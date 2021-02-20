РФ выделила еще 112,5 млрд руб. на обеспечение водой и другие проекты в оккупированном Крыму

Правительство России продлило программу по развитию оккупированных Крыма и Севастополя до 2025 года и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета на 112,5 млрд руб. Один из приоритетов программы - обеспечение полуострова пресной водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд руб. - до 1,374 трлн руб., объем финансирования из федерального бюджета - на 112,5 млрд руб., до 1,303 трлн руб.

Издание отмечает, что продление "крымской программы" с увеличением ее финансового обеспечения анонсировал 9 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует Крым) на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Планируется увеличить KPI по протяженности новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове - с 404 до 462,5 км, построить опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (по 20 тыс. для Крыма и Севастополя), построить еще один объект портовой инфраструктуры в оккупированном Крыму и дополнительного объекта культуры в Севастополе.

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По обновленной программе в 2021-2025 годах будет выделено около 600 млрд руб., на которые должны быть построены и реконструированы 550 проектов, среди которых есть и объекты, необходимые для "надежного водоснабжения" Крыма, и объекты инфраструктуры Крымской железной дороги, и подъезды от автомобильной дороги "Таврида" к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении, сообщил вице-премьер Хуснуллин (цитата по пресс-релизу Минэкономразвития России от 20 февраля). Минэкономразвития является заказчиком-координатором "крымской программы".

Напомним, с полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.