Кремль выбрасывает миллиарды на строительство "Северного потока-2", чтобы подорвать безопасность Украины и евроатлантического единства, - Кулеба

Стоимость строительства "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба.

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