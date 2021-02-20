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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер

США должны в ближайшее время восстановить с Украиной диалог по основным вопросам геостратегического значения, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для Соединенных Штатов восстановить свое участие и поддержку. Телефонный разговор секретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее предстоит звонок президента Байдена к президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов", - пишет Волкер в своей колонке на сайте Центр анализа европейской политики (CEPA), опубликованной в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат отмечает, что официальный Вашингтон сейчас справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, на решении вопросов расовой и социальной справедливости. При этом, вопрос национальной безопасности, в связи с возрастающей конкуренцией между "великим державами", в частности между США и Китаем, все больше доминирует в мышлении американцев.

"Мир возлагает большую надежду на возвращение к традиционным моделей привлечения и лидерства США, но признает, что новой администрации понадобится время", - подчеркивает Волкер.

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В то же время он добавляет, что в Украине сейчас "растет тревога", которую команда Байдена может легко развеять.

"Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - пишет дипломат.

Он добавляет, что в заявлении Белого дома по результатам разговора с Путиным было отмечено, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета. Однако, как пишет Волкер, невольно не было указано, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины.

"Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и заявленной аннексии Крыма", - считает бывший спецпредставитель Госдепа США.

Дипломат также вспоминает о нарушении режима прекращения огня на Донбассе, которое обострилось за последний месяц.

"Только на этой неделе трое украинских солдат были убиты минометным обстрелом, осуществленным под контролем России. Встречи "Нормандского формата" сорвались, и сейчас отсутствуют серьезные переговоры по принуждению России прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске", - отмечает дипломат.

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По его словам, Украина "продолжает искать четких сигналов поддержки Запада, которые еще не поступали".

"На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины и таким образом продвинуть интересы США", - отмечает Волкер.

Первой такой вещью он называет планируемый телефонный звонок Байдена-Зеленского, который должен состояться как можно быстрее.

Как отмечает дипломат, оба президента "не должны становиться друзьями по переписке", но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран, поскольку для Украины это стало критически важным.

Также бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины призывает представителя Белого дома выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о том, чтобы Россия аннексировала Донбасс.

"Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И она легко отражается, если США отреагируют", - подчеркивает Волкер.

Он добавляет, что государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались "не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Волкер также призывает США восстановить "Стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения, упоминая, что встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы.

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Помимо этого, дипломат просить администрацию Байдена вновь начать настаивать на проведениии в Украине далеко идущих реформ и присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным сторонникам, чтобы помочь Украине внедрить далеко идущее антимонопольное законодательство.

Он объясняет, что США могут помочь Украине в этом, "энергично побуждая уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и, сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений, который до сих пор не реализовали свой потенциал".

"Такую дорожную карту США могут легко и эффективно внедрить. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются", - резюмирует Волкер.
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Топ комментарии
+13
США розуміє ,що вдала євроінтеграція України,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!! Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської недоімперіі !!!))
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20.02.2021 12:52
+12
что бы Украина могла развиваться, Каломойский, Фирташ, Ахметов, Новинский, Медведчук и другие антиукраинские олигархи должны быть уничтожены, а их активы должны национализированы и перейти собственность Украины..
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20.02.2021 12:28
+11
для восстановления правильного диалога предлагаю передать в аренду Штатам за 1 гривню аэродромы в Миргороде и Прилуках сроком на 100 лет. мы скучаем по защите их Бе-52.
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20.02.2021 12:30
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что бы Украина могла развиваться, Каломойский, Фирташ, Ахметов, Новинский, Медведчук и другие антиукраинские олигархи должны быть уничтожены, а их активы должны национализированы и перейти собственность Украины..
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20.02.2021 12:28 Ответить
лучше в собственность США. так надежнее США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 7408 иначе чинуши разграбят эти национализированные предприятия.
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20.02.2021 12:46 Ответить
США розуміє ,що вдала євроінтеграція України,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!! Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі Московської недоімперіі !!!))
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20.02.2021 12:52 Ответить
1000% +
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20.02.2021 12:55 Ответить
Тому Україна ,для остоточного звільнення від московського ярма ,сама має більш наполеглево працювати в напрямку євроінтеграціі !!!)))
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20.02.2021 13:00 Ответить
проукраинских олигархов не бывает. не тешьте себя иллюзиями
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20.02.2021 13:24 Ответить
Да Ахметов очень много наворовал, но сейчас он точно не антиукраинский.
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20.02.2021 13:45 Ответить
для восстановления правильного диалога предлагаю передать в аренду Штатам за 1 гривню аэродромы в Миргороде и Прилуках сроком на 100 лет. мы скучаем по защите их Бе-52.
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20.02.2021 12:30 Ответить
тобто населення буде продовжувати міроточіть від московського пропагандиського лайна, буде факапіть на "дружбу народів", торгувати з кацапами, а захищати від гвалту кацапів нас будуть американці?
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20.02.2021 12:36 Ответить
Для восстановления диалога с Байденом зесрань должна пожертвовать бубочкой-больше никак)
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20.02.2021 12:48 Ответить
Шо ****** КАЦАПСКАЯ, ссошно????
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20.02.2021 12:38 Ответить
Конечно ссошно. Вы от одного Степана Андреевича, до сих пор фекалками обрыстываете свои лапти. Шо там говорить о Америкосах??? США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 6033
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20.02.2021 12:41 Ответить
США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 1663

Пшло НАКУЙ в будку! За паребрик!!
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20.02.2021 12:42 Ответить
Твои лишнехромосомные предки ходили без трусов всю историю! США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 6043
Тебе о шароварах только помечтать США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 3783
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20.02.2021 12:47 Ответить
Ты, наверно, потомок кацапских вертухаев, которые приперлись из ободранной халупы в ухоженный литовский дом, когда его хозяев расстреляли кацапские оккупанты. И ты боишься, что тебя могут выгнать обратно в твой говносранск, на родину, где перспективы просты - бухать, колоться, жить в говне и любить путьку.
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20.02.2021 12:52 Ответить
Це психічно хвора людина-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,з маячнею "Русского мира" !!!!)))
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20.02.2021 12:58 Ответить
да, будете платить репарации
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20.02.2021 12:40 Ответить
кацапия будет "содержать" Украину на штыках, кацапизации, ассимиляции, унижениях, убийствах, воровстве истории, земель...
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20.02.2021 12:43 Ответить
нас не надо содержать,кацапа США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 9115.мы сами себя накормим и еще с четверть мира.
а ты иди доставай давленные продукты из под гусениц тракторов...бо через пару лет и этого не увидишь
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20.02.2021 12:54 Ответить
США должны восстановить не болтологию и демагогию, а активную ликвидацию *********-фашисткой агентуры в Европе и США
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20.02.2021 12:42 Ответить
США помогите Украине избавиться от олигархов и в Украине власть, суды, и вообще все органы и экономика начнет работать! Пока от олигархов Украина не избавится, то до тех пор и будет все поломано - власть, суды, и т.д. Ибо само понятие олигарх - это подразумевает влияние олигарха на всю систему. И Украине нужно еще принять Акт Шермана, как США приняли против олигархов своих больше 100 лет назад, чтобы не было монополий и создался свободный рынок. Потому что имея монополию, олигархи могут накручивать цены и грабить население и население будет им платить ибо больше невозможно получить ни от кого услуг ибо товар только у олигарха. Потому нужно обязать монополистов распродать монополии и создать настоящий свободный рынок.
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20.02.2021 12:43 Ответить
а избавиться от коррумпированных ментов, прокуроров, судей, чинуш, жлобов и зебилов тоже США поможет? США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 549
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20.02.2021 12:49 Ответить
коррумпированные выше тобой перечисленные поставлены олигархами. Логично, если убрать олигархов, то они не будут ставить своих людей туда. Убрать олигархов - это первый шаг. А затем нужно полностью новую систему строить! А если будут олигархи, то ты сколько систему не пытайся сделать такой, чтобы правильно работала, то не получится, как не крути! Алгоритм начинается с уничтожения олигархов!
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20.02.2021 14:15 Ответить
Эх,мистер Волкер,а вот если зеля вызывает тошноту у Байдена...ничего с этим уже не поделать...
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20.02.2021 12:46 Ответить
Жалко старика, может не вынести. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 8425
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20.02.2021 12:49 Ответить
А ты американца не сравнивай со стариками из твоего мухосранска)
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20.02.2021 12:51 Ответить
Вперёд друзья ,на моЦкву ... США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 1981
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20.02.2021 12:46 Ответить
Волокер знов у справі!
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20.02.2021 12:47 Ответить
Волкер
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20.02.2021 12:49 Ответить
Та ладно, какая разница.
Волокер - так волокер. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4287
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20.02.2021 12:50 Ответить
Нi...
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20.02.2021 12:49 Ответить
Чому?!
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20.02.2021 12:50 Ответить
Тому, що Волокер. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4948
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20.02.2021 12:51 Ответить
Андроїд за мене пишить
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20.02.2021 15:19 Ответить
Он в отставке
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20.02.2021 12:52 Ответить
Алеж не довго і поновити на посаді ,прибравши Трампівських імпотентів !!!))))
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20.02.2021 12:55 Ответить
А хто Волкера призначив - не знаєте ?
І коли ?
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20.02.2021 20:33 Ответить
США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 8877
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20.02.2021 13:04 Ответить
Какой может быть успех, если при себестоимости газодобычи 1.4 гривны мвф устроил сталинизм с тарифом 7 гривен? Если эта глобализаторская мафия высасывает миллиарды долларов из образования, обороны, элементарно убивая экономику отсутствием платежеспособного спроса.
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20.02.2021 12:56 Ответить
чому ви такі тупі?!!! МВФ не влаштовує сталінізмів! МВФ шукає шляхи зробити економіку профіцітною! якщо бюрократичний апарат потребує 100 мільярдів в рік МВФ каже - скорочуйте, бо у вас доходи 20 мільярдів! У відповід чує - ні за яких умов! Тому виходу 2 - або дати кредит, чтоб підтримати кредит, або підняти вартість чого-небудь, щоб розходи-доходи відповідали один одному!
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20.02.2021 17:42 Ответить
...підтримати штани, звичайно ж
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20.02.2021 17:43 Ответить
А если назначить тариф в 100 гривен, экономика станет профицитной? Уже самым тупым понятно, что из страны выводятся капиталы руками олигархов и корпораций и МВФ принимает в этом самое плотное участие.
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20.02.2021 21:10 Ответить
так тариф встановлює зелена влада!
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20.02.2021 21:17 Ответить
зелена влада поставлена иудогобализаторской мафией охлократическими методами.
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21.02.2021 00:05 Ответить
Кацапами лучше займитесь, и только без диалога с ними - а только бить их по взрослому. США должны восстановить стратегический диалог с Украиной: успех Киева важен для Запада, как никогда раньше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4571
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20.02.2021 13:00 Ответить
Успіх України - Юля прем'єр, як найбільш ефективний. Єдиний прем'єр, який грабував олігархів і повертав накрадене в державу.
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20.02.2021 13:08 Ответить
ЖЮлька-Робін Гуд !!!!))))
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20.02.2021 13:12 Ответить
Робін, не робін, а вона одна зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. За що і страждала
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20.02.2021 13:23 Ответить
Баба Юля придет -порядок наведет ! Уберет всю зелень и посадит петрушку (
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20.02.2021 13:59 Ответить
Супер лайк США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 2877
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20.02.2021 16:48 Ответить
Жобін Гульдєн
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20.02.2021 17:44 Ответить
Ваня у тебе синдром Да́ннинга - Крю́гера
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20.02.2021 13:24 Ответить
Ой, навіть відповідати не хочу, вже все сказано-пересказано
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20.02.2021 13:36 Ответить
наш человек !
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20.02.2021 13:23 Ответить
Ребе Мойшенсон, не палите контору.
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20.02.2021 13:31 Ответить
учитывая что байдену еще предстоит поучаствовать в процедуре импичмента, инициированной как раз по украинским делам, он точно ничего не забыл
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20.02.2021 13:37 Ответить
США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 517США мають відновити стратегічний діалог із Україною: успіх Києва важливий для Заходу, як ніколи раніше, - Волкер - Цензор.НЕТ 4519
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20.02.2021 13:43 Ответить
""Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств"
--------------------
В Израиль байден тоже не позвонил - он звонит только друзьям.
байден - это третий срок обамы, а обамы был самым заклятым врагом Израиля.
Обама+байден ничего не дали Украине до 2016 г и безмерно глуп тот, кто надеется на перемены в этой политике.
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20.02.2021 13:58 Ответить
США проти Росіі,а не за Україну!!! Звичайний сітуативний збіг обставин-ворог моєго ворога ,мій друг !!!)))
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20.02.2021 14:05 Ответить
Байдену насрать на РФ и Китай - он много говорит пустопорожних лозунгов чтобы пустить пыль в глаза. Вместо жестких препонов Китаю и санкций протиы нарушения прав человека в Китае. он уже сказал, что будет действовать через комитеты ООН, туда жаловаться. Это 100% лицемер и пустышка.
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20.02.2021 14:11 Ответить
Життя покаже хто є ху..!!!))))
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20.02.2021 14:16 Ответить
в 2008-2016 не показала?
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20.02.2021 14:44 Ответить
І з Іраном секретні переговорчики веде.
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20.02.2021 20:34 Ответить
Да летальное оружие выделили только при плохом рыжем Доне .А при хорошем черном Бараке только выразили глубокие обеспокоенности
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20.02.2021 14:03 Ответить
доні ніхєра не виділяв, навпаки робив все моживе щоб Україні зброя не дісталося!
все що ми отримали - це виключно досягнення Конгрессу
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20.02.2021 17:45 Ответить
Ну хорошо что это достижение Конгресса БЕЗ , оказывается, рыжего Донни . Так мы и безВиз получали , и Армию строили , и мову вивчали , и Верили раньше ....без посредников .А тут вдруг оказалось что нет .....нет у нас Нации оказалось .А стало быть нужен хозяин .Царь-гетман как нарассее с жесткой рукой .И понеслось- ,,зебилы " и пр. лубянские вбросы чтобы барыгу соевого к корыту вернуть
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20.02.2021 19:35 Ответить
ти меньше балуйся наркотою щоб не писати таку тупу маячню
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20.02.2021 19:52 Ответить
Стратегический диалог? Вот!.....что критически важно для нас. Кольцо....гравитационная линза и ...ее моделирование. И маленькие шажки, это даже шажочки....ободряют. Только почему они не используют тритий???!!???........

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
«Черная дыра» состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи «горизонта событий» газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.
В обычной черной дыре излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. ( ну, правильно, а дальше дальше!!!) Исследователи обнаружили, что у аналога черной дыры возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.
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20.02.2021 16:23 Ответить
С Зеленским про успех можете забыть. У него лыжи не в ту сторону развернуты.
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20.02.2021 20:19 Ответить
Ваші побажання зрозумілі. Правильні. Все висловлено чітко.

Тільки дії навряд чи будуть.
Поки що вже найперші кроки животворящого і його =нових ліц= про це свідчать.
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20.02.2021 20:30 Ответить
НЕОБХОДИМО В УКРАИНЕ ВВЕСТИ ЭВТАНАЗИЮ КАЗНИТЬ ВРАГОВ ХОТЬ ПАЧКАМИ !!!
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21.02.2021 08:42 Ответить
Было бы неплохо прищемить хвост Ахметову.
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21.02.2021 11:45 Ответить
 
 