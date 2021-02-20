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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 745, выявили 415 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 745, выявили 415 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки 415 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, накануне было 544, троих пациентов врачам спасти не удалось.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Киеве 134 306 случаев заболевания, 2 567 заболевших скончались.

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За минувшие сутки заболели 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 до 17 лет.

Госпитализированы 55 пациентов. 745 преодолели коронавирус за сутки - всего с начала пандемии 91 782 выздоровевших.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 745, выявили 415 новых случаев, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 745, выявили 415 новых случаев, - Кличко 02
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компания закончилась источник иссяк.Сначала деньги. Но стадо к маскам приучили это обнадеживает, можно и клолоть.
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20.02.2021 12:38 Ответить
ПЗДЦ За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 745, виявили 415 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 999 Pfizer запускает испытания вакцины против COVID-19 для беременных женщин и детей.
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20.02.2021 12:40 Ответить
 
 