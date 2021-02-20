"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года"

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что на ближайших заседаниях Совета будут приняты решения, которые позволят вернуть украинскому народу "все, что украли с 91-го года".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в прошлый раз сказал, что продолжение следует - поверьте, продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность, дальше будет все, что украли с 91-го года у украинского народа - будет возвращено украинскому народу", - заявил Данилов.

Он упрекнул народных депутатов в том, что те никогда не занимались бизнесом, но декларируют собственность на 300-400 млн гривен.

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"И, поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите все больше и все интереснее. И там будут депутаты, и там будет много людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать, и в том числе - то, что касается украинских недр. Это будет отдельная вообще ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, когда ни копейки не платят в бюджет, и потом кричат, что мы переживает за народ - не надо. Закончились те времена", - подытожил Данилов.

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