Данилов подтвердил, что санкции против Медведчука и Марченко ввели из-за поставки нефтепродуктов террористам

Члены СНБО поддержали введение санкций против Медведчука и Марченко "почти единогласно".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук вместе со своей супругой и господин Козак вместе со своей супругой. И, соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода происходит на территорию террористам, которые убивают наших ребят", - рассказал он.

По словам Данилова, СНБО получил достаточно доказательств того, что таким образом действует террористическая группировка, которая "сознательно помогает боевикам".

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"Был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы, которые получили все без исключения члены СНБО. ... Голосование было почти единодушное. Один человек, скажем так, проголосовала с небольшим замечанием", - добавил Данилов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".

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