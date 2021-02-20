В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса на неделю закроют кафе и рестораны, - Ляшко (обновлено)
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В Ивано-Франковской области на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19. - Ред.), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания", - заявил Ляшко.
Позже Ляшко уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области, пишет РБК-Украина.
"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской область", - отметил он.
Ляшко заверил, что никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали, но Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией именно в этих регионах, и в случае необходимости будет соответственно реагировать.
"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.
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https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
В багатьох країнах після цього одразу почалося зменшення рівня захворюваності.
великі краплі осідають за кілька (3-4) годин, а бо ж випаровуються
аерозолі можуть літати в повітрі дуже довго
це означає, що у такої людини вірус було знищено клітинним імунітетом ще на слизовій рота
або ж просто, що більш вірогідно, тест показав ХИБНОпозитивний результат
заражуваність не зміниться, як і від масок
немає поряд людей - немає зараження, це теж правильно, можна ще перестати дихати, тоді теж не захворієш
А нефиг было выё...
а що там насправді відбулося, то це випадки грипу стали називати випадками ковіду
гівнотести forever
21 марта правительство Австралии ввело правило социального дистанцирования в 4 квадратных метра (43 квадратных фута) на одного человека в любом закрытом помещении.[24] 22 марта Правительства штатов Нового Южного Уэльса и Виктории ввели обязательное закрытие второстепенных сервисов и услуг,[25] в то время как Правительства штатов Западной Австралии и Южной Австралии закрыли границы.[26]
22 марта Моррисон объявил о закрытии общественных мест, среди которых зарегистрированные и лицензированные клубы, лицензированные помещения в отелях и барах, развлекательные центры, к которым относят, но при этом не ограничивают полностью, кинотеатры, казино, ночные клубы и культовые сооружения. Кафе и рестораны остаются открытыми, но только с заказами на вынос. Аналогично в закрытых помещениях для похорон и подобных мероприятий должно соблюдаться строгое правило в 4 квадратных метра на одного человека. Эти меры вступают в силу в полдень 23 марта.[27][28] Он отметил, что хотел бы, чтобы школы оставались открытыми, но родители могут оставить детей дома, если они хотят этого.[29]
2-й локдаун
From 23 July, "face coverings" in metropolitan Melbourne and Mitchell Shire became mandatory whenever residents leave their homes. A fine of A$200 was imposed to those not complying, though medical and other exemptions were allowed, such as not being required for children under 12 years of age.[146]
On 2 August, a state of disaster was declared and metropolitan Melbourne was moved to Stage 4 restrictions. A curfew across Melbourne from 8 p.m. to 5 a.m. was imposed, a 5 km (3.1 mi) radius restriction as added, and other restrictions that had previously been applied only to selected postcodes were applied to the whole of metropolitan Melbourne. A permit system was introduced for any residents that still needed to travel to work outside of their 5km radius.[161]
2-й локдаун
On 12 February, it was announced that a five-day lockdown under Stage 4 restrictions would take effect beginning at 11:59 p.m. AEDT, due to a cluster of 13 cases tied to a Holiday Inn quarantine hotel near Melbourne Airport, which have been assumed to be the UK variant. It was alleged by health officials to have been spread on a hotel floor due to a patient's use of an aerosol-generating nebuliser, which is normally banned under hotel quarantine.[178][179] By 14 February the cluster had grown to 16,[180] and by 16 February, the number of confirmed infections had increased to 19.[181] By 19 February, the Melbourne Holiday Inn outbreak had increased to 22, one person was admitted to intensive care, and about 3,515 contacts were quarantined.[182]
через місяць така ж смертність
2й локдаун
4 вересня рекордна смертність