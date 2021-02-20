Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются"

Секретарь СНБО Алексей Данилов показал ведущему Савику Шустеру фотографии тела противника, ликвидированного защитниками Украины.

Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов заявил, что ни одна смерть защитника Украины не остается неотомщенной.

"Если вы подойдете, я вам могу показать работу наших ребят, которые отвечают, и отвечают за каждого убитого нашего солдата. Чтобы вы понимали. Если вы считаете, что там никто ни за кого не отвечает, то вы глубоко ошибаетесь. Вы в Верховной Раде находитесь и не понимаете, что там на фронте происходит. Поезжайте, посмотрите, пообщайтесь с ребятами, они вам расскажут. За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются", - обратился Данилов к участникам программы.

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Ведущий Шустер предложил ему продемонстрировать фото всей аудитории, но Данилов отказался делать это, сославшись на то, что снимки - не для слабонервных.

Фото он показал одному Шустеру.

"Вот это он. Россиянин", - пояснил Данилов.

"Да, происходит это. Происходит. Ну, на войне такое происходит", - прокомментировал Шустер.



