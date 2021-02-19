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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов

Украина обязана выиграть войну, которую уже 7 лет ведет против нее Российская Федерация, и непременно выиграет ее.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Цензор.НЕТ приводит его спич с небольшими купюрами.

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека, фамилия его - Владимир Путин. До того времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которую они ведут уже 7 лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Точка. И что бы мы с вами здесь ни делали, что бы мы с вами здесь ни собирались, чтобы мы с вами здесь ни говорили, единственный человек, который может закончить войну - это Владимир Путин. И вы все это сознательно знаете. Это знает весь мир.

Они пришли к нам. Мы их сюда не звали, они нам здесь не нужны. Я уже неоднократно … Убирайтесь, пожалуйста, отсюда! Это наша земля! Идите к себе! У вас там сколько угодно земли. Идите и занимайтесь своей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов о войне: "За каждого нашего парня есть ответ. За каждого. И до тех пор, пока ответа нет, ребята не успокаиваются"

Они пришли к нам. Они захватили наш Крым, они захватили часть Донецкой и Луганской области, они здесь перекаламутили все. Они уничтожили жизнь непонятного количества людей-украинцев здесь и продолжают это делать. Как на них воздействовать?

Смотрите, мы можем сколько угодно заседаний проводить. Но если в голове человека - присылать снайперские группы, которые отрабатывают на наших ребятах свои "умения", а после этого отправляются в Ливию, после этого отправляются в другие страны…

Также на Цензор.НЕТ: Данилов: Каждый командир должен мгновенно принимать решение об уместности открытия огня

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
та невже!!! а як потужно срали під час виборів, що це вигідно декому з наших політиків!
прям так срали, що неможливо було зупинити потік гівна з рота зебілів!
коли вибачення будуть, потвори?
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19.02.2021 23:07
+24
Следовательно, цель Украины - это Мир, а значит, окончательный демонтаж и ликвидация Фашисткой Федерации.
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19.02.2021 23:05
+24
та ти шо. а два роки тому Зелупонь на стадіоні писділо що війну не хоче закінчувати Порох.. може треба вибачитися?
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19.02.2021 23:09
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Правила форума Совет форумчан
Следовательно, цель Украины - это Мир, а значит, окончательный демонтаж и ликвидация Фашисткой Федерации.
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19.02.2021 23:05 Ответить
Леха ты сегодня на высоте!
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19.02.2021 23:56 Ответить
День, когда будет окончательно развален православный сатанинский монстр, нужно будет объявить Всемирным Днем Памяти народов, которые погибли от режима русских коммунистов.
Украинцы! Когда в дверь вашей хаты постучит житель исчезнувшей империи зла и попросит у вас кусок хлеба, дайте ему краюху «ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе» (Прит.25:22).
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20.02.2021 09:31 Ответить
СССР сдох ради Путлера,Путлер сдох ради РАБссии в Чечне... Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 4779а начинал красиво,с домов на Каширке и улице Гурьянова
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19.02.2021 23:05 Ответить
Оно идет по стопам горбатого. То развалило союз, а это развалит кацапию.
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20.02.2021 11:12 Ответить
Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 9650
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19.02.2021 23:05 Ответить
Неужели?
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19.02.2021 23:05 Ответить
Всё, хватит этого человека в очках. После его обещания вернуть долги- мне он понятен, окончательно.
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19.02.2021 23:05 Ответить
Свою тупую Фишку фюрер Мавзолея сам сдал...а мы впереди себя пустим женщин и детей...в этом весь Путлер,даже Гитлер такого не говорил...
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19.02.2021 23:07 Ответить
По-монгольски, географическое название страны «РОССИЯ», звучит неблагозвучно: «ОХУ-ын». По сравнению с Великим русским языком фонетически монгольский очень беден и монголы называют президента Российской империи господина Владимира Путина тем же словом, что и страну, которую он возглавляет. Поэтому передовая статья газеты, выходящей в Улан-Баторе, была озаглавлена: «ОХУ-ын возвратился в Москву».
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20.02.2021 09:32 Ответить
та невже!!! а як потужно срали під час виборів, що це вигідно декому з наших політиків!
прям так срали, що неможливо було зупинити потік гівна з рота зебілів!
коли вибачення будуть, потвори?
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19.02.2021 23:07 Ответить
Ніх не пойму пока, але президент точно данілофф
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19.02.2021 23:08 Ответить
«Країна ніколи не відновиться та не стане знову незалежною, якщо її народ втратить ідентичність»
Гуманітарна агресія має 4 складники:
1) мовно-культурна війна, яку Росія веде весь час проти України
2) інформаційно-пропагандистська війна
3) війна проти української історичної пам'яті
4) конфесійна війна
Якщо гуманітарна агресія проти держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
Висновок: у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна, яка покладається насамперед на власні сили, але одночасно спирається на своїх союзників та партнерів. Тому надзвичайно важливе завдання - не лише зміцнювати обороноздатність країни, а й провадити притомну, адекватну гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби проти знищення нашої ідентичності.
Місія України - знищити московську імперію
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19.02.2021 23:28 Ответить
От мені здається, що саме Данілова і готують на противагу Порошенку. Зєля - збитий літун, рейтинг якого за півроку буде близько 5 відсотків. Тому будуть для свого захисту від реваншу Порошенка ліпити з Данілова правильного патріота. Думаю, я вгадав.
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20.02.2021 00:53 Ответить
Та отож.
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20.02.2021 02:54 Ответить
Складывается такое впечатление, что весь мир уже против Путина и... Порошенко. Забудьте о Порошенко, ребята! Это политический труп.
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20.02.2021 05:16 Ответить
73% дебілів не проти, особливо якщо Пуйло пообіцяє їм ковбасу по 2.20
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19.02.2021 23:08 Ответить
Угу. И проезд в метро, по 5 копеек. Тока хрена найти эти 5 копеек.
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19.02.2021 23:10 Ответить
Якщо б 73% було не проти - Україна давно програла б.
Тому не плутайте свої хворі фантазії з реальністю. По факту не проти тільки 20%, які за ОПЖЗ+шмарія.
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20.02.2021 00:24 Ответить
Про опосередкованість щось чули, нє?
Вибрати малороса без почуття своєї приналежності до цієї країни, який насміхався з революції гідності, а під час війни крутив сракою перед ворогами - це є опосередковане бажання здатися ворогу і отримати пайок полоненого.
Тому при правильній піар-підготовці вони/ви й за Пуйла проголосуєте, головне завуалювати це невинними намірами.
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20.02.2021 00:57 Ответить
"73% було не проти - Україна давно програла б"

Україна не програЄ за рахунок декількох %%, які ніколи не здадуться.
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20.02.2021 01:06 Ответить
та ти шо. а два роки тому Зелупонь на стадіоні писділо що війну не хоче закінчувати Порох.. може треба вибачитися?
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19.02.2021 23:09 Ответить
Так то Осел казав.
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19.02.2021 23:14 Ответить
Алексей Данилов: Украина обязана выиграть войну -- единственный человек, который может закончить войну - это Владимир Путин.

...шо це було? *)
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19.02.2021 23:09 Ответить
Это был господин Данилов. Он тебе скоро твои 15000 рубликов вернет. По курсу 65 копеек, за доллар. Ты требуй в евро. Он- согласится.
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19.02.2021 23:12 Ответить
Андрюха... -- если вы все, вдруг отпустите эту шоблу в Ростов -- я вас всех морально загеноцидю! *)
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19.02.2021 23:14 Ответить
Эти слиняют на какие-то острова, как мне кажется. Через линию фронта не попрут. Их хари бойцы таки помнят.
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19.02.2021 23:16 Ответить
Когда они линять начнут, линия фронта будет уже по всему периметру Украины... -- так шо пофиг -- куда?

Главное, вспоминай, шо я заранее предупредил всех вас об коллективной ответственности! *)
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19.02.2021 23:20 Ответить
Запомнил. А я сегодня трезвый. Значит- хорошо запомнил.
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19.02.2021 23:22 Ответить
Этой фразой они только льстят его и без того чудовищно раздутому эго. Хватит уже повторять ее!
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19.02.2021 23:13 Ответить
А что не так? Только Тот, кто начал войну, может ее закончить! Пусть забирают свои танки-Буки и "зелёных ихтамнетов" и уматывают с нашей территории....
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20.02.2021 07:41 Ответить
Що за Данилов? нічого про нього не знаю, але заяви його мені подобаються.
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19.02.2021 23:13 Ответить
Не повірю! Не може бути! Прямо очі відкрив! Данилов - светоч мирового уровня.
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19.02.2021 23:13 Ответить
Офигительно! Гениально! Фантастично!
Знаете, я только что открыл закон всемирного тяготения!!!
Что???!!!!
Его Ньютон уже открыл?
Нежданчик...
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19.02.2021 23:14 Ответить
А когда Путины закончатся, то что тогда делать?
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19.02.2021 23:14 Ответить
Повертати своє, будувати 6 метровий паркан і запустити у рви крокодилів!!!!!!!
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19.02.2021 23:38 Ответить
Ошибается Данилов или что вероятнее намерено делает акцент на то что лично ***** решает политику кацапии относительно Украины готовя украинцев к тому что как только ***** сгинет кацапия с Украиной снова станут навеки братьями.В кацапии делают политику влиятельные люди а ***** только одобряет или нет ихние действия.
.
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19.02.2021 23:15 Ответить
Войну по факту начал Виктор Индюкович 1 марта 2014 года...Ниже письмо Индюка...в оригинале вбрасываю..Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 6669
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19.02.2021 23:16 Ответить
Вернее копия оригинала... Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов - Цензор.НЕТ 490
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19.02.2021 23:18 Ответить
Війну почав путін. Коли янукович підписував цю заяву то Крим був вже окупований.

А перед тим "28 февраля в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович сказал, что "категорически против вторжения в Украину и нарушения целостности суверенного государства".- Чуркин: Янукович просил Путина ввести войска на Украину ...
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20.02.2021 00:02 Ответить
Уж не знаю, что у них там случилось, что их покусало!
Но мне определенно, начала нравится риторика и действия ЗЕ и его окружения.
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19.02.2021 23:16 Ответить
Да-да.. риторика. Эта хрень как-то связана с тем что дама с собачкой гуляет на Занзибаре с одним чиновником из службы миграции?
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19.02.2021 23:20 Ответить
Не спіши, треба бути уважним і дивитися, що буде далі!!!!!!!
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19.02.2021 23:35 Ответить
Як це залежить від *****?!!! Ви ж із кожної праски кричали, що все залежить від Пороха!
І тут обісрались?
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19.02.2021 23:20 Ответить
Ну Слава Богу, а то два года все пытались мир найти в глазах х..ла.
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19.02.2021 23:21 Ответить
А чего при предыдущей власти Медведчука не трогали ? И Кононенко говорят стал очен богатым человеком при предыдущей власти и как сказал Арахимия уже сбежал из Украины.Это партнёр Порошенко депутат из партии Порошенко.
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19.02.2021 23:21 Ответить
А как же "просто перестать стрелять"?
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19.02.2021 23:22 Ответить
вот,что Байден животворящий делает,ждем дальнейших плюшечек на тортик))
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19.02.2021 23:23 Ответить
Якось не зручно виходить. Зеленський перед виборами розказував, що війна триває тому що Порошенко наживається на війні і ховрашки дружно віддали свої голоси за пройдисвіта який обіцяв швидкий мир. А Данілов взяв і здав брехуна.
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19.02.2021 23:24 Ответить
Ладно, по одному пункту дошло. Это взяло два года, но к тому, что войну развязал Путин и он несет за нее ответственность, все-же пришли. Это хорошо. Теперь надо прийти к тому, чтобы пересмотреть дела офицеров и генералов, которых обвиняли и обвиняют в гибели на войне(еще не забыли кем развязанной?) подчиненных. Следующий шаг: пояснить народу, о чем договаривались Зеленский и Дмитриев и какой персонаж будет играть роль нового Медведчука. Никто же всерьез не думает, что место Медведчука планировалось оставлять свободным, а его слив происходит без согласования с Москвой? Если кто-то так думает, то он совершенно не думает. А потому вопрос остается открытым.
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19.02.2021 23:27 Ответить
Данілов,данілов, а ось твій бос побачив в очах путлєра, мир!!! Що ти на це скажеш??????
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19.02.2021 23:31 Ответить
Данилов молодчина ! Трезво мыслит !
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19.02.2021 23:38 Ответить
А що він сказав такого чого ви не знали? Та про це всі говорять вже 7 років. Всі крім клоуна.
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19.02.2021 23:50 Ответить
Тупо, а не трезво
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20.02.2021 02:04 Ответить
Повага Дагнилову. Адекватний державний діяч.
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19.02.2021 23:41 Ответить
Категорично не згодний з твердженнями що закінчення війни залежить від *****. Війна закінчиться тоді коли окупанти не просто вмиються кров'ю, а змушені будуть тікати з нашої землі і сплачувати репарації десятиліттями. Ніякого іншого способу припинити війну і зберегти Незалежність України не існує. Крім капітуляції, про яку так мріє *****, але це втрата Незалежності і перетворення країни в колонію кацапів.
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19.02.2021 23:46 Ответить
Аплодую!
Особливо про, тоді коли окупанти вмиються кров'ю!
Їх зупинить тільки океан їхньої собачої крові, все інше напівміри!!!
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20.02.2021 06:34 Ответить
Як це "только от Путина"? Вава ж казав, що "надо просто перестать стрелять" і війна скінчиться.
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19.02.2021 23:47 Ответить
А ще зевова казав, що війна закінчиться, як тільки уйде Порошенко, якій на війні наживається і тому не хоче ії закінчувати.
Може зевове пора вибачитись як перед Порошенко, так й перед тими,хто в цю маячню повірив?
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20.02.2021 00:03 Ответить
А як же в очі Путіну подивитися? Там же блазень прагнення до миру побачив Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 3275
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19.02.2021 23:50 Ответить
Потеряв все, Зеленский со своим Даниловым скоро перетянут на свою сторону весь электорат Порошенко! Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 519
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19.02.2021 23:57 Ответить
Это навряд ли. Электорат Порошенко в основном думающий и верить малограмотному дурачку не склонен. Ну а Данилов не президент.
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20.02.2021 00:05 Ответить
Данилов - говорящая голова президента...
П.С. Разумков, видать, опять не голосовал, поэтому на это шоу и не приходит
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20.02.2021 00:15 Ответить
ну, хоть разумков сраных кацапов радует
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20.02.2021 00:58 Ответить
+++++++++++++++!!!!!!!
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20.02.2021 06:36 Ответить
Ні, тепер Зеленський звільнить Данілова.
У Зеленського був винен у війні Порошенко Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 8885
Доречі, Зеленський перед Путіним був "готов стать даже на колени", а він тільки в очі заглядав, чи став все-таки?
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19.02.2021 23:58 Ответить
Не верю. Шмаркля наживается на войне! Надо просто перестать стрелять!!!👹
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20.02.2021 00:13 Ответить
*стрилять! Закінчення війни залежить тільки від Путіна, але його мета - знищення держави Україна, - Данілов - Цензор.НЕТ 2293
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20.02.2021 00:57 Ответить
Окончание войны зависит от победы/поражения в войне, а не от воли *****. Наша война закончена поражением и потерей территорий с подписанием Минска-2, где эта потеря оговаривается географически. Точка. После этого началась вторая война - за Дебальцево. Она нами тоже проиграна. Точка. Сейчас идёт гибридная холодно/горячая война, которая может идти десятки лет, как воевали Совок и США с 1945 по 1991.
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20.02.2021 00:14 Ответить
Коротше , всім рашистським подонкам і їх прихвостням , РНБО чітко дала зрозуміти : вокзал , расєя . Тепер вже без чемодана . МОЛОДЦІ .
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20.02.2021 00:39 Ответить
хочу не ошибиться,но,вроде единственный адекват у "зеленых"
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20.02.2021 00:51 Ответить
А шо так? Выходит Бубочка на стадионе, говоря, что война выгода Кондитеру, тупо 3,14здел?
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20.02.2021 00:56 Ответить
Да он просто форменный лгун!
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20.02.2021 00:58 Ответить
Какие цели он же сумасшедший... У него своя реальность, он не понимает насколько он устарел уже.
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20.02.2021 01:27 Ответить
Всё верно сказал. будем надеяться, что рак с паркинсоном его доканают побыстрей.
Потому, что "дёрнул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему всё равно".
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20.02.2021 01:36 Ответить
Окончание войны зависит от того как скоро скинут путина! Он всем уже набрид!
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20.02.2021 01:37 Ответить
Тоже артист не хуже
Всё в Божьих руках, Данило.
Воскресную школу зря прогуливал
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20.02.2021 02:01 Ответить
це мета не просто пукіна, а колективного москальського пукіна, тому московія повинна бути розвалена! Здохне пукін - з'явиться черговий сралін, члєнін....
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20.02.2021 02:31 Ответить
"колективного москальського пукіна "- то есть ФСБ, там всё ФСБ заточено на Украину. Столько ненависти к УПА, Бандере еще со времен войны и после войны - как к сильному сопернику..
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09.04.2021 22:55 Ответить
Да что вы?! А наш зелёный голубь мира в курсе?
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20.02.2021 03:02 Ответить
Это зависит от победы над кацапской мразью и их выдворения в мешках с нашей земли. Толко при зебилах никакой победы не будет.
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20.02.2021 04:13 Ответить
Негодяю Путину и делать ничего не нужно, вы сами скоро все уничтожите. За 2020 год -300 тыс. украинцев, за 5 лет - 1,5 млн. людей, конечно кощунство такое писать, но они же "слуги народа" т.е. для народа стараются.
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20.02.2021 06:57 Ответить
Вольдемар де Бункер должен сдохнуть..
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20.02.2021 07:26 Ответить
Надо же! Два года зеленым понадобилось, чтобы дойти умом до того, что говорил Порох. Или Байден животворящий повернул зесраные мозги в правильное русло?
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20.02.2021 07:55 Ответить
Пам'ятаєте, якесь зелене чмо волало на стадіоні, щоб закінчити війну достатньо припинити стріляти ?
Воно вже вибачилось ?
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20.02.2021 08:13 Ответить
Неправильно. Некто под никнейм Пукин всего лишь исполнитель, сама Россия всего лишь инструмент. На самом деле никакой земли им не надо и ...даже своей! Они ее до сих пор не освоили, а половину угробили.
Задача простая любые методы для торможения развития цивилизации, это война, убийства, вирусы, шантаж и т.д.
Как вы понимаете человек таким не занимается. Это ...образ человека, всего лишь оболочка, хотите ...робот, .....который почти не спит!!!....во время ночи в Минске, когда остальные люди с ног валятся( а это нормальная реакция всех нас)
И шаман Габышев это знает....
А решение принимает не Пукин.....хотите вааще вас ошарашу? Решение принимает то, чему поклонялись древние шумеры. Дааааа, внешне оно похоже на дерево, на ихних картинках. Но на деле - это йети, снежный человек, глобстер, скунсовая обезьяна и ...еще одно имя....Убийца с перевала Дятлова.
Расписан в деталях!! В мельчайших деталях в манускрипте Войнича. Манускрипт не книга, а энциклопедия, с абсолютно (многократно проверенной) точной информацией. Заметьте, это не ОНО!.....это ОНИ!....это сообщество существ, это ТЕ, котрые и управляют маленькими зелеными.
Ну а теперь включайтесь в истерику....
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20.02.2021 08:18 Ответить
Добре Байден наступив на хвоста зеленій гідрі!
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20.02.2021 08:23 Ответить
А чего Зеленский тогда плел, что это Порошенко не хотел заканчивать войну?))
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20.02.2021 08:28 Ответить
Мужиків взяла цікавість, чі ті кості білі всюди, чі пол'ется кров блакитна як пробить Ху-лові груди.
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20.02.2021 09:18 Ответить
Не согласен! Война не зависит от Пуйла или какого другого Хла. Власть в орде захватила и жестко держит нкведистско-имперская наволоч, которая стремится к восстановлению ординской империи. Они не остановятся и в очередной раз убьют миллионы украинцев.
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20.02.2021 09:32 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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20.02.2021 09:47 Ответить
а мне кажеться что окончание войны зависит больше от байдена чем путина слабоват путин такие вопросы решать
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20.02.2021 09:53 Ответить


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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https://www.youtube.com/watch?v=zY4pVUGMIqs&t=117s
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рашссийсскоФАШИССКАЯ манипуляцыя ! .
ГОЛОДОМОР с его 7-10 млн жэртв --росцякия МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - ГЕНОЦЫДОМ НЕ ПРИЗНАЕТ ! ,
а не покупку ее НЕПРОВЕРЕНОГО ДЕРЬМА -
= пищит о "геноцыде " ? !!!!!!!!!!!...
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20.02.2021 11:34 Ответить
Гівно ти а не секретар РНБО. Азербайджан вломив арменії та кацапам і всі облизалися. Ми так теж можемо, тільки не при таких зелених, як ти.
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20.02.2021 16:51 Ответить
ДАНИЛОВ МОЛОДЧИНА !
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22.02.2021 22:25 Ответить
 
 