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взятка (5958) Киев (24552) прокуратура (4868) врачи (1453)

Врачу военного госпиталя сообщено о подозрении по делу о 2,3 тыс. долл. взятки с участника АТО за группу инвалидности, - прокуратура Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Врачу военного госпиталя сообщено о подозрении по делу о 2,3 тыс. долл. взятки с участника АТО за группу инвалидности, - прокуратура Киева

В рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства взятки с участника АТО в Клинике амбулаторной помощи Национального военно-медицинского центра "Главный военный клинический госпиталь" сообщено о подозрении еще одному медработнику (ч. 4 ст. 368-4 УК Украины ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Напомним, 15 декабря 2020 г. правоохранители разоблачили "на горячем" врача указанной Клиники при получении 2300 долларов от участника АТО за выдачу ему справки об установлении второй группы инвалидности, полученной в результате участия в боевых действиях.

Врачу военного госпиталя сообщено о подозрении по делу о 2,3 тыс. долл. взятки с участника АТО за группу инвалидности, - прокуратура Киева 01

В ходе проведения досудебного расследования установлена ​​причастность еще одного работника Клиники к совершению указанного уголовного преступления, а именно врача-ординатора, которая в сговоре с другой подозреваемой за денежное вознаграждение обещала решить вопрос об установлении заявителю группы инвалидности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Нагодувати тими грошима обоз і вигнати як шолудивих собак.
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19.02.2021 21:51 Ответить
выгнать - не , желательно закрыть по полной
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19.02.2021 21:59 Ответить
Не заперечую,але ви ж знаєте наші "гуманні суди". А так то обома руками ЗА.
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19.02.2021 22:01 Ответить
У нас половина всех инвалидов липовые, все это знают, все несут врачам, в комиссии. Многие поделали себе чернобыльские группы, ещё начиная 20-30 лет назад, а теперь вот военные добавляются рекордными темпами. Какой бюджет и пенс. фонд выдержит? А у честных пенсионеров из-за этого копейки, потому что видите ли у нас социальное государство, и солидарная система.
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20.02.2021 08:06 Ответить
Тварь!
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20.02.2021 11:45 Ответить
Наша медицина - клондайк для доХторов-хабарникив. Дерут с пациентов до такой степени на каждом шагу, что уж вовсе оборзели - со слов моего товарища, которого оперировали от рака (Царствие ему небесное!) - медперсонал больницы в Киеве уж за деньги не считал даваемые ему купюры в 10-20 грн.
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20.02.2021 12:02 Ответить
У нас надо вводить смертную казнь, иначе нельзя. Если вина доказана - на майдан и казнить публично, по-другому толку не будет. В Китае казнят каждую неделю, и то умудряются воровать. А у нас - айяйяй так низзя, больше так не делайте пожалуйста, а на следующий раз ему уже хочется большего.
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20.02.2021 12:16 Ответить
 
 