Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 20 февраля 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Пивденного - еще и из стрелкового оружия.

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На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

С начала текущих суток, 20 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами.

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В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки, 19 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 76 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4 992 транспортных средства и 4 491 человек. На причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации в территориальные подразделения доставили одного человека.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 698 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 445 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 58 и 75 человек соответственно", - говорится в сообщении.





