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Украина при ООН: Около 2,5 млн крымчан принудительно получили паспорта РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Тотальная принудительная паспортизация в оккупированном Россией Крыму коснулась 2,5 млн украинцев, около 400 тысяч наших граждан прошли принудительную паспортизацию во временно оккупированных районах Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Facebook, цитируя заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова
Кроме того, почти 14 тысяч украинцев уже погибли в войне. Участниками боевых действий стали 400 тысяч украинских граждан. Около 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации.
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+9 Игорь Ворон
показать весь комментарий20.02.2021 09:26
+4 Василь Худотеплий
показать весь комментарий20.02.2021 09:28
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Прям, заставляли паспорта эти получать, насильно!
Били ми його довго і натхненно.
Selvestor Vivat
@S_vivat
·5 год
Гиркин (ФСБ РФ): "Мы, спецслужбы и войска РФ, насильно сгоняли депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины". Не было никакой "всенародной поддержки" и перехода на сторону РФ.
Так что завали лицо и не отсвечивай, чЮдо в перях в заднице...дохрена вас умных сидит на диване и оскорбляет всех, кто не понравился их тупенькой башчонке
Щоб "страдальці", на "всенародному референдумі", за який проголосуве зелене моностадо, мали законне право затягти нас в "родную говень".
А методы "добровольности" одинаковые!