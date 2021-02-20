С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС
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С начала текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденне.
"Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - подчеркивается в сообщении.
Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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Офіційні пропагандони вважають стрелкатню з Калаша адекватною відповіддю на 120 та 122 калібр !!!!)))
20.02.2021 18:29
ОтветитьМне нравится 3----------!!!))))
Наприклад, по ЗСУ шмаляли 120, а вони відстрілювались автоматами.
Це вважається за атвєтний агонь ?
Та уже плакают,что 7мь уродов сдохло за сегодня-видно ,нашим разрешили отстреливаться
20.02.2021 18:15
ОтветитьМне нравится 2
Майзолейные КРЫСЫ,драпайте из Крыма и Донбасса.Еще есть время уйти мирно....
вознаграждение гарантируем.....
подпись Народ Украины......
де в крайней ходке был?
не, не хочу больше...
60 десятник - не срок.