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Иран завершил расследование крушения самолета МАУ: в ближайшее время обвинительный акт передадут в суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Иран завершил расследование крушения самолета МАУ: в ближайшее время обвинительный акт передадут в суд

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Об этом Radio Farda заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

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Автор: Ірина Дашківська
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Нема їм віри. Жодної.
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20.02.2021 17:12 Ответить
Аятоллам врать Аллах запрещает!!!
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20.02.2021 17:47 Ответить
врать нельзя, но неверным можна, а иногда даже нужно - мамой клянусь...
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20.02.2021 18:00 Ответить
ето тоже можно...
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20.02.2021 18:01 Ответить
Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Вот этого одного и обяжут выплачивать компенсации. Иран завершил расследование крушения самолета МАУ: в ближайшее время обвинительный акт передадут в суд - Цензор.НЕТ 7858
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20.02.2021 17:13 Ответить
при президенте зеленском ничего никому не будет, нам нужен президент который сможет персов вату и прочих заплатить за посягательство ... увы пока что никак
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20.02.2021 18:39 Ответить
А Канада собственное расследование провела.
И результат следующий: умышленное уничтожение цели. На борту находились лица, которых власть Ирана решила уничтожить.
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20.02.2021 18:52 Ответить
ХЗ. Але якось тупо із-за пари чоловік повний літак збивати. Хоча фіг тих муслімів зрозумієш.
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20.02.2021 19:55 Ответить
ИРАН ТЕРРОРИСТ !!!
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21.02.2021 08:10 Ответить
 
 