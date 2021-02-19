Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка
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Импорт товаров из России в Украину в 2020 году сократился на 35%, а из стран Содружества независимых государств (СНД) – на 29%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Это главная новость экономической геополитики", – написал Качка.
По его словам, СНГ занимает в структуре импорта Украины 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте с Украины доля СНГ составляет 12,1%, а России – 5,5%.
Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был на уровне 99,9%. Импорт в прошлом году сократился на 6,2%, добавил Качка.
Доминирующим торговым партнером Украины является Европейский союз.
"На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение как импорта (на 6,2%) так и экспорта (на 11,3%)", – сказал торговый представитель Украины.
Качка отметил рост экспорта из Украины в Китай (на 98%), его доля в структуре украинской торговли составляет 14,9% оборота (14,5% экспорта и 15,4% импорта).
Доля США не изменилась – 3,8% оборота, а Турции – "немножко выросла" и составила 4,7%.
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моя відповідь стосувалася вашого "іронічного" коментаря, наче тепер в нас сплошні перемоги!!
так, "сплошні перемоги" для тих у кого память як у гуппі
Пиво Московское с этикеткой с изображением Кремля выпускается на подконтрольной Украине территории.
бо воно у крові та смердяче воно
Хтось може спитати: "А до чого тут вакцина?", то я відповім - купівля електроенергії в окупанта була неможлива без знищення енергоатому... За такою схемою чекаємо "Спутнік", як єдину можливу та доступну вакцину... Європейськими та американськими ми ж вже вакцинуємося майже тиждень - з 15-го лютого! Так?
ХавайТЭ. сектанты рашеновские.