В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты
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На Прикарпатье из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Состояние здоровья путешественников будут подвергать мониторингу и, в случае необходимости, доставлять в медучреждения.
Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения ", - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Здесь указано, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.
Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.
Пожалуйста, подождите...
Зеленского за ту рекламу толпы в Буковеле надо отшмагать по попе (тухесу).
бо усі ці спалахи ("ріст захворюваності") намальовані за допомогою хибнопозитивних результатів гівнотестів, які і в кока-колі, яблучному соці, ківі тощо вірус "знаходять"
а Кличко розповідає, що 3, а не 73
бреше?
а те, що він не працює (не здатний щось змінити проти вірусних інфекцій), це вже інше питання
Как то такая популярная страшилка резко сошла на нет.( подозреваю из за погоды))
По статистике смертность за 2020 ( коронавирусный) ниже чем за 2019. Хотя должна быть выше как минимум на 20 с гаком тыщ. т к это типа " незапланированные" смерти от ковида. Или такая статистика нам не нужна? )
і що? допомагає? чув, що новим штамам глибоко наплювати на всі ці заходи, чи не так?
"И ток у нас могут плевать на маски, дистанции"
а як там в скандинавських країнах?
в якій країні світу карантин (а не зменшення обертів гівнотестування) призвів до зменшення "рівня захворювання"? це ж питання окремо по масковому режиму
"никакой эпидемии нет"
а що вона є? який епідеміологічний поріг перевищено?
"Потому болеют и мрут."
так, як завжди взимку хворіють ГРВІ, а мруть від різних причин, але як зручно все повісити на ковід
нічого окрім бездумного ретранслювання антинаукової пропаганди з дебіловізора від тебе поки що не надійшло
то хто ще зазомбований?
- головний інфекціоніст США Фаучі попередив, що наявні вакцини не спрацьовуватимуть проти наступних штамів коронавірусу, ТОМУ ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕТЕ ЩОПІВРОКУ ІНШИМИ ВАКЦИНАМИ.
Треба поле для масштабного тестування і заробляння грошей на "вакцинах"...
І барани вже майже готові...
... .. цього Вам НЕпокажуть мала...кі ЗМІ .. а інших у Нас НЕМА ..дожилися .. тому і ВОДЯТЬ як козу по-Базарі .. ВМИКАЙ Розум ... 18 год назад Іспанія Мадрід - ПРОТИ ублюдків з пандемією .. https://www.facebook.com/atlanth.aum/videos/1968219993359336/
добyковелились сyки