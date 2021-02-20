Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)
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Президент Украины ввел в действие решения СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, а также о проверке законности отчуждения части нефтепродуктопроводов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц от 19 февраля 2021 года.
Согласно решению СНБО, санкции введены сроком на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, троих граждан Украины и 19 юридических лиц.
Также Глава государства своим указом № 66/2021 ввел в действие решение СНБО "О принятии мер по защите имущественных интересов государства" от 19 февраля 2021 года, которым поручается принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства при передаче в эксплуатацию, использовании, отчуждении части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.
Кроме того, решением Совета национальной безопасности и обороны поставлена задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов указанными нефтепродуктопроводами.
Также СНБО рекомендовал Офису Генерального прокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.
Согласно приложениям к указу президента, санкции вводятся против российских АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", АО "Фармацевт Плюс", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли", ООО "Биотек", ООО "Гемодженикс", ОО "Медоборудование", ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального государственного автономного учебного заведения "Севастопольский государственный университет".
Кроме того, санкции введены против компании "Sportmaster Operations Pre Ltd", зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).
В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов.
В отношении российских компаний применяются разные санкции - в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли" и "Севастопольский государственный университет" применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО "ИСС-Софт" и ООО "Инда-софт".
Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
Зебилам зайдет.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_37 мин
Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо (рыговского дяденьку, ага), так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.
Дня через три после блокировки "каналов Козака-Медведчука" было объявлено, что будет создан один канал вместо трех забаненных и туда уйдут сотрудники. Походу, сопливый впарил под видом санкций медведчукаовскую медиаоптимизацию.
Зато как хорошо под вой оргазмирующих от бана каналов медведчука переводить Корюковский завод на рос комплектующие, например. Ну кому там та Корюковка всралась, тут такая перможенька, аж ух!
2. ТО - вимога директиви ЄС
-говорят он громче всех смеялся в сауне
"Портнов повернувся одразу після твоєї інавгурації і взявся за старе - за вплив на судову систему за твоєї мовчазної згоди.
Олег Татаров - радник Голови твого ОП. Мусор Майдану, який з подання Віталія Захарчєнко, на крові загиблих Героїв, отримав звання «Заслуженого юриста України».
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Руслан Демченко - твій ОСОБИСТИЙ радник. Під час Революції Гідності був замміністра закордонних справ. Брав участь у засіданні Кабміну від 21.11.2013, на якому відмовились підписувати асоціацію з ЄС. Один з авторів «Харківських угод» 2010-го року, які стали підвалиною для анексії Криму у 2014-му.
Ось тобі троє винних. У тебе під носом.
Те, що я підтримую вигнання з телеефіру каналів Мєдвєдчука і санкції проти нього з дружиною - не означає, що я захворів на синдром «рибки Гупі» і все забув, і, автоматично пробачив.
Не лицемірствуй! Бери цих трьох за жо*у максимум завтра, або не смій використовувати фальшиву патетику", - завершує Приходько.
По делам видно с кем они и против кого.
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
недуг твой мы в деньги обратим.
НЕ хотів якогось ватніка зобидити...тільки відкрити їм трішки залиті шнапсом очі.... ти думаєш я не хочу написати: медведчуки, шуфричі, мураєви....патріоти?! але ця МЕРЗОТА злодійська і є путріоти раSSії...
на жаль...ще треба буде років 3-4-и писати: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Можливо, ЗЕ-клоун прочитав мій комент і включив мозок....
потерпи ще трошки...потерпи...поки люди почнуть розуміти це: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Что мы наблюдаем - имитацию, какую то свою игру, что это за кульбиты с переобуванием на 180? Я склонен думать что это фарс и зедаун как и прежде является врагом Украины.
но и пидступная антиконфетная зрада одновременно.
хуже - не будет !!!
все санкції і мертвечук, мертвечук і санкції..
монотонно якось.. без фантазії
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. между Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
Да, и расследование Bellingcat на подходе по вагнеровцам, где укажут пальцем на шмарклю-ермака-баканова---вот и закрывает свой зад обмылок, вот, мол, какой я борец-патриот!
Вам плохое кино в очередной раз крутят, а вы жрете!
зі 100 юросіб, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко, під санкції потрапили аж 2 (дві).
Сьогодні стало цікаво, як же постраждав бідний ̶Й̶о̶р̶і̶к̶ Козак.
Так би хотілося, аби цього кадра притиснули добряче. Львівський бізнес досі пам"ятає податкову міліцію 90-х, їх називали в народі - загони козаківців. Пресували " по беспределу". Наїзди, нальоти, маски-шоу - справжній рекет. Мою попередницю просто тримали в підвалі податкової, вибиваючи визнання в хоч якійсь несплаті податків. Страшно згадати ті часи.
Тож, до справи. Як у вчорашньому аналізі, зліва - перелік юридичних осіб, проти яких застосовані санкції згідно з обома Указами, від 02 лютого 2020 року ( про телеканали) та від 19 лютого 2020 року (кодова назва - "Типу кінець агентам Кремля"). Справа - дані з декларації за 2019 рік. Жовта заливка - юридичні особи, зареєстрован в Україні. Червоний шрифт - підсанкційні.
Як бачимо, за свіжим Указом шкоди власності Козака не нанесено ні на цент.
Мало того, проігноровані фірми Turul Investments Limited та Revelon Investments LTD, які давно пов"язують з купівлею вугілля у ОРДЛО ( пруф в коментарях)
І виявляється , санкції за Указом від 02 лютого зачепили не всю медіаімперію. Ніхто не згадав сам ЗІК, ТРК Міст ТВ, Інформагенції 112.ЮЕЙ та 112-УКРАЇНА, СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ, ПРО РАДІО та ФОРЗАЦ.
Здається мені, нас круто надурили. Те, що видають за потужну артилерію, насправді в кращому випадку дешевий фейерверк.
Медіагідра, яку нібито знищили першим Указом, легко відродиться з щупалець, які залишили.
Що ж саме нам театрально презентували під виглядом страшенних санкцій вдруге, проти чого такого нелюдяного виступало доблесне СБУ - предмет подальших розслідувань ...
https://www.facebook.com/HelenILLYINA/posts/3697246307048853