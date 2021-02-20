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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) санкции (10623) СНБО (4377) шоу_Шустера (315)

"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что на ближайших заседаниях Совета будут приняты решения, которые позволят вернуть украинскому народу "все, что украли с 91-го года".

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда в прошлый раз сказал, что продолжение следует - поверьте, продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность, дальше будет все, что украли с 91-го года у украинского народа - будет возвращено украинскому народу", - заявил Данилов.

Он упрекнул народных депутатов в том, что те никогда не занимались бизнесом, но декларируют собственность на 300-400 млн гривен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко

"И, поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите все больше и все интереснее. И там будут депутаты, и там будет много людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать, и в том числе - то, что касается украинских недр. Это будет отдельная вообще ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, когда ни копейки не платят в бюджет, и потом кричат, что мы переживает за народ - не надо. Закончились те времена", - подытожил Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов назвал людей и компании из окружения Медведчука, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Навіть у Бєні з Ахметом щось заберуть?
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19.02.2021 21:55
+40
Настало время окуительных историй от зеленых сказочников. С такой скоростью падения рейтинга, они и не такое понарасказывают.
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19.02.2021 21:57
+34
Землю-крестьянам, заводы-рабочим, деньги-евреям!
"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года". - Цензор.НЕТ 1926
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19.02.2021 21:58
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Чувак с мордой брежнева вещает о взять все и поделить...😃
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19.02.2021 23:03 Ответить
Не фсьо , а тільки награбоване . І не падєліть , а повернути повністю .
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19.02.2021 23:07 Ответить
Кому? Бене в госсобственность, чтобы было что доить?
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19.02.2021 23:35 Ответить
Шо, опять комммунизьмь будем строить?. Предлагаю сначала вернуть украденные Крым и Донбасс.а потом разбираться хто что у кого украл. Надо применять правильную терминологию, сначала была приватизация - рухнула экономика, теперь будет национализация, непоняттно чем кончится. А то украл, украл у народа. А шо тот народ имел??
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19.02.2021 23:09 Ответить
І те що украли Ахметов і Пінчук повернеш??? "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 2863

Частину передвиборчих обіцянок Вава вже "виконав": війну "закінчив", "баригу посадив", вчителям зарплату 4 тис доларів "підняв". Саме час переходити до виконання передвиборчих бажань зе-люмпена: "зєля у алігархов всьо атбєрьот і народу раздаст".
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19.02.2021 23:10 Ответить
Я думаю, тут они замахнулись на рейтинги более 50%
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19.02.2021 23:12 Ответить
Тупо трёп.
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19.02.2021 23:14 Ответить
я блек нигроу днепр, и сегодня мне отключат интернет за неуплату. расовые утырки, когда зеленский закнчит расовую дискриминацию
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19.02.2021 23:22 Ответить
джоук гори яйца зеленского в аду
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19.02.2021 23:23 Ответить
"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 7265
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19.02.2021 23:24 Ответить
Они вакцину не могут закупить... На что они ещё способны?
Тут два варианта. Или они полные идиоты или это начало узурпации власти.
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19.02.2021 23:31 Ответить
Море кацапів на Цензорі.
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19.02.2021 23:33 Ответить
Петро Лексеічь... все пропало!
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19.02.2021 23:34 Ответить
Утопія
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19.02.2021 23:43 Ответить
"Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 4165
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19.02.2021 23:44 Ответить
Знаєте що огидно, що це все знову популізм, бо крала уся державна машина, включаючи суддів і прокурорів, які покривали це все, чиновники різних рівнів та навіть директори державних підприємств. А тепер знайдуть якогось стрєлочника і будуть мусолити шоу у мас. змі... і чим це все відрізняється від попередніх влад, нічим, бо керують парадом одні і тіж самі люди, маючи людей за бидло.
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19.02.2021 23:46 Ответить
Нужно забрать в олигархов разные там: обл-газ, обл-електрику, обл-воду...
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19.02.2021 23:50 Ответить
Скоріш за все, це натяк на газові свердловини шуфрича.
Популізму ніякого немає. Все можна повернути цілком законно. При видачі ліцензій на користування надрами чи приватизаціі підприємств укладаються інвестиційні договори чи прописуються умови, на які більшість власників тупо забивають.
Все це підстави для розірвання таких угод і повернення майна у власність держави. Абсолютно правильний і легальний шлях без всякої лишньої політики.
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20.02.2021 00:27 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом
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20.02.2021 01:17 Ответить
Свежо предание, но серется с трудом. Не верю!!!!!
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20.02.2021 03:14 Ответить
Ой, ржу, не магу!!!!! "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 6799 Начните, мрази с себя- верните все, что украли на велыком крадивныцтве, на короновирусе и вакцинах, сколько бабла вывезли в оманы-эмираты, сколько по отпускам заграницей растратил гринпоц, сколько бабломойский и Ко натырили в Центроэнерго и Энергоатоме, на коммунальных тарифах, сколько на газе "подарили" рашке за откаты, сколько опять же бабломойский и Ко отжал у государства в Нефтегазе, в банковской системе и такого можно написать на 100 листов. И это только то, что мы знаем. А там если копнуть- то то, что сказал крадуцкий- здесь можно прибарахлиться и внукам хватит окажется просто мелочью , по сравнения с реальными фактами. Борцы с коррупцией хреновы, маскируют свое гиперворовство, обвиня всех кругом.
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20.02.2021 09:53 Ответить
Красивые слова,приятно читать,очень хочется верить,НО...
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20.02.2021 04:14 Ответить
"приятно читать"
Так цеж відверта шаріковщина, та лівакувата маячня. Як таке може адекватній людині подобатися?
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20.02.2021 08:32 Ответить
Шо,вернуть техогляд і збільшать тарифи?
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20.02.2021 05:26 Ответить
ничего возвращать и не требуется оно и так им не пренадлежит. Все майно страны и влада пренадлежит громадам ,которые так и не были созданы на загальных сборах по конституции ст13,142,143,Хартия самоуправления. Так что все что прихватили не имеет законных документов. Как и вся наша влада оформленная на приватных особ (суды, полиция,податкова и.т.д....) Поинтересуйтесь кто их учередил в обход конституции. А пока маемо то шо маемо товарищи папуасы. Просвита предтеча всех перезагрузок. Без изменения свидомости пропадем. Времени просто не осталось.
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20.02.2021 08:01 Ответить
Ахметов уже купил поп корн и устроился поудобнее в ожидании новой серии слуги народа.
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20.02.2021 08:59 Ответить
"Продолжение следует", - Данилов обещает вернуть украинцам "все, что украли с 91-го года" - Хотя бы офшоры почистили - Из Украины за годы независимости вывели в офшоры $167 миллиардов. - это по состоянию на 2012 год, а сейчас наверное 217 миллиардов долларов, если равномерно распределить по годам украденное. Что от МВФ получат, то украдут и спрячут в офшорах.
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20.02.2021 09:32 Ответить
крутой мужик Данилов! всегда нравилась его политика за УКРАИНУ! ВСЕГДА... ТАМ ШУФРИЧА МОЧИТЬ ДАВНО ПОРА...ОБОСРАЛСЯ НА ШУСТЕРЕ...ГЛАЗКАМИ ЗАКЛИПАЛ.... ЗАБЕГАЛИ ГЛАЗЁНКИ...ХАХАХА ДАВИТЬ ТАРАКАНА ПОКА НЕСБЕЖАЛ ЗАЧИНЩИК ВОЙНЫ ВИДАТЬ ДУМАТЬ НА КОГО МАЙНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ....ПРЕДСТАВЛЯЮ У НИХ СЕЙЧАС БЕЗСОННЫЕ НОЧИ У ВСЕХ... мечются волосы на жопе рвут и думают куда всё переписать и спрятать...хахахахах...И КОРИШ МЕДВЕДЧУКА..... ((
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20.02.2021 09:47 Ответить
Ці руки нічого не крали.......,тільки *******
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20.02.2021 09:54 Ответить
Зачем бла,бла,бла .Это рассчитано на зелёный электорат-любителей халявы.И похоже что намеритваються идти по пути саши-стоматолога,*Вернуть и отдать людям*,А кто эти люди,вот в чём вопрос?
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20.02.2021 09:57 Ответить
Что то вспомнилось,как Гелетей тоже обещал парад Перемоги у Сімферополі.і де той Пєтушара?
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20.02.2021 10:00 Ответить
Так і до громадянської війни недалеко )))
Особливо, якщо почати чіпати "бізнесменів" пов'язаних з кремлем (а інших у нас майже і нема)
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20.02.2021 10:21 Ответить
когда вор залезет к тебе домой, спускай штаны, становись "раком", шоб не доводить бандита "до греха"
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20.02.2021 11:11 Ответить
при чому тут вставання раком до заяв РНБО?
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20.02.2021 15:53 Ответить
Вы зерно сначала в стратегические закрома верните, которое "мыши" съели!
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20.02.2021 10:36 Ответить
Этот олигофрен даже внешне похож на Яныка. Габитус, однако... "Далі буде", - Данілов обіцяє повернути українцям "все, що вкрали з 91-го року". - Цензор.НЕТ 3037
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20.02.2021 10:45 Ответить
посмотрим.
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20.02.2021 10:48 Ответить
Ой, принесёт ему Юля отравленный пирожок....
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20.02.2021 10:51 Ответить
Ждём.
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20.02.2021 12:09 Ответить
Перезагрузка по "зеленому"...Из одних рук в другие?
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20.02.2021 12:38 Ответить
бабла нема, мвф нах послав, ось і рвуть пуканчики 😆
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20.02.2021 13:38 Ответить
НедонаполеонЗеленскийЮ уже не знает , что сделать , чтобы поднять свой рейтинг!!
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20.02.2021 14:25 Ответить
Якщо це вдасться - буде добре! Краще увійти в історію як реформатори,. ніж як ті ,кого будуть проклинати нащадки!
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20.02.2021 15:03 Ответить
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