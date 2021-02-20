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Новости Политика Украины
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Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

Попавшая под санкции СНБО жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявила о вступлении в состав ОПЗЖ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в заявлении, обуликованом на ее youtube-канале.

При этом она утверждает, якобы летом 2003 года Зеленский с братьями Шефирами и другими артистами "пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве".

"Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на телеканале "1+1". Надеюсь, все было хорошо", - отметила она.

Она также возмутилась из-за введения в отношении нее и ее мужа санкций.

"Мой муж - человек, которым я горжусь. До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем...Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония", - уточнила она.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+147
Держим кулачки чтобы повесили вас тоже рядом.
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20.02.2021 16:03
+142
Не встать а сесть ты паскуда должна рядом с мужем ,при чём сесть на НАРЫ и наДОЛГО .
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20.02.2021 16:03
+112
Курва!!!
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20.02.2021 16:02
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Страница 6 из 6
это приятельница Семен Семеныча Шпака...
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21.02.2021 13:32 Ответить
От цікаві люди в нас є...Цитата"Мой муж - человек, которым я горжусь." Поважаю!!!! Справжня жінка свого чоловіка....Разом поки смерть не розлучить...і в радості ів нещасті. Слава Україночкам. Тепер далі...цитата" До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем...Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония" Поряд з чоловіком ви і так стоїте і будете стоять бо ви судячи з слів С.правжня жінка свого чоловіка. Але скажіть лише одне...Як ви вважаєте..чи СПРАВЖНІ ЖІНКИ ТИХ ХЛОПЦІВ І ЧОЛОВІКІВ ЯКІ ЗАРАЗ ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ НА ПЕРЕДОВИХ ПОЗИЦІЯХ? ЗЕЛЕНИЙ ПРОІЗВОЛ КАЖЕТЕ...))) НІ ЦЕ ВИМОГА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ...ЩОБ ВАШ ЧОЛОВІК ПРИПИНИВ ЗРАДЖУВАТИ СВОЮ БАТЬКИВЩІНУ...ТАК, ТАК ЗРАДЖУВАТИ...БО УКРАЇНА ЦЕ ВСІ МИ А НЕ ТІЛЬКИ ВАШ ЧОЛОВІК...ДОВЕДІТЬ СВОМУ ЧОЛОВІКОВІ...ТАК ЦЕ МИ - УКРАЇНЦІ І МИ ВІРИМО ЩО ВСІ УКРАЇНЦІ ******* СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ І БАЖАЮТЬ ІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І МИРУ. ПРОСТО СКАЖІТЬ СВОМУ ЧОЛОВІКОВІ...ЛЮБИЙ ЗРОЗУМІЙ УКРАЇНА ЦЕ ВІЛЬНА І НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА ЇЇ ЛЮДИ І Я ХОЧУТЬ ТІЛЬКИ МИРУ І СПРАВЕДЛИВОСТІ...ЗРОБИ ПРАВИЛЬНО - СИДИ ВДОМА І РОСТИ НАШИХ ДІТЕЙ...оЦЕ ДЛЯ ВАС БУДЕ ДОРЕ ...ПОВІРТЕ
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21.02.2021 01:02 Ответить
Марченко! Не делай из нас идиотов!

Как же надо любить бабки, чтобы выйти замуж за мертведчука! Уважает она его! ЗА ЧТО???
Он урод моральный и физический!
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21.02.2021 01:14 Ответить
Я дивився її інтерв'ю на якомусь проекті про її життя з Медведчуком та взагалі про політику. Виглядає так, що до неї, як і до будь-якої вати, фізично не доходить, що вона робить не так. Тому її рішення про вступ до ОПЗЖ - це цілком закономірно, прогнозований результат її збоченого сприйняття українських реалій.
Прикро, але не вона перша, і не вона остання...
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21.02.2021 01:33 Ответить
Ты не переживай, родная, - он, Зеленский, к тебе опять на работу просится придет, вместе с коллективом 95-го. Придется его рядом в партии на горшок сажать)))
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21.02.2021 02:06 Ответить
Марченко обратилась к соотечественникам. Скоро, после очередной пластики, ее соотечественниками станут китайцы - с узкими и добрыми глазами)))
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21.02.2021 02:29 Ответить
Гела -прислужниця Воланда! от хто ти. Ти продала душу! коли дозволила, аби чорт ніс дитя, дароване Небом до Христа.. І тепер служиш, і багатьох улестила і погубила.. Кажеш , що прилаштувала на роботу Зеленського з колективом.. Краще б ти цього не говорила..Я думала, що ти розумна. Відкрию тобі велику тайну-- Щоб влаштуватись на роботу--треба бути ПРОФЕСІОНАЛОМ! конкурентноспроможним.. І виходити заміж кохаючи. Це щастя.
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21.02.2021 02:55 Ответить
Гела -прислужниця Воланда! от хто ти. Ти продала душу! коли дозволила, аби чорт ніс дитя, дароване Небом до Христа.. І тепер служиш, і багатьох улестила і погубила.. Кажеш , що прилаштувала на роботу Зеленського з колективом.. Краще б ти цього не говорила..Я думала, що ти розумна. Відкрию тобі велику тайну-- Щоб влаштуватись на роботу--треба бути ПРОФЕСІОНАЛОМ! конкурентноспроможним.. І виходити заміж кохаючи. Це щастя.
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21.02.2021 02:56 Ответить
Зеля Альфонс... Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3650Марченко, Мать Тереза,дожила Неня Україна..
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21.02.2021 03:55 Ответить
ЕЖГ! Пауки в банке! Запасаемся попкорном! Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 6913
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21.02.2021 04:18 Ответить
Якась совкова логіка. Якщо навіть колись допомогла, це дає право торгувати нафтою на крові українців?
Лише в паралельному світі.
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21.02.2021 05:32 Ответить
овца...
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21.02.2021 06:39 Ответить
Ипала жаба гадюку....Все по классике
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21.02.2021 07:12 Ответить
Чета Чаушеску v2.
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21.02.2021 07:39 Ответить
Ой, баба - ДУРА! Есть такое слово как ОТВЕТСТВЕННОСТь и придет время отвечать за все сво ПОСТУПКИ /серьезно, ценой своей жизни и жизни родных и близких, там уже не до пафаса и фарса будет/!
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21.02.2021 07:45 Ответить
У них есть план Б-свалить за поребрик, если что не так пойдёт))
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21.02.2021 08:37 Ответить
ВСЕ ХОРОШО, НО У НЕЁ ПЗДА ВОНЮЧАЯ !)
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21.02.2021 08:11 Ответить
УЖЕ И С ПЛЕСЕНЬЮ ))
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21.02.2021 08:13 Ответить
РОССИЯ ПАМАГИ )))))))))))))))))))
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21.02.2021 08:14 Ответить
а евнуху ето нравится натуральный запах - он думает что ето красная икра....
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21.02.2021 11:02 Ответить
Так смішно... а ще "паломніца" на ВМV Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8336
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21.02.2021 08:13 Ответить
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 2803 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 5908
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21.02.2021 08:17 Ответить
Сразу видно - после круговой подтяжки лица.
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21.02.2021 09:44 Ответить
Оксана, ты?!!!! Бегом в гримерку, накрашься, а то от твоего вида даже кум Куйло обосрется с перепугу...
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 7411
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21.02.2021 11:57 Ответить
хто эта моцная кабыла ?
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21.02.2021 08:25 Ответить
где рабинович и кыва с дважды расстрелянным дедом во ЛЬВОВЕ --- почему суки молчат ---- ..вставай страна огромная .. за ксюху марченко --- где многолюдные митинги за три помойных ведра путинского ******* тую вашу мать . надо же спасать как - то малоросов путинских . а где шуфрич -- опять падла в мусорном баке заховался --- заберут у путинских кумовьев зеленые все трубы и ..бизнесы.. чем ксюха будет содержать яхту . самолеты . дворцы в крыму . и негде бедолаге винца выпить с кумом
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21.02.2021 08:29 Ответить
На такую шмару не встаёт.
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21.02.2021 09:45 Ответить
Господи,ТЫ ВСЕМОГУЩИЙ,избави нас от этой скверны!
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21.02.2021 08:30 Ответить
Медведчук вместе с порошенкой борятся с зеленым произволом! ) совпадение? ))
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21.02.2021 08:48 Ответить
Старые кенты, об этом все знают, кроме порохоботов Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3170
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21.02.2021 09:02 Ответить
Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . .https://uploads.disquscdn.com/images/bab08656c1f62203db8081f85c1ce12f7d515f053aac3a10c0b4eaf2708cdcb2.jpg /./</b> . . Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 726 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 3166 ...
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21.02.2021 08:53 Ответить
нахрена этой суке скоко внимания
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21.02.2021 08:56 Ответить
Гордится предателем, вот это да.
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21.02.2021 09:00 Ответить
А ведь совсем недавно они казались недосягаемыми: мало того, что их не трогали за их антиукраинскую деятельность, так ещё и бизнес тут разрешили развернуть, и трубу газовую им дали, оторвав от государства, и сжиженным газом - нате вам, пожалуйста, занимайтесь!
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21.02.2021 09:07 Ответить
Однією ОПЗЖопкою стане більше.
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21.02.2021 09:15 Ответить
Одной соской больше станет в опзж
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21.02.2021 09:39 Ответить
Одной дурой стало больше. Сидела бы тихо - сошла бы за умную.
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21.02.2021 09:46 Ответить
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 444
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21.02.2021 09:56 Ответить
Оксана, быстрее !!! а то твоего витю ЗЕленобандеровцы доедают, скоро и маслов не останется. Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102 Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8102
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21.02.2021 12:01 Ответить
Ми почули тебе, Оксанко! Тепер тримайся! Свою долю ти вибрала сама.
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21.02.2021 10:20 Ответить
я думав вона мудріша
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21.02.2021 10:29 Ответить
Курва не забувай, та пам'ятай, що це все тільки квіточки
Ст. 258-5 ККУ в останній чинній редакції від 23 жовтня 2014 року.

1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
4. Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
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21.02.2021 10:41 Ответить
Хоча для вас сук осьцю треба було застосувати
Ст. 111 ККУ в останній чинній редакції від 31 жовтня 2014 року.

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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21.02.2021 10:45 Ответить
По её же логике - её с мужем, Владимир Гульфикович Кабаев допустил к кормовой базе в Рашистской **********, после чего она со своим мужем должны ***** как земля колхозу.
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21.02.2021 11:30 Ответить
Кабаеву они и отрабатывают, и он ими доволен.
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21.02.2021 11:36 Ответить
так вот вопрос к нашим правоохранителям - почему такие люди на свободе и без охраны ?
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21.02.2021 11:43 Ответить
А як-же "паломничество"?
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21.02.2021 11:34 Ответить
пятьсот с чем то комментариев, а почему один про 95-й квартал удалили?
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21.02.2021 11:36 Ответить
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 4699
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21.02.2021 11:38 Ответить
нічого не зрозумів, вона якою мовою балагурить??? Чемодан-Вокзал-Росія!!!!
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21.02.2021 11:45 Ответить
Ага, ОПЗЖ та її члени дуже хочуть квітучу і багату Україну
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21.02.2021 11:48 Ответить
Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал, что, введя санкции против Медведчука, Зеленский создал себе "хитрого, отчаянного, непредсказуемого соперника, точно знающего, как взять власть". Кузьмин также припомнил, что глава "ОПЗЖ" еще и "очень давно дружит с Путиным" и другими президентами СНГ.
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21.02.2021 11:53 Ответить
как бы напомнить Кузьмину, что дружба с ****** уже не является трендом на мировой арене
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21.02.2021 12:07 Ответить
Оксана Марченко - очаровательная женщина и 100%ная украинка. Мне очень жаль, что она пошла в политику. Не для неё это. Так же как жаль, что направили санкции против неё. Она лишь хорошая жена своего мужа-политика. Даже Сталин когда-то сказал - "Сын за отца не отвечает (как и родственник за родственника)"
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21.02.2021 12:13 Ответить
Муж и жена - одна сатана, так что вывод не правильный)
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21.02.2021 15:34 Ответить
ладно, пусть за себя ответит
для того и пошла в опзж-опки,
чтоб помочь мужу преступлений наделать
чтоб вместе веселее сидеть после
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21.02.2021 18:55 Ответить
Мстяла, мстю і мстять буду! Мстя моя буде страшна!
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21.02.2021 12:20 Ответить
Ещё одна политическая по.ститутка.
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21.02.2021 12:36 Ответить
Здохніть твари і ваші вибл..дки.
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21.02.2021 12:48 Ответить
Марченеко!!Вы вечно кудо-то вступаете: то в КПСС, То в гавно!! С чем и поздравляю!! Нашли чем хвастаться! Вступоением в партию Убийц, ворюг,. мошейнков и предателей интересов Украины!!
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21.02.2021 13:09 Ответить
Теперь что,ей всю жизнь должны всё прощать?Финансирование убийств на Майдане,на Донбассе,оккупацию Крыма?
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21.02.2021 13:31 Ответить
"Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

О, как.
Два года назад все делали, чтобы "бубочку" в президентсков кресло посадить, а как сейчас их за *опу взяли - так смотрите-ка, как стали бороться с "произволом".

"Кто угодно, лишь бы не Порошенко"(С),.
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21.02.2021 13:42 Ответить
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 4862
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21.02.2021 13:52 Ответить
России нужно ввести зеркальные санкции: закрыть в россии телеканалы кума Зеленского.
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21.02.2021 13:54 Ответить
Як на мене,то краще б ця кацапська курва йшла собі нах... разом зі своїм ублюдком-муженьком.
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21.02.2021 14:11 Ответить
Прочитав коменты понимаешь- почему мы, там, где мы есть.
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21.02.2021 14:44 Ответить
это все небесная механика так работает - Земля плоская и вокруг нее все вращается
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21.02.2021 15:22 Ответить
Тепер він допоможе тобі
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21.02.2021 16:21 Ответить
Оксана Марченко - дволика особа. З однієї сторони - талановита телеведуча, жінка-красуня; з другої - жінка скандального Медведчука (кума нашого ворога). Останнє її рішення: це все одно що в бочку меду додати ложку дьогтю. Жаль - українки були мудрішими.
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21.02.2021 17:05 Ответить
Лайном воно було з самого початку.
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21.02.2021 17:18 Ответить
ох яка борцюнка вишукалася і вся Україна одразу злякакалася так, що може у штанці й какатюх наклали?
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21.02.2021 17:17 Ответить
ГУБЫ СНОВА ПРОСЯТ СИЛИКОНА !!!
Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям - Цензор.НЕТ 8187
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22.02.2021 14:32 Ответить
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