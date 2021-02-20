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Великобритания предоставит 168 тысяч фунтов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Великобритания предоставит 168 тысяч фунтов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД

Великобритания объявляет о запуске нового проекта, нацеленного на улучшение жизни украинцев, живущих в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД государства.

"Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека за прошедший год получила от Великобритании почти 700 000 фунтов стерлингов на проведение важной работы по мониторингу и освещению нарушений прав человека со стороны России в Крыму.

Спустя семь лет после того, как Россия незаконно аннексировала Крым и начала свою до сих пор продолжающуюся кампанию по милитаризации полуострова, Великобритания вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее граждан, на жизни которых повлияла российская агрессия.

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В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 000 фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта", - говорится в публикации.

Великобритания также приветствует новую международную "Крымскую платформу", которая объединит усилия международного сообщества, поддерживающего возвращение Крыма Украине.

"Великобритания призывает Россию незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных, находящихся под стражей в Крыму и в России. На данный момент известно, что их более 100 человек и они зачастую содержатся в переполненных помещениях и антисанитарных условиях, а также не получают доступа к надлежащему медицинскому лечению", - заявляют в МИД.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
"Великобритания предоставит 168 тысяч футов"... Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 5487
Под килем? Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 6615
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20.02.2021 20:14
+22
168 тысяч футов = 51 км 200 м...
Ого! Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 140
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20.02.2021 20:17
+9
И эти грамотеи еще и банят читателей, если не нравится комментарий!!!!
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20.02.2021 20:46
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Миссия ООН получила за мониторинг Крыма 700 тысяч фунтов. Хочу в ООН наблюдателем.
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20.02.2021 20:07 Ответить
В сизрані своїй краще і далі сиди.
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20.02.2021 20:23 Ответить
"Великобритания предоставит 168 тысяч футов"... Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 5487
Под килем? Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 6615
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20.02.2021 20:14 Ответить
стёб это круто, сколько вы лично инвестировали в независимость?

лично я, делаю это эпизодически (3-4 раза в год).

вам море лайков прилетело. не стыдно?
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20.02.2021 21:57 Ответить
Ты о чём, да-это-ты?
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20.02.2021 23:09 Ответить
168 тысяч футов = 51 км 200 м...
Ого! Великобритания предоставит 168 тысяч футов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 140
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20.02.2021 20:17 Ответить
И эти грамотеи еще и банят читателей, если не нравится комментарий!!!!
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20.02.2021 20:46 Ответить
І ще 40 сантиметрів!
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20.02.2021 20:48 Ответить
Будуть допомагати українцям, як етносу, чи українцям, як громадянам України?
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20.02.2021 20:21 Ответить
Щоб крисам з кримнашу було зручніше українські закордонні паспорти отримувати. Нє зліть очєрєдямі!
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20.02.2021 20:31 Ответить
там на месте, гоблин разберётся кому эти деньги нужнее..
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20.02.2021 20:54 Ответить
Ну если разве что под зад
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20.02.2021 20:35 Ответить
168 тысяч футов - наймите корректора толкового....
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20.02.2021 20:36 Ответить
сегодня выходной, редактор в это время уже пьяный .. так здесь всегда ..
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20.02.2021 20:52 Ответить
A foot це міра довжини.
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20.02.2021 20:37 Ответить
Размер (мм):151х71
Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2940
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20.02.2021 20:43 Ответить
Мавзолейным Хмырям срочно Тушонку Рузвельта и ножки Буша Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1588 Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1588и камбалу Уинстона Черчилля
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20.02.2021 20:41 Ответить
Бабло получат только коренные жители Крыма,крымские татары..Губу раскатали...
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20.02.2021 20:44 Ответить
до останнього дюйма!
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20.02.2021 20:54 Ответить
не правильно пишите Товарищ! не дюйма а Пэнса! искореним всех военных Пэнсов в крыму епта!!!
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21.02.2021 10:30 Ответить
Во-первых - это не он.
Во-вторых - какая разница?
Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 8335
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20.02.2021 20:59 Ответить
Не ошибался только Плешивый педофил Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9794а мы женщин и детей пустим впереди себя...Быдло Мавзолейное,тошнит от вас баранов... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9794
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20.02.2021 21:01 Ответить
Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Мацкву до тла в 1571 году,и правильно зделал... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5982
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20.02.2021 21:06 Ответить
Енто в шапке "футов"- копапать да копать...))
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20.02.2021 21:07 Ответить
Пилить и пилить... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 1410
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20.02.2021 21:08 Ответить
Умер Гулливер… и лилипуты тихо сказали «**@ть копать…»
🤔
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20.02.2021 21:16 Ответить
Не имеете вы права на существование ПАСКУДЫ Шариковы... Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 9558
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20.02.2021 21:08 Ответить
Вы там шо, вместе бухаете? Велика Британія надасть 168 тисяч футів на допомогу українцям в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 3051
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20.02.2021 21:12 Ответить
рускіе вон нах из кріма
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20.02.2021 21:13 Ответить
На Хунти Стерлінгів пораХуйте!!
🤣🤣
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20.02.2021 21:24 Ответить
А кто Senatora спамит?
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20.02.2021 21:33 Ответить
А семь футов под килем??
🤗
Семь фунтов??
🤣🤣
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20.02.2021 21:33 Ответить
Бриташка чего-то только не сделает, абы Будапештский меморандум забыть.
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20.02.2021 21:34 Ответить
как они собираются это сделать технически?? куча кацапов набежит, и скажут что они коренные украинцы! где механизм распределения денег??
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20.02.2021 22:47 Ответить
НАМ ПОЖАЙЛУСТА ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ВЕРНИТЕ !!! ПО ХОРОШЕМУ !) И В БАНКАХ СО ВСЕХ СЧЕТОВ УКРАИНСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ СНИМИТЕ И ВЕРНИТЕ В УКРАИНУ !!!
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21.02.2021 08:04 Ответить
 
 