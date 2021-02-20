Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Поляки и британцы, побывавшие на горно-лыжном курорте "Буковель", могли завезти на Ивано-Франковщину новые штаммы коронавируса, в том числе и "британский".
Как информирует Цензор.НЕТ, о этом изданию "Obozrevatel" сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НАУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных на коронавирус в Ивано-Франковской области.
"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и "британский"", – отметил врач.
По его словам, пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.
"Поскольку в "Буковеле" были люди из разных областей – можно ожидать распространение инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и на медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в "Буковеле" – старайтесь не контактировать с другими", – дополнил Курпита.
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1 Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Indoor Air, розглянуло 318 спалахів в Китаї, в яких було виявлено три або більше випадків. Дослідники поділили спалахи на шість категорій: будинки, транспорт, їжа, розваги, покупки та інші - і вони виявили, що люди в 19 разів частіше заражаються вірусом вдома, ніж в інших місцях.
https://research.unc.edu/2020/04/24/household-deemed-most-common-place-for-covid-19-transmission/ До аналогічного висновку прийшли дослідники в Університеті Чапел-Хілл в Північній Кароліні: вони виявили, що будинок є найпоширенішим місцем передачі "ковіду".
Але в будинку заразиться сім'я - це 3-4 чоловіки і крапка. Тим би все і закінчилося, якби не подальші соціальні контакти. Китайці тому і заварювали під'їзди фізично, аби люди не виходили з будинків (жорстко, але то ж Китай - їм пофіг на права людини). Так що, так вдома кілька чоловік і все. А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? Тому що ті, хто заразилися вдома, потім ідуть в садочок / школу / університет / церкву / маршрутку / на шоппінг / в бар / на концерт. Там заразять ще хоча б одну людину, яка потім у себе вдома заразить чергових 3-4.
І так маховик епідемії розкручується.
В інших був лише контроль переміщення між населеними пунктами. Який не допоміг, оскільки вже 26 січня вірус було знайдено в Пекіні, а потім і в інших містах.
"А лік інфікованим йде на тисячі - чому ? "
Тому що гівно-плр-тести, які не придатні для діагностування вірусних інфекцій, видають до 90 і більше % ХИБНОпозитивних результатів.
Маєш симптоми (через грип, ГРВІ тощо) чи не маєш, але роботодавець чи туристичні наміри вимагають, - робиш тест. Отримав хибнопозитивний результат - записаний в "інфіковані". Хоча насправді, ти можеш бути інфікованим іншим вірусом чи взагалі не інфікованим.