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Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак

Музыкант, ветеран АТО Андрей (Рифмастер) Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения. Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованное Правотворцем письмо Антоненко от 19 февраля.

"Позавчера, после визита в офис генпрокурора и брифинга от нардепов от "ЕС" и "Голоса" под этим же офисом, с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении. Почему я об этом решил написать. Есть два момента. Первый - положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй - это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего физического устранения. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак!", - подчеркивает Антоненко

"Итак. Я официально сообщаю, что: у меня нет ни врагов, ни кофликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголь, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И, конечно, не собираюсь сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе", - добавил он.

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При этом он отмечает, если с ним что-нибудь случится, он требует считать виновными: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, председателя Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина.

Он также отметил, что рассчитывает в подобном случае на адекватную реакцию со стороны своих побратимов по ССО ВСУ, а также всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+92
Тримайся! А заяву вірно зробив- нормальний адвокат порадив би те саме.
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20.02.2021 16:27
+69
Тримайся, Андрію , все буде добре !
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20.02.2021 16:30
+67
Умничка , держись Герой 👍! Верим в твою стойкость и скорейшее освобождение !
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20.02.2021 16:38
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Тримайся! А заяву вірно зробив- нормальний адвокат порадив би те саме.
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20.02.2021 16:27 Ответить
Умничка , держись Герой 👍! Верим в твою стойкость и скорейшее освобождение !
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20.02.2021 16:38 Ответить
опг мвд и аваков во главе
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20.02.2021 16:30 Ответить
Тримайся, Андрію , все буде добре !
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20.02.2021 16:30 Ответить
Мда... а президент довго не з'ясовував... сказав, що ви винні.
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20.02.2021 16:31 Ответить
президент?
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21.02.2021 14:32 Ответить
думаете авакян дарма таскал клоуна на прессуху?
вот как дыбилу зелёному сейчас выпрыгнуть из дерьма сухим?
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20.02.2021 16:35 Ответить
Ще потрібно розібратись , хто кого таскав на ту злочинну пресуху !
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20.02.2021 16:47 Ответить
цілком ймовірно...
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20.02.2021 16:54 Ответить
Його проблеми.
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20.02.2021 16:57 Ответить
Норм...В принципе список "підозр" вже є...Осталось подождать, когда закрепим процессуально...
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20.02.2021 16:36 Ответить
Суки.
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20.02.2021 16:40 Ответить
Не удивлюсь ,если зекретин под шумок на это пойдет...Молодец,что заявил об опасности !
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20.02.2021 16:41 Ответить
Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак - Цензор.НЕТ 7023
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20.02.2021 16:45 Ответить
Просто вся справа шита білими нитками.... Та гірше- висмоктана з пальця. Зеленський не знає як вийти сухим із води. Зашкварився він конкретно.
Тим часом справжня вбивця давно помилувана Зеленським і в Москві готує нові дрг. Прасолова. Чи не здається Вам що вона значно більше схожа на жінку з відео, ніж Дугарь?
Антоненко заявил о возможной угрозе его физического устранения: на мертвого легко повесить всех собак - Цензор.НЕТ 3799
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20.02.2021 16:46 Ответить
он требует считать виновными: экс-генпрокурора Рябошапку/ Владелец диплома университета Соломона Рябошапка оправдывался за провал Шереметгейта словами Чтобы да так нет: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета /Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить,- Рябошапка
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20.02.2021 16:47 Ответить
Точно. Цель тварей- столкнуть лбами. И- столкнут. Валить надо побыстрее, отсюда, лучше в марте, навсегда.
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20.02.2021 16:50 Ответить
Куди?
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20.02.2021 16:58 Ответить
Я- таки в Люблин. Навсегда.
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20.02.2021 17:22 Ответить
Щастит. Я тільки в Хрещатик.
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20.02.2021 17:31 Ответить
Это- рисково, по честному.
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20.02.2021 17:32 Ответить
Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?

«Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.»
Але Нажаль я тебе розумію..... Тікай Андрій ....
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20.02.2021 20:52 Ответить
На жаль. Ще один Андрій. Тарас Бульба убив свого сина Андрія за втечу до ляхів і зраду. Поміняй прізвище Пророка, козел, варшавське сміття.
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21.02.2021 07:40 Ответить
куди тікать? пів року тому, як тут зареєструвався, а вже не витримав? Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 3410
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21.02.2021 00:10 Ответить
А без мене і без тебе блага в країні буде мало.... але ж !!!!!..... тікайте хто до ляхів, хто до московитів..... хто куди. А МИ СВОЮ НЕНЬКУ ВІДСТОЇМО, ЗРОБИМО КВІТУЧОЮ...ЩАСЛИВОЮ !!!
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21.02.2021 12:38 Ответить
Молодчина!
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20.02.2021 17:00 Ответить
Сашко Білий так не обставився. Вірю,що Ріффмастеру пощастить більше в цьому плані. Як то кажуть-"на чужих помилках"..Бо авакян не шуткує. Він взагалі вже в якогось берію перетворився. І береги переплутав. Всеосяжна влада робить з людини тварину.
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20.02.2021 17:02 Ответить
После такой заявы Рифмастера Зебанько, Собаков и остальная звиздобратия из списка должна пылинки с него сдувать, что-бы своей головой не ответить
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20.02.2021 17:09 Ответить
если зеля вдруг с сегодня на завтра стал "патриотом" Украины, после опубликования рейтинга Порошенко, введя санкции против мертвечука и его подельников, то почему этому "патриоту" не заинтересоваться фейковым делом против этих троих ребят,патриотов Украины?...особенно Антоненко, который уже очень долго находится за решёткой?...или скоморох не получил из кремля добро на это?...думаю, и не получит...ему другая цель поставлена кремлём: через два года на выборах президента ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО...поэтому и "патротом " вдруг стал....украинцы его сейчас не руках носить будут...путлер пожертвовал своими козырями в Украине ЛИШЬ БЫ НЕ ПОРОШЕНКО...украинцы ДУМАЙТЕ...чтобы ваша доброта через два года не вышла вам же боком...цинизма у скомороха хватит...
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20.02.2021 17:29 Ответить
👍
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20.02.2021 17:52 Ответить
...очень много текста, а мысли маловато - видимо дефицит ума....
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20.02.2021 20:23 Ответить
хозяева государства возомнили себя хозяевами судеб людей. Это порождает ответный теророр. Отвечать прийдется не этим так их нащадкам весь мир катится уже с горы и где остановится трудно сказать но прежним он не будет . Вот чего надо боятся ублюдкам у власти.
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20.02.2021 17:34 Ответить
Адекватна реакція може бути лише одна - фізичне знищення по списку.
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20.02.2021 17:43 Ответить
гарно написано
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20.02.2021 22:47 Ответить
вот не умеют у нас признавать ошибки мусора... я думаю что им стреляться придётся... а кому то помогут
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20.02.2021 18:30 Ответить
Svobodu RIFu !!!
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20.02.2021 18:56 Ответить
Тримайся,друже!
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20.02.2021 18:58 Ответить
Жевріє надія, що таки будуть "тримати" тих, хто його "тримає", щоб назавжди відбити бажання правоохоронців "натягувати сову на глобус".
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20.02.2021 19:58 Ответить
У Авакова опыт устранения неугодных есть. За убийство Сашка Билого никто не понес наказания. А убийство или "самоубийство" Антоненко Авакову было бы очень выгодно.
Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 7603
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20.02.2021 19:01 Ответить
прикро за Сашка Білого; але теплиться надія, що Аваков таки своє отримає...
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20.02.2021 22:44 Ответить
Він втече в Азербайджан або Вірменію.
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21.02.2021 07:51 Ответить
Згинь,погань!
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21.02.2021 10:57 Ответить
Аваков методично полює на патріотів-націоналістів. Нещодавній "харківський висер" Авакова каже сам за себе. Можете замість "Харьков" вписати будь-яке інше місто:
«Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось…, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам. Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», - пообещал глава МВД
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21.02.2021 03:51 Ответить
Мерзотник і бандит -- без нації, без батьківщини і без совісті.
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21.02.2021 07:59 Ответить
УЖЕ ТЫСЯЧИ САШКОВ БИЛЫХ !)
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21.02.2021 08:16 Ответить
Не рівняй Героя і патріота Сашка Білого і якогось невідомого співуна з гітарою, який примазався до волонтерів.
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21.02.2021 08:22 Ответить
Добре, що зробив заяву !

Андрію, Вас ніхто не забув, всі нормальні люди обурені тим свавіллям, яке чинять супроти Вас, і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення !
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20.02.2021 19:46 Ответить
"Если с ним что-нибудь случится, он требует считать виновными":
- Арсена Авакова
- Владимира Зеленского
- Антона Геращенко
- Артема Шевченко
- генерала Коваля
- следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка
- прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина
- генпрокурора Венедиктову
- экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака
- экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина
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20.02.2021 19:49 Ответить
Рябошапку не чіпати, його звільнили, бо він має совість.
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21.02.2021 08:26 Ответить
Сучья влада. І що робити з цим ОПГ?
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20.02.2021 20:01 Ответить
На железные вилы отправлять если совсем берега попутают ..
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20.02.2021 23:05 Ответить
"экс-генпрокурора Рябошапку" а он тут при чем?
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20.02.2021 20:11 Ответить
это вряд ли, слишком большое внимание. а вот если он начнёт правду говорить - тогда заказчики до него доберутся.
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20.02.2021 21:02 Ответить
Не Не так это не должно закончится, голову господина Сабакова на плаху ,только так я согласен закончить этот ТАНЕЦ
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20.02.2021 21:03 Ответить
Будем надеяться, что ЗЕ нас удивит и по поводу Авакова.
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20.02.2021 21:37 Ответить
скажите...показывали народу фильм...где человек подкладывает бомбу в машину....Эта машина принадлежит Шеремету????и второе....фильм про подход к машине не дает ответа---КТО ПОДХОДИЛ К МАШИНЕ???
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20.02.2021 21:48 Ответить
Я не в курсе.
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20.02.2021 21:55 Ответить
Антоненко - "ветеран АТО"?
Ветеран?
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20.02.2021 21:46 Ответить
а какое ето имеет значение???
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20.02.2021 21:50 Ответить
Він взагалі -- ніхто.
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21.02.2021 08:28 Ответить
Щодо вбивства Павла Шеремета: "Ждите громких заявлений", - сказав Горндон на програмі у Влащенко 17 лютого. " В течение двух недель украинцам стоит ожидать громких заявлений. Люди, которые сделают эти заявления, в буквальном смысле встряхнут общество как следует, это очень большие люди".

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20.02.2021 22:16 Ответить
Рюкзакевич вважає себе дуже хитрим і обережним, але всі знають,
що життя викидує коники Антоненко заявив про можливу загрозу його фізичного усунення: На мертвого легко повісити всіх собак - Цензор.НЕТ 8920
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20.02.2021 22:21 Ответить
Добре, що пан Антоненко озвучив розстрільний список.
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20.02.2021 22:45 Ответить
Какой он в сраке "ветеран ато"? Это падло откосило от армии в своё время и тут уже вдруг стало ветераном? Ветеран закоса от армии))) После того как подорвал журналиста примазался к ССО как крыше и стал ветераном? Не позорьте армию! Вот мразота сраная. Ветеран.... ублюдок. На зоне клопов корми урод.
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21.02.2021 01:51 Ответить
ладно, выносим его за скобки. ты про какого "журналиста"??? ))) всегда шестерил на засРашку, и при **** и при #уйле, а Украину называл недогосударством. точно как мразь шустер работал на раскачку.
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21.02.2021 14:37 Ответить
Рюкзаков, его пособник Геращенко, превратившие полицию снова в мусорню, и вся эта свора обозначенных преступников, включая Венедиктову с её мужем мошенником, а также их теневые кураторы: татаров и портнов, будут сидеть в тюрьме!
Держись, Андрей. Правда на твоей стороне.
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21.02.2021 05:14 Ответить
Рюкзаков еще за убийство Сашка Билого не ответил.
Того Білого Сашка пани ся бояли,
За голову Музичкову гроші обіцяли.
Вбили Сашка Білого би гроші дістати,
А хто буде бідним людям тепер помагати?..
Коли везли рідним містом Музичкове тіло,
То в кожного чоловіка серце заболіло.
Бодай тих політиків Бог на вік побив,
Що вбили Сашка Білого, що нам добро робив.
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21.02.2021 05:31 Ответить
Почему-то кажется, что ему не нужны ни алкоголь ни наркотики. Достаточно того диагноза, который у него есть.
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21.02.2021 06:58 Ответить
ТАК ОДНА СОБАКА БЫЛА !?)
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21.02.2021 08:26 Ответить
Слава Героям! Тримайся друже
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21.02.2021 09:55 Ответить
А месье на мнении)) ахахахах
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21.02.2021 10:11 Ответить
Андрію, бажаю і чекаю найшвидшого позитивного рішення !!!
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21.02.2021 12:42 Ответить
если зеленский на это пойдёт, то это будет конец его режиму!!!
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21.02.2021 20:15 Ответить
 
 