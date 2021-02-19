Врачу военного госпиталя сообщено о подозрении по делу о 2,3 тыс. долл. взятки с участника АТО за группу инвалидности, - прокуратура Киева

В рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства взятки с участника АТО в Клинике амбулаторной помощи Национального военно-медицинского центра "Главный военный клинический госпиталь" сообщено о подозрении еще одному медработнику (ч. 4 ст. 368-4 УК Украины ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Напомним, 15 декабря 2020 г. правоохранители разоблачили "на горячем" врача указанной Клиники при получении 2300 долларов от участника АТО за выдачу ему справки об установлении второй группы инвалидности, полученной в результате участия в боевых действиях.

В ходе проведения досудебного расследования установлена ​​причастность еще одного работника Клиники к совершению указанного уголовного преступления, а именно врача-ординатора, которая в сговоре с другой подозреваемой за денежное вознаграждение обещала решить вопрос об установлении заявителю группы инвалидности.

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