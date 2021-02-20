Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ

Тотальная принудительная паспортизация в оккупированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн украинцев, около 400 тысяч наших граждан прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Facebook, цитируя заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова

Кроме того, почти 14 тысяч украинцев уже погибли в войне. Участниками боевых действий стали 400 тысяч украинских граждан. Около 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации.

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