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Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

11 машин после прибытия вакцины от коронавируса будут развозить ее по областным складам, расположенным в разных регионах страны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замглавы МОЗа, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин. Совместно с региональными координаторами провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики. Также, сегодня провели отдельное совещание с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов", - отметил Ляшко.

"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады на 11 машинах одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины

Кроме этого Ляшко отметил, что завтра посетит Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности состава мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми.

Он уточнил, что мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин в конкретном заведении здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
По вашему плану уже 5 дней как должна вовсю идти вакцинация. Ну и где?
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20.02.2021 15:17
+3
.. план видать у них заборный !!! ох и дятлы ***... Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 640 уже в Зимбабве вакцинация идет полным ходом а у них только логистику подгоняют !! в ЗИМБАБВЕ *** уже все подогнали под план а тут..!!!
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20.02.2021 15:59
+3
Ну в такому разі звинуватить і азіатських.Америкосів вже ЗЕ зробив винуватцями,МВФ тех зробив а тепер звинуватить в Індію.Кругом в бідах України винуваті всі окрім ЗЕ та його оточуючих.
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20.02.2021 17:07
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По вашему плану уже 5 дней как должна вовсю идти вакцинация. Ну и где?
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20.02.2021 15:17 Ответить
Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1372 Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1043
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20.02.2021 15:55 Ответить
и снова ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!
где вакцина Ляшко ?
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20.02.2021 18:08 Ответить
.. план видать у них заборный !!! ох и дятлы ***... Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 640 уже в Зимбабве вакцинация идет полным ходом а у них только логистику подгоняют !! в ЗИМБАБВЕ *** уже все подогнали под план а тут..!!!
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20.02.2021 15:59 Ответить
Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса - Цензор.НЕТ 2501
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20.02.2021 15:18 Ответить
брехуны... уже пять дней вакцинация идет полным ходом
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20.02.2021 15:20 Ответить
"Все готово, але не все ще готово"
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20.02.2021 15:20 Ответить
Пацаны, отсыпте четкого плана немного, а то только говорите есть, есть..
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20.02.2021 15:22 Ответить
Вакцинація розпочнеться 30го лютого ну або точно вже 32го березня.
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20.02.2021 15:23 Ответить
Ляшко со степашкой начали делить шкуру еще не убитого медведя..😃
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20.02.2021 15:24 Ответить
тобто никакой конкуренции конча-заспы с бердычевом?
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20.02.2021 15:36 Ответить
Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3932 Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8909
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20.02.2021 15:52 Ответить
степашка пропал в Индии, зато ляшка как никогда много повылазило в эфир)
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20.02.2021 16:10 Ответить
11 машин после прибытия вакцины от коронавируса будут развозить ее по областным складам, расположенным в разных регионах страны."четкий план" на 40ка млн население Є чіткий план логістики, - Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 775
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20.02.2021 16:11 Ответить
Прочитав итервью Лашка однозначно что раньше середины весны нам вакцины не видеть как собственных ушей.И как мне кажется что будем иметь кацапскую вакцину под звуки бравады правительства относительно заботы об народе и нехороших западных поставщиках.
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20.02.2021 16:27 Ответить
Не переживайте ,вакцину астразенека индийского производства все желающие
получат наверняка.
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20.02.2021 16:33 Ответить
Дай то Бог.
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20.02.2021 17:09 Ответить
"...нехороших западных поставщиков ..."
С каких пор Индия находится на западе ???
Справка - вакцина астразенека для массовой вакцинации в Украине изготавливается
по лицензии на мощностях Индии .оттуда ,соответственно ,и поступит в Украину.
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20.02.2021 16:44 Ответить
Ну в такому разі звинуватить і азіатських.Америкосів вже ЗЕ зробив винуватцями,МВФ тех зробив а тепер звинуватить в Індію.Кругом в бідах України винуваті всі окрім ЗЕ та його оточуючих.
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20.02.2021 17:07 Ответить
Отвлекитесь от Ляшко и Степанова , пора уже каждому продумать своё личное
отношение к вакцинации и определиться с собственным решением.
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20.02.2021 16:31 Ответить
только пфайзер с паспортом
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20.02.2021 17:59 Ответить
Проснись дятел! Ты обосрался! Где вакцина?
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20.02.2021 16:58 Ответить
Соглас!....и тут же анекдот.
- Якаааа!!....ПАДЛЮКАА...наперділа в маршрутці?
- Нуу, не напердила, а провела экспресс тестирование на Covid-19. Радуйтесь, что тестирование бесплатное....
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20.02.2021 17:53 Ответить
Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Можно я буду последним?)
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20.02.2021 18:12 Ответить
В пятницу переключал каналы и случайно попал на "Свободу слова" Шустера. Там главный санитарный врач без санитарной службы Ляшко сказал, что как только получат вакцину, то сразу 11 машин повезут её в 25 областей. Он вакцину ещё в Крым повезёт?
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20.02.2021 19:42 Ответить
ну шо план у вас всегда есть никто особо и не сомневался....
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20.02.2021 20:15 Ответить
организационно руками води....
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20.02.2021 20:17 Ответить
Переодеваемся в старушек и идем получать вакцину раньше остальных лошар.
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20.02.2021 20:29 Ответить
... переключіть ЦЕГО .. ляшка .. на орбіту Ісраєлю .. тут ВОНО зайве ... а краще заберіть оного звідси .. шоби було МЕНШЕ міжнародних конфліктів .. переводимо СТОСУНКИ від ДЕБІЛІЗМУ .. до поміркованих ..чуєте Діти Ізраєлєві . . далі буде тільки дія ..
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20.02.2021 20:47 Ответить
Да нафик уже эту вакцинацию. Уже новые штаммы вируса наплодились для которых эти вакцины "которые собираются ехать с 11-ю мобильными бригадами по всей Украине" причём неизвестно в каком году как мёртвому припарка. Ляшка и Степашку - в тюрьму за просратое время и слямзенные деньги. Хотя Степанов уже и не вернётся с ворованными деньгами. Шо он - дурак? Пусть Ляшко отдувается
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20.02.2021 21:15 Ответить
Всі вже і так зрозуміли....Іванофранківська область перша в логістікє.....
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20.02.2021 21:54 Ответить
Береза: Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, которую не сертифицировала ВОЗ. Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Арахамия?
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0

"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
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Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.
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20.02.2021 22:45 Ответить
 
 