Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников

Российская Федерация осуществляет милитаризацию Крыма, используя его как базу для экспансии на Балканы, Ближний Восток и Средиземноморье.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на брифинге для государств-членов ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму происходит тотальная милитаризация полуострова. Россия использует его как базу для экспансии на Балканы, Ближний Восток, все Средиземноморье. Участие российских наемников в войне в Ливии и Сирии обеспечивается из Крыма", - отметил Резников.

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По его словам, Россия также совершает масштабное военное преступление, системно меняя состав населения, тем самым нарушая Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Вице-премьер-министр напомнил, что в резолюции от 16 декабря Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в оккупированном Крыму, навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

"Туда (в оккупированный Крыма. - Ред.) уже завезены более 500 тыс. человек из Российской Федерации, чтобы уменьшить долю этнических украинцев и коренного народа - крымских татар. За время временной оккупации уже произошла замена около 25% населения", - подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что резкое увеличение населения и масштабное военное строительство приводит к варварской эксплуатации водных ресурсов и перебоям в снабжении воды, уничтожению уникальной экосистемы Крыма.

"Итак вызовы выходят за рамки чисто украинских. Они минимум европейского масштаба. И причина этих вызовов - российская агрессия", - отметил Резников.