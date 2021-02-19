Импорт товаров из России сократился на 35%, – торгпред Украины Качка

Импорт товаров из России в Украину в 2020 году сократился на 35%, а из стран Содружества независимых государств (СНД) – на 29%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.



"Это главная новость экономической геополитики", – написал Качка.



По его словам, СНГ занимает в структуре импорта Украины 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте с Украины доля СНГ составляет 12,1%, а России – 5,5%.



Экспорт в другие страны мира (вне СНГ) был на уровне 99,9%. Импорт в прошлом году сократился на 6,2%, добавил Качка.



Доминирующим торговым партнером Украины является Европейский союз.



"На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение как импорта (на 6,2%) так и экспорта (на 11,3%)", – сказал торговый представитель Украины.



Качка отметил рост экспорта из Украины в Китай (на 98%), его доля в структуре украинской торговли составляет 14,9% оборота (14,5% экспорта и 15,4% импорта).



Доля США не изменилась – 3,8% оборота, а Турции – "немножко выросла" и составила 4,7%.

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