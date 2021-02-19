"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение санкций против Виктора Медведчука.
Как передает Цензор.НЕТ, свое отношение к санкциям Кулеба разместил в Фейсбуке.
Он отметил: "Это было вчера. Но сегодня после СНБО картинка снова актуальна", опубликував популярную картинку из интернета.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
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"створення української нації австрійським генштабом у першу світову війну"
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національний російський поет А.С. Пу́шкін (1799 - 1837) був ще тільки в "чертєжах" своїх батьків
Прізвище в нього є ,, чи хоч ім'я .? Вже ж Порох не президент , боятись нічого ,, то може хоч тепер істочнік скаже своє ім'я .
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А раньше вы чего ждали?!
завтра иду грабить банк
послезавтра ожидаю введение санкций
медведчуки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!