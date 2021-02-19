Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов
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Украина обязана выиграть войну, которую уже 7 лет ведет против нее Российская Федерация, и непременно выиграет ее.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Цензор.НЕТ приводит его спич с небольшими купюрами.
"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека, фамилия его - Владимир Путин. До того времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которую они ведут уже 7 лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Точка. И что бы мы с вами здесь ни делали, что бы мы с вами здесь ни собирались, чтобы мы с вами здесь ни говорили, единственный человек, который может закончить войну - это Владимир Путин. И вы все это сознательно знаете. Это знает весь мир.
Они пришли к нам. Мы их сюда не звали, они нам здесь не нужны. Я уже неоднократно … Убирайтесь, пожалуйста, отсюда! Это наша земля! Идите к себе! У вас там сколько угодно земли. Идите и занимайтесь своей.
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Они пришли к нам. Они захватили наш Крым, они захватили часть Донецкой и Луганской области, они здесь перекаламутили все. Они уничтожили жизнь непонятного количества людей-украинцев здесь и продолжают это делать. Как на них воздействовать?
Смотрите, мы можем сколько угодно заседаний проводить. Но если в голове человека - присылать снайперские группы, которые отрабатывают на наших ребятах свои "умения", а после этого отправляются в Ливию, после этого отправляются в другие страны…
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Пожалуйста, подождите...
Украинцы! Когда в дверь вашей хаты постучит житель исчезнувшей империи зла и попросит у вас кусок хлеба, дайте ему краюху «ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Прит.25:22).
прям так срали, що неможливо було зупинити потік гівна з рота зебілів!
коли вибачення будуть, потвори?
Гуманітарна агресія має 4 складники:
1) мовно-культурна війна, яку Росія веде весь час проти України
2) інформаційно-пропагандистська війна
3) війна проти української історичної пам'яті
4) конфесійна війна
Якщо гуманітарна агресія проти держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
Висновок: у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили, але одночасно спирається на своїх союзників та партнерів. Тому надзвичайно важливе завдання - не лише зміцнювати обороноздатність країни, а й провадити притомну, адекватну гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби проти знищення нашої ідентичності.
Місія України - знищити московську імперію
Тому не плутайте свої хворі фантазії з реальністю. По факту не проти тільки 20%, які за ОПЖЗ+шмарія.
Вибрати малороса без почуття своєї приналежності до цієї країни, який насміхався з революції гідності, а під час війни крутив сракою перед ворогами - це є опосередковане бажання здатися ворогу і отримати пайок полоненого.
Тому при правильній піар-підготовці вони/ви й за Пуйла проголосуєте, головне завуалювати це невинними намірами.
Україна не програЄ за рахунок декількох %%, які ніколи не здадуться.
...шо це було? *)
Главное, вспоминай, шо я заранее предупредил всех вас об коллективной ответственности! *)
Знаете, я только что открыл закон всемирного тяготения!!!
Что???!!!!
Его Ньютон уже открыл?
Нежданчик...
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А перед тим "28 февраля в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович сказал, что "категорически против вторжения в Украину и нарушения целостности суверенного государства".- Чуркин: Янукович просил Путина ввести войска на Украину ...
Но мне определенно, начала нравится риторика и действия ЗЕ и его окружения.
І тут обісрались?
Особливо про, тоді коли окупанти вмиються кров'ю!
Їх зупинить тільки океан їхньої собачої крові, все інше напівміри!!!
Може зевове пора вибачитись як перед Порошенко, так й перед тими,хто в цю маячню повірив?
П.С. Разумков, видать, опять не голосовал, поэтому на это шоу и не приходит
У Зеленського був винен у війні Порошенко
Доречі, Зеленський перед Путіним був "готов стать даже на колени", а він тільки в очі заглядав, чи став все-таки?
Потому, что "дёрнул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему всё равно".
Всё в Божьих руках, Данило.
Воскресную школу зря прогуливал
Воно вже вибачилось ?
Задача простая любые методы для торможения развития цивилизации, это война, убийства, вирусы, шантаж и т.д.
Как вы понимаете человек таким не занимается. Это ...образ человека, всего лишь оболочка, хотите ...робот, .....который почти не спит!!!....во время ночи в Минске, когда остальные люди с ног валятся( а это нормальная реакция всех нас)
И шаман Габышев это знает....
А решение принимает не Пукин.....хотите вааще вас ошарашу? Решение принимает то, чему поклонялись древние шумеры. Дааааа, внешне оно похоже на дерево, на ихних картинках. Но на деле - это йети, снежный человек, глобстер, скунсовая обезьяна и ...еще одно имя....Убийца с перевала Дятлова.
Расписан в деталях!! В мельчайших деталях в манускрипте Войнича. Манускрипт не книга, а энциклопедия, с абсолютно (многократно проверенной) точной информацией. Заметьте, это не ОНО!.....это ОНИ!....это сообщество существ, это ТЕ, котрые и управляют маленькими зелеными.
Ну а теперь включайтесь в истерику....
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=zY4pVUGMIqs&t=117s
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рашссийсскоФАШИССКАЯ манипуляцыя ! .
ГОЛОДОМОР с его 7-10 млн жэртв --росцякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - ГЕНОЦЫДОМ НЕ ПРИЗНАЕТ ! ,
а не покупку ее НЕПРОВЕРЕНОГО ДЕРЬМА -
= пищит о "геноцыде " ? !!!!!!!!!!!...
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