"Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

Попавшая под санкции СНБО жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявила о вступлении в состав ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в заявлении, обуликованом на ее youtube-канале.

При этом она утверждает, якобы летом 2003 года Зеленский с братьями Шефирами и другими артистами "пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве".

"Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на телеканале "1+1". Надеюсь, все было хорошо", - отметила она.

Она также возмутилась из-за введения в отношении нее и ее мужа санкций.

"Мой муж - человек, которым я горжусь. До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем...Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония", - уточнила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.