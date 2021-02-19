РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5079 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Санкции против России
25 470 58
Медведчук (1755) санкции (10623) Кулеба Дмитрий (2644)

"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение санкций против Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, свое отношение к санкциям Кулеба разместил в Фейсбуке.

Он отметил: "Это было вчера. Но сегодня после СНБО картинка снова актуальна", опубликував популярную картинку из интернета.

Це тобі від австрійського генштабу, - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.


 

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
А кто у Петра кум,свинособака?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:55
+27
Ющенко . Але до чого тут він ,, одним зебілам зрозуміло . "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 205 .
показать весь комментарий
19.02.2021 22:05
+25
Зембо!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зє вже Рємбо?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:52 Ответить
"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 9416
показать весь комментарий
19.02.2021 22:00 Ответить
Зембо!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:21 Ответить
Зімба!
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 8264
показать весь комментарий
20.02.2021 07:16 Ответить
Це хто-кузьмін? "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5747
показать весь комментарий
19.02.2021 22:24 Ответить
а чого ви його у цьому образі постите? хорошо смотриться. у чому прикол?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:08 Ответить
до речі про хворобливу російську теорію

"створення української нації австрійським генштабом у першу світову війну"

«Енеїда» - перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою. Поема започаткувала становлення новочасної української літератури. Перші три частини поеми були видані в 1798 році, в Санкт-Петербурзі, !!!!!!!!!!!


національний російський поет А.С. Пу́шкін (1799 - 1837) був ще тільки в "чертєжах" своїх батьків "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 3632
показать весь комментарий
19.02.2021 23:03 Ответить
Знаєте, в "Енеїді" є згадка про суть Московії - "Греки, як спалили Трою, зробили з неї купу гною". Щось подібне Московія зробила з окупованою частиною Донбасу. Можна ще згадати Абхазію і т. д.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:48 Ответить
Ой гарненько Петровому кумові по губам провів
показать весь комментарий
19.02.2021 21:52 Ответить
А кто у Петра кум,свинособака?
показать весь комментарий
19.02.2021 21:55 Ответить
Ющенко . Але до чого тут він ,, одним зебілам зрозуміло . "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 205 .
показать весь комментарий
19.02.2021 22:05 Ответить
Так хто у Петра кум?
показать весь комментарий
19.02.2021 22:00 Ответить
Медведчук хрестив Мішу Порошенко. Це той, що в футболці russia в Лондоні тусується.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:16 Ответить
От скажи , шпорявий щур , чи навпаки ,, ДЕ ти це взяв "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 6108 ..?? Я одного разу захотів дізнатись , чи це правда ,, перерив увесь Гугл , але крім якогось - нєназванного , конхвідєнціального істочніка , ніде інфи про це не знайшов . Навіть кісельову зі скабєйчихою про це невідомо . То скажи , звідки ти це ( те що Порох і мудачук куми ) видрав .? Просто цікаво .
показать весь комментарий
19.02.2021 22:28 Ответить
В даному випадку фейки ********** якраз - ви .!! Я просив надати посилання на реальний істочнік , а не , знову , на якогось загадкового , глибоко законспірованого - " штірліца " .. "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5180 .
показать весь комментарий
19.02.2021 23:03 Ответить
поняття джерело таким не відомо. вони вважають, що чим більше кидатиму щось із великою кількістю букв - то і є доказ.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:11 Ответить
Знову те ж саме - Сенсаційну інформацію про родинні зв'язки Порошенка і Медведчука виданню ІНФОРМАТОР повідомив співрозмовник з оточення президента України.)) "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7043 .

Прізвище в нього є ,, чи хоч ім'я .? Вже ж Порох не президент , боятись нічого ,, то може хоч тепер істочнік скаже своє ім'я .
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7074.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:19 Ответить
так це ж хтось з близького оточення злив - на хрестинах чужих не буває "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 2625 а де був медведчук до пришестя петюшка чоколадного і ким став за каденцію всім відомо "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 2937 тут є офіційні джерела...вам же казали думайте, а у вас все божароса "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 3536
показать весь комментарий
20.02.2021 08:46 Ответить
Він ще забув що Порошенко Вальцман та брата вбив.
показать весь комментарий
20.02.2021 03:46 Ответить
За Вальцмана воліють забути,маючи свого Зельцмана,з папою прохффесором!!
показать весь комментарий
20.02.2021 10:02 Ответить
А ти свічку тримав?
показать весь комментарий
20.02.2021 08:46 Ответить
Зараховано пане міністре))) браво-гарний тролінг.
показать весь комментарий
19.02.2021 21:53 Ответить
Це по-нашому! Кулебі респект!
показать весь комментарий
19.02.2021 21:55 Ответить
Але до Дещиці трохи не дотягує!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:59 Ответить
Не пугайте так австрийцев, а то сейчас начнут за сердце хвататься, уверять в вечном диалоге , "мостике" между востоком и западом и Курц лично извинится перед Величайшим политиком всея человечества и по совместительству владельцем Хаты и виноградников под Геленджиком
показать весь комментарий
19.02.2021 21:56 Ответить
та не...у них даже та брутальная невеста,у которой ***** на свадьбу напросился,уже его на путена послала "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 7255
показать весь комментарий
19.02.2021 22:00 Ответить
А может 3 вагона мг3 пришлют с линзами от Цейса.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:25 Ответить
нехай Курц вибачається перед москалями за свій австрійський генштаб !!!! "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 7602
показать весь комментарий
19.02.2021 23:05 Ответить
антиукраїнські елементи повинні страждати! ставлю лайк! ))
показать весь комментарий
19.02.2021 21:56 Ответить
Еще бы)хай друг друга сожрут,а нам польза
показать весь комментарий
19.02.2021 21:59 Ответить
Да,рубка за ресурсы между Левочкиным и Медведчуком пошла знатная!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:42 Ответить
от і правильно, так їм тварюкам)
показать весь комментарий
19.02.2021 21:57 Ответить
якась казочка... для підняття рейтінгу найвеличнішого)))
показать весь комментарий
19.02.2021 22:08 Ответить
О-оо... так это от фирташа из Вены привет?
показать весь комментарий
19.02.2021 22:08 Ответить
Сильний хід. Однозначно.
показать весь комментарий
19.02.2021 22:27 Ответить
Не смішіть людей . Австрійський генштаб до санкцій би не опускався . Поставили б виродка мордою до стіни і пристрілили за фінансування тероризму , пропаганду фашизму і співпрацю з ворогом . Чесно і благородно .
показать весь комментарий
19.02.2021 22:40 Ответить
Ты смотри, как осмелели, чмошники...
А раньше вы чего ждали?!
показать весь комментарий
19.02.2021 22:41 Ответить
А Петя так вообще пять лет покрывал мертвечука!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:00 Ответить
Еслиб ЗЕрмак ПОКРЫВАЛ мертвечука так,как Петя,то эти санкции некчему былобы применять.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:39 Ответить
уголовный кодекс отимели
завтра иду грабить банк
послезавтра ожидаю введение санкций
"Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 4215 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 4215
показать весь комментарий
19.02.2021 22:50 Ответить
вы там бл*дь когда Кубань возвращать думаете
показать весь комментарий
19.02.2021 23:07 Ответить
Чи будем ми так сміятись коли ЕСПЧ присудить все повернути Мертветчуку і виплатити компенсацію з держбюджету? Не з кармана Осла і Лисого з кварталу. Лейтенат Бакалов, младшой...Поржем по хайпу?
показать весь комментарий
19.02.2021 23:09 Ответить
Еси исчё каму будет вазврасчать. "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997 "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5997
показать весь комментарий
20.02.2021 01:17 Ответить
матчасть читайте "Це тобі від австрійського генштабу", - очільник МЗС Кулеба прокоментував санкції проти кума Путіна - Цензор.НЕТ 5165 може приклади якісь звернень до суду саме за санкції знаєте?
показать весь комментарий
20.02.2021 09:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти
медведчуки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
19.02.2021 23:11 Ответить
"К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод ( "Прикарпатзахідтранс" ) оказался в частных руках ( пана Медведчука) по довольно сомнительной процедуре (договорняк с Петром Порошенко). Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось (????????), что собственность государства оказалась в частных руках", - сказал Данилов.
показать весь комментарий
19.02.2021 23:16 Ответить
Искреннне хочу, чтоб Зеленский перестал быть марионеткой олигарха) и просто делал свою работу.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:41 Ответить
Згоден, нехай повертається в 95-й квартал.
показать весь комментарий
20.02.2021 03:49 Ответить
Правильно. Пускай возвращаеться на корпоративы,хером по роялю стучать!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:34 Ответить
Давите падлюк ..хорошие новости
показать весь комментарий
20.02.2021 07:17 Ответить
Непогано щоб і Бені від Пентагону "влетіло", та і не тільки йому одному.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:53 Ответить
 
 