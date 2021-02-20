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Буковель (44) карантин (16730) Ивано-Франковская область (838) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Поляки и британцы могли завезти на

Поляки и британцы, побывавшие на горно-лыжном курорте "Буковель", могли завезти на Ивано-Франковщину новые штаммы коронавируса, в том числе и "британский".

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом изданию "Obozrevatel" сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НАУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных на коронавирус в Ивано-Франковской области.

"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и "британский"", – отметил врач.

По его словам, пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.

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"Поскольку в "Буковеле" были люди из разных областей – можно ожидать распространение инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и на медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в "Буковеле" – старайтесь не контактировать с другими", – дополнил Курпита.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Могли, могли и марсиане, но завез один оманский Зедегенерат.

Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7906
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20.02.2021 14:15
+13
Цей дегенерат на власному прикладі показав що можна наплювати на вірус і всі попхнулись туди. Адже ми всі президенти.
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20.02.2021 14:21
+12
Стадо долбо@бов. Ну негде правду деть. Иначе ведь не скажешь.
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20.02.2021 14:27
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Страница 2 из 2
Церковь, школы, садики и универы работали (или не работали), точно так же, как и в остальной части страны. Главная причина - массовая тусовка на горонолыжных курортах Карпат, людей со всего мира. Привезли и распространили среди местных. То есть. персонал гостиниц, ресторанов, такси, маршрутки. Вот и имеем то, что имеем.
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20.02.2021 15:56 Ответить
Аналогично в Берегово, куда венгры и поляки едут. Много больных.
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20.02.2021 18:37 Ответить
ти пишеш повну антинаукову хрінь

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1 Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж в інших місцях.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
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20.02.2021 17:41 Ответить
Так зрозуміло, що дома найчастіше - там же в масках ніхто не ходить. Сплять разом, їдять разом, санвузли спільні, тусуються біля одного телевізора, наприклад. Ясно, що там найбільш гарантована передача.
Але в будинку заразиться сім'я - це 3-4 чоловіки і крапка. Тим би все і закінчилося, якби не подальші соціальні контакти. Китайці тому і заварювали під'їзди фізично, аби люди не виходили з будинків (жорстко, але то ж Китай - їм пофіг на права людини). Так що, так вдома кілька чоловік і все. А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? Тому що ті, хто заразилися вдома, потім ідуть в садочок / школу / університет / церкву / маршрутку / на шоппінг / в бар / на концерт. Там заразять ще хоча б одну людину, яка потім у себе вдома заразить чергових 3-4.
І так маховик епідемії розкручується.
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21.02.2021 19:05 Ответить
В Китаї жорсткий карантин (не виходити з будинків, як Ви пишите, тощо) був лише в ОДНІЙ провінції з населенням 60 млн. людей (з 1,5 млрд. загальної кількості). В Хубей (там, де місто Вухань) з 23 січня 2020 року.
В інших був лише контроль переміщення між населеними пунктами. Який не допоміг, оскільки вже 26 січня вірус було знайдено в Пекіні, а потім і в інших містах.

"А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? "

Тому що гівно-плр-тести, які не придатні для діагностування вірусних інфекцій, видають до 90 і більше % ХИБНОпозитивних результатів.
Маєш симптоми (через грип, ГРВІ тощо) чи не маєш, але роботодавець чи туристичні наміри вимагають, - робиш тест. Отримав хибнопозитивний результат - записаний в "інфіковані". Хоча насправді, ти можеш бути інфікованим іншим вірусом чи взагалі не інфікованим.
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21.02.2021 19:10 Ответить
Результат необдуманной политики ))) Бу-га-га. Там всё как раз и было "продумано", а именно, побольше бабла заколотить, наплевавши на то, какие последствия это может иметь для страны. Ну и понятно, что зелебобик не мог закрыть быковель, вотчину своего хозяина, то есть, Бени.
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20.02.2021 15:51 Ответить
а Вован недавно завез вирусняк в ОАЭ...реэкспорт блин !!! Поляки і британці могли завезти у "Буковель" нові штами COVID-19. Слід очікувати подальшого поширення вірусу, - лікар-інфекціоніст про спалах на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 6813
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20.02.2021 16:01 Ответить
У Вована иммунитет, он переболел. И заразить не может.
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21.02.2021 05:23 Ответить
рывчак з крокодилами та пираньями
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20.02.2021 16:07 Ответить
Англичанка гадит. Помним ещё.
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20.02.2021 16:41 Ответить
пилять... Поляки і британці могли завезти у "Буковель" нові штами COVID-19. Слід очікувати подальшого поширення вірусу, - лікар-інфекціоніст про спалах на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 2558
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20.02.2021 16:51 Ответить
Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. ________________ хто всрався? невістка! так вона ж у полі була... а звідтеля вітер дув...
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20.02.2021 21:56 Ответить
Всі держави в разі небезпеки діють жорстко, але тільки ми можемо продатися і полякам, і англійцям. Принцип "гроші вирішують все" діє. Та закрийте уроди Буковель, звідти суне вся зараза. Позакривають міні бари, міні ресторани, а монстр працює.
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21.02.2021 11:15 Ответить
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