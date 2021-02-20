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карантин (16730) блокпост (267) Ивано-Франковская область (838) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты

На Прикарпатье из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Состояние здоровья путешественников будут подвергать мониторингу и, в случае необходимости, доставлять в медучреждения.

Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения ", - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

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Здесь указано, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.
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Топ комментарии
+5
І Буковель закриють?
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 786
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20.02.2021 12:52
+5
Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2152
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20.02.2021 12:53
+5
В Буковеле тоже блокпосты поставят?!
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20.02.2021 13:00
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розколядувалися...
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20.02.2021 12:49 Ответить
це тобі в зомбоящику розказали?
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20.02.2021 12:57 Ответить
Расколбасились
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20.02.2021 13:09 Ответить
генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины Владимир Курпита: Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.
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20.02.2021 23:26 Ответить
Накатались на лыжах. Набуковелились, охламоны. Впрочем, там и господарки, шастающие туда-сюда из Италии, тоже вирусяку подкидывают регулярно.

Зеленского за ту рекламу толпы в Буковеле надо отшмагать по попе (тухесу).
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20.02.2021 12:50 Ответить
Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2152
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20.02.2021 12:53 Ответить
так відпочіваючі в Буковелі переважно зі столиці, чому в Києві спалахів немає?

бо усі ці спалахи ("ріст захворюваності") намальовані за допомогою хибнопозитивних результатів гівнотестів, які і в кока-колі, яблучному соці, ківі тощо вірус "знаходять"
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20.02.2021 13:01 Ответить
Зрада, плохая власть - как обычно. То что маски на тупые мордуляки не надевали никто не признается
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20.02.2021 13:12 Ответить
а який рівень захисту в твоєї маски, розумна мордуляка? чи носиш блакитну ганчірку і вважаєш, що вже таким чином переміг вірус?
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20.02.2021 13:16 Ответить
чушь не лепи, троллятина дешёвая
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20.02.2021 13:07 Ответить
********** )))
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20.02.2021 13:10 Ответить
І Буковель закриють?
В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 786
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20.02.2021 12:52 Ответить
це усі з Івано-Франківщини 100%, жодного з Києва
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20.02.2021 12:58 Ответить
Ще не вечір. До речі, в Києві за добу 73 померлих.
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20.02.2021 12:59 Ответить
від чого? чим підтверджена причина смерті?
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20.02.2021 13:01 Ответить
https://censor.net/ru/news/3249082/za_sutki_ot_covid19_v_kieve_umerli_3_cheloveka_vyzdoroveli_745_vyyavili_415_novyh_sluchaev_klichko_karta

а Кличко розповідає, що 3, а не 73
бреше?
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20.02.2021 13:02 Ответить
да
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20.02.2021 13:08 Ответить
які в тебе джерела інформації, і чому їм варто довіряти?
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20.02.2021 13:18 Ответить
На многомиллионный Киев, 3 умерших за сутки? - в это даже ребёнок не поверит
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20.02.2021 13:51 Ответить
ну Ви ж в справність плр-тестів вірите
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20.02.2021 13:56 Ответить
нет
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20.02.2021 15:42 Ответить
ну тоді Вам повинно бути відомо, що коронавірусна статистика - це взагалі велика брехня
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20.02.2021 15:56 Ответить
В Києві, щодня помирає в середньому близко сотні людей, тож 73 померлих абсолютно ні про що не говорять. Буває що під різкі зміни погоди, помирає навіть вдвічі більше за добу ніж 73 (%)
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20.02.2021 13:38 Ответить
Там местные туются больше, украиноговорящие. Гнобят власть что карантин, заработка нет, нищета, а сами в Буковель едут.
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20.02.2021 13:22 Ответить
******** владу не через карантин, а через незаконне та антиконституційне його введення на відміну від будь-якої іншої країни світу, де спочатку вводили надзвичайний стан, який принаймні передбачає соц. допомогу усім, хто страждає від карантину

а те, що він не працює (не здатний щось змінити проти вірусних інфекцій), це вже інше питання
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20.02.2021 13:24 Ответить
а Спуиником бабушек нельзя колоть ,путин сказал
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20.02.2021 12:53 Ответить
Доктор Рауль Пино, государственный медицинский работник округа Орандж, где находится Орландо, заявил, что женщины надели шляпки, очки и перчатки, чтобы стать похожими на пожилых людей.
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20.02.2021 12:55 Ответить
Медсестер из своей больнички нарядили для имитации ажиотажа.
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20.02.2021 13:17 Ответить
У припиЗЕдента всё под личным контролем.
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20.02.2021 12:54 Ответить
спалах хибнопозитивних результатів гівнотестування
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20.02.2021 12:58 Ответить
Через 2-3 недели Украину захлестнет новая волна COVID-19 похлеще тех что были.... В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 6103
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20.02.2021 12:59 Ответить
Так заказ на вакцинацию десяти миллионов поголовья украинцев поступил. И деньги премиальные выделили. Под это дело и вирус распылят для паники, чтобы все побежали укалываться.
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20.02.2021 13:22 Ответить
В Буковеле тоже блокпосты поставят?!
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20.02.2021 13:00 Ответить
Расслабились. В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты - Цензор.НЕТ 2596
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20.02.2021 13:05 Ответить
что то здесь не то
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20.02.2021 13:07 Ответить
А шо глобальное потепление уже исчезло?
Как то такая популярная страшилка резко сошла на нет.( подозреваю из за погоды))

По статистике смертность за 2020 ( коронавирусный) ниже чем за 2019. Хотя должна быть выше как минимум на 20 с гаком тыщ. т к это типа " незапланированные" смерти от ковида. Или такая статистика нам не нужна? )
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20.02.2021 13:07 Ответить
Европа пока в жестком карантине, Израиль снова закрылся. И ток у нас могут плевать на маски, дистанции, толпы, мытье и обработку рук. Считают что их обманывают, никакой эпидемии нет, карантин не нужен. Потому болеют и мрут.
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20.02.2021 13:18 Ответить
"Европа пока в жестком карантине, Израиль снова закрылся. "

і що? допомагає? чув, що новим штамам глибоко наплювати на всі ці заходи, чи не так?

"И ток у нас могут плевать на маски, дистанции"

а як там в скандинавських країнах?

в якій країні світу карантин (а не зменшення обертів гівнотестування) призвів до зменшення "рівня захворювання"? це ж питання окремо по масковому режиму

"никакой эпидемии нет"

а що вона є? який епідеміологічний поріг перевищено?

"Потому болеют и мрут."
так, як завжди взимку хворіють ГРВІ, а мруть від різних причин, але як зручно все повісити на ковід
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20.02.2021 13:29 Ответить
О, типичное мнение зомбированного с западной Украины. Та я это знаю, вы там многие такие. Ниче, всех вылечат )))
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20.02.2021 13:56 Ответить
я народився і живу в Києві
нічого окрім бездумного ретранслювання антинаукової пропаганди з дебіловізора від тебе поки що не надійшло
то хто ще зазомбований?
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20.02.2021 14:18 Ответить
16 лютого 2021

- головний інфекціоніст США Фаучі попередив, що наявні вакцини не спрацьовуватимуть проти наступних штамів коронавірусу, ТОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕТЕ ЩОПІВРОКУ ІНШИМИ ВАКЦИНАМИ.
Треба поле для масштабного тестування і заробляння грошей на "вакцинах"...
І барани вже майже готові...
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20.02.2021 14:12 Ответить
... НУ що почалися "ТРЕНАЖІ" для ... запам"ятовуй Українцю ..... Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ...Люди добрі ..і ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..



... .. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
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20.02.2021 13:34 Ответить
Началась PR компания для продвижения фуфло-вакцины AstraZeneca )) Она неэффективна и никто не хочет ею колотся. Для педалирования пересичного нужно поддать огонька )) Для себя же власть заказала более 100 тыс. флаконов Pfizer.
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20.02.2021 14:00 Ответить
влада себе нічим колоти не буде
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20.02.2021 14:18 Ответить
Киевлянин, вы видать пропустили новость как в Медикоме вакцинировались за 2-3тыс евро вакцинами из Израиля очень непростые люди. Странно что этот скандал прошел мимо вас.
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20.02.2021 22:40 Ответить
Ви в кожну байку сліпо вірите?))) Яке наївне створіння.
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20.02.2021 22:45 Ответить
провокатори, тyт реально жопка, хворіють цілими селами, тесyтють тільки важких, томy реальна кількість інфікованих занижена в рази. мова про 3аарпаття,
добyковелились сyки
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20.02.2021 14:50 Ответить
Как обычно многие больные сидят по домам и боятся. Их настращали что в больницах все умирают, а семьи больных репрессируют. Западная Украина она... особенная. Особенно те три области, которые щас лидируют.
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20.02.2021 22:43 Ответить
И вилами желающих смыться загонять обратно )))
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20.02.2021 19:56 Ответить
 
 