Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
За прошедшие сутки, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 20 февраля 2021 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Пивденного - еще и из стрелкового оружия.
На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.
С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
Так, за минувшие сутки, 19 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 76 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 992 транспортных средства и 4 491 человек. На причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации в территориальные подразделения доставили одного человека.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 698 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 445 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 58 и 75 человек соответственно", - говорится в сообщении.
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Даже маразматик Кравчук в ТКГ уже заявил, что перемирия нет.
....
Удача? Хитрость? Страх?
Мочить хохлов системой «Град»,
и быть не при делах?
В чём пресловутое, скажи,
«величие» твоё?
В царе? Берёзках? Или лжи
на «1-м», ё-ма-ё?!
А, может, ты гордишься тем,
что ботоксная моль
мозгами съехала совсем,
играя Бога роль?!
Что миру целому назло
твой, типа, русский мир,
превознося своё *****,
катками давит сыр?!
Вся сила в Правде? Брось понты!
Лапшою не корми!
Не за неё ли бахнул ты
по Боингу с людьми?!
Не за неё ли отнял Крым,
и дрочишь на Донбасс?
А что ты делать будешь с ним,
подумал ли хоть раз?
В СССР вернёшь назад?
Или в Гулаг зашлёшь?
Такой ты силы хочешь, брат,
с *****м, едрёна вошь?
Боюсь,, расклад уже не тот.
Здесь скрепы не пройдут.
Ты тут положишь свой народ,
И сам подохнешь тут!
И если не дегенерат,
Пойми такую штуку,
Что сила лишь в свободе, брат…
Да и не брат ты - ****.
© violonchelist ,
Русню треба мовчки і методично мочити.
Чого боїться ваш президент.
ну если правда, чему я не верю ни разу, зеленые у их вычтут за самовольничество.