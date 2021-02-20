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Новости Политика Украины
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек

По состоянию на утро субботы, 20 февраля, выявлены 6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 03госпитализированы - 2 225 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 03летальных случаев - 73;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 03выздоровели - 4 539 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 08заболели - 1 299 967 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 08выздоровели - 1 144 516 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 08летальных случаев - 25 045;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 681 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415)", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек 13

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Це не переплюне тролінг від Арестовича.
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20.02.2021 08:19 Ответить
вакциновано ВЖЕ 0,Уявляєте,НОЛЬ Громадян України. Це завдяки діяльності донецького санітара (міністра ) степанова ,і видатного піссюаніста зеленського
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20.02.2021 08:43 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб - Цензор.НЕТ 1909
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20.02.2021 08:57 Ответить
І що в Україні ще залишилось багато дурнів, які вірять цій "статистиці" в виконанні виродка Степанова? Треба себе зовсім зневажати, щоб сприймати ці фуфловкиди в його віконанні та в виконанні його ЗЕбільних посіпак за істину. Вони просто вже обсер...ся від жаху, бо передчувають, що терпець у українців скоро урветься, і щоб цьому запобігти готують черговий локдаун...
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20.02.2021 08:45 Ответить
Клоун,где вакцина? Кто из вас будет отвечать за смерть людей!
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20.02.2021 08:49 Ответить
"буде з хвилини на хвилину"! В Україні за добу від COVID-19 померли 73 людини, зафіксовано 6 295 нових випадків зараження, одужали 4 539 осіб - Цензор.НЕТ 1588
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20.02.2021 08:55 Ответить
...і з 1 березня виродки планують випускати на очну форму навчання студентів ВНЗ. Це що, експеримент такий?!!!!!!
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20.02.2021 09:07 Ответить
 
 