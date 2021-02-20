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С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС

С начала текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденне.

"Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС - Цензор.НЕТ 3487
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20.02.2021 18:12
+5
минометы 122 калибра давно должны были быть убраны с передовой. Или "должны" распространяется только на ВСУ?
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20.02.2021 18:11
+5
Знаєте, тут можна вигадати все що завгодно.
Наприклад, по ЗСУ шмаляли 120, а вони відстрілювались автоматами.
Це вважається за атвєтний агонь ?
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20.02.2021 18:14
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минометы 122 калибра давно должны были быть убраны с передовой. Или "должны" распространяется только на ВСУ?
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20.02.2021 18:11 Ответить
Мінамети-120 мм,а 122 мм,це арта, ,Д-30 чи 2С1 !!!))))
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20.02.2021 18:21 Ответить
огневая позиция находится з 3 - 4 км от переднего края.. и тут вопрос- а в ответ чем давали? Автоматами?
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20.02.2021 18:54 Ответить
Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 5803 Дмитро Черних 794bd8a2
Офіційні пропагандони вважають стрелкатню з Калаша адекватною відповіддю на 120 та 122 калібр !!!!)))
20.02.2021 18:29
ОтветитьМне нравится 3----------!!!))))
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20.02.2021 19:02 Ответить
122 мм. калибр это ствольная артиллерия, а миномёт 120 мм.
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20.02.2021 18:22 Ответить
а пофиг, артиллерии калибром 122мм тоже у кацапов быть не должно. В 30 км от линии фронта, на площадках, определенных и инспектируемых ОБСЕ. Так, по крайней мере обещались кацапы. Но верить кацапам - себя не уважать...
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20.02.2021 18:36 Ответить
С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС - Цензор.НЕТ 3487
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20.02.2021 18:12 Ответить
"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе. Источник: https://censor.net/ru/n3249124
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20.02.2021 18:13 Ответить
Знаєте, тут можна вигадати все що завгодно.
Наприклад, по ЗСУ шмаляли 120, а вони відстрілювались автоматами.
Це вважається за атвєтний агонь ?
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20.02.2021 18:14 Ответить
Офіційні пропагандони вважають стрелкатню з Калаша адекватною відповіддю на 120 та 122 калібр !!!!)))
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20.02.2021 18:29 Ответить
Я думаю так і є. Бо ніхто не каже, що ЗСУ стріляє. Навіть сепари.
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20.02.2021 18:32 Ответить
чому?
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20.02.2021 18:16 Ответить
Вот надо теперь зеленым ублюдкам в ноги поклониться,что сегодня отвечать разрешили,наконец...не дождетесь
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20.02.2021 18:17 Ответить
ua Валерия Ларченко b661826f
Та уже плакают,что 7мь уродов сдохло за сегодня-видно ,нашим разрешили отстреливаться
20.02.2021 18:15
ОтветитьМне нравится 2
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20.02.2021 18:35 Ответить
Та уже плакают,что 7мь уродов сдохло за сегодня-видно ,нашим разрешили отстреливаться
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20.02.2021 18:15 Ответить
Джо Байден выступил в Мюнхене на конференции по безопасности....,Если коротко...,
Майзолейные КРЫСЫ,драпайте из Крыма и Донбасса.Еще есть время уйти мирно....
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20.02.2021 18:17 Ответить
Угу. Если ещё короче: они уже драпают? Хера. Они наращивают крымскую группировку. И, если ******, то шансов- 0(ноль). Иди ниже ноля, придурок?
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20.02.2021 18:22 Ответить
не грубиm please - не гуд ето...
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20.02.2021 18:30 Ответить
Схоже його преміальних позбавили !!!)))
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20.02.2021 18:35 Ответить
Это артобстрел , называйте вещи своими именами ! "Стреляли" басмачи в кино.
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20.02.2021 18:18 Ответить
Угу. Я всегда слышу калибр 122 мм, правило- без исключений. Сегодня- не слышал. Наверное, я придурок,негодяй и шпион, верно? Ну и хер со мной. Я ж- не услышал.
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20.02.2021 18:19 Ответить
нужно сепарам заказ подкинуть - шмальнуть из серой зоны по Геленджику.....
вознаграждение гарантируем.....
подпись Народ Украины......
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20.02.2021 18:19 Ответить
тепер козлорилі і лугандонці спробують атакувати. Так сказати мститись за кума зуйла. Надіюсь наші все прорахували і готові до контрнаступу.
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20.02.2021 18:22 Ответить
Джо Байден и министр обороны США ЛЛойд Остин почти синхронно заявили...,Украина получит достаточно оружия и техники для защиты своей национальной безопасности и независимости...,в переводе с дипломатического это означает....РАБссия вам кранты...выбор за вами... КРЫСЫ...
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20.02.2021 18:24 Ответить
Жаль. Жаль, что твой отец умер. А остался- ты. Ты, которая тупейшая мезота, провокатор и тварь.
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20.02.2021 18:27 Ответить
Мой отец если был бы жив,он те ипальник набил бы Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 5567 Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 3419 Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 3419
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20.02.2021 18:30 Ответить
Ты- редкая и тупая тварь-провокатор. Подозреваю: ты вовсе не сын Сенатора. Он- был вменяем. Просто Цензор отнял НИК Сенатора и ты, тупейшая тварь, хреначишь от имени трупа.
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20.02.2021 18:33 Ответить
Андрюха - ты бузишь, захлопнутья на время хотя бы не хочешь?
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20.02.2021 18:33 Ответить
Исчезаю, друже...
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20.02.2021 18:36 Ответить
ну совсем то не надо.
де в крайней ходке был?
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20.02.2021 18:39 Ответить
Котов искал. Не нашел.
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20.02.2021 18:44 Ответить
мои два ушли - больше в дом ни одного кошарика - слишком больно когда они уже никакие...
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20.02.2021 18:50 Ответить
Да-да... я в своей жизни , похоронил троих. В коробках из под обуви. У меня второй случай- отравления моей дворни. ******* Мариуполь... они, наверное завидуют, что есть те, которые любят друг-друга. В моём случае коты меня. А я-их.
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20.02.2021 18:55 Ответить
кошарики иногда умирают - не причем тут Мариуполь...
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20.02.2021 18:57 Ответить
При чем. Поверь. Я уже и с братом перестал общаться. Всё очень плохо.
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20.02.2021 18:59 Ответить
причем и Джерик и Лизка - как по одному лекалу...
не, не хочу больше...
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20.02.2021 18:53 Ответить
Честное слово: понимаю. Мне бы своих котов успеть похоронить... Это- мой долг. Мне тут самому- не очень долго осталось.
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20.02.2021 18:57 Ответить
встяхнись, какие наши годы?
60 десятник - не срок.
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20.02.2021 19:00 Ответить
Ладно. Сам хочу тебе поверить. Хреновый сегодня день, друже. Завтра- попробую встряхнуться. Тебе- благодарность. Хоть пообщался с кем-то нормальным, на ночь. Всего тебе самого Хорошего.
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20.02.2021 19:03 Ответить
взаимно
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20.02.2021 19:04 Ответить
Так это перемирие уже нарушено или ждать прилетов покрупнее? Может быть обстрел Мариуполя будет уже нарушением? Или Зеле по башке чтоб наверняка.
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20.02.2021 18:28 Ответить
Наезд на Ведмедчука и его быдло вовсе не случаен.... Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 2071 Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 631
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20.02.2021 18:29 Ответить
Не случаен, тварь. Я- ненавижу Медведчука, но, вот тут, тебя, мерзопакостную тварь-провокатора- я ненавижу всецело, тварь.
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20.02.2021 18:30 Ответить
Щось тебе штиріт сьогодня не по-дєцкі !!!)))
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20.02.2021 18:32 Ответить
Есть такое. Вы правы. Потому- исчезаю. Устал.
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20.02.2021 18:35 Ответить
В РНБО заявили - що кожен військовий командир має миттєво ухвалювати рішення про відкриття вогню, якщо є загроза життю військовослужбовців. Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 1050 хм.. ну и ?!
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20.02.2021 18:29 Ответить
Генералы Забродский и Наев уже в зоне ООС...
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20.02.2021 18:33 Ответить
Речь Байдена в Мюнхене скоро будет на Цензоре..., я все сказал...
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20.02.2021 18:39 Ответить
*****... найду тварей, которые отравили мою дворню... А я найду... И Женский Половой Орган им. Всем, сколкоь бы из не было. За базар- отвечаю.
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20.02.2021 18:41 Ответить
Співчуваю.
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21.02.2021 00:42 Ответить
У Сенатора 2 сына и две дочери...,меня Андрей зовут,а еще есть братан Алексей.Если он сюда зайдет,он тя сожрет,Шевченко андрей Від початку доби 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з артилерійських систем 122-го калібру поблизу Південного, - ООС - Цензор.НЕТ 3715нежно и не больно
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20.02.2021 18:45 Ответить
Пусть попробует, придурок. Меня- реально Андрей зовут. А ещё есть братья.Если твоя сраная родня ко мне попытается приблизится, то я её всю- сам положу. Гарантирую.
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20.02.2021 18:47 Ответить
Панове, припиніть негайно !
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21.02.2021 00:43 Ответить
Атвєточка за мєртвєтчука?
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20.02.2021 21:15 Ответить
А кацапо-лугандонам хоть что то в ответ полетело? Или только громкие заявы данилова и ему подобных для замыливания глаз?
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20.02.2021 21:52 Ответить
 
 