"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года"
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Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что на ближайших заседаниях Совета будут приняты решения, которые позволят вернуть украинскому народу "все, что украли с 91-го года".
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда в прошлый раз сказал, что продолжение следует - поверьте, продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность, дальше будет все, что украли с 91-го года у украинского народа - будет возвращено украинскому народу", - заявил Данилов.
Он упрекнул народных депутатов в том, что те никогда не занимались бизнесом, но декларируют собственность на 300-400 млн гривен.
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"И, поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите все больше и все интереснее. И там будут депутаты, и там будет много людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать, и в том числе - то, что касается украинских недр. Это будет отдельная вообще ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, когда ни копейки не платят в бюджет, и потом кричат, что мы переживает за народ - не надо. Закончились те времена", - подытожил Данилов.
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Частину передвиборчих обіцянок Вава вже "виконав": війну "закінчив", "баригу посадив", вчителям зарплату 4 тис доларів "підняв". Саме час переходити до виконання передвиборчих бажань зе-люмпена: "зєля у алігархов всьо атбєрьот і народу раздаст".
Тут два варианта. Или они полные идиоты или это начало узурпации власти.
Популізму ніякого немає. Все можна повернути цілком законно. При видачі ліцензій на користування надрами чи приватизаціі підприємств укладаються інвестиційні договори чи прописуються умови, на які більшість власників тупо забивають.
Все це підстави для розірвання таких угод і повернення майна у власність держави. Абсолютно правильний і легальний шлях без всякої лишньої політики.
Так цеж відверта шаріковщина, та лівакувата маячня. Як таке може адекватній людині подобатися?
Особливо, якщо почати чіпати "бізнесменів" пов'язаних з кремлем (а інших у нас майже і нема)