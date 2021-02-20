Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Попавшая под санкции СНБО жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявила о вступлении в состав ОПЗЖ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в заявлении, обуликованом на ее youtube-канале.
При этом она утверждает, якобы летом 2003 года Зеленский с братьями Шефирами и другими артистами "пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве".
"Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на телеканале "1+1". Надеюсь, все было хорошо", - отметила она.
Она также возмутилась из-за введения в отношении нее и ее мужа санкций.
"Мой муж - человек, которым я горжусь. До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем...Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония", - уточнила она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
Как же надо любить бабки, чтобы выйти замуж за мертведчука! Уважает она его! ЗА ЧТО???
Он урод моральный и физический!
Прикро, але не вона перша, і не вона остання...
Лише в паралельному світі.
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Ст. 258-5 ККУ в останній чинній редакції від 23 жовтня 2014 року.
1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
Ст. 111 ККУ в останній чинній редакції від 31 жовтня 2014 року.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
для того и пошла в опзж-опки,
чтоб помочь мужу преступлений наделать
чтоб вместе веселее сидеть после
О, как.
Два года назад все делали, чтобы "бубочку" в президентсков кресло посадить, а как сейчас их за *опу взяли - так смотрите-ка, как стали бороться с "произволом".
"Кто угодно, лишь бы не Порошенко"(С),.