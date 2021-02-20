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Кремль выбрасывает миллиарды на строительство "Северного потока-2", чтобы подорвать безопасность Украины и евроатлантического единства, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Кремль выбрасывает миллиарды на строительство

Стоимость строительства "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
а Австрия и Германия поддерживает русню в этом вопросе......
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20.02.2021 19:03
+3
Ключевое слово ВЫБРАСЫВАЕТ!!!
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20.02.2021 19:03
+3
Они сидят одной допой на 2х х*ях.
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20.02.2021 19:05
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Это немецкая сказка кушайте ее себе на здоровье. Немцы и про Сирию так говорили -это далеко и нас не касается , пусть путен -х.йло там порядки наводит как хочет .И получили пару миллионов беженцев которым НЕ хотелось сдохнуть в путинско-асадовском раю
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20.02.2021 20:36 Ответить
Как строили Северо-Крымский канал и скольео это стоило миллионам украинцев.

Открой и посмотри, это интересно.
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20.02.2021 20:43 Ответить
А в чем заключается подрыв безопастности Украины?Сваливают на кацапскицй северный поток только те кто и сам сидит на транзитной трубе.А громте всех те кому больше капает.Что украинские правительства сделали за 30 лет для того чтоб мы независели ни от транзита ни от кацапского газа?А они делали все чтоб Украина не наращивала добычу голубого топлива при том что у нас в стране предостаточно газа и законсервированых скважин.Так это само правительство угрожает безопастности Украины.
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20.02.2021 20:48 Ответить
Стопудово,українські гниди в стократ небезпечніше за московських вошей !!!)))
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20.02.2021 20:53 Ответить
Если от трубы зависит безопасность Украины - тогда всему труба!
Списывают на трубу свою бестолковость.
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20.02.2021 21:50 Ответить
Да Слава богу,чем раньше это произойдет тем лучше. Тогда перестанут СИДЕТЬ на украинской трубе и начнут добывать свой газ( труба же НЕ может быть пустая( иначе семьдесят процентов украинцев останутся без газа.А русские НЕ смогут корумпировать нашу "газовую ЫЛИТу",газа то нет,уже с трубы до двух миллиардов м3( а именно сколько крали) не украдешь! Добывайте свой газ,МЫ за эти семь лет так "скинулись",что должно аж "загазеть" от пробуренных скважин. Толкайте УКРАИНСКИЙ газ в трубу,в ЕС,замещайте газ для топлива биогазом и э,/э( которой МЫ ПОЛНОСТЬЮ можем заместить сжигание газа на топливо) и нахрен нам этот чужой транзит с которого кушают наши газовые бароны( вы,граждане видели 2-3млрд$ за ежегодный транзит?) А СОДЕРЖИМ ТРУБУ МЫ!
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21.02.2021 01:03 Ответить
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