Реформа "Укроборонпрома" началась: его трансформируют в холдинг "Оборонительные системы Украины", - глава концерна Гусев

Реформа государственного концерна "Укроборонпром" начата, согласно постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. в результате трансформации ГК "Укроборонпром" в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий

Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Концерн действует во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. Таким образом, из состава концерна уже выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права двух АО. На сегодня "Укроборонпром" насчитывает 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Еще два предприятия планируется передать в Государственное космическое агентство Украины. Поэтому большая реформа "Укроборонпрома", которую поручил реализовать президент Украины Владимир Зеленский, фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации концерна, продолжается по дорожной карте…Напомню, в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий", - рассказал Гусев.

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Также концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы, отметил Гусев. Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации.

Гендиректор добавил, что предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные финансовые результаты.





