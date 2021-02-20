В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский
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В Украине в текущем году наконец начнутся проектировочно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как доложил главе государства министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, накануне достигнуто принципиальное согласие об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса, что позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ в текущем году.
По его словам, конкурс состоялся давно, однако в минувшие годы никто не пытался ускорить решение данного вопроса.
"Сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, особенно важно получить весть о завершении длительных переговоров о начале создания Музея Революции Достоинства. Украина должна должным образом чтить память о трагических событиях 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана. Это приоритетная задача для страны, воплощение которой будет реализовано в ряде дальнейших стратегических шагов ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Там места много и потом это Печерск
Я с огромным уважением отношусь к революции Достоинства, тем более я ее участник, но ко всему надо подходить с мозгами.
Поплакали - и хватит. У нас есть и другие причины для слез. Особенно сегодня.
Если так хочется построить нормальный музей возле Кинопалаца - постройте там Музей Истории Украины. Один из этажей отведите Революции Достоинства. Один - войне с Россией. Я в курсе, что у нас есть Исторический музей, но там нет ничего о современной Украине и текущих событиях. Зато мало места и полно не выставленных предметов истории.
В центре города можно было бы корту построить -с парковой зоной, с конференц-залом, с текущей выставкой на первом этаже по актуальным страницам, для временных выставок, в т.ч. из других стран, остальные этажи - под другие страницы истории Украины.
И давно пора убрать ржавые железяки с Майдана. И сделать нормальный, но не до неба, памятник погибшим в Небесной сотне. И открыть наконец улицу для проезда.
Скорбеть по сотне погибшим десяток лет - все равно что жить на кладбище, когда умер близкий человек. Я люблю своего отца, но он меня оставил на этом свете чтобы я жил, а не рыдал и жил на кладбище рядом с его могилой.
По-моему, тема Небесной сотни - всего лишь возможность нашим политикам, показать, кто из них больше патриот. Фотки Марченков вышиванке тому доказательство.
В Праге, кстати, тоже были погибшие на улице во время Пражской весны. Места гибели отмечены красным камнем - просто, элегантно, за душу берет.
И никакого победобесия.
Для не киевлян объясняю: на самом Майдане 1 млн никак не поместить. 1 декабря все собирались возле памятника Шевченко. Людей было столько, что хотя было воскресенье - на ст. Льва Толстого пришлось включить оба эскалатора на подъем - иначе на платформе началась бы давка. По мере сбора люди начали двигаться в сторону Майдана. И весь миллион человек не стоял на месте, а пока не появились баррикады, двигался по кругу Майдан - Льва Толстого - Владимирская - Михайловский - Европейская площадь - Майдан.
За тем, какие где палатки каких городов стоят, я не следил. Не считал нужным. Зато почти каждый вечер после работы я был там. И не с пустыми руками. И с друзьями покупали машины минералки, понятно, в стеклянных бутылках. И само собой, нанимали МАЗы, чтобы дизель сливать.
И таких как я были даже не десятки, а сотни тысяч. Каждый вносил свой вклад - кто больше, кто меньше.
Но это не значит что нужно сейчас отх...рить Музей посреди Майдана и навечно запретить пользоваться Институтской. Это идиотия. Такая же как памятник погибшему Жизневскому посреди Грушевского. Маразм.
Дійсно? Весь народ України любив?) це не перебільшення? За що любили недолугого блазня? В тих, хто його прямо аж любив та постійно дивився, мізки де були?
Його ж рівень це рівень базарного шоу...
Даже в СССР не стали ставить памятник ВОВ посреди города.
Так что при всем моем уважении к погибшим - Музей нужно строить в подземном музе под Мамкой. Если уже отвели место для Музея возле Кинопалаца - нет вопросов, постройте Музей истории Украины, один из этажей отведите под Революцию Достоинства.
Не надо мне вот этого победобесия по-украински в моем городе.
Добавить бы...
Гібридний патріотизм.
"Если бы в США у власти остался Дональд Трамп, испытывающий теплейшие чувства к Путину, то вполне возможно, что Зеленский начал бы выступать как «выразитель интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего мира с Россией». Но на выборах в США победил Джо Байден, настроенный показать Путину его место. И это стало побудительным мотивом, определившим смену имиджа Зеленского. На Банковой, взвесив все «за» и «против», решили, что единственно верный выход - это быть «выразителем интересов подавляющего большинства, которое требует скорейшего наказания пятой колонны Кремля». Это не такая уж сложная роль, и Зеленский быстро ее освоил". - политический обозреватель Юрий Вишневский
Ну, поцілував би Петру черевики і справи закрив проти нього та АТОвців, можливо б, повірив
Украина - бронза.
Українські оглядачі вказують на те, що російські олігархи - залежні від президента Росії Володимира Путіна люди. Питання Голокосту при цьому відіграє в пропагандистській кампанії Путіна проти України велику роль - від Майдану, і навіть з часів Віктора Ющенка, Москва активно намагалася дискредитувати українців як «фашистських колаборантів» та «воєнних злочинців», додають фахівці, величезні зусилля пропагандистської машини Кремля були спрямовані на те, щоб показати українців як «антисемітів».
«Проблема - не в Хржановському, проблема - в Путіні» - Зісельс про проєкт у Бабиному Яру
он - жмур
Надо Петру памятник ставить, как Нельсону Манделле.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.