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Крым (26018) Россия (91317) Резников (1168)

Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников

Российская Федерация осуществляет милитаризацию Крыма, используя его как базу для экспансии на Балканы, Ближний Восток и Средиземноморье.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на брифинге для государств-членов ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Крыму происходит тотальная милитаризация полуострова. Россия использует его как базу для экспансии на Балканы, Ближний Восток, все Средиземноморье. Участие российских наемников в войне в Ливии и Сирии обеспечивается из Крыма", - отметил Резников.

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По его словам, Россия также совершает масштабное военное преступление, системно меняя состав населения, тем самым нарушая Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Вице-премьер-министр напомнил, что в резолюции от 16 декабря Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в оккупированном Крыму, навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавление национальной идентичности.

"Туда (в оккупированный Крыма. - Ред.) уже завезены более 500 тыс. человек из Российской Федерации, чтобы уменьшить долю этнических украинцев и коренного народа - крымских татар. За время временной оккупации уже произошла замена около 25% населения", - подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что резкое увеличение населения и масштабное военное строительство приводит к варварской эксплуатации водных ресурсов и перебоям в снабжении воды, уничтожению уникальной экосистемы Крыма.

"Итак вызовы выходят за рамки чисто украинских. Они минимум европейского масштаба. И причина этих вызовов - российская агрессия", - отметил Резников.
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Топ комментарии
+3
Крым это Украина ,просто он сейчас на спец задании ,утопит к ****** Кацапский ******** и спокойно вернётся в родную украинскую гавань ... Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников - Цензор.НЕТ 6106
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20.02.2021 15:57
+2
розбудіть, як буде щось нове
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20.02.2021 15:56
+2
та да...именно на балканы...******* мокшам по херсону квартал не позволяет.
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20.02.2021 15:59
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розбудіть, як буде щось нове
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20.02.2021 15:56 Ответить
А памперси тобі не поміняти, флудер? Нема що сказати по темі- то взагалі пащеку не відкривай.
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20.02.2021 16:15 Ответить
бач яке зле)
кацапія і на Кавказ експансію з Криму здійснювала... констатація від Рєзнікова - то не флуд?
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20.02.2021 16:37 Ответить
Ти зараз звинувачуєш редакцію Цензора у поширенні інфи від флудера? В тебе макітра взагалі порожня- чи там суцільна кістка?
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20.02.2021 16:48 Ответить
тиць п***ць... я лише іронічно висловив своє ставлення до заяви офіційної особи в публікації, що не суперечить правилам форуму... якщо тобі з якихось причин не вистачає клепки осягнути іронію - твої проблеми
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20.02.2021 16:57 Ответить
Не рачкуй- погано виглядаєш.
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20.02.2021 17:00 Ответить
хух... ясно... іди н@#
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20.02.2021 17:03 Ответить
Ти там уже усе місце зайняв.
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20.02.2021 17:04 Ответить
канал Черное Море-Азовское море отрежет Крым от континента и станет Курым осторовом.. и точка.. Европа США и весь мир с удаволствием дадут грошей и статус под Эгидой НАТО и ООН... каналу тому...
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20.02.2021 17:24 Ответить
тобі не грошей треба давати, а по п*3дюлятору
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20.02.2021 18:33 Ответить
Крым это Украина ,просто он сейчас на спец задании ,утопит к ****** Кацапский ******** и спокойно вернётся в родную украинскую гавань ... Россия использует Крым как базу для экспансии на Балканы и Ближний Восток, - Резников - Цензор.НЕТ 6106
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20.02.2021 15:57 Ответить
Давно писав, що Крим - пастка для дурника
********** спалився.
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20.02.2021 15:59 Ответить
Крым дали московитам пососать.
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21.02.2021 15:12 Ответить
та да...именно на балканы...******* мокшам по херсону квартал не позволяет.
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20.02.2021 15:59 Ответить
ООН начхати на Херсон- тому мова і йде за Балкани.
Що не ясно?
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20.02.2021 16:14 Ответить
Крым-Балканы-Ближний Восток. Не, я конечно, люблю курить и курю. Синий "Кэмэл", две пачки в день. Одновременно, вопрос имею: этот молодожен, который Резников, что курит? Явно- не Синий "Кэмэл". Откуда такие кретины, да в таком количестве???
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20.02.2021 16:07 Ответить
Термин "ТВД" понятен? Если да- то остальное додумайте сами.
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20.02.2021 16:13 Ответить
Не додумают( Непотопляемый ракето-победоносец, это за гранью понимания, увеличение зоны поражения, это ВААЩЕ...
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20.02.2021 16:46 Ответить
Можливо.
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20.02.2021 16:50 Ответить
что делают русские в случае войны - топят свой флот". Начиная с "Крымской войны", царский, а потом и совковый флот, имеет сплошную и жирную полосу позора. Это и утопленный Нахимовым флот, и полный разгром при Цусиме, и спрятанные в норку корабли в Первой Мировой и то же самое - во Второй Мировой. Но что же, за всю войну на море вообще ничего не происходило?
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21.02.2021 01:39 Ответить
Всі війни в Криму кацапи бездарно просрали. Доки ми не почали звільнення Криму військовим способом, а саме цього (реванш) потребує нація!, кацапи можуть надувати щоки. Коли ми прийдемо то будуть "жідко срать"...
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20.02.2021 17:01 Ответить
А без воды база не работает. Экспансия усыхает.
Как плавленный сырок.
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20.02.2021 17:07 Ответить
Всіх перевершив Пан Полтава...на питання росіянина, що з Кримом, він відповів - Крим на заданіі. Єво далі вам пасасать.
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20.02.2021 17:20 Ответить
А с Балкан и востока на Марс )) А там и вся галактика у их ног ))
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20.02.2021 17:34 Ответить
К счастью, у них не хватит мозгов. чтобы долететь до Марса и "асвабадить".
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20.02.2021 17:40 Ответить
программы по бесполезному изучению планет свернуты.
если бы была какая то выгода, то продолжили.
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20.02.2021 18:00 Ответить
Станно, Илон Маск в освоении Марса пользу видит.
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21.02.2021 01:09 Ответить
какую ? польза и прибыль, вещи разные Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков - Цензор.НЕТ 9197
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21.02.2021 01:16 Ответить
Прибылью живут только ши ддаи. Деньги есть, а счастья нет.
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21.02.2021 15:09 Ответить
Херню городить
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21.02.2021 05:55 Ответить
так, оказывается, что резников кроме того, что отвечает за процесс резервации оккупированных территорий, так еще и разветчик... РАЗВЕТЧИК! все знает, все видит, все предвидит... а в очках в два раза дальше... в общем, стоит на асфальте он, в лижи обутый, то ли лижы не едут, то ли он бомбанутый... разветка наложила отпечаток...
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21.02.2021 07:24 Ответить
ЧТО ТО НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЭТОТ ГУСЬ !!!
Росія використовує Крим як базу для експансії на Балкани і Близький Схід, - Резніков - Цензор.НЕТ 6755
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21.02.2021 08:23 Ответить
 
 