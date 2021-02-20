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Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

Президент Украины ввел в действие решения СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, а также о проверке законности отчуждения части нефтепродуктопроводов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц от 19 февраля 2021 года.

Согласно решению СНБО, санкции введены сроком на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, троих граждан Украины и 19 юридических лиц.

Также Глава государства своим указом № 66/2021 ввел в действие решение СНБО "О принятии мер по защите имущественных интересов государства" от 19 февраля 2021 года, которым поручается принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства при передаче в эксплуатацию, использовании, отчуждении части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ

Кроме того, решением Совета национальной безопасности и обороны поставлена ​​задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов указанными нефтепродуктопроводами.

Также СНБО рекомендовал Офису Генерального прокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.

Согласно приложениям к указу президента, санкции вводятся против российских АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", АО "Фармацевт Плюс", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли", ООО "Биотек", ООО "Гемодженикс", ОО "Медоборудование", ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального государственного автономного учебного заведения "Севастопольский государственный университет".

Кроме того, санкции введены против компании "Sportmaster Operations Pre Ltd", зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).

Также читайте: США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство

В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов.

В отношении российских компаний применяются разные санкции - в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли" и "Севастопольский государственный университет" применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО "ИСС-Софт" и ООО "Инда-софт".

Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.

Читайте также: Жена Медведчука рассказала, что помогла Зеленскому попасть на 1+1, но теперь будет бороться с зеленым произволом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
Моє джерело в ОП повідомляє, що в секретній частині рішення РНБО, є пункт 13.12, в якому говориться таке: «віддати назавжди, безоплатно, в міській зоологічний сад міста Москва, РФ, народного депутата України Іллю Ківу» (c)
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20.02.2021 18:52
+20
Пивед Медвед...
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20.02.2021 18:43
+15
Их сажать уже пора,идиот
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20.02.2021 18:44
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)))))чем сделал?пусть сажает мертвечука -это хорошо,а потом у нас будет повод посадить зелю)
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20.02.2021 19:32 Ответить
Третьесортная пьеска...
Зебилам зайдет.
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20.02.2021 19:31 Ответить
Чьмо ты епт.
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20.02.2021 23:41 Ответить





Луиза Чкалова@luiza4kaLova_37 мин

Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо (рыговского дяденьку, ага), так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.

Дня через три после блокировки "каналов Козака-Медведчука" было объявлено, что будет создан один канал вместо трех забаненных и туда уйдут сотрудники. Походу, сопливый впарил под видом санкций медведчукаовскую медиаоптимизацию.

Зато как хорошо под вой оргазмирующих от бана каналов медведчука переводить Корюковский завод на рос комплектующие, например. Ну кому там та Корюковка всралась, тут такая перможенька, аж ух!
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20.02.2021 23:49 Ответить
Ахметов и Фирташ следующие, приготовится.
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20.02.2021 19:32 Ответить
Левочкин и Бойко , ведь это они подняли тарифы на Газ
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20.02.2021 19:35 Ответить
Хочешь сказать что Петька с Левочкиным и Бойком в 2014-15 подымали тарифы вместе под вашее радостное улю-люканье, мол чем выше тарифы тем быстрее нас возьмут в европу? А поджигать *евробляхи* и вводить ТО для машин старше 5 лет ето тоже порохоботов заставлял Левочкин с Бойком?
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20.02.2021 19:40 Ответить
Так ТО не ввели, ТО Криклій обіцяє з 1 січня 2022 ващєта...
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20.02.2021 19:45 Ответить
Именно твой Парашенко подписал введение ТО с 1 января 2021 года. ЗЕ отсрочил на год. Хотя етот беспредел нужно вообще отменить. Если ЗЕ отменит етот законопроект ВООБЩЕ то его поддержат миллионы людей. Будем смотреть.
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20.02.2021 19:50 Ответить
1. Він не мій
2. ТО - вимога директиви ЄС
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20.02.2021 19:56 Ответить
Не свисти. Не слышал я такого требования от ЕС. Вымога ЕС была снятие всех пошлин стоваров из ЕС, борьба с коррупцией, воровством и бюрократией. Ато что твое Петька перевел стрелки с бандитов на простых украинцев, на вывоз леса, повышение тарифов на свет и газ и введение ТО так ето уже его личная инициатива.
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20.02.2021 20:02 Ответить
А якщо це вимога директиви ЄС, то і Петя, і Зе не будуть проти... Тим більше, що поганого у ТО, якщо тепер його будуть проводити не менти, а звичайні СТО?
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20.02.2021 19:59 Ответить
Если выбор будет или ЕС или отмена ТО и снижение тарифов, то я однозначно буду за второе. Мне нах. усралось ваше ЕС если я вынужден буду выделять из семейного бюджета немалые деньги, тратить несколько дней ато и недель в году чтобы побегать искать кого подкупить чтобы пройти ТО для своих трех машин, на которых я езжу по очереди. Пускай кто ездит на зароботки в ЕС тот и проходит ТО. И на выборах думаю со мной многие согласятся.
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20.02.2021 20:06 Ответить
А, то ти ватнік і малорос банальний...
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20.02.2021 20:21 Ответить
Ще й про машини не дбаєш... Нормальний власник дбає, щоб машини відповідали вимогам ТО! І якщо в аж тебе 3 тачки, то тобі не пох на тарифи? Палишся!
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20.02.2021 20:22 Ответить
А если нет, то что? Отправишься в петушиный уголок за балабольство?
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20.02.2021 19:35 Ответить
-Роза,почему именно мертвечук?
-говорят он громче всех смеялся в сауне
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20.02.2021 19:42 Ответить
«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому», - Зеленський. Андрій Портнов. Олег Татаров. Руслан Демченко. Це троє винних, яких особисто ти прихистив біля серця", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько
"Портнов повернувся одразу після твоєї інавгурації і взявся за старе - за вплив на судову систему за твоєї мовчазної згоди.
Олег Татаров - радник Голови твого ОП. Мусор Майдану, який з подання Віталія Захарчєнко, на крові загиблих Героїв, отримав звання «Заслуженого юриста України».
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Руслан Демченко - твій ОСОБИСТИЙ радник. Під час Революції Гідності був замміністра закордонних справ. Брав участь у засіданні Кабміну від 21.11.2013, на якому відмовились підписувати асоціацію з ЄС. Один з авторів «Харківських угод» 2010-го року, які стали підвалиною для анексії Криму у 2014-му.
Ось тобі троє винних. У тебе під носом.
Те, що я підтримую вигнання з телеефіру каналів Мєдвєдчука і санкції проти нього з дружиною - не означає, що я захворів на синдром «рибки Гупі» і все забув, і, автоматично пробачив.

Не лицемірствуй! Бери цих трьох за жо*у максимум завтра, або не смій використовувати фальшиву патетику", - завершує Приходько.
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20.02.2021 20:38 Ответить
Крім фінансування тероризму і державної зради ця злочинна сімейка людоненависників не тільки українофоби, а ще й антисеміти - медведчуківська шльондра лайкає під своїм відеовипорожненням коментар, що дискримінує єврейську націю. Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4030
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4345
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20.02.2021 19:44 Ответить
типичные антифашисты русские
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20.02.2021 19:48 Ответить
Марченко и Медведчук сами ши ддаи. Пусть не прикидываются.
По делам видно с кем они и против кого.
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21.02.2021 11:23 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 19:46 Ответить
Alter! Seit 2014 ********* du die selbe Scheiße! Immer wieder! Jedes Mal! Ich hab da nur eine Frage: bist du ein Zurückgebliebener? Wenn ja, dann bin ich bereit für dich die Pflegestufe zu beantragen.

недуг твой мы в деньги обратим.
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20.02.2021 20:32 Ответить
sorry...,

НЕ хотів якогось ватніка зобидити...тільки відкрити їм трішки залиті шнапсом очі.... ти думаєш я не хочу написати: медведчуки, шуфричі, мураєви....патріоти?! але ця МЕРЗОТА злодійська і є путріоти раSSії...
на жаль...ще треба буде років 3-4-и писати: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти, і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Можливо, ЗЕ-клоун прочитав мій комент і включив мозок....
потерпи ще трошки...потерпи...поки люди почнуть розуміти це: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 22:54 Ответить
Якщо Україна, то вороже російське, повинно бути заборонено!!!
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20.02.2021 19:54 Ответить
Поставив на місце Мертведчука, молодець.
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20.02.2021 19:59 Ответить
эх теперь эти сепары времена соевого тетьмана будут вспоминать как сладкий сон...
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20.02.2021 20:04 Ответить
порошенко после этого указа сцыкуном выглядит.
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20.02.2021 20:13 Ответить
Вот мне интересно почему объявлены только санкции а не конфискация в пользу государства и обвинение в уголовном преступлении? И почему используется формулировка финансирование терроризма а не формулировка - предательство интересов Украины, ведение подрывной деятельности, финансирование вражеских оккупационных войск в период военного противостояния?
Что мы наблюдаем - имитацию, какую то свою игру, что это за кульбиты с переобуванием на 180? Я склонен думать что это фарс и зедаун как и прежде является врагом Украины.
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20.02.2021 20:14 Ответить
Які санкції без вироку суду?! Що це за окозамилювання?! Де як має бути в правовій державі судовий вирок за державну зраду, а потім конфіскація всього майда?! Чи ви виродки вирішили і далі цей народ за лохів тримати. І відвертаете увагу імітуючи боротьбу з ворогами держави. А що там з Стерненком якому вчора мали виносити вирок ? Щось не має ніякої інформації. Чи ви цей вирок йому саме "санкціям" проти мертвчука вирішили заглушити? Маніпуляції лохторатом. Дограєтесь. Ох дограєтесь...
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20.02.2021 20:20 Ответить
У нас що тепер усіх зайців та вовків, які фінансують тероризм кидають як покарання в тернові кущі, які звуться санкціями?! А за розкрадання держави просто звільняють або підвищують і переводять на іншу посаду, щоб там далі грабував. Дограєтесь виродки. Вже смітєвих баків і зеленок не буде, а будуть стовпи і ями....
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20.02.2021 20:21 Ответить
Цікавий не цей указ (посилання на який зроблено рукожопом),а сусідній.№66/2021 "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави" ,в якому Кабмін Яценюка звинувачують в невиконанні рішення РНБО, щодо державного контролю над часткою нафтопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова.
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20.02.2021 20:20 Ответить
Як би не було Еміратів,то може й проконало а так зголосились і погодили з кремлівською мафією ніби санкції,канали прикрили (що б потім виплатити збитки поперпілим)та й гівно канали вже і нах не потрібні людству (особливо ,визнаючи,що лоббісти злодіїв волають про геноцид комунальними послугами і знущання над людьми та не кажуть, що це влаштували їх хазяї-мародери)а тут ще МВФ вже більше нічого на розкрадання не дає,то як у них видурити...та тільки імітацією великих звершень,реформ і інша брехня:просто потрібні долари Заходу...ну може ще бєня порозважається над Порошенком під цим приводом а більш ніщо. Українці,досить бути такими наївними і толерантними і добрими.
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20.02.2021 20:35 Ответить
Наївні українці,вже забули ,як гАДя потрапила в "полон до кремлівської мафії"і як світові лідери принижувались перед уйлом,воно наволоч, сиділо там з гербом і жиріло на голодуванні...це теж саме:тепер ще українці виплатять заср ані анали.....а МВФ і світ знову їм повірять....нічого нема тільки імітація і брехня.
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20.02.2021 20:45 Ответить
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 8798
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20.02.2021 20:52 Ответить
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 5160
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20.02.2021 20:56 Ответить
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 3691 Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 2881
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20.02.2021 20:57 Ответить
Против Спортмастера тоже ввели санкции
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20.02.2021 20:59 Ответить
а все таки це прилетіло з рейху, недаром засекретили всю інформацію. Як недавно говорив ТК Незигар В кремлі були незадоволені медведчуком, мовляв обіцяв золоті гори а пшик вийшов і його показна дружба з володіним, регулярні зустрічі, коммюнюке. А озеряни відкрили фронт війни з володіним та медведєвим і, скоріш за все, через єрмака вручили негатив на голову ОПЗЖ, поставки в ОРДЛО теж наявні бо пушилін (пургін) з володіним з одного племені - мордва. Можливо, це плата за вагнерівців. Скоро буде ясно.
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20.02.2021 21:04 Ответить
Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников________ну что ж, санкции так санкции... теперь надо ввести санкции на показ 95-го квартала... у нас все равны!?...
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20.02.2021 21:05 Ответить
это правильно
но и пидступная антиконфетная зрада одновременно.
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20.02.2021 21:06 Ответить
Что Байден животворящий делает!!! Вся зеленая банда засуетилась, разворот в правильную сторону делает. Ну в добрый путь, попутного ветра! хоть бы не сглазить.🙂
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20.02.2021 21:18 Ответить
А говорили шлимазл в шабат не работает. Вот что Байден животворящий делает!
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20.02.2021 21:23 Ответить
а ну ЗЕ - закварталь жопошников на зону, только всех,
хуже - не будет !!!
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20.02.2021 21:32 Ответить
Непонятны претензии порохоботов. Петя Медведчука привлекал и в миссии СБУ на Донбассе, кто не знает, и в Минск, и связь с ним держал. Какие бы мотивы у Зели не были, он как раз не зассал.
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20.02.2021 21:40 Ответить
а в ЦРУ Трамп не привлекал Медведчука?
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20.02.2021 21:45 Ответить
когда этого ублюдка-мертвечину посадят или грохнут со всей его сворой или его ***** - то будет настоящий праздник))
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20.02.2021 21:49 Ответить
Твої б слова, та Богу в вуха. Це було б національне свято для України.
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20.02.2021 22:24 Ответить
Dobre !
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20.02.2021 21:57 Ответить
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 5330
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20.02.2021 22:22 Ответить
Молодец!
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20.02.2021 22:27 Ответить
зеля щось став повторюватися..
все санкції і мертвечук, мертвечук і санкції..
монотонно якось.. без фантазії
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20.02.2021 22:46 Ответить
Порошенко и это обделался сделать.
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20.02.2021 23:52 Ответить
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 8268 Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука та його соратників - Цензор.НЕТ 4096
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20.02.2021 23:32 Ответить
Не хорошие вы люди порохоботы. И сцать вам кипятком от злости. )))))
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20.02.2021 23:49 Ответить
ЧИТАЙТЕ ЕСЛИ НЕ ЛЕНЬ. А ведь путина за время его президентства еще никто так не унижал, как Зеленский. Статус Медведчука в Украине всегда, после посла Черномырдина был выше статуса посла РФ в Украине. Летом 2012 года, когда Янукович попытался притушить политическую активность Медведчука, Путин его "демонстративно" наказал.Во время визита в Украину Путин на 4 часа опоздал на встречу с Януковичем. Сама встреча продолжалась 20 минут, затем был короткий ужин. А после этого Путин умчался к Медведчуку, пробыл у него 4 часа. И "случайным образом" фотографии совместного отдыха Путина и Медведчука тут же оказались в прессе.Таким образом, Медведчуку была выдана "охранная грамота" от Путина, которая действовала все эти годы. До того момента, как ее не порвал Зеленский. Это даже круче, чем просто высылка посла другого государства. Тут заодно и имущество фактически конфисковали. Это очень круто. Особенно, если делалось с учетом всех обстоятельств.Это публичная пощечина Путину, по сравнению с которой разоблачения Навального - детская шалость. Это - весьма серьезное унижение Путина. И стоит отдавать себе отчет в том, что он будет мстить. И нужно к этому готовиться. Но в целом - было весьма красиво. Кум Путина? Да пох*й, чей ты кум!
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20.02.2021 23:51 Ответить
TZE 08.‎02.‎2021

Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. между Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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21.02.2021 00:51 Ответить
Просто мертвечина---- сбитый летчик---бесперспективный для кацапов и мешает группе бойко-левочкин-ахметова! Только и всего.
Да, и расследование Bellingcat на подходе по вагнеровцам, где укажут пальцем на шмарклю-ермака-баканова---вот и закрывает свой зад обмылок, вот, мол, какой я борец-патриот!
Вам плохое кино в очередной раз крутят, а вы жрете!
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21.02.2021 00:57 Ответить
Давайте подождём чем закончится эпопея с Медведчуком.
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21.02.2021 11:28 Ответить
Якщо зеленський найде в собі сили націоналізувати газотранспортну систему, вкрадену у народу України, націоналізувати облгази та обленерго, адже ніякого ринку немає, розслідувати , хто брав міжнародні кредити під гарантію держави і не повернув, то народ йому буде вірити. Це і є Національна Безпека України.
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21.02.2021 11:07 Ответить
Санкції щодо Медведчук і Дружини, швидше, міф

зі 100 юросіб, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко, під санкції потрапили аж 2 (дві).
Сьогодні стало цікаво, як же постраждав бідний ̶Й̶о̶р̶і̶к̶ Козак.
Так би хотілося, аби цього кадра притиснули добряче. Львівський бізнес досі пам"ятає податкову міліцію 90-х, їх називали в народі - загони козаківців. Пресували " по беспределу". Наїзди, нальоти, маски-шоу - справжній рекет. Мою попередницю просто тримали в підвалі податкової, вибиваючи визнання в хоч якійсь несплаті податків. Страшно згадати ті часи.
Тож, до справи. Як у вчорашньому аналізі, зліва - перелік юридичних осіб, проти яких застосовані санкції згідно з обома Указами, від 02 лютого 2020 року ( про телеканали) та від 19 лютого 2020 року (кодова назва - "Типу кінець агентам Кремля"). Справа - дані з декларації за 2019 рік. Жовта заливка - юридичні особи, зареєстрован в Україні. Червоний шрифт - підсанкційні.
Як бачимо, за свіжим Указом шкоди власності Козака не нанесено ні на цент.
Мало того, проігноровані фірми Turul Investments Limited та Revelon Investments LTD, які давно пов"язують з купівлею вугілля у ОРДЛО ( пруф в коментарях)
І виявляється , санкції за Указом від 02 лютого зачепили не всю медіаімперію. Ніхто не згадав сам ЗІК, ТРК Міст ТВ, Інформагенції 112.ЮЕЙ та 112-УКРАЇНА, СЕЙ.ТВ СИСТЕМЗ, ПРО РАДІО та ФОРЗАЦ.

Здається мені, нас круто надурили. Те, що видають за потужну артилерію, насправді в кращому випадку дешевий фейерверк.

Медіагідра, яку нібито знищили першим Указом, легко відродиться з щупалець, які залишили.
Що ж саме нам театрально презентували під виглядом страшенних санкцій вдруге, проти чого такого нелюдяного виступало доблесне СБУ - предмет подальших розслідувань ...
https://www.facebook.com/HelenILLYINA/posts/3697246307048853
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22.02.2021 22:31 Ответить
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