Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак

Музыкант, ветеран АТО Андрей (Рифмастер) Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения. Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованное Правотворцем письмо Антоненко от 19 февраля.

"Позавчера, после визита в офис генпрокурора и брифинга от нардепов от "ЕС" и "Голоса" под этим же офисом, с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении. Почему я об этом решил написать. Есть два момента. Первый - положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй - это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего физического устранения. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак!", - подчеркивает Антоненко

"Итак. Я официально сообщаю, что: у меня нет ни врагов, ни кофликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголь, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И, конечно, не собираюсь сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе", - добавил он.

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При этом он отмечает, если с ним что-нибудь случится, он требует считать виновными: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, председателя Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина.

Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.