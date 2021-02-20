Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж

В День памяти Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол Достоинства был изготовлен по поручению Главы государства с целью чествования подвига Героев. На нем размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!" Колокол был установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции Достоинства.







