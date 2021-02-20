Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

11 машин после прибытия вакцины от коронавируса будут развозить ее по областным складам, расположенным в разных регионах страны.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук замглавы МОЗа, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин. Совместно с региональными координаторами провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики. Также, сегодня провели отдельное совещание с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов", - отметил Ляшко.

"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады на 11 машинах одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день", - уточнил он.

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Кроме этого Ляшко отметил, что завтра посетит Черниговскую область, чтобы наглядно убедиться в готовности состава мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми.

Он уточнил, что мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин в конкретном заведении здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице.