"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом при рассмотрении его апелляции в Мосгорсуде о смене условного срока на реальный по "делу Ив-Роше".
Аудио-запись выступления Навального опубликовал штаб оппозиционера, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин, как жонглер говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так. Куда ты против нас лезеш!? Мы можем все, что угодно сделать...Видят это и обычные люди. Каждый думает: а если я столкнусь с судебной системой, какие шансы у меня?", - цитирует оппозиционера его штаб.
"Россия будет счастливой!", - отметил Навальный в ходе своего выступления.
Как сообщалось, сегодня Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.
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После этих событий в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане, происходит антироссийское восстание, получившее поддержку широких народных масс, большинства местных чиновников и силовых ведомств - по результатам которого объявлено о создании независимого государства Имарат Кавказ (إمارة القوقاز). Одновременно на среднем Поволжье мусульмане, настойчиво требуют создать на территории Татарстана и Башкортостана правоверный халифат, и звучат призывы к вооружённой борьбе с федеральной властью за создание независимого исламского государства, под названием Идель-Урал (İdel-Ural ştatı).
Российское правительство объявляет принудительную военную мобилизацию, в ответ на это в различных регионах страны начинаются массовые уличные беспорядки. В Москве три миллиона мусульман, выходят на улицы, для того чтобы выразить протест политике Кремля не признающей право народов Кавказа и Поволжья на государственную независимость. Попытка Путина разогнать протестующих при помощи Росгвардии и МВД, перерастает в кровавые бои, в результате которых имеющие многократное численное превосходство мусульмане - вырезают сотрудников Росгвардии и полиции, захватывают представителей центральной власти и казнят их. Дальнейшие события происходят лавинообразно:
- в связи с назревающей гуманитарной катастрофой, Бундесвер высаживает миротворческие силы в Калининградской области, через два часа после этого, стихийно образованный из приехавших в обозе потомков бывших граждан Кёнигсберга (Königsberg) народный парламент - потребовал возврата Восточной Пруссии в качестве федеральной земли в состав ФРГ, и полной депортации, завезенного после 1945 года русскоязычного населения;
- коренные народы Чукотки и Камчатки, объявляют себя Народными Республиками, и принимают решение об обращении в Конгресс США с просьбой включить из в состав штата Аляска;
- японские силы самообороны - высаживают двухсоттысячный десант, на всех островах Курильской гряды, и острове Сахалин;
- Финляндия вводит полицейский и армейский спецназ во все райцентры Карелии (Karjala);
- по решению совета безопасности ООН, с целью прекращения насилия в Москву и другие крупные города вводится миротворческий контингент НАТО, а в генассамблее ООН создается комитет по разделу оккупированных Россией территорий - в который со своими территориальными претензиями входят: Финляндия, страны Прибалтики, Германия, Белорусия, Украина, Грузия, Казахстан, Монголия, Китай и Япония…
P.S. В каждом прогнозе, есть маленькая доля ошибки, но большая часть - это правда! А скептикам, хочу напомнить, что: когда-то Каспийское море было внутренним водоёмом Московии, когда-то в Российскую Империю входили земли Польши, Финляндии, Маньчжурии, и когда-то в СССР состояли Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан - другими словами, за последние сто лет из сегодняшнего Мордора уже выбыли 2/3 населения и столько же пригодных для жизни людей территорий (сегодняшняя территория РФ из-за климатических условий на 70% не пригодна для постоянного проживания населения). Тогда почему кто-то думает, что подобный раздел не может произойти с сегодняшней Российской Федерацией? Особенно учитывая тот факт, что ее сегодняшнее руководство - на порядок тупее своих предшественников...
46% украинцев поддерживают закрытие телеканалов Медведчука, против - 37%
Путин - он одинок на заоблачной вершине абсолютной власти, и ему- скучно.
Он развлекается как может - подводная лодка у него - утонула, зелёные человечки купили автоматы в военторге, а Петрова с Башировым за косяк заствал по телевизору назваться ***********.
А Навальный вызывает у него раздражение - "да уберите этого придурка куда-нибудь с глаз долой!"
- -
-тебя не интересовало ??
Крокодилы ходят лёжа 25% @Zloe_Krocodilo
...И потому украинцы уже прошли стадию "********** от нас".
Всё. Этого не будет.
Так что нам нужна не смена власти в россии, а доведение ее до распада на отдельные микро-страны.
Желательно - воюющие между собой.
Здесь лучше путина никто не справится.
Наполеон Бонапартис.
Доктор !Я ходить буду ??
Да, под себя.
так онлайн ТВ на компе иногда гляну. Но в основном новостные передачи.
а не аналитеческие и прочие бредни.
А кто против него тут калякает, либо лахта. либо полезные идийоты для кремля.
А Навальный шатает будку сильней остальных и это прекрасно.
Чей Крым лось? Сиди на жопе ровно тварь!