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Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ

Тотальная принудительная паспортизация в оккупированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн украинцев, около 400 тысяч наших граждан прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Facebook, цитируя заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова

Кроме того, почти 14 тысяч украинцев уже погибли в войне. Участниками боевых действий стали 400 тысяч украинских граждан. Около 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации.

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Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ 01

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Топ комментарии
+9
Подавляющее большинство там с радостью побежало за новыми паспортами.
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20.02.2021 09:26
+4
Принуждали очередь разойтись, когда бланки заканчивались. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7763
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20.02.2021 09:28
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Подавляющее большинство там с радостью побежало за новыми паспортами.
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20.02.2021 09:26 Ответить
Кстати, среди первых побежавших, был "украинский" журналист Казарин. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 5823
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20.02.2021 09:31 Ответить
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
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20.02.2021 10:13 Ответить
в цьому і є примушення.
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20.02.2021 12:08 Ответить
Принуждали очередь разойтись, когда бланки заканчивались. Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7763
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20.02.2021 09:28 Ответить
Заблукав, кацап?
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20.02.2021 09:36 Ответить
чому?
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20.02.2021 09:42 Ответить
то ваше мнение
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20.02.2021 09:47 Ответить
Ну ты балбес, жертва пропоаганды. Резников это написал не для того, чтобы все начали жалеть крымчан, а чтобы увеличили санкции против РФ. Головой думать надо иногда, а не только в неё есть.
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20.02.2021 10:07 Ответить
А что, не так было?
Прям, заставляли паспорта эти получать, насильно!
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20.02.2021 11:51 Ответить
"Прінудітєльно?!" Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 8807
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20.02.2021 09:34 Ответить
Так- примусово.
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20.02.2021 09:37 Ответить
Значення "прінудітєльно" я чудово розумію, моя іронія в тому, що я по своїм родичам-знайомим знав і знаю їхні настрої стосовно цієї так званої "примусовості"! До речі, для більшості з них цей вибір й досі вважається вдалим та обгрунтованим ("...вот толька хахли нам нашу воду пєрєкриліі" або "із-за Украіни у нас здєсь малєнькіє зарплати і високіє цени..."(с) і таке інше). Один мій дуже гарний знайомий (майже друг у минулому) "дорозвинув логіку" до того, що це саме "із-за ухудшившихся отношеній расіі с Украіной, його сина (якому при Україні світила залізна "броня") забралі служііть в Хакасію". Як казав "Класік" нашого дитинства: "Отака %уйня, малята!"
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20.02.2021 09:58 Ответить
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
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20.02.2021 10:11 Ответить
"Украина при ООН" ? - уже дальше и читать не хочу
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20.02.2021 09:36 Ответить
Чого тобі, кацап?
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20.02.2021 09:42 Ответить
100%, там и вибора не било, еще мильон завезли
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20.02.2021 09:39 Ответить
Как они страдали бедняжки!!!
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20.02.2021 09:43 Ответить
Ага, примусово. Як у нас один кримчанин розповідав(приїхав до матері)- отримав російський паспорт, вийшов і перед всіма український кинув його на землю і потоптався, після чого вся черга почала аплодувати.

Били ми його довго і натхненно.
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20.02.2021 09:45 Ответить
Сімферополь. Краса Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 7861
Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 6610
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20.02.2021 09:52 Ответить
Принудительно и насильно впихали кацапские паспорта, заставляя сдавать наши, украинские, моя знакомая про это рассказала, распродалась в крыму и еле от туда выехала... не выпускают кацапы, купила хатку в райцентре Украины, дома демонстративно прибила ржавым гвоздем кацапский паспорт в туалете... можно пользоваться страницами.... зато есть наш паспорт, сберегла.
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20.02.2021 09:53 Ответить



Selvestor Vivat

@S_vivat

·5 год

Гиркин (ФСБ РФ): "Мы, спецслужбы и войска РФ, насильно сгоняли депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины". Не было никакой "всенародной поддержки" и перехода на сторону РФ.
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20.02.2021 09:55 Ответить
Прапор в руки і попутного вітру.
Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ - Цензор.НЕТ 4841
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20.02.2021 09:57 Ответить
Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 3894
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20.02.2021 10:11 Ответить
Недвига, обучение, покупка-продажа авто и еще многое другое без аусвайса затруднительно. Например без него можно продать недвигу, но нужно заплатить налог 30% от сделки. В больничку без аусвайса будет ооочень дорого. Ну и так далее.
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20.02.2021 10:12 Ответить
Я крымчанин, прожил в севасе с 2000 по 2015. Нет там в целом таких настроений, не выдумывай. Хотя в общем такие персонажи присутствуют - пенсионерские генералы и их жены...может тебе дом попался с такими ушлепками хз
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20.02.2021 10:34 Ответить
Мне ничего не надо. Просто я ответил что там не все так однозначно, как ты пишешь. Желающих нырнуть в говень было не больше половины даже в свиностополе
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20.02.2021 12:57 Ответить
Алло *************, вы польские гондоны такие же как и кацапские. А я украинец и по отцу и по матери, переезжий еще в 19 веке в Крым из Харьковских земель. И кстати, один из моих родственников Месаксуди, а его семья переселилась в Крым еще до крымской войны.

Так что завали лицо и не отсвечивай, чЮдо в перях в заднице...дохрена вас умных сидит на диване и оскорбляет всех, кто не понравился их тупенькой башчонке
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20.02.2021 15:40 Ответить
Альо *************... Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8190
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20.02.2021 18:41 Ответить
хотя пятиэтажка прям рядом с морем...вероятно хрущевка или что-то подобное...да, там контингент соответствующий - генеральские женушки престарелые Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 4986
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20.02.2021 12:59 Ответить
Вот так Московия захватит Турцию и все турки станут Иванами Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 6622
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20.02.2021 10:05 Ответить
Вот турки захватят Московию и все кацапы станут Мехметами Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 262
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20.02.2021 11:39 Ответить
Ну это правильно, а то Иваном меня обзываешь Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8021
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20.02.2021 11:57 Ответить
Так ты Мехмет ??? Заочно поздравляю Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 217
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20.02.2021 12:06 Ответить
Я больше Богдан Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 8407
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20.02.2021 13:19 Ответить
Не бреши и признайся кацап, ты сейчас больше Ванька чем Мехмед. А вот когда Мехмеды вас кацапов поделят на 16 частей вот тогда ты сразу кацап попросишься в Мехмеды Иван Иванычи Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 9463
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20.02.2021 13:59 Ответить
Если честно то я ближе к австрийским немцам Україна при ООН: Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ - Цензор.НЕТ 6732
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20.02.2021 14:44 Ответить
Тому портібно прийняти закон про подвійне громадянство.
Щоб "страдальці", на "всенародному референдумі", за який проголосуве зелене моностадо, мали законне право затягти нас в "родную говень".
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20.02.2021 10:07 Ответить
Першочергове - треба прийняти Закон про "статус негромадянина"!
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20.02.2021 10:21 Ответить
А якщо ні?
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20.02.2021 11:01 Ответить
Весь Козлостан сейчас живет в сталинском времени и шистерят друг на друга особенно в Москве. Общество рабов так и не вышло на новую ступень в развитии, поэтому и донецкие отсталын лохи под воздействием роспропаганды добровольно лишили себя счастливой жизни в Украине.
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20.02.2021 10:56 Ответить
Принудительно получило не так много от общего количества. Да и вообще на 2014 год население всей Автономной республики Крым - меньше 2 млн. В ООН лучше все-таки называть реальные значения, ведь там есть кому приводить другую статистику.
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20.02.2021 12:55 Ответить
То НЕ ГРАЖДАНЕ Украины, и по всей видимости НИКОГДА ИМИ НЕ БЫЛИ /если по существу и без формальностей/!
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20.02.2021 13:04 Ответить
Паспорта принудительно, а вакцинация добровольная.
А методы "добровольности" одинаковые!
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20.02.2021 13:07 Ответить
Их что, палками били? Родители Джамалы (певица такая) тоже получили паспорта. Объяснить почему? Да сами погуглите, начиная с того, что пенсия в три раза больше.
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20.02.2021 14:33 Ответить
около 400 тысяч наших граждан прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донбасса.________ не надо стонать. хотите чтоб люди теряли абсолютно все? жилье, кто работает - работу...? предоставьте альтернативу... так нет, по стонать проще...
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20.02.2021 21:18 Ответить
ПРИРОВНЯЙТЕ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТ К ЖЕЛТОМУ БИЛЕТУ !!!
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21.02.2021 08:53 Ответить
 
 