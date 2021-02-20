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Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов показал ведущему Савику Шустеру фотографии тела противника, ликвидированного защитниками Украины.

Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов заявил, что ни одна смерть защитника Украины не остается неотомщенной.

"Если вы подойдете, я вам могу показать работу наших ребят, которые отвечают, и отвечают за каждого убитого нашего солдата. Чтобы вы понимали. Если вы считаете, что там никто ни за кого не отвечает, то вы глубоко ошибаетесь. Вы в Верховной Раде находитесь и не понимаете, что там на фронте происходит. Поезжайте, посмотрите, пообщайтесь с ребятами, они вам расскажут. За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются", - обратился Данилов к участникам программы.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня

Ведущий Шустер предложил ему продемонстрировать фото всей аудитории, но Данилов отказался делать это, сославшись на то, что снимки - не для слабонервных.

Фото он показал одному Шустеру.

"Вот это он. Россиянин", - пояснил Данилов.

"Да, происходит это. Происходит. Ну, на войне такое происходит", - прокомментировал Шустер.

Данилов о войне: За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются 01
Данилов о войне: За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 22:48
+19
Шо оно несет хочу видеть каждый день отчет а пока это все пустозвонство Хочу видеть что за каждого нашего воина были наказаны 10 штук не меньше Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1229
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19.02.2021 22:48
+19
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 1817
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19.02.2021 23:03
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вовка-шмаркля "взял под личный контроль" ответку? Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1264
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19.02.2021 22:45 Ответить
а вообще, по факту:
- раньше мы видел ответку 2-3 раза в неделю, на ВИДЕО.. а то и чаще..
а сейчас - в ВСУ штрафуют за ответный огонь по врагу, а видосики - только с тупой рожей вовки-шмаркли.. где оно пиарится, в т.ч. и на крови погиших бойцов ВСУ.
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19.02.2021 22:50 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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19.02.2021 22:54 Ответить
Ваша методичка про штрафы протухла.
Не нашли ни одного "оштрафованного", если бы нашли такого то вы бы захлебнулись от счастья.
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20.02.2021 08:17 Ответить
Назви хоч одного оштрафованого.
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20.02.2021 08:26 Ответить
Вот зачем вы петляете? Знаете, что там совсем другая система.... Там премии тем, кто не открывает огонь в ответ...
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20.02.2021 10:36 Ответить
Ще скажіть що про штрафи ми тут самі придумали і це фейк, а не військові це с передової нам казали
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20.02.2021 14:14 Ответить
Не кажи, що мені казати- і я не скажу, куди тобі піти.
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20.02.2021 15:48 Ответить
Та да. Особливо за Ярослава Журавля. Так відповів, що орки зі страху аж за Урал чкурнули. Але це не точно.
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19.02.2021 23:44 Ответить
ВСЕ оккупанты должны быть УНИЧТОЖЕНЫ ! Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 8771
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19.02.2021 22:45 Ответить
Седина не пробилась за семь лет уничтожения?
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20.02.2021 00:25 Ответить
Шо оно несет хочу видеть каждый день отчет а пока это все пустозвонство Хочу видеть что за каждого нашего воина были наказаны 10 штук не меньше Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 1229
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19.02.2021 22:48 Ответить
ты еще,крыса,за вагнеровцев расскажи,которых по твоему не было,пока тебя рылом не ткнули)
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19.02.2021 22:48 Ответить
Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 22:48 Ответить
Завжди мені здавався мутним тіпком, хоч часто казав правильні речі та тусувався серед націоналістів які жваво поширювали його пости в фейсбуці...
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20.02.2021 10:29 Ответить
Щось не дуже віриться. Хоча б тому,що "наказ" щодо заборони стрільби у відповідь так і не скасували,нє п. Данілов?
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19.02.2021 22:53 Ответить
Данилов. Ты где живешь? Фантазии Осла на тебя возымели действие?
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19.02.2021 23:01 Ответить
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 1817
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19.02.2021 23:03 Ответить
Вот же звездун.
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19.02.2021 23:09 Ответить
И всё же. Гибнут украинцы с двух сторон. Или я ошибаюсь?
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19.02.2021 23:13 Ответить
Хм , але русня засекречує втрати своїх виродків-солдафонів в мирний час . І "гумконвої" назад в русню везуть чорні мішки з фаршом і номерком на нозі .
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19.02.2021 23:23 Ответить
Ошибаешься
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19.02.2021 23:39 Ответить
Звісно, помиляєтесь. Чому з двох сторін? З однієї українці, з другої росіяни, у них навіть рос. паспорти є.
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20.02.2021 00:10 Ответить
Українці,це громадяни України ,які усвідомлюют,що крім прав ,є ще обов"язки громадян ,в т.ч. захист держави ,громадянином якої ти є !!! Воювати проти ЗСУ громадянин України апріорі не може !!!)))
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20.02.2021 00:21 Ответить
украинци в Украине
и служат в всу
помогают в победе над врагом
но есть украинци которые немного
служат к@цапам
так шо не ошибаешся
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20.02.2021 00:28 Ответить
Кацапам служат не украинцы ,а предатели, которых во время войны положено расстреливать.
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20.02.2021 08:26 Ответить
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 6540
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19.02.2021 23:19 Ответить
Данилов ответил не "собравшимся", а конкретно Артуру Герасимову. А ещё он ему ответил насчёт фейка о том, что есть приказ штрафовать бойцов за открытие огня. Отвел свёлся к тому, чтобы Артурчик спросил у члена фракции ЕС генерала Забродского, штрафуют или нет. Артурчик сразу заткнулся.
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19.02.2021 23:28 Ответить
Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 777
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19.02.2021 23:43 Ответить
И где там написано, что за стрельбу по врагу нужно штрафовать? Там написано, что можно стрелять в случаях военной необходимости и только по приказу. Так это же армия, в ней всё исполняется по приказам!
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19.02.2021 23:54 Ответить
З наказом!!! Ну так приповзло якесь ДРГ ,тебе вбивати ,а ти чекай наказ !!! Або зроби відповідь ,з зброї ,яку в тебе забрали !!))))))
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20.02.2021 00:15 Ответить
покая с вопа до комбата достучусь а он достучится до комбрига Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 4277 Орки успеют отстрелятся с агс и уползти Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 404
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20.02.2021 00:50 Ответить
Вы знакомы с уставом караульной службы? Как я понимаю, ВОП это тот же пост, боевое дежурство. Нападение на пост или на часового, а часовой лицо неприкосновенное! Всё - можно и нужно стрелять по нападающим! И кстати, на ВОПе, как я понимаю, есть старший, командир. То есть, никуда за разрешением на открывание огня бежать не нужно.
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20.02.2021 01:07 Ответить
Тобі доводилось застасовувати зброю в караулі ???))
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20.02.2021 01:29 Ответить
Мені доводилось застосовувати, брехуняра шикаладний. Відповідно до уставу. Ніяких окремих дозволів не треба - часовий на посту цар і бог, аж поки не прийде розводящий і не зніме його з поста.
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20.02.2021 15:42 Ответить
А якщо врахувати що йде фактично «військова операція» то блок пост має юридично відкривати вогонь у бік « можливої загрози» Про «хованки» під час обстрілів з мінометів і жодних відповідей - я просто мовчу........ Це навіть не нагадує мені « певний період коли прапора на свій особистий розсуд відкривали кімнату та роздавали зброю особистому складу.... Палицями вже стукали - просрали Крим ....
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20.02.2021 15:59 Ответить
Тобі доводилось бути на сторожевому посту ,на не зовсім своїй територіі ???))))
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20.02.2021 01:31 Ответить
Не нужно забалтывать тему. Есть устав, и никто не накажет бойца за выполнение устава. А если непосредственный начальник (командир) окажется козлом, то он сильно рискует получить в спину случайную пулю-дуру.
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20.02.2021 09:59 Ответить
А, что, наши бойцы несут службу на передке с теннисными ракетками?
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20.02.2021 01:09 Ответить
Стрекотня з автомата , це адекватна відповідь на 120 калібр???)))
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20.02.2021 01:28 Ответить
На 120-й нужно отвечать 120-м. И вопрос: командир батареи находится на ВОПе? Если нет, то "звонить" приходиться в любом случае.
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20.02.2021 09:51 Ответить
На 120 нужно отвечать 152, а ещё лучше 202
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20.02.2021 11:58 Ответить
Там написано, только по приказу.
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20.02.2021 10:30 Ответить
10 разів уже говорили, що не видають премію, яку солдати вважають зарплатою. Так що теж саме, що штрафують
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20.02.2021 00:04 Ответить
Позбавлення премії ,це мера покорання !!!)))
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20.02.2021 00:12 Ответить
В принципі - так. Коли грошове утримання мале, то військових втримують на службі преміями. Усі це прекрасно розуміють, і, звісно, коли цю премію не дають, тим більше за відповідь ворогу, то це, фактично і є ШТРАФ
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20.02.2021 00:21 Ответить
А, нужен ответ в десять крат за каждого ! Иначе орки не понимают.
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19.02.2021 23:40 Ответить
Рахе пора объявить войну.
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19.02.2021 23:55 Ответить
Навіщо? То агресор повин війну об"являти
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20.02.2021 00:02 Ответить
Виголошення війни, це є акт дипломатії. Але й сама війна є лише продовженням політики.
Жертва має право і має підстави заявити про агресію проти неї. І про те, що вона буде оборонятись проти неоголошеної війни військовими засобами. Що на її території незаконно знаходяться військові агресора, і що вона буде їх вбивати. Це і є проголошенням війни, навіть, якщо в документах такий вираз не фігурє.
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20.02.2021 14:15 Ответить
Та не відповідь повинна бути, а постійна робота по фєдєрастовим покидькам, щоби нося боялись висунути.
А зараз виходить так, що наши, на своїй землі, ховаються, а цапи хозяйнують...
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20.02.2021 00:04 Ответить
Хочу увидеть эти фото каждый день и пачками !!!
Но увы, - не верю...
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20.02.2021 00:06 Ответить
То что ребята дают ответ ВЕРЮ,Данилову НЕТ!!!
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20.02.2021 00:07 Ответить
Вірити офіційним пропагандонам може лише олігофрен !!)))
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20.02.2021 00:16 Ответить
кажись х@йло дал зеленую
шмаркачу
намечается какаято многоходовка
опасная ситуация
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20.02.2021 00:30 Ответить
Мета всіх "многоходовок" одна ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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20.02.2021 01:03 Ответить
Ответка была всегда. Инфа, что ответа со стороны ВСУ нет - брехня местной ботвы.
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20.02.2021 01:34 Ответить
Ну що це за розмови - "отвечают, и отвечают за каждого убитого"? Треба знищувати все те що там неповинно бути від техники до "зелених чоловічиків", навіщо Байрактари щоб гратися та піаритись? Тоді не треба буде "отвечать" бо не буде кому и за шо.
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20.02.2021 01:39 Ответить
А откуда мы знаем, что фото с этого года?
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20.02.2021 04:00 Ответить
Фото наверное 2014-2015 года.
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20.02.2021 04:14 Ответить
Ну что за вранье. Ответ - это накрыть квадрат артиллерией, с корректировкой беспилотником и контрснайперские группы. Все это Зеленским запрещено.....
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20.02.2021 08:35 Ответить
Данілов один з небагатьох людей в команді Зе з державницьким мисленням.
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20.02.2021 09:08 Ответить
майже дорівнює Турчинову.
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20.02.2021 18:45 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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20.02.2021 09:49 Ответить
Вислизнула? Хахахах ВОЗ обісрався на перемовинах зВВП по всіх пунктах....Це визнали навіть російськи єксперти - Навіть ВВП чекав супротив та та переоцінював Зе..... Експерти навіть радили ВОЗу не зустрічатись знову ні при яких умовах- програєте ще більше....
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20.02.2021 16:03 Ответить
Реальность фотки ? Датат съёмки ??? ПОдтверждение. что это повседневная работа, а не пиарный трюк ??? А если это правда - почему тогда в текущих сообщениях нет фраз "ответным огнём уничтожено ... солдат противника" ?????
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20.02.2021 10:40 Ответить
Відповідь має бути простою - за кожного нашого воїна вбивається агент Параші в Україні: члени ОПЗЖ за рангом з найголовніших, Опозиційний блок, пропагандони на ставці. Ну і військова відповідь на місці само собою
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20.02.2021 11:39 Ответить
Я так и не понял Данилов кому-то пугает?
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20.02.2021 12:07 Ответить
Данилов с такою насолодою показує фото. Я теж хочу подивитись, отримати заряд бадьорості на день.
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20.02.2021 12:11 Ответить
Хотілося б вірити, що "За кожного нашого хлопця є відповідь". Тоді не із смартфона цю "відповідь" треба показувати іноземцю Шустеру, а громадянам країни.
А то ми чуємо тільки про смерті та поранення наших воїнів Данілов про війну: "За кожного нашого хлопця є відповідь. За кожного. І до того часу, поки відповіді немає, хлопці не заспокоюються" - Цензор.НЕТ 3735
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20.02.2021 13:46 Ответить
 
 