Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов показал ведущему Савику Шустеру фотографии тела противника, ликвидированного защитниками Украины.
Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Данилов заявил, что ни одна смерть защитника Украины не остается неотомщенной.
"Если вы подойдете, я вам могу показать работу наших ребят, которые отвечают, и отвечают за каждого убитого нашего солдата. Чтобы вы понимали. Если вы считаете, что там никто ни за кого не отвечает, то вы глубоко ошибаетесь. Вы в Верховной Раде находитесь и не понимаете, что там на фронте происходит. Поезжайте, посмотрите, пообщайтесь с ребятами, они вам расскажут. За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются", - обратился Данилов к участникам программы.
Также на Цензор.НЕТ: Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня
Ведущий Шустер предложил ему продемонстрировать фото всей аудитории, но Данилов отказался делать это, сославшись на то, что снимки - не для слабонервных.
Фото он показал одному Шустеру.
"Вот это он. Россиянин", - пояснил Данилов.
"Да, происходит это. Происходит. Ну, на войне такое происходит", - прокомментировал Шустер.
Пожалуйста, подождите...
- раньше мы видел ответку 2-3 раза в неделю, на ВИДЕО.. а то и чаще..
а сейчас - в ВСУ штрафуют за ответный огонь по врагу, а видосики - только с тупой рожей вовки-шмаркли.. где оно пиарится, в т.ч. и на крови погиших бойцов ВСУ.
Не нашли ни одного "оштрафованного", если бы нашли такого то вы бы захлебнулись от счастья.
и служат в всу
помогают в победе над врагом
но есть украинци которые немного
служат к@цапам
так шо не ошибаешся
Жертва має право і має підстави заявити про агресію проти неї. І про те, що вона буде оборонятись проти неоголошеної війни військовими засобами. Що на її території незаконно знаходяться військові агресора, і що вона буде їх вбивати. Це і є проголошенням війни, навіть, якщо в документах такий вираз не фігурє.
А зараз виходить так, що наши, на своїй землі, ховаються, а цапи хозяйнують...
Но увы, - не верю...
шмаркачу
намечается какаято многоходовка
опасная ситуация
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
А то ми чуємо тільки про смерті та поранення наших воїнів