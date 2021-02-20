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Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реформа

Реформа государственного концерна "Укроборонпром" начата, согласно постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. в результате трансформации ГК "Укроборонпром" в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий

Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Концерн действует во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. Таким образом, из состава концерна уже выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права двух АО. На сегодня "Укроборонпром" насчитывает 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Еще два предприятия планируется передать в Государственное космическое агентство Украины. Поэтому большая реформа "Укроборонпрома", которую поручил реализовать президент Украины Владимир Зеленский, фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации концерна, продолжается по дорожной карте…Напомню, в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий", - рассказал Гусев.

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Также концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы, отметил Гусев. Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации. 

Гендиректор добавил, что предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные финансовые результаты.

Реформа Укроборонпрома началась: его трансформируют в холдинг Оборонительные системы Украины, - глава концерна Гусев 01
Реформа Укроборонпрома началась: его трансформируют в холдинг Оборонительные системы Украины, - глава концерна Гусев 02
Реформа Укроборонпрома началась: его трансформируют в холдинг Оборонительные системы Украины, - глава концерна Гусев 03
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Топ комментарии
+9
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!!)))
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20.02.2021 15:48
+5
Прокладки- наше все !!!
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20.02.2021 15:26
+4
Название придумали - уже полдела сделано... Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 6339
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20.02.2021 15:27
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Правила форума Совет форумчан
будем посмотреть.. но есть опасения, что может получиться ещё хуже, чем Саламатинский "УкрОборонПром"..
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20.02.2021 15:25 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!!)))
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20.02.2021 15:48 Ответить
За эту имитацию он получает премии в 300 тысяч. За такие деньги и не такое будешь рассказывать.
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20.02.2021 17:09 Ответить
А де техніко-економічне обгрунтування цього кроку?
Скільки це коштуватиме Україні? Де взяти на це кошти?
Коли завершиться реорганізація?
Яка його мета?
Що це дасть в поліпшенні керованість?
Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
На скільки це пришвидшить зріст якісті та обсягів розроблюваних озброєнь?
Коли вони поступлять в війська?
Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів?
Чи це просто шлях полегшення наступної прихватизації?
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20.02.2021 17:02 Ответить
Прокладки- наше все !!!
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20.02.2021 15:26 Ответить
За істєріку нє уплочено
Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 1637ДБР заявляє, що Міністерство оборони минулого року закупило за 11 млн. гривень непридатні для використання апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для військовослужбовців.

ДБР я в принципі не вірю і вірити не рекомендую, і сказати хотів про інше.

Розумієте, я фактично живу в інформаційному просторі. Соцмережі, новинарні сайти, моніторинги, радіо, телеканали, чутки та плітки про політику - це значна частина мого життя. Ноблес, як то кажуть, обліж.
І я розумію, що українському суспільству після весни 2019 року цілком може здатися, що зі звільненням «Свинарчуків» корупція в оборонці тупо скінчилася. Красти, мабуть, перестали повністю. Тиша у соцмережах, тиша у медіа. Новини про корупцію є - і їх багато. Але немає скандалу. Немає вуличних акцій протесту. Немає істерики телеведучих. Навіть у фейсбуці чомусь немає інформаційних хвиль. Просто тиша.

От чергова новина, яка пройде непомітно. Ну, апарати штучної вентиляції легень. Ну, для військових. Ну, під час війни. Ну, не працюють. Ну, 11 мільйонів. Ну, може хто й помер без цього апарату. Ну-ну.

Буде просто тиша. Як у палаті, де помер військовий.
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20.02.2021 16:28 Ответить
Название придумали - уже полдела сделано... Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 6339
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20.02.2021 15:27 Ответить
Не "офіс" уже добре.
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20.02.2021 15:51 Ответить
И за это премию заработал.



Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
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20.02.2021 17:12 Ответить
Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 655
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20.02.2021 18:32 Ответить
А зааз більшість оборонних підприємств мають егптивний результат завдяки зеленим мародерам. Держзмовлення урізане і навіть у такому стані не фінансується і не виконується. То що, передавати у приватні руки? Навіть танкове КБ Морозова?
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20.02.2021 15:30 Ответить
не вистачило "крепкім хозяйственнікам" та іншим прохвесійним політикам навести лад у цьому совковому балагані якихсь 30 років...дожили, що уся надія на того, хто про балагани знає майже усе... Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев - Цензор.НЕТ 987
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20.02.2021 15:31 Ответить
Тебер буде не "Роги та ракотиці" а "Ракотиці та роги". Феєрічно.
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20.02.2021 15:32 Ответить
"холдинг-акционерная компания, капитал которой используется преимущественно для приобретения контрольных пакетов акций других компаний." это, блеать, пэрэможци от рождения.
рабинович уже осэлэдэць почав видрощуваты?
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20.02.2021 15:32 Ответить
Решили кровати переставить.
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20.02.2021 15:35 Ответить
скільки живу- ще не чув, щоб під час війни в країні було безробіття ...
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20.02.2021 15:36 Ответить
Замечательно....но вот только ослик оманский в Эмиратах типа меморандум подписал...от имени укроборонпрома...
Сбрехал значит...как обычно...😃
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20.02.2021 15:49 Ответить
После Оманских и Британских инвестиций,сложенных мешками в ОПе ************,будут складывать инвестиции из Эмиратов.
Думаю визит бедоносца,после которого накрыло снегом - нескоро забудут!
Как там принц,с которым встречался чмошник,не обрушиился на него гнев папаши?
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20.02.2021 19:07 Ответить
т.е. трансформация пройдет как распродажа ВСЕГО по дешевке своим людям в турборежиме... Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 1558
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20.02.2021 15:54 Ответить
Налогоплатильщиков интересуют не переименования, переодевания и презентации со слайдиками и "потужными перспективами", а каким образом будет происходить кадровое насыщение и техническое перевооружение нашего военпрома и главное, когда в войска будет поставляться новое оружие и боеприпасы. Серийно, а не микроскопическими порциями
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20.02.2021 15:55 Ответить
А постаки именно оружия и бк - проваливают с приходом слуг.
Новое,уже испытанное НЕ ПОСТАВЛЯЕТЬСЯ.
Испытанные разработки идут "в стол",как при Янеке.
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20.02.2021 19:01 Ответить
у публічному будинку адміністрація вирішила поміняти ліжка місцями
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20.02.2021 16:05 Ответить
Только мне кажется странной такая трансформация?
Похоже на игру в наперстки.
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20.02.2021 16:32 Ответить
Именоо! И шарик (деньги) опять упадет в карман слуг мудрого нарида.
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20.02.2021 18:56 Ответить
Переименование - создание вида бурной деятельности
А вы как зели не садитесь- все в музыканты не годитесь 😕
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20.02.2021 16:36 Ответить
Короче продадут своим и будет у них личный холдинг
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20.02.2021 17:07 Ответить
Решили сменит вывеску!
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20.02.2021 18:14 Ответить
Почему не переименовали в "Квартал-96"?
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20.02.2021 18:51 Ответить
Вывеску поменяли. Уряяя - покричали.
Но за всем этим шумом провалили поставку именно того,что "летает,ездит и стреляет".
Зато через выбор прокладок вцепились друг в друга в МО,ГШ.
Борьба за кому больше должны заносить!
И скандал с нерабочими ШВЛ,купленными по цене БТР - только начало.
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20.02.2021 18:54 Ответить
Директор концерна Юрий Гусев - "Концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации."

Так у чому саме сенс реорганізації, окрім передачі вісімнадцяти підприємств до фонду Держмайна України (якщо хтось не розуміє, то фонд держмайна повинен буде продати ці 18-ть підприємств)?
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20.02.2021 19:04 Ответить
Похоже, на этом реформа и закончится.
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20.02.2021 21:07 Ответить
забыл уже, как там у Чуковского? ...- хоть как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь... с такой политикой обороны мы будем еще ой ка долго в заду и не иметь своего хорошего оружия... надо вводить немедленно в производство все новейшие разработки одновременно улучшая их! или возродить "сатану"...
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20.02.2021 22:02 Ответить
Таке мародерство як останні півтора року важко навідь було представити. В Рівному на Державному підприємстві "Рівненський автомобільний ремонтний завод " заборгованність з заробітної плати для 54-х працівників з березня (вдумайтеся) 2019 року складає близько 6(шести) млн. грн . Місячний фонд оплати праці 300 тис грн. Ці шахраї зараз на редбредінг спишуть десяток мільйонів та ще й собі за успішну реформу собі премії повиписують. А людям сказали грошей нема , але ви тримайтеся
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20.02.2021 22:06 Ответить
"Оборонительные системы Украины"

Покреативнее надо как-то:
"Оборонительный офис и аудит"
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20.02.2021 22:54 Ответить
Деребан "жирного куска не украденного ранее" начался.....Кто себе "Антонов "прикарманит?Пока Зеленский играет роль Президента оборонка в Украине исчезнет и через несколько лет вся будет в руках у Олигархов...
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21.02.2021 08:59 Ответить
Единые энергетические систему Украины уже были. теперь Оборонительные системы Украины. забавно. Реформа "Укроборонпрому" почалася: його трансформують у холдинг "Оборонні системи України", - глава концерну Гусєв - Цензор.НЕТ 1879
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22.02.2021 07:40 Ответить
 
 