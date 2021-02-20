Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 20 февраля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по обсуждению стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий.
В ходе совещания также обсуждалось развитие мощной системы национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как подчеркивается, президент во время совещания дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники. Речь также шла о необходимости четко определить сроки развития профессиональной армии.
Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военнослужащих, которые в этом нуждаются.
Уточняется также, что дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.
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а свинарник калбасит
по набирал в 6ки самых дешевых, студентов и пенсов
есть парочка более-менее
"Ольха", "Ольха-М" - модификация Смерч. (картинка один в один)
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с ваших же ресурсов взято, не сам придумал
....... Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ззовні ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35........
Как же я "люблю" вас дебилов, тупых говнометателей.
Армія 2019 та 2021 це тінь колишньої величі.
Нагадаю, що саме при Зеленському почалось скорочування армії та зменшення її фінансування
Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
«Освіта поширилася настільки, що нині можна читати, писати і публікувати, залишаючись безграмотним».© Гуго Штейнгауз
«Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA