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Новости Политика Украины
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обстрел (6734) Донбасс (18021) наемники РФ (1624) операция Объединенных сил (3469)

Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 20 февраля 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Пивденного - еще и из стрелкового оружия.

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На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.

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В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки, 19 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 76 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 992 транспортных средства и 4 491 человек. На причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации в территориальные подразделения доставили одного человека.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 698 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 445 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 58 и 75 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 02
Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 03

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Топ комментарии
+7
КЛОУНЫ
Даже маразматик Кравчук в ТКГ уже заявил, что перемирия нет.
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20.02.2021 08:00
+7
Мама Римма, я покушал і в теплых рейтузиках)

Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8487
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20.02.2021 08:08
+4
Там где упоминается словосочетание - нарушение тишины
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20.02.2021 09:31
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КЛОУНЫ
Даже маразматик Кравчук в ТКГ уже заявил, что перемирия нет.
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20.02.2021 08:00 Ответить
І де ти тут вичитав про перемир'я?
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20.02.2021 08:30 Ответить
Там где упоминается словосочетание - нарушение тишины
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20.02.2021 09:31 Ответить
Тобі море показати?
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20.02.2021 15:49 Ответить
может, войска отвести еще дальше, чтобы не долетало?
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20.02.2021 08:05 Ответить
Мама Римма, я покушал і в теплых рейтузиках)

Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8487
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20.02.2021 08:08 Ответить
Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6849

Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7621

....
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20.02.2021 08:12 Ответить
Так в чём же твоя сила, брат?
Удача? Хитрость? Страх?
Мочить хохлов системой «Град»,
и быть не при делах?
В чём пресловутое, скажи,
«величие» твоё?
В царе? Берёзках? Или лжи
на «1-м», ё-ма-ё?!
А, может, ты гордишься тем,
что ботоксная моль
мозгами съехала совсем,
играя Бога роль?!
Что миру целому назло
твой, типа, русский мир,
превознося своё *****,
катками давит сыр?!
Вся сила в Правде? Брось понты!
Лапшою не корми!
Не за неё ли бахнул ты
по Боингу с людьми?!
Не за неё ли отнял Крым,
и дрочишь на Донбасс?
А что ты делать будешь с ним,
подумал ли хоть раз?
В СССР вернёшь назад?
Или в Гулаг зашлёшь?
Такой ты силы хочешь, брат,
с *****м, едрёна вошь?
Боюсь,, расклад уже не тот.
Здесь скрепы не пройдут.
Ты тут положишь свой народ,
И сам подохнешь тут!
И если не дегенерат,
Пойми такую штуку,
Что сила лишь в свободе, брат…
Да и не брат ты - ****.

© violonchelist ,
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20.02.2021 08:16 Ответить
Ці віршики вже застаріли. Взивати ні до кого.
Русню треба мовчки і методично мочити.
Чого боїться ваш президент.
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20.02.2021 08:41 Ответить
зачепив вас чимось саня, як вы и видкровеннои пидлоты не помичаете
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20.02.2021 10:52 Ответить
"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь". Методичка зеленых фельдмаршалов. А до них шоколадных. Никто никогда не поясняет, из какого оружия.
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20.02.2021 08:37 Ответить
Щоб розуміти з якої зброї, порівняйте втрати кацапів при Ваві і два роки тому.
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20.02.2021 09:58 Ответить
"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь"
ну если правда, чему я не верю ни разу, зеленые у их вычтут за самовольничество.
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20.02.2021 08:38 Ответить
 
 