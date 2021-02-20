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Новости За рубежом
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арест (10381) суд (24704) Навальный (825)

Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу

Сегодня, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

При этом суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом и в СИЗО. Российский оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

"Заслушав мнения сторон, суд принял решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - заявил председательствующий судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

В штабе оппозиционера также подтверждают данное решение суда.

"Навальному оставили реальный срок, сократив его на два месяца", - подчеркивается в сообщении.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Леха ведь не бутерброт что-бы его туда сюда передавать! Пусть посидит на киче подумает о жизни!
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20.02.2021 12:11
+6
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть уже посидит.
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20.02.2021 12:16
+6
Хмм...Не испугались путлеровские судьи фонариков.Неожиданно. Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 2049
Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
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20.02.2021 12:19
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наваляли...)
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20.02.2021 12:09 Ответить
хай посидит подумает чей Крым
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20.02.2021 12:23 Ответить
та й я так само думаю:

"Письма нежные очень мне нужны,
Я их выучу наизусть.
Через две зимы, через две весны
Отсижу, как надо, и вернусь. "

може зрозуміє чий все ж таки отой ПИРОЖОК С КРЫМОМ ! Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 4775

за одного битого двох небитих дають
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20.02.2021 13:19 Ответить
Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 4720
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20.02.2021 12:10 Ответить
Леха ведь не бутерброт что-бы его туда сюда передавать! Пусть посидит на киче подумает о жизни!
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20.02.2021 12:11 Ответить
Это плевок в морду Ангеле Меркель.
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20.02.2021 12:12 Ответить
Да хрен с ним, утрется. Не впервой
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20.02.2021 13:03 Ответить
да уж, Вова харкнул Анжеле перед ее отставкой хорошо
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20.02.2021 13:21 Ответить
Для нее это божья роса, пришедшая через СП-2
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20.02.2021 16:36 Ответить
Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть уже посидит.
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20.02.2021 12:16 Ответить
пофіг
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20.02.2021 12:17 Ответить
Хмм...Не испугались путлеровские судьи фонариков.Неожиданно. Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 2049
Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
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20.02.2021 12:19 Ответить
Отправьте им двух «голубей мира» мощностью по мегатонне , и пару килотонн оливковых ветвей)
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20.02.2021 12:20 Ответить
Да и хусим!
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20.02.2021 12:21 Ответить
А где его *****??? Мальчики на Уродине водочку подносят??? Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 1768
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20.02.2021 12:22 Ответить
Свалила с раши
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20.02.2021 16:37 Ответить
Вот как раз будет время подумать, чей Крым.
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20.02.2021 12:24 Ответить
А потом добавят ещё,как Ходорковскому.
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20.02.2021 12:44 Ответить
А сколько дали послушному оппозиционеру Явлинскому?
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20.02.2021 12:51 Ответить
Дали столько, што хватит и ему на хлебушек с маслом и икоркой, и деткам, и внукам, и правнукам... Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 1837
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20.02.2021 13:17 Ответить
Это невероятно, но в этом случае я солидарен с ****** на 146%: я б этому Подвальному дал бы не меньше десятки. Больше даст Подвальному - больше полезных санкций !!! Московський суд залишив чинним обвинувальний вирок Навальному у справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії 2 роки і 5 місяців - Цензор.НЕТ 4661
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20.02.2021 13:21 Ответить
Чем больше бы дали, тем ценнее он был бы на переговорах с Западом. Так что 2,5 вполне нормально
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20.02.2021 16:38 Ответить
Нет никаких признаков того, что Запад собирается торговаться с ****** по поводу Подвального, а наоборот высказал ультимативное требование освободить бутерброда без всяких условий, иначе - живительные санкции !!! В результате - ***** зассал дать больше. Поэтому жаль, что обошлось только двумя с половиной, ибо чем ценнее он был бы на переговорах, тем больше насыпалось бы санкций казламордым. Именно об этом я и сказал.
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20.02.2021 16:54 Ответить
Навальный: "Я не бутерброд, чтобы меня пихали туда - сюда")))
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20.02.2021 13:26 Ответить
Ну как бы.. Навальный не бутерброд, за два года не испортится? Ведь санкции ********* только на пользу?
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20.02.2021 13:40 Ответить
Нихай посидит. Как раз через голика два рашестан окончательно в разнос пойдет, небутерброд выйдет и завалит эту лоханку как горбач в свое время совок.
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20.02.2021 13:47 Ответить
Пусть ЕС впиндюрит новые санкции - и вперёд.
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20.02.2021 14:01 Ответить
Это всё шоу. Его обязательно выпустят.
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20.02.2021 14:02 Ответить
Это спецоперация по смене тела и спецагент Анжелка играет в ней далеко не последнюю роль
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20.02.2021 16:39 Ответить
Навальный отважный человек и сейчас оппозиционер номер один.
А кто против него тут калякает про бутерброд, либо лахта. либо полезные идийоты для кремля.
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20.02.2021 20:58 Ответить
терше задача навального шобы за это время его не забыли и не списали в утиль..предлагаю в тюрьме завалить попкаря
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21.02.2021 10:42 Ответить
 
 