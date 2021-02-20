Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев
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Реформа государственного концерна "Укроборонпром" начата, согласно постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. в результате трансформации ГК "Укроборонпром" в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий
Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.
"Концерн действует во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. Таким образом, из состава концерна уже выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права двух АО. На сегодня "Укроборонпром" насчитывает 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Еще два предприятия планируется передать в Государственное космическое агентство Украины. Поэтому большая реформа "Укроборонпрома", которую поручил реализовать президент Украины Владимир Зеленский, фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации концерна, продолжается по дорожной карте…Напомню, в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий", - рассказал Гусев.
Также концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы, отметил Гусев. Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации.
Гендиректор добавил, что предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные финансовые результаты.
Пожалуйста, подождите...
Скільки це коштуватиме Україні? Де взяти на це кошти?
Коли завершиться реорганізація?
Яка його мета?
Що це дасть в поліпшенні керованість?
Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
На скільки це пришвидшить зріст якісті та обсягів розроблюваних озброєнь?
Коли вони поступлять в війська?
Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів?
Чи це просто шлях полегшення наступної прихватизації?
ДБР заявляє, що Міністерство оборони минулого року закупило за 11 млн. гривень непридатні для використання апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для військовослужбовців.
ДБР я в принципі не вірю і вірити не рекомендую, і сказати хотів про інше.
Розумієте, я фактично живу в інформаційному просторі. Соцмережі, новинарні сайти, моніторинги, радіо, телеканали, чутки та плітки про політику - це значна частина мого життя. Ноблес, як то кажуть, обліж.
І я розумію, що українському суспільству після весни 2019 року цілком може здатися, що зі звільненням «Свинарчуків» корупція в оборонці тупо скінчилася. Красти, мабуть, перестали повністю. Тиша у соцмережах, тиша у медіа. Новини про корупцію є - і їх багато. Але немає скандалу. Немає вуличних акцій протесту. Немає істерики телеведучих. Навіть у фейсбуці чомусь немає інформаційних хвиль. Просто тиша.
От чергова новина, яка пройде непомітно. Ну, апарати штучної вентиляції легень. Ну, для військових. Ну, під час війни. Ну, не працюють. Ну, 11 мільйонів. Ну, може хто й помер без цього апарату. Ну-ну.
Буде просто тиша. Як у палаті, де помер військовий.
Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
рабинович уже осэлэдэць почав видрощуваты?
Сбрехал значит...как обычно...😃
Думаю визит бедоносца,после которого накрыло снегом - нескоро забудут!
Как там принц,с которым встречался чмошник,не обрушиился на него гнев папаши?
Новое,уже испытанное НЕ ПОСТАВЛЯЕТЬСЯ.
Испытанные разработки идут "в стол",как при Янеке.
Похоже на игру в наперстки.
А вы как зели не садитесь- все в музыканты не годитесь 😕
Но за всем этим шумом провалили поставку именно того,что "летает,ездит и стреляет".
Зато через выбор прокладок вцепились друг в друга в МО,ГШ.
Борьба за кому больше должны заносить!
И скандал с нерабочими ШВЛ,купленными по цене БТР - только начало.
Так у чому саме сенс реорганізації, окрім передачі вісімнадцяти підприємств до фонду Держмайна України (якщо хтось не розуміє, то фонд держмайна повинен буде продати ці 18-ть підприємств)?
Покреативнее надо как-то:
"Оборонительный офис и аудит"