21:54 Ответить
Підскажіть мені, будь ласка, - ваш гетьман "хитро-чолий" чи "сиво-жопий"? Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 5397
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19.02.2021 21:57 Ответить
Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма

Всего лишь санкции..Почему не открыли уголовное дело?...или это всего лишь мыльная бульбочка ?
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19.02.2021 21:59 Ответить
Спочатку треба прекрити кислород - тобто фінансування.
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19.02.2021 22:07 Ответить
Шо самое интересное что это чмо сидит в украинском парламенте.
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19.02.2021 22:10 Ответить
Если точнее, он и президента пересидит... Данілов підтвердив, що санкції проти Медведчука і Марченко ввели через поставки нафтопродуктів терористам - Цензор.НЕТ 4192
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19.02.2021 22:13 Ответить
Что самое интересное - этим трубопроводом транспортируется ДТ для всей Украины из РФ. В том числе, и для ЗСУ. И это топливо Бене поперек горла. Кроме того, там негласно Порох в доле. Тут опять ситуация, когда патриотизм совпадает с интересами Бени, как и в 14-м.
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19.02.2021 23:10 Ответить
Мертвечуку давно пора хвіст прижати , а далі - в буцегарню
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20.02.2021 09:51 Ответить
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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20.02.2021 11:25 Ответить
Не прошло и пол года! Зеля решил приятное с полезным....заодно и рейтинг приподнять....
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20.02.2021 11:48 Ответить
А за перечисление денег врагу за нефтепродукты - когда будут аресты?
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20.02.2021 13:27 Ответить
 
 