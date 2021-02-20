Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
11 машин после прибытия вакцины от коронавируса будут развозить ее по областным складам, расположенным в разных регионах страны.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замглавы МОЗа, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин. Совместно с региональными координаторами провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики. Также, сегодня провели отдельное совещание с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов", - отметил Ляшко.
"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады на 11 машинах одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день", - уточнил он.
Кроме этого Ляшко отметил, что завтра посетит Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности состава мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми.
Он уточнил, что мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин в конкретном заведении здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице.
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где вакцина Ляшко ?
получат наверняка.
С каких пор Индия находится на западе ???
Справка - вакцина астразенека для массовой вакцинации в Украине изготавливается
по лицензии на мощностях Индии .оттуда ,соответственно ,и поступит в Украину.
отношение к вакцинации и определиться с собственным решением.
- Якаааа!!....ПАДЛЮКАА...наперділа в маршрутці?
- Нуу, не напердила, а провела экспресс тестирование на Covid-19. Радуйтесь, что тестирование бесплатное....
Можно я буду последним?)
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0
"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.