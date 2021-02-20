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Путин (29871) Россия (91317) суд (24704) Навальный (825)

"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом при рассмотрении его апелляции в Мосгорсуде о смене условного срока на реальный по "делу Ив-Роше".

Аудио-запись выступления Навального опубликовал штаб оппозиционера, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин, как жонглер говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так. Куда ты против нас лезеш!? Мы можем все, что угодно сделать...Видят это и обычные люди. Каждый думает: а если я столкнусь с судебной системой, какие шансы у меня?", - цитирует оппозиционера его штаб.

Читайте также: ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

"Россия будет счастливой!", - отметил Навальный в ходе своего выступления. 

Как сообщалось, сегодня Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Автор: Ірина Дашківська
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После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, либо Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и силовых ведомств - по результатам которого объявлено о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز). Одновременно на среднем Поволжье мусульмане, настойчиво требуют создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат, и звучат призывы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства, под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı).
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события происходят лавинообразно:
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, через два часа после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, и принимают решение об обращении в Конгресс США с просьбой включить из в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин;
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть маленькая доля ошибки, но большая часть - это правда! А скептикам, хочу напомнить, что: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан - другими словами, за последние сто лет из сегодняшнего Мордора уже выбыли 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (сегодняшняя территория РФ из-за климатических условий на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что подобный раздел не может произойти с сегодняшней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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20.02.2021 12:36
+14
...кому ты нахрен нужен, бутерброд... "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 9645
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20.02.2021 12:31
+13
Навальний- не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати.
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20.02.2021 12:33
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...кому ты нахрен нужен, бутерброд... "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 9645
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20.02.2021 12:31 Ответить
После начала второй «холодной» войны, на России в течении двух лет непрерывно происходил рост цен на продукты питания - в следствии чего по окраинам страны прокатилась волна голодных бунтов. 2023-й начался с того, что Китайская Народная Республика выдвинула правительству Российской Федерации ультиматум, согласно которому Россия в течение 24 часов должна открыть свои границы для китайских войск, либо Китай объявит России войну. Необходимость введения китайского военного контингента объяснялась необходимостью оказания гуманитарной помощи для 30 миллионов китайских граждан, проживающих во Внешней Маньчжурии (по российски Дальний Восток) и Внешней Монголии (Бурятия и Забайкалье), которые согласно конституции КНР считаются «временно утраченными» китайскими территориями. Испуганное возросшей мощью китайской армии, руководство России дает согласие на ввод «ограниченного» контингента китайских войск. Сразу же после ввода войск, китайское население Сибири и Дальнего Востока - оперативно проводит референдумы и создает Сибирскую Народную Республику (西伯利亞人民共和國) и Дальневосточную Народную Республику (遠東人民共和國), на территории которых вводится государственный китайский язык и хождение юаня.
После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и силовых ведомств - по результатам которого объявлено о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز). Одновременно на среднем Поволжье мусульмане, настойчиво требуют создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат, и звучат призывы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства, под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı).
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события происходят лавинообразно:
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, через два часа после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, и принимают решение об обращении в Конгресс США с просьбой включить из в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин;
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть маленькая доля ошибки, но большая часть - это правда! А скептикам, хочу напомнить, что: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан - другими словами, за последние сто лет из сегодняшнего Мордора уже выбыли 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (сегодняшняя территория РФ из-за климатических условий на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что подобный раздел не может произойти с сегодняшней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
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20.02.2021 12:36 Ответить
"Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 7506
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20.02.2021 13:30 Ответить
...в принципе, это интересный сюжет для книги или неплохой сценарий для фильма - и ничего больше "Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 1429
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20.02.2021 13:34 Ответить
Уже был сюжет по отжатию Крыма "механический апельсин" и тоже до поры казался фантастическим ...
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20.02.2021 13:46 Ответить
Украина возвращает свои исторические земли Курскую Брянскую Воронежскую Орловскую области и Краснодарский край, с обязательной депортаций русских по примеру трансграничного обмена (например Украины с Польшей)
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20.02.2021 14:51 Ответить
Забыли добавить Одэрбэйджан обьединяется с Ю.Одэрбэйджаном в Иране (33млн) ст.Тебрис и с Дагестаном( тоже наз-ся Одэрбэйджан-ст.БабаУлу-Дербенд1) и освобождают Иреванское ханство(1863-100% одэры)и хотят Рашад=ШадЭр(Торжественный муж)=Сатурналия=Ставрополь.Империя Святого духа-Пэриджан(др.ПэриУш) начнет возраждаться.
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20.02.2021 17:17 Ответить
даст Бог так и будет!!!
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20.02.2021 18:52 Ответить
та ну, може і потрібний, з нього в Ангельки Меркель тепер буде постійний розлад травлення
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20.02.2021 13:33 Ответить
Он это делает и в Украине.
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20.02.2021 12:31 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 4055
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20.02.2021 12:33 Ответить
Там к нему в камеру и золотов придет, и другие. Немцова убили, а из этого сделают мученика и лишат здоровья вмем в назидание. И не поможет ему трусливая европа.
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20.02.2021 12:33 Ответить
Навальний- не бутерброд, щоб його то саджати, то випускати.
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20.02.2021 12:33 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела" - путин не закон вертит, а всю русню вертит на известном органе, а русня в ответ, мелкими группами фонарики включает по дворам)))
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20.02.2021 12:48 Ответить
взагалі-то бутерброд! тому його куйло і перекладає з одніє кишені до іншої
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20.02.2021 13:08 Ответить
Какой нах жонглёр ***** *****м.
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20.02.2021 12:35 Ответить
а что насчет небутерброда?чей крым?
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 7029
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20.02.2021 12:35 Ответить
Еще один криворотый
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20.02.2021 12:37 Ответить
Закрыли три ватных телеканала в Украине -всем по...й,закрыли небутерброда за паребриком-всем по...й, тенденция однако)
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20.02.2021 12:37 Ответить
ну ти ж таке саме ***** як і путлєр-*****. "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 813
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20.02.2021 12:37 Ответить
Навальный как Медведчук в Украине. Население ненавидит, значит пошел он нах.
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20.02.2021 12:39 Ответить
Брешеш!
46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%
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20.02.2021 15:04 Ответить
Чей Крым, брехло руснявое?
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20.02.2021 17:04 Ответить
Нихрена таварищ не понимает Путина...
Путин - он одинок на заоблачной вершине абсолютной власти, и ему- скучно.
Он развлекается как может - подводная лодка у него - утонула, зелёные человечки купили автоматы в военторге, а Петрова с Башировым за косяк заствал по телевизору назваться ***********.
А Навальный вызывает у него раздражение - "да уберите этого придурка куда-нибудь с глаз долой!"
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20.02.2021 12:39 Ответить
Враг моего врага-мой друг. Так-что пока так,а там посмотрим.
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20.02.2021 12:40 Ответить
Таке саме ***** кацапське. Хіба що не при владі!
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20.02.2021 12:40 Ответить
Кацапский фашист Путлер а-ля Гитлер сражается с фашистом а-ля Навальным-Муссолини Италия-Германия 1927
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20.02.2021 12:41 Ответить
зачем вы еговспоминаете раз даже либералы ватные выходят по 200 человек и потом автозак подталкивают свой же нам то что от этого
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20.02.2021 12:42 Ответить
А когда твой ПИТЕРАСТ с Питерсских подворотни жонглировал 3елеными человечками в Крымы , на донбассе и на выборах в Украине 2019 г ??-
- -
-тебя не интересовало ??
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20.02.2021 12:43 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 7386
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20.02.2021 12:47 Ответить
жаль что мусора не додумались затолкаль ену в пасть красный шарик на кожаном ремешке...последнее слово овального:"уу уууууу ууу мммуууу"
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20.02.2021 12:44 Ответить
Осколок золотой орды Хана Батыя РАБссией себя назвал...,кстати очень Символично "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 8429
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20.02.2021 12:45 Ответить
Та нет же ,путин не жонглёр ,путин ***** .... "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 9230
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20.02.2021 12:45 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 3526
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20.02.2021 12:45 Ответить
красиво Французы под Гитлера легли...
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20.02.2021 14:29 Ответить
Так же, как и московитское стадо под *****.
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20.02.2021 17:05 Ответить
Локотская республика. Что скажешь?
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20.02.2021 18:37 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 2410
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20.02.2021 12:46 Ответить
Путин всегда как *****, а этот бутербродник пусть посидит, может тогда поймет, чей Крым.
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20.02.2021 12:47 Ответить


Крокодилы ходят лёжа 25% @Zloe_Krocodilo





...И потому украинцы уже прошли стадию "********** от нас".
Всё. Этого не будет.
Так что нам нужна не смена власти в россии, а доведение ее до распада на отдельные микро-страны.
Желательно - воюющие между собой.
Здесь лучше путина никто не справится.
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20.02.2021 12:47 Ответить
А ведь он прав. Все должны быть богаты ,счастливы и здоровы.
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20.02.2021 12:49 Ответить
Шариков пришел на кафедру к профессору Преображенскому..толпа на кафедре...,товарищ Шариков покажите мастер-класс профессорам всей академии РАБссии...,Шариков берет балалайку и затянул ...: Боже сЦаря храни,хоть Комуняку,хоть Путлеряку... "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 3210доктор Борменталь из зала...Шариков,сбацай лучше Мурку ...
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20.02.2021 12:51 Ответить
так как ***** полностью состоит из одной части тела, то всё на нём и вертится )
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20.02.2021 12:51 Ответить
Буде на зоні персонаж Льоха Бутерброд.
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20.02.2021 12:53 Ответить
СЛУШАЙТЕ.... НЕНУЖНО УЖ ТАК КАТИГОРИЧНО НА НА ВАЛЬНОГО И ВАЛИТЬ...ПРО БУТЕРБРОД КРЫМ... ВЫ СМОТРИТЕ И ДУМАЙТЕ ШИРЕ... что говорят политологи из за граници и русские беженци кто против путина! я с ними согласен... если бы навальный говорил что он от даст крым УКРАИНЕ, то его бы никто и никогда бы не поддержал на пост президента(все его заявления такие были в те годы к стати. когда у русских пуканы горели от кайфа захвата крыма в рашку) незнаю что он думал.... но по другому он немог себя вести я так думаю и те кто про это пишет! к томуже пишут он не сможет быть президентом к стати найдут другого кого.. да и нужно не кривить же душой, его заключение и арест сыграло только миру и украине на руку. теперь за отравление и посадку навального рашку будут дрючить санкциями....тоесть навальный помог УКРАИНЕ,МИНИСТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ВОТ, ЧТО НЕСУЕТИТЕСЬ ВЫ ГРАЖДАНЕ ПРО НАВАЛЬНОГО.... С НИМ БЫ ПОТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ И ВСЁ РЕШИЛИ С КРЫМОМ,И ОН ПРАВ ТОЖЕ! ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ КТО КОНКРЕТНО ЗАДРАЛ ПУТИНА единственный!!!!! НО КУДА ВАМ ТРОЛЯМ МНОГИМ ЗДЕШНИМ ЧТОТО ПОНЯТЬ СВОИМИ КУРИННЫМИ МОЗГАМИ.... дальше своего носа ничего не видите и понимать ничего не хотите. "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 1730 КАКТО ТАК...
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20.02.2021 12:53 Ответить
"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 1773
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20.02.2021 12:56 Ответить
Те кто вертит законы на любых частях тела..Рано или поздно попадают в руки тем,кто законы соблюдает. Чтобы получить по закону ))
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20.02.2021 12:56 Ответить
Льоха Насральный обыкновенный тупой дебил,таких на РАБссии 99 % "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 5233
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20.02.2021 12:58 Ответить
Шариковых Преображенский наплодил 150 мильонов,а воть как их воспитать не подсказал... "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде - Цензор.НЕТ 5599
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20.02.2021 13:01 Ответить
Навальный в корне не прав, жонглер ничего ни на чем не крутит, верчение на х...ю - отдельный жанр циркового искусства.
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20.02.2021 13:02 Ответить
Остановиться можно только при подъеме,но никак при падении. "Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 6017
Наполеон Бонапартис.
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20.02.2021 13:12 Ответить
Так, зараз в пересилку, потім етап, потім карантин і почнуться сірі, нескінченні дні у середовищі суцільного зла і ненависті всіх до всіх. Але промова гарна.
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20.02.2021 13:30 Ответить
Іван гад, відай мішок обіцяних пряників! "Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 9874
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20.02.2021 13:33 Ответить
Ну это везде так происходит. Они это объясняют вопросами национальной безопасности.
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20.02.2021 14:02 Ответить
каждый хрюсский в тюряге = меньше оккупантов,палачей,грабителей,убийц и мародеров в Украине !
"Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 657
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20.02.2021 14:03 Ответить
коли ти, падло, мовчиш про те що твоя країна вбиває тисячі жителів інших держав, то коли за сраку візьмуть тебе, усім буде похvй.
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20.02.2021 14:18 Ответить
"Россия будет счастливой!", - отметил Навальный


Доктор !Я ходить буду ??
Да, под себя.
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20.02.2021 14:21 Ответить
росися будет счастливой... горсткой небольших независимых государств!
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20.02.2021 22:36 Ответить
Amen! )
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20.02.2021 22:44 Ответить
Лешенька сам себе срок такой наговорил, никто его за язык не тянул. Тем более оскорблять ветерана ВОВ это позорно.
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20.02.2021 14:26 Ответить
Йди, кацапе, звідси, водки немає.
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20.02.2021 18:30 Ответить
***, сдуйся и - появишься ыстчо- сдохнешь нахххх)))
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20.02.2021 22:25 Ответить
А прославлять гитлера на первом канале не позорно? Чмо лахтинское.
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20.02.2021 22:35 Ответить
я не смотрю телевизор минимум лет 10.
так онлайн ТВ на компе иногда гляну. Но в основном новостные передачи.
а не аналитеческие и прочие бредни.
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21.02.2021 00:23 Ответить
Навальный отважный человек и сейчас оппозиционер номер один.
А кто против него тут калякает, либо лахта. либо полезные идийоты для кремля.
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20.02.2021 20:55 Ответить
Ну, кто то говорит, враг моего врага мой друг. Однако эту пословицу присуждают одному арабскому шейху, которого обезглавили его же подданные. Теперь его упрячут капитально, это же не Немцов. Друг он нам или враг, пока не ясно, время покажет. Но даже если однажды риторика изменится в нашу сторону, это не значит что мы что то простим или забудем.
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20.02.2021 21:37 Ответить
что простить-забывать..?? слова??- ты сам чистый и красивый всегда??!!!-
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20.02.2021 22:26 Ответить
Начнем с того, что не надо мне ТЫкать. Научись вести диалог, тогда может кому то будет интересно твое мнение.
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20.02.2021 23:32 Ответить
почему Немцова убили чечены - читайте в телеграмме "генерал СВР".
А Навальный шатает будку сильней остальных и это прекрасно.
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21.02.2021 04:20 Ответить
Навальный не прав. ***** ничего не хочет сказать. Он просто берет и делает. Вертит на херу все российское общество. Общество рабов. Фонариками они его пугают, дебилы...
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20.02.2021 22:34 Ответить
Едь на кичу. Не прокатило олень) Отсидишь трёху и на волю как орёл))) "Путін, як жонглер, каже: дивись, ми можемо цю судову систему вертіти на будь-якій частині тіла", - останнє слово Навального в Мосміськсуді - Цензор.НЕТ 3522
Чей Крым лось? Сиди на жопе ровно тварь!
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21.02.2021 02:06 Ответить
За Крым ещё ответишь!!!
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21.02.2021 20:12 Ответить
 
 