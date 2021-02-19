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Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка

Импорт товаров из России в Украину в 2020 году сократился на 35%, а из стран Содружества независимых государств (СНД) – на 29%.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом в Фейсбуке  сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Это главная новость экономической геополитики", – написал Качка.

По его словам, СНГ занимает в структуре импорта Украины 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте с Украины доля СНГ составляет 12,1%, а России – 5,5%.

Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был на уровне 99,9%. Импорт в прошлом году сократился на 6,2%, добавил Качка.

Доминирующим торговым партнером Украины является Европейский союз.

"На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение как импорта (на 6,2%) так и экспорта (на 11,3%)", – сказал торговый представитель Украины.

Качка отметил рост экспорта из Украины в Китай (на 98%), его доля в структуре украинской торговли составляет 14,9% оборота (14,5% экспорта и 15,4% импорта).

Доля США не изменилась – 3,8% оборота, а Турции – "немножко выросла" и составила 4,7%.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
богдан, єрмак, татаров, портнов, вовк, вагнєровці, діра в бюджеті, провал вакцінації і щоденне обісралово-обісралово-обісралово... точно, ніякої зради
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19.02.2021 21:48
+6
Уже месяц как гонят электричество из *********, при этом в Украине простаивают атомные станции. Это бизнес на крови от зеленых мародеров, или еще нет?
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19.02.2021 22:02
+5
Ну конечно, сократился! Эл-энергию начали покупать, Крюковский завод запчасти(колеса) из кацапстана начал возить, уголь из кацапстана, бензин, удобрения---было время до 19 года, когда действительно импорт-экспорт с рабсейкой уменьшался, а сейчас...
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19.02.2021 21:44
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Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 5528
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19.02.2021 21:24 Ответить
Шо за день? Сплошные зрады
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19.02.2021 21:24 Ответить
богдан, єрмак, татаров, портнов, вовк, вагнєровці, діра в бюджеті, провал вакцінації і щоденне обісралово-обісралово-обісралово... точно, ніякої зради
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19.02.2021 21:48 Ответить
Богдан, Ермак? Согласен. Напомните, пжалста, хто у сывочолого гения был на этих должностях? Бизнес-партнер курченко и мертвечука Ложкинд и главный опажоповец харкивщыны Райнин? И это ж считалось патриотычным кадровым ришенням! Как и торговля с кацапами... на 35% больше
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19.02.2021 21:57 Ответить
і що це якось виправдовує теперешню адміністрацію?
моя відповідь стосувалася вашого "іронічного" коментаря, наче тепер в нас сплошні перемоги!!
так, "сплошні перемоги" для тих у кого память як у гуппі
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19.02.2021 21:59 Ответить
Ні. Не виправдовує. Просто я мав бажання нагадати вам прислів'я про дзеркало та криву морду. P.S. суцільні
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19.02.2021 22:06 Ответить
ну то в тебе вийшов пук без теми і змісту
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19.02.2021 22:11 Ответить
Без змісту було б якби я відповів ось так "Ложкін, Райнін, Муженко,Вовк, торнадівці, діра в бюджеті, жодного, повторюю жодного натяку на вакцинацію (зрада!!!) і далі по тексту...Ну гавкайте ви на клоуна, хоч до всирачки (і я буду з вами), але ж навіщо з маніакальною впертістю намагатись замість клована вперти оте мертве одоробло, яке було ще гірше?
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19.02.2021 22:20 Ответить
дурбецало, що за маячню ти несешь?
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19.02.2021 22:31 Ответить
Извините. Ошибся. Думал попался адекватный порохобот. Но похоже вы все упоротые
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19.02.2021 22:32 Ответить
я розумію, що для зебіла виправдання свого існування, це постійне озирання на порохоботів і пєтра! якби їх порохоботів та петра не було - їх би треба було б вигадати! бо існування зебіла можливе тіки не сталих фєйках московської пропаганди і якихось вьялих спроб зачмирити опзжопників
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19.02.2021 22:37 Ответить
Не пишите мне больше, пжалста. Я же даже извинился
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19.02.2021 22:40 Ответить
вибачення прийняті, ауфідерзейн
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19.02.2021 23:03 Ответить
Та да, если член коротковат, Порошенко виноват
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19.02.2021 22:18 Ответить
А на скількі збільшився імпорт електроенергіі ,з Рашки та Беларусі ???)))
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19.02.2021 21:49 Ответить
Якщо його варять з відборних москалів-то нехай буде! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 7102
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19.02.2021 21:27 Ответить
Вообще то это храм Василия Блаженного, а не кремль. Ковбаса Мацковская и сыр расейский тоже продаются. П.С. и что за постановка? На подконтрольной территории?
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19.02.2021 21:29 Ответить
От шо там флаг есть кацапии, то другое дело. Руки оторвать следовало
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19.02.2021 21:33 Ответить
то не флаг а лента но все равно цвета ихние - по рукам бы надо, да и храм тот убрать бы - сноп овса пусть поставят ))
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19.02.2021 21:49 Ответить
А должен на 100% в воюющей стране,,,,дичь.. - покупать что то в окупанта.
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19.02.2021 21:28 Ответить
...ничего, за счет электоэнергии перекроют Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 807 Давно тебя не было Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 4712
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19.02.2021 21:32 Ответить
В смысле давно?))
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19.02.2021 21:41 Ответить
Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 1861 Alex Korvin - не твой?
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19.02.2021 21:43 Ответить
Странно - у меня основной аккаунт - Alex Smith,которому уже почти 10-ь лет,сейчас в бане регулярно,- кто то из админов ярый фанат нынешней власти,даже цензурного слова против написать нельзя)),потому пишу с этого резервного. А тот на который ты прислал ссылку не мой однозначно.
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19.02.2021 21:53 Ответить
В моєї жінки теж з"явився страний акк,з її ім"ям !!)))
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19.02.2021 21:59 Ответить
Похоже пошла мода копировать акаунты старожилов,меняя только язык ввода имени.
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19.02.2021 22:02 Ответить
Админы должны бы пресекать такое дело.
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20.02.2021 07:37 Ответить
не беріть навіть в рукі кацапське лайно
бо воно у крові та смердяче воно
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19.02.2021 21:30 Ответить
Прекрасно. Взагалі то з маскалямі западло справу мати.
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19.02.2021 21:30 Ответить
Очень радостно читать про рост товарооборота с Китаем, скоро он очень ускорится из за успешной продажи Мотор Сичи
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19.02.2021 21:31 Ответить
Куда ни плюнь, одни достижения.
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19.02.2021 21:38 Ответить
Наприклад, побутова хімія вся з расії. Чому наша Держава може зробити двигун до літака, а дезодорант чи прокладки не може ?! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 3164
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19.02.2021 21:39 Ответить
Мабуть тому шо дезодорант та прокладки маэ робити не Держава, а Боандерівці, кожен на своєму місці! Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 4032 А вони тільки патріотично триндять в коментах, замість робити корисні вироби для своїх співвітчизників Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 7888
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19.02.2021 21:50 Ответить
То Шмигалю флаг в руки та барабан на шию і вперед на вінні склади !!!)))
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19.02.2021 22:26 Ответить
Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 1530
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19.02.2021 21:40 Ответить
Брехня,автопокрышками и запчастями завалены все склады. Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 3370
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19.02.2021 21:43 Ответить
Ну конечно, сократился! Эл-энергию начали покупать, Крюковский завод запчасти(колеса) из кацапстана начал возить, уголь из кацапстана, бензин, удобрения---было время до 19 года, когда действительно импорт-экспорт с рабсейкой уменьшался, а сейчас...
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19.02.2021 21:44 Ответить
А постачання електроенергії з московії в цій цифірі враховане? Збитки держави при знищенні енергоатому? Усілякі кандібобери і викрутаси з вакциною?
Хтось може спитати: "А до чого тут вакцина?", то я відповім - купівля електроенергії в окупанта була неможлива без знищення енергоатому... За такою схемою чекаємо "Спутнік", як єдину можливу та доступну вакцину... Європейськими та американськими ми ж вже вакцинуємося майже тиждень - з 15-го лютого! Так?
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19.02.2021 21:45 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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19.02.2021 21:55 Ответить
https://twitter.com/i/status/1360413063980212229
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19.02.2021 21:48 Ответить
А когда на море ,Качка ... Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка - Цензор.НЕТ 5411
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19.02.2021 21:49 Ответить
А як же Петіни торгові партньори?
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19.02.2021 21:50 Ответить
З полегшенням !!)))
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19.02.2021 21:56 Ответить
Вперше бачу таку криворуко зроблену діаграму.Кров з очей,нічого не зрозуміло.
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19.02.2021 21:57 Ответить
То, что сегодня произошло, патриот пэтя не сделал за пять лет своей каденции.
ХавайТЭ. сектанты рашеновские.
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19.02.2021 22:00 Ответить
Пэтя закрыл больше сотни кацапских каналов и говносайтов. А зеленый мародер даже антимайданщика татарова не может уволить
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19.02.2021 22:03 Ответить
Уже месяц как гонят электричество из *********, при этом в Украине простаивают атомные станции. Это бизнес на крови от зеленых мародеров, или еще нет?
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19.02.2021 22:02 Ответить
Что атомные станции на 60% запитаны топливом из засРашки Вас не смущает?
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19.02.2021 22:40 Ответить
А электрический ток ты посчитал, счетовод, или это не товар?!
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19.02.2021 22:14 Ответить
Товар, а вот деньги за прокачку кацапского газа тут уже не учитываются - это экспорт услуг.
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19.02.2021 22:42 Ответить
помним Рачку, не скорбим.
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19.02.2021 23:36 Ответить
Забавно.Весь Эпицентр завален товарами из кацапстана (включая крупную бытовую технику),а тут вдруг импорт упал.
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20.02.2021 08:51 Ответить
Как то со США торговля не заладилась. Імпорт товарів з Росії скоротився на 35%, - торгпред України Качка - Цензор.НЕТ 363
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20.02.2021 13:22 Ответить
 
 