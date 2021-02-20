ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников
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Действия Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ведут к радиационному загрязнению грунтовых вод и масштабному экологическому бедствию. Украина уже обратилась в МАГАТЭ с просьбой направить группу экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупированная часть Донбасса в результате действий России находится на грани экологической катастрофы международного масштаба. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) причинами катастрофы называет загрязнение воздуха, почвы и воды в результате взрывов большого количества боеприпасов, затопления промышленных предприятий", - отметил Резников.
Отдельно он отметил угрозу радиационного загрязнения, напомнил, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая находится на оккупированной части Донбасса, советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды, и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды, сообщил вице-премьер.
"Украина обратилась в МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на ВОТ. До 2014 года там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли экспертов российские оккупационные войска", - отметил Резников, добавив, что, кроме этого, закрыты десятки шахт, из которых также прекратили откачивать воду, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы и не происходит никакой очистки.
Обращаясь во время брифинга к государствам-членам ООН, Резников подчеркнул, что это искусственно созданная зона экологического бедствия с масштабными социальными последствиями.
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Чтобы не тратить деньги на откачку радиоактивных подземных вод на шахте «Юнком», на которой при совке в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв на глубине 900 метров, мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте, донецкие ученые предложили Временному Правительству республики затопить проблемную шахту водой, употребив при этом необычный для неспециалистов термин: «мокроконсервация».
В прежние времена, когда Донбасс томился под гнетом «киевской хунты», Правительство Украины перечисляло каждый год 10 миллионов долларов в дотационный регион на обслуживание и сухую консервацию шахты.
Когда молодая, «динамитно» развивающаяся республика обрела свободу и независимость, содержать убыточный объект ей оказалось не по карману. Революционный совет и Политбюро «ДНР» собрались на экстренное совещание и приняли решение шахту затопить.
Но даже «оплаченцы»-алкоголики с четырьмя классами образования понимают, что если регулярно не откачивать воду из зараженной шахты, то шахтная вода насыщенная радионуклидами, вскоре попадет в Сиверский Донец, а оттуда в Дон и в Азовское море.
Таким образом, радиоактивное заражение достигнет не только Ростова на Дону, но и крымского побережья.
Постепенно Донбасс превращается в Чернобыльскую зону, а Донецк, в украинскую Припять.
Скажуть "Це не по-європейськи". Але вони самі не визнають законів цивілізованого світу. В тюрмі таких звуть опущеними. Опущених треба тільки до своїх - рідну Опущляндію. І "Железний занавєс". І "рів з крокдилами".
С помощью лживой пропаганды и спутниковых тарелок, ориентированных на российские телетрансляторы, Путину удалось вложить в кору головного мозга жителям украинского Донбасса мысль о том, что «Донбасс кормит Украину», и, таким образом, возбудить ненависть у российских сталинских переселенцев - «заробiтчан» из Нечерноземья к гражданам двадцати трёх областей Украины.
«Собиратель земель и морей русских» много лет готовил операцию под кодовым названием «МОНОЛИТ», чтобы возвратить самостiйну Украину в коммунистическое стойло и «Таёжный союз». Тыловые службы Министерства обороны РФ обеспечили донецких «повстанцев» всем необходимым, для создания управляемого хаоса в Украине. Террористам молодых независимых банановых республик «ДНР» и «ЛНР» доставили железнодорожными эшелонами и «гуманитарными конвоями» из Московии безвозмездно артиллерию, танки, РСЗО «Грады», оружие, боеприпасы, топливо, беспилотники и обеспечили боевиков зарплатами по 15 000 рублей. Немного позже пригнали также мобильные крематории. Для обучения военному делу донецких «шахтёров» и «трактористов» из России прибыли военные инструкторы и советники. Сапёрами ВСУ по состоянию на начало марта 2020 года обезврежено более 450 000 (почти полмиллиона) российских православных снарядов и мин.
За шесть лет, общими усилиями спецназа ЧВК «Вагнера», российских «отпускников» и донбасских коллаборантов, Кремль превратил оккупированную россиянами восточную часть Украины во вторую Абхазию. Ныне здесь преобладает лунный ландшафт с кратерами, и между терриконами изобилуют грядки зеленеющей конопли.
Русская православная леди в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса на глазах других пленных она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. Сейчас эта дама осуждена на 11 лет и содержится в украинской тюрьме.
Военные ВСУ прошедшие донбасский плен и которых обменяли на пленных омских и псковских спецназовцев рассказывали, что отрезанные в пыточной комнате руки, ноги и другие части тел ополченцы собирали в полиэтиленовые мешки и загружали их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали от 10 до 20 человек.
Иногда террористы продавали труп казненного ими украинского офицера его родственникам для захоронения. Натуральным кощунством выглядят на блокпостах российских коллаборантов алые флаги Донского казачества с ликом Спасителя. У Христа на этих разноцветных полотнищах грустные глаза.
Сюда же сбежались стаи кормильцев всей Украины.
республикирезервации
До прихода сруского мира в Макеевугле было 10 шахт.
Вот работа у чувака: пили бабло и выражай озабоченность..
Для оставшихся ввести паспорт "не гражданина". Как справку об освобождении при совке, с ограничением прав - не участвовать в выборах и не покидать территорию ордло. Выехать можно только на историческую родину в КЕМЪ...