Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

Президент Украины ввел в действие решения СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, а также о проверке законности отчуждения части нефтепродуктопроводов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц от 19 февраля 2021 года.

Согласно решению СНБО, санкции введены сроком на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, троих граждан Украины и 19 юридических лиц.

Также Глава государства своим указом № 66/2021 ввел в действие решение СНБО "О принятии мер по защите имущественных интересов государства" от 19 февраля 2021 года, которым поручается принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства при передаче в эксплуатацию, использовании, отчуждении части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.

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Кроме того, решением Совета национальной безопасности и обороны поставлена ​​задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов указанными нефтепродуктопроводами.

Также СНБО рекомендовал Офису Генерального прокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.

Согласно приложениям к указу президента, санкции вводятся против российских АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", АО "Фармацевт Плюс", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли", ООО "Биотек", ООО "Гемодженикс", ОО "Медоборудование", ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального государственного автономного учебного заведения "Севастопольский государственный университет".

Кроме того, санкции введены против компании "Sportmaster Operations Pre Ltd", зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).

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В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов.

В отношении российских компаний применяются разные санкции - в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли" и "Севастопольский государственный университет" применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО "ИСС-Софт" и ООО "Инда-софт".

Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.