Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак
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Музыкант, ветеран АТО Андрей (Рифмастер) Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения. Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованное Правотворцем письмо Антоненко от 19 февраля.
"Позавчера, после визита в офис генпрокурора и брифинга от нардепов от "ЕС" и "Голоса" под этим же офисом, с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении. Почему я об этом решил написать. Есть два момента. Первый - положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй - это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего физического устранения. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак!", - подчеркивает Антоненко
"Итак. Я официально сообщаю, что: у меня нет ни врагов, ни кофликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголь, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И, конечно, не собираюсь сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе", - добавил он.
При этом он отмечает, если с ним что-нибудь случится, он требует считать виновными: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, председателя Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина.
Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
вот как дыбилу зелёному сейчас выпрыгнуть из дерьма сухим?
Тим часом справжня вбивця давно помилувана Зеленським і в Москві готує нові дрг. Прасолова. Чи не здається Вам що вона значно більше схожа на жінку з відео, ніж Дугарь?
«Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.»
Але Нажаль я тебе розумію..... Тікай Андрій ....
«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось…, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», - пообещал глава МВД
Андрію, Вас ніхто не забув, всі нормальні люди обурені тим свавіллям, яке чинять супроти Вас, і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення !
- Арсена Авакова
- Владимира Зеленского
- Антона Геращенко
- Артема Шевченко
- генерала Коваля
- следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка
- прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина
- генпрокурора Венедиктову
- экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака
- экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина
Ветеран?
рндон на програмі у Влащенко 17 лютого. " В течение двух недель украинцам стоит ожидать громких заявлений. Люди, которые сделают эти заявления, в буквальном смысле встряхнут общество как следует, это очень большие люди".
що життя викидує коники
Держись, Андрей. Правда на твоей стороне.
Того Білого Сашка пани ся бояли,
За голову Музичкову гроші обіцяли.
Вбили Сашка Білого би гроші дістати,
А хто буде бідним людям тепер помагати?..
Коли везли рідним містом Музичкове тіло,
То в кожного чоловіка серце заболіло.
Бодай тих політиків Бог на вік побив,
Що вбили Сашка Білого, що нам добро робив.