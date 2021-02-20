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Новости Политика Украины
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Медведчук (1281) Россия (44056) санкции (4443) Володин (38)

Глава Госдумы РФ Володин просит другие страны вступиться за Медведчука: Это серьезный вызов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Госдумы РФ Володин просит другие страны вступиться за Медведчука: Это серьезный вызов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совбеза Украины о введении санкций главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука и его окружения.

По его словам, данное решение украинских властей должно быть осуждено другими странами, которые выступают за права человека, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил о решении Украины по введению санкций в отношении трех телеканалов.

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Спикер Госдумы выразил мнения, что все эти события "станут серьезным вызовом для демократии".

"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", — сказал Володин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

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Топ комментарии
+84
Вступятся Зимбабве, Венесуэла, Армения и прочие подобные клоуны
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20.02.2021 08:32
+56
Какая же мерзкая вся эта русня...
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20.02.2021 08:33
+46
Хто б тo курва мукав тут про демократію ??
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20.02.2021 08:33
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Страница 3 из 3
Для начала выразите глубокую озабоченность, а потом напишите в Спортлото.
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20.02.2021 09:33 Ответить
А чё РФ не вступится за Мертветчука ? Пусть примет симметричные санкции и закроет три любых УКРАИНСКИХ канала на РФ !
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20.02.2021 09:33 Ответить
😀👏
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20.02.2021 09:39 Ответить
Та вже і бібліотеку там закрили. Залишається тільки "бомбанути" Воронеж.
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20.02.2021 11:55 Ответить
конгениально! Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 9478
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20.02.2021 14:56 Ответить
Ахахаха)))))демократ хренов вылез
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20.02.2021 09:37 Ответить
Кума прикрыли, какая тут демократия
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20.02.2021 09:37 Ответить
Если бы у нас были у власти ПАТРИОТЫ, то в данной ситуации создали бы государственные каналы под теми же названиями и студиями и с утра до ночи полоскали бы РФ и всех этих володиных (в смысле путинских) холуёв и самого кацапского царя!Вот это был бы троллинг высшего уровня - .......по просьбе РФ Украина вернула в эфир три канала!!!Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 421
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20.02.2021 09:39 Ответить
Если у врага истерика, значит всё мы делаем правильно.
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20.02.2021 09:40 Ответить
Полный соглас.
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20.02.2021 09:41 Ответить
Наступили на любимую мозоль врагу споконвичному.Закручивать гайки 5 колонне от сильрады и до Рады.Чтобы не подсвечивали фонариками московскому улусу.Лишать питательной среды в Украине сепаратизм.И это -главнее,чем путаться под ногами у ВСУ на фронте.Крепкий тыл -запорука успиху.
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20.02.2021 09:48 Ответить
Че заступаться, забирайте его к себе и паломницу его тоже
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20.02.2021 09:51 Ответить
За Навального санкции готовят.
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20.02.2021 09:56 Ответить
этот володини такой ****...**** мерзкая тварь.... та они все там сумасшедшие наголову животные... всех ненавижу мразей.всех в дурку ((
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20.02.2021 09:58 Ответить
в нього класний любовнік женя міронов
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24.02.2021 14:41 Ответить
Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 4890
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20.02.2021 09:59 Ответить
Пусть штопанная Раша сначала выполнит решения ЕСПЧ, а потом что-то вякает. Дебилы, мля.
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20.02.2021 09:59 Ответить
Это что за рожа,про демократию говорит?
Выпей новичок и успокойся
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20.02.2021 10:02 Ответить
пару дней Лавров быковал как то в последние месяцы вата тамошняя расправила крылья орал что если введете санкции вообще порвем с ес и Навальный и другое что происходит в Мордоре это их внутренне дело и мол Европа вмешивается так вот и этим володинам надо отвечать что это внутренне дело по каналам и к тому же гражданина Украины Мертвечука -а то с Навальным своим они видите ли сами будут разбираться и сша и ес нам не укааз а тут лезут и за каналы и за самого Мертвечука гавкают и как то странно если он замешен в тероризме финансировании почему не снимают с его мандат депутата он что еще в Верховной Раде будет сидеть а не в тюрьме или это процесс идет и все впереди надеюсь
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20.02.2021 10:04 Ответить
А шо там в кндр тоже власть за демократию борется как и нарасее.
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20.02.2021 10:07 Ответить
Мордор говорит про права и свободы... Сюр и трэш
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20.02.2021 10:14 Ответить
Киньте его на съедение беркутам.
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20.02.2021 10:21 Ответить
Гондурас, Никарагуа и Зимбабве должны сказать свое слово! Дать отпор жестокой киевской хунте!😁😁😁😁
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20.02.2021 10:29 Ответить
А Как же, Демократическая Республика Конго Армения? Там их большой патриот и мирный революционер Пашинян, чуть ли не в состав РФ предложил вступить, что бы защитили от "злого" Азербайджана, который посмел требовать возврата оккупированных территорий.
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20.02.2021 10:38 Ответить
Дарма обідили Гондурас, замість них Білорусь, Вірменія та їм подібна шелупонь.
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20.02.2021 15:37 Ответить
татути! он забыл, шо внутренние законы страны имеют приоритет над международными? всё, свободен, как ******** на палі.
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20.02.2021 10:30 Ответить
слухаю цього вилупка і диву даюсь: чи вони там всі хворі,чи ПАДЛЮКИ! ?
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20.02.2021 10:30 Ответить
Це падлюки психічно хворі на манію величчя.
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20.02.2021 15:45 Ответить
Решение украинских властей должно быть осуждено другими странами, которые выступают за права человека " - начальний Госдумы Вячеслав Володин. Россия всегда была борцом за демократию, за права человека, освобождала человечество от рабства, колониализма, капитализма, .... - от чего только не освобождала! И все цари освобождали, и т. Ленин, и т. Сталин, и...... , а теперь т. Путин. Вот только т. Горбачев и г. Ельцин проигнорировали
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20.02.2021 10:35 Ответить
а не хочет ли этот володин, чтоб ему соплей на сковородке поджарили?
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20.02.2021 10:50 Ответить
если так пойдет то к осени Украина будет в НАТО
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20.02.2021 11:11 Ответить
Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 3250
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20.02.2021 11:26 Ответить
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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20.02.2021 11:28 Ответить
Та хто його послухає, хто він такий! От якби московський кум пригрозив "ввести".
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20.02.2021 11:59 Ответить
Глава ГосдуРы РФ Володин уже определились с пректом памятника дзержинскому на лубянке? ,,Демократичный ты наш..,,
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20.02.2021 12:11 Ответить
Никакая мразь, больше не будет лезь в суверенные дела нашей державы! Все на юх!!
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20.02.2021 12:11 Ответить
хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2021 12:27 Ответить
Надо защищать права и свободы граждан, но не закоренелых преступников, кем и является Мертверчук. Вор должен сидеть в тюрьме!
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20.02.2021 12:35 Ответить
Тут даже комментировать нечего.Обычный рассейский безрогий скот,коих в рассее 150 000 000.
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20.02.2021 12:43 Ответить
Меньше, два миллиона подохло только за прошлый год, да и не было там 150 миллионов, официально было 147, но это вранье.
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20.02.2021 13:04 Ответить
Есть предложение отправить Медведчука к куму.. точнее на историческую родину ( место рождения) поселок Почет, Абаканский район, Красноярский край, РФ.
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20.02.2021 12:47 Ответить
надо быть последним дебилом и идиотом чтобы верить в спектакль под названием "санкции"
в любом государстве за преступления существует лишь одна санкция - суд и тюрьма
все остальное - блеф, имитация и развод лохов
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20.02.2021 12:55 Ответить
Володин ленин ? ))
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20.02.2021 12:59 Ответить
кого волнуют высеры прищуренного ордынца-рашиста с рюзьге Итиль-реки, этого гнойного пуйловского халдея? пшло оно нахрен.
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20.02.2021 13:03 Ответить
Эта рузьке свинособака еще и гомосек.
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20.02.2021 15:43 Ответить
украинская "демократия " с закрытием антиукраинских каналов не идет в никакое сравнение с рашистской оккупационной "ку,,лократией" которая оккупировала украинские территории и уничтожила около 15 тысяч жизней украинских защитников
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20.02.2021 13:34 Ответить
очень скоро вступятся, вот как только остальное бабло в офшорах повычислят так сразу и "вступятся" - останется без трусов - хай кум синие готовит
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20.02.2021 13:35 Ответить
ЧИЯ Б КОРОВА МЫЧАЛА... И, вобще, какое ваше кацапское дело к Украине и решений ее государственных оргнов. Что, мертведчук - гражданин эрефии?..
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20.02.2021 13:38 Ответить
И второе: сколько проукраинских телеканалов работает в рашке? Вот именно - ни одного, поэтому фашист Володин заткни свой язык корове в одно место...
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20.02.2021 13:41 Ответить
Лукашеку попросите, он вступиться. Ну Мадуро может еще)
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20.02.2021 13:43 Ответить
...по аналогии "канарис (абвер) просит другие страны вступиться за своего агента в мацкве" Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 7331
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20.02.2021 13:48 Ответить
Для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в нашій санкційній політиці (в т.ч. стосовно російських протеже), потрібно дати відповідь на низку важливих питань, відійшовши від нашого улюбленого "подобається - не подобається". Отже, які це питання?

Яка головна мотивація Зеленського ввести санкції проти Медведчука?
Відповідь тут дуже проста - перевибори, довести, що Порошенко є союзником Медведчука і бажання стати головним другом США. Зеленський хоче зіграти в гру: єдиний ефективний прозахідний кандидат проти єдиного проросійського кандидата Юрія Бойка.
План Банкової дуже простий: 24 серпня оголошується про зміни до Конституції (зменшення депутатів до 300), далі ця конституція виноситься на референдум і перевибори у 2022 році. Правда, це лише в теорії все так легко. В реальності - ситуація буде набагато складніша, важливо: відсутність консенсусу олігархів (як мінімум Коломойський поки не дав згоди на таку історію). Власне, весь цей план можливий лише за умови консенсусу олігархів.

Чи справді санкції Зеленського є антиросійськими?
Безумовно, ні. Він не працює проти РФ, його фокус - це Медведчук. Згідно з соціологією, президентський рейтинг Медведчука становить 6% (соціологію зробив Український інститут майбутнього). І, судячи з усього, це, практично, його максимум. Щобільше, ні для кого не секрет, що між Медведчуком і Льовочкіним-Бойко давно пробігла чорна кішка, але розлучитися їм не давав і не дає Кремль.
Водночас у Зеленського склалися дуже позитивні стосунки з Льовочкіним, а зустріч президента зі скандальним Кацубою (сім'я якого нібито причетна до фінансування Шарія і до "вишок Бойка") лише підтверджує одну річ - Зеленський грає проти Медведчука, але підтримує тісні стосунки з Льовочкіним-Бойком. Зеленський не грає проти Росії, в його грі геополітика - перебуває на периферії. І це треба чітко розуміти, коли ми робимо аналіз всіх дій.

Чи є судова перспектива в справах Медведчука, Козака і Шарія? Так питання взагалі не ставиться. Санкції вводяться на три роки (до кінця каденції Зеленського) і в Офісі президента вважають, що цього достатньо. Суди тут не потрібні. Це політико-правове рішення. Якою буде реакція росіян?
Зараз у росіян ключове завдання підняти ставки перед початком переговорів з новою адміністрацією Білого дому з однієї сторони, а з іншої - виграти осінні вибори в Держдуму максимально чесно і прозоро. Українська карта в цій історії лише одна - загострення на фронті. Але це одна з козирних карт і її будуть використовувати тоді, коли черга дійде до козирів. Тому нам потрібно готуватися до загострення, хоча й спрогнозувати, коли воно настане, поки дуже складно.

Чи погоджена вся ця гра з Держдепом?
Судячи з усього, ні. Це наша імпровізація, яка має показати Байдену, що є наміри зіграти в проамериканську гру. Але, якою має бути ця гра, вирішуватимуть по ходу п'єси. Поки це спроба привернути до себе увагу.
Якими будуть подальші дії Зеленського?
Щодо Медведчука він зробив практично все, що міг зробити. Олігархат злякається лише за умови більш жорстких дій, але поки ми їх навряд чи побачимо. Очевидно, всі найближчі рішення РНБО будуть направлені на створення скандалів навколо колишніх дій Петра Порошенка, перш за все, у військовій сфері.

Однак треба розуміти, що вся ця історія без реальних дій влади пов'язаних із боротьбою з корупцією, підвищенням рівня компетентності влади і створенням загальноукраїнського порядку денного, яка дозволила б українцям отримати почуття гордості - приречена на тупцяння на місці.
Вадим Денисенко, народний депутат VІІІ скликання.
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20.02.2021 15:47 Ответить
Обратил внимание? Н твою конспирологию никто не обращает внимания.
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20.02.2021 18:15 Ответить
ЩО мертвечук , що володін що їхній сцарь , всі повинні гойдатись на гойдалці .
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20.02.2021 16:18 Ответить
Промычала жопа человеческим голосом.
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20.02.2021 16:38 Ответить
Все !!! Наконец-то поперло!!! Я долго ждал - когда же наконец-то начнется. Какая-то подозрительная тишина была оттуда!!! Таких своих они не бросают!!!
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20.02.2021 18:13 Ответить
Кацапье, это кто говорит о демократии ? Вы уроды? Это кто говорит о фундаментальных правах и свободы граждан ? Вы орки козломордые? Да вы ублюдки последние. Немцова кто убыл? Ирина Славина подожгла себя просто так в Нижнем Новгороде? Пришел путин и сразу НТВ (независимое тв) стало зависимым. Каналы НТВ не закрывали ,просто подмяли под себя. И они воняют о закрытии трех финансируемых ими же трех каналов. И так далее и так далее можно наводит примеры. Да вы скотяры кацапские, мычащие о двойных стандартах... Ну ***...те на "марснаш" из этой планеты. И все будет ОК...
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20.02.2021 21:56 Ответить
Голова Гос-ДУПИ Волод_IН - i цим все сказано... Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 907 Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 907 Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 4526

...тобто - дупа та й ще з головою Глава Держдуми РФ Володін просить інші країни заступитися за Медведчука: Це серйозний виклик - Цензор.НЕТ 8559

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21.02.2021 02:01 Ответить
якийсь дисонанс... європейський суд по правам людини нах а тепер допоможіть. суки, або труси вдіньте, або хрестик зніімть
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24.02.2021 14:45 Ответить
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