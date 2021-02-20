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Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП

Сегодня, 20 февраля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по обсуждению стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ходе совещания также обсуждалось развитие мощной системы национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, президент во время совещания дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники. Речь также шла о необходимости четко определить сроки развития профессиональной армии.

Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военнослужащих, которые в этом нуждаются.

Уточняется также, что дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

Смотрите также: В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 4161
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20.02.2021 11:31
+8
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 3467
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20.02.2021 11:29
+8
Свинарник колбасило все эти годы. Именно свинарник.

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 293
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20.02.2021 11:39
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Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 3467
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20.02.2021 11:29 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! "У вас есть план,мистер Фікс?" !!!!)))
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20.02.2021 11:32 Ответить
Що Байден Животворящий робить на пікіруючий в нуль рейтинг! Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9833
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20.02.2021 11:57 Ответить
сцарь приказаль Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 916 ну если у бубочки советники - апарыш и люся Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 7078
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20.02.2021 11:29 Ответить
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 4161
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20.02.2021 11:31 Ответить
Поручило оно - шо там с поручалкой?
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20.02.2021 11:32 Ответить
Це десь в районі Конче-Заспи чи Глевахі !!!)))
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20.02.2021 11:33 Ответить
Це видно новий вид термо білизни для прихильників членограя.
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20.02.2021 11:34 Ответить
через дырку в бронеколготках виден радиомаяк радиомаячек Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9188
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20.02.2021 11:35 Ответить
УКВ - ультракоротких...волн ? )))
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20.02.2021 11:47 Ответить
комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники
а свинарник калбасит
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20.02.2021 11:37 Ответить
Свинарник колбасило все эти годы. Именно свинарник.

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 293
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20.02.2021 11:39 Ответить
лишний раз убеждаюсь, какой свыночолый жадный до денёг
по набирал в 6ки самых дешевых, студентов и пенсов

есть парочка более-менее
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20.02.2021 11:56 Ответить
Ага. Вот же Петя гад, вам 6кам зеленым денег не даёт. У Вовы просите

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 1811
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20.02.2021 12:01 Ответить
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 5377
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20.02.2021 12:03 Ответить
Как же до этого комплектовали без твоего плана? Прямо чудеса. Может лучше не бумажку, а реальных денег на оборонку дать?
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20.02.2021 11:37 Ответить
Пане, не знущается з найвеличнішого! В нього гроші є тільки на "велике крадівництво" та й то за рахунок боротьби з ковідом. Інакше як же воно в Омани та Емірати літати буде, де ж і як воно "харчєваться" будє зі своїми "однопартійцями" так, щоб "і внукам хватіло"?
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20.02.2021 11:45 Ответить
То есть вся страна потеряла два года, что бы пояснить клоуну прописные истины? Оно поняло, что для победы над агрессором необходима армия а не перестать стрелять?
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20.02.2021 11:37 Ответить
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 9181
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20.02.2021 11:43 Ответить
ПРИ ПОРОХУ ЗА 5 РОКІВ НЕ ДІЙШЛО,СКЛАДИ ПОЗРИВАЛИ, ПАТРОНОГО ЗАВОДУ НЕПОСТРОЇЛИ, І ХТО ГОТОВИВСЬ ЗДАВАТИСЬ.
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20.02.2021 12:02 Ответить
Точно? Прямо сдаваться?

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 4408
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20.02.2021 12:08 Ответить
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2575
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20.02.2021 12:09 Ответить
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 8183
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20.02.2021 12:11 Ответить
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2068
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20.02.2021 12:12 Ответить
1 опытный образец...
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 724
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20.02.2021 14:47 Ответить
Были созданы и прошли испытания "Нептун", "Ольха", "Ольха-М", "Тайфун", "Гром\Сапсан". Нужно было просто дать денег на принятие на вооружение и производство. Но зелень денег тупо не дала.
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20.02.2021 15:00 Ответить
Нептун - была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35.
"Ольха", "Ольха-М" - модификация Смерч. (картинка один в один)
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20.02.2021 15:18 Ответить
Врешь. Все основные крылатые ракеты этого типа внешне похожи. И шведские, и американские, и турецкие, и французские и т.д. Как и баллистические ракеты. Все дело в начинке. Это как сравнивать хрен с пальцем.
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20.02.2021 15:27 Ответить
тоесть у вас хрен ? я не совсем понял вашу мысль Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 1848
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20.02.2021 17:54 Ответить
Мысль в том, что чисто внешне они похожи. Да так, что тупой может и перепутать.
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20.02.2021 18:05 Ответить
Внешне все ракеты похожи и собраны по одной схеме. "Нептун" и Х-35 не имеют ни одного идентичного модуля. От корпуса до ГСН всё своё. Так что лесом.
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20.02.2021 18:58 Ответить
Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35
--------
с ваших же ресурсов взято, не сам придумал
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20.02.2021 20:42 Ответить
Врешь. И сильно тупо врешь. Вот, тупой врунишка, оригинал этого теста

....... Згідно з інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети. Ззовні ракета подібна до радянської протикорабельної ракети Х-35........

Как же я "люблю" вас дебилов, тупых говнометателей.
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21.02.2021 18:26 Ответить
Вот казалось бы, одно слово из оригинального текста убрал и почти "правым" оказался Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 2951 . А по сути обычный ************* говномётчик.
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21.02.2021 19:43 Ответить
Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 9726
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20.02.2021 12:13 Ответить
Армія 2014 та 2019 це дві різні армії з двох різних епох.
Армія 2019 та 2021 це тінь колишньої величі.
Нагадаю, що саме при Зеленському почалось скорочування армії та зменшення її фінансування
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20.02.2021 12:29 Ответить
А ещё не построили 100 линкоров, не собрали 500 стелсов, не склепали 1000 ядерных зарядов.
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20.02.2021 18:55 Ответить
Космічна сфера - для безпечного "розпилу"? 😏 Нафуя було руйнувати збудоване "свинарчуками"? І да, а як там "менеджери" ОПу Найєма?
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20.02.2021 11:39 Ответить
Как? Премии получают.

Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
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20.02.2021 12:51 Ответить
Для этого праведного и давно назревшего шага надо вначале свернуть башку многолетней махровой коррупции в оборонке. Хотя это все равно, что ногой ухо своё почесать.
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20.02.2021 11:40 Ответить
Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 8102
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20.02.2021 11:41 Ответить
Вот что не сделает Вова все не так, вы там определитесь. При Пети семь лет потеряли и ничего.
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20.02.2021 11:42 Ответить
Это в каком календаре при Пете 7 лет? И это для сравнения "потерянного"

Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 334
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20.02.2021 11:57 Ответить
Хароший у вас план, таварищ Жюков )
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20.02.2021 11:47 Ответить
П-боты, ну чего вам от Зе еще нужно? Хотите, чтобы он набил себе на лбу Тризуб и торжественно отдал булаву Порошенко? Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 5042
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20.02.2021 11:48 Ответить
Очень хотелось бы в условиях войны не терять энное количество лет на образование клоуна. И ещё не факт что он достигнет той же эффективности.
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20.02.2021 19:00 Ответить
Що Рейтинг животворящий виробляє!...
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20.02.2021 11:53 Ответить
Правильно сказано президентом. Не хрен завозити із РФ зношені комплектуючі деталі для військової техніки і продавати нашим підприємствам у два рази дорожче.
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20.02.2021 11:59 Ответить
Эти планы давным давно разработаны...Их просто нужно исполнять...Зеленскому не понять....Поручить разработать то что уже разработано - это потерять время...
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20.02.2021 12:02 Ответить
Леха Прямой 066d3b9c
«Освіта поширилася настільки, що нині можна читати, писати і публікувати, залишаючись безграмотним».© Гуго Штейнгауз
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20.02.2021 12:16 Ответить
Ваші коментарі останнім часом схожі на записки пороскота, порохоскот не казіться стане петро президентом і відмінить санкції проти свого колеги мертветчука
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20.02.2021 12:40 Ответить
Против этого коллеги, зебил дремучий? Только чьего? И что, Г+Г закроют? Неужели?

Зеленський доручив Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки, - ОП - Цензор.НЕТ 237
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20.02.2021 12:55 Ответить
Гаврило Петровський
«Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
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20.02.2021 13:24 Ответить
Пока у власти будет портнов , татаров , ермак - не поверю, что Зе стал патриотом.
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20.02.2021 14:51 Ответить
Ты ШОО!!! А мир в глазах Путьки ??? Это ШО Был твой бред??? А я так тебе верил....
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20.02.2021 15:23 Ответить
Новые интернсные показания с суда над добровольцами. Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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20.02.2021 16:08 Ответить
всё равно зрада.
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20.02.2021 20:59 Ответить
А до цього був не чіткий план. Тому на 7-му році воювати нічим, *********** немає. Але всі балаболять про НАТО.
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21.02.2021 00:37 Ответить
 
 