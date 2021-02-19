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Зеленский (16565) МВФ (3297) ОАЭ (184) Милованов Тимофей (285)

Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов

Сообщением о завершении работы своей миссии в Украине Международный валютный фонд создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, Которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", - сказал советник Ермака.

Милованов объяснил, что МВФ обещал предоставить пресс-релиз перед публикацией, однако не сделал этого.

"Поэтому нашей позиции не было, когда пресс-релиз пошел по всем новостям, включая российские. Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой ", - отметил советник главы ОП.

Милованов считает, что МВФ должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации. "Ответа нет и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым - случайность это или нет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Советник Ермака подчеркнул, что такого не может быть по умолчанию: что бы ни сказали в МВФ - они правы. Он призвал отказаться от комплекса неполноценности, что мы якобы всегда делаем неправильно.

"Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", - подчеркнул Милованов.

В то же время он отметил, что МВФ остается стратегическим партнером Украины, сотрудничество с которым очень важно, а также объяснил, что на самом деле у украинской власти и МВФ одинаковый взгляд на принципиальные вещи - борьбу с коррупцией, независимость НАБУ, перезагрузку Высшего совета правосудия и тому подобное. А разногласия заключается в том, как это реализовать.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+47
У Зеленского вся команда как на подбор!
Отсутствие аналитического склада ума, отсутствие критического мышления, завышенная самооценка и гипертрофированное чувство собственного превосходства над окружающими...
Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 263
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19.02.2021 23:14
+36
Шибанутым нет покоя. Галоперидола в студию зе- имбецилам и профанам , верующим деньги налогоплательщиков Украины (((
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19.02.2021 23:12
+33
А что вы хотели? МВФ все-таки не ботоферма для формирования имиджа Янелоха.
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19.02.2021 23:14
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Не выполнять обещания - подвиг!
Обнародовать невыполненное - предательство?
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20.02.2021 13:25 Ответить
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