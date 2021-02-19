Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Сообщением о завершении работы своей миссии в Украине Международный валютный фонд создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.
"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, Которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", - сказал советник Ермака.
Милованов объяснил, что МВФ обещал предоставить пресс-релиз перед публикацией, однако не сделал этого.
"Поэтому нашей позиции не было, когда пресс-релиз пошел по всем новостям, включая российские. Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой ", - отметил советник главы ОП.
Милованов считает, что МВФ должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации. "Ответа нет и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым - случайность это или нет", - добавил он.
Советник Ермака подчеркнул, что такого не может быть по умолчанию: что бы ни сказали в МВФ - они правы. Он призвал отказаться от комплекса неполноценности, что мы якобы всегда делаем неправильно.
"Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", - подчеркнул Милованов.
В то же время он отметил, что МВФ остается стратегическим партнером Украины, сотрудничество с которым очень важно, а также объяснил, что на самом деле у украинской власти и МВФ одинаковый взгляд на принципиальные вещи - борьбу с коррупцией, независимость НАБУ, перезагрузку Высшего совета правосудия и тому подобное. А разногласия заключается в том, как это реализовать.
Пожалуйста, подождите...
Обнародовать невыполненное - предательство?