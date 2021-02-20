Великобритания предоставит 168 тысяч фунтов на помощь украинцам в оккупированном Крыму, - МИД

Великобритания объявляет о запуске нового проекта, нацеленного на улучшение жизни украинцев, живущих в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД государства.

"Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека за прошедший год получила от Великобритании почти 700 000 фунтов стерлингов на проведение важной работы по мониторингу и освещению нарушений прав человека со стороны России в Крыму.

Спустя семь лет после того, как Россия незаконно аннексировала Крым и начала свою до сих пор продолжающуюся кампанию по милитаризации полуострова, Великобритания вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее граждан, на жизни которых повлияла российская агрессия.

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В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 000 фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта", - говорится в публикации.

Великобритания также приветствует новую международную "Крымскую платформу", которая объединит усилия международного сообщества, поддерживающего возвращение Крыма Украине.

"Великобритания призывает Россию незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных, находящихся под стражей в Крыму и в России. На данный момент известно, что их более 100 человек и они зачастую содержатся в переполненных помещениях и антисанитарных условиях, а также не получают доступа к надлежащему медицинскому лечению", - заявляют в МИД.

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